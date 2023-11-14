Во "Львовской политехнике" пока не видят оснований для увольнения Фарион, - заявление

В ректорате университета "Львовская политехника" уверяют, что нет оснований для увольнения с должности преподавателя бывшей народной депутатки Ирины Фарион.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Львів.

"Львовская политехника" работает в нормативном поле. Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать моральные и нравственные аспекты ситуации.

Есть четко определенные основания, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет", - сказала проректор по стратегическому развитию Лилия Жук.

"Это решение должно быть взвешенным, поскольку это и судьба преподавателя. Поэтому создана комиссия. Вы пришли к нам, чтобы сказать ваше слово - мы вас услышали", - добавил проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.