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Во "Львовской политехнике" пока не видят оснований для увольнения Фарион, - заявление

фаріон

В ректорате университета "Львовская политехника" уверяют, что нет оснований для увольнения с должности преподавателя бывшей народной депутатки Ирины Фарион.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Львів.

"Львовская политехника" работает в нормативном поле. Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать моральные и нравственные аспекты ситуации.
Есть четко определенные основания, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет", - сказала проректор по стратегическому развитию Лилия Жук.

"Это решение должно быть взвешенным, поскольку это и судьба преподавателя. Поэтому создана комиссия. Вы пришли к нам, чтобы сказать ваше слово - мы вас услышали", - добавил проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.

Автор: 

Львов (4604) увольнение (2690) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+18
Зе! із своїми зашкварами вже не інформпривід?))) Прикиньте, цілодобово, по всіх каналах тільки Боневтік Бонопартович
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14.11.2023 22:29 Ответить
+17
А в обмінний фонд вона не підходе??
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14.11.2023 22:24 Ответить
+17
СБУ, ау!!!

Ваш вихід. Буратінам потрібна Мальвіна.
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14.11.2023 22:26 Ответить
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навіщо ти це пишеш?
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15.11.2023 01:07 Ответить
Перехід на особистість замість відповіді на питання - ознака кацапа. А відповідання запитанням на запитання - ознака невихованості.
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15.11.2023 01:14 Ответить
Брехня. Мова тут ні до чого. Медведчук спирався на проросійську владну вертикаль.
На московський патріархат також, але головне - управлінський та силовий ресурс, повний контроль телебачення і решти медіа ...
Медведчук сподівавс я всіх НАГНУТИ.
Та не так сталося ....
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15.11.2023 01:13 Ответить
Якщо вони збиралися не воювати, а пройти парадом по Хрещатику, значить населення за їхніми уявленнями мало бути лояльним. А лояльне - це кацапомовне, московскій патріархат, яке споживає російськомовний продукт. Така ілюзія. Медведчук мав виправдати мільярди на щось потрачені, ось і переконував. Якщо населення нелояльне, то владна вертикаль, силовий ресурс і медіа - нуль на масу. А Медведчука виростив Порошенко, як свого шефа по СДПУо.
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15.11.2023 01:49 Ответить
Київ якраз мінімум на 60% послуговується саме російською мовою,
що не завадило навішати московитам добрячих звіздюлів.
Медведчук подивився як пройшло в Криму, і це вдарило йому в голову.
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15.11.2023 02:25 Ответить
таких,як ви вже пізно лікувати,треба позбавляти громадянства,як в країнах Балтії(паспорт недогромадянина),одного мовного закону виявилось мало,щоб не тягнули всякий скот у владу(Слуги,ОПЗЖ,партія Регіонів,партія Шаріка та іншу кремлівську наволоч),а потім своє ватне малоросійство,яке притянуло орків в свій же дім,перекидуєте на Фаріон.Сиділи ждуни цілий рік техесенько по норам,а тепер вилазите гавкати.Мова вам мразям українська раптом заважати стала.
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15.11.2023 01:07 Ответить
Такі як ти і тобі подібні кацапоморді чухраінскі-підороси, колаборанти, зрадники і ждуни з 2014 по 2022 рокі верещали, як різані свині....!!! бандєрі нас усцімляют, пуця памагі, ми хатім в барачний скрєпостан...!!! Тепер пожинаєте смертні плоди свого кацапомордого вереску...!!!!
Так, чого ти курво кацапоморда тут смердиш і далі своїм кацапомордим язиком...???!!!

ЄВРОСОЮЗ не визнав кацапомордих підоросів в УКРАЇНІ, національною меншиною...!!!
Курво кацапоморда, який ПАСПОРТ маєш ГРОМАДЯНИНИ УКРАЇНИ чи вид на проживання, як представниця кацапо-нацменшини...???!!!
Отож розмовляй і пиши УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ...!!! Або спали цей паспорт...!!!

ПОЯСНЮ тобі тупенька...!!! Громадянство в УКРАЇНІ передається по КРОВІ, а не по землі проживання...!!!
Подивися у своє свідоцтво про народження де чорним по білому написано національність твоїх батьків і будеш знати хто ти Є...!!!
І не втирай УКРАЇНЦЯМ кацапоморда підороско, як нам і ским у цій державі жити, а тим більше КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО зі своїм "паніманієм" СТ 10. Конституції УКРАЇНИ....!!!

Якщо, щось НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ, ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ ПІДОРОСІЯ,...НАХ...з УКРАЇНИ в барачний скрєпостан...!!!

Це той червонодупий прокомуністичний кгбешний гандон КУЧМА разом зі своїми посіпаками у 2002 році за змовою з кремлядськими фсбешними під***тами зробив усіх кацапомордих підоросів України, ЧУХРАІНЦАМІ" підписавши ЗАКОН про зміну бланка-ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ з котрого прибрали ГРАФУ "НАЦІОНАЛЬНІСТЬ" .!!!

Ось так уся кацапоморда сволота нагуляних-байстрюків без роду та племені, котру 50 років відловлювали по усіх дітдомах голодних та холодних мухосранськах урала, сибіру, далекого сходу, півночі та заполярья і завозили ешелонами в УКРАЇНУ на "лучшую жізнь" та інфікування УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ і асиміляцію в неї, стала ЧУХРАІНЦАМІ....!!!

МИ НЕ ЗАБУЛИ...!!! НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ...!!!

Як відбувалося зросійщення сходу України https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg

Як труїли Україну! І тепер нащадки цих росіян, їхні діти і внуки є жителями України - експерт https://www.slovech.co/yak-truily-ukrainu-i-teper-nashchadky-tsykh-rosiian-yikhni-dity-i-vnuky-ye-zhyteliamy-ukrainy-ekspert/?fbclid=IwAR14l1AS66qNWYOXQPJcnkUEJFKNhVxP4kSH_aRCm3CZfR_h05zAUoWcFfo

Архіви Не Горять! Завозили Ешелонами І Селили В Хати Замордованих Українців! Тепер Їх Нащадки Качають Права! Ось Як Наш Південь І Схід Став » Ісконноруськім https://druzi.biz.ua/editor8/69651/
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15.11.2023 02:27 Ответить
Ты это гражданину своей страны пишешь? Успокоительное выпей,неадекватка ,на каком хочу на том и разговариваю
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17.11.2023 23:25 Ответить
Я с города кривой рог,что я верешала у тебя глюки?Неадекватное говно которое тут развеялось,ты ********* на соловьиной,хер заговорю на твоей мове после тонны вылитого дерьма не тебе мне указывать про язык статью 10,24 читала,послушай не тебе мне указывать,сгинь ***** и туда и иди,на каком хочу на том и говорю а ты тут только законы нарушаешь тебе что подали на фарион,ты просто чмо причем тупее тупых,успокоительное выпей ,а 6азывать кацапом по языку не зная его полит убеждений признак тупейшего,я кстати негативно высказалась о Путине на своей странице,вспомни статьи своей конституции и ещё раз ***** завали курва ,такие как ты это все и начали
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17.11.2023 23:33 Ответить
Украинская вата тут только ты у нас за такой базар вы все тут русские из за русского я вас ненавижу по морде дали и тебе я так и заткнула пасть за такие выражения,я наоборот русскому говорила русскоязычных и поубивали ,я с русским флагом не бегала,аргументируй весь тот бред что ты написало и почитай закон что такое зрадник,это деровец воюющий за рашу и корректировка,ты же пишешь это кому попало за язык когда в твоей стране масса русскоязычных и тем более в всу? Ты чо больная?
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17.11.2023 23:44 Ответить
нікому не потрібно, щоб він черговий раз виявив шанування на адресу Фаріон.
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15.11.2023 00:52 Ответить
Тільки сьогодні була новина,що на окупованих територіях москалі знищуючи всі українські книги і шкільні підручники,а на їх місце завозять свої,із своєю пропагандою і своїм кацапським баченням світу.Пацан -студент української філології університету Сімферополя.Тобто,його там вчать української культури,вигідної москалям:одиннарот,зарусьусрусь,старшийбрат,Україну придумав ленін..І Ви хочете цього жеребця з конюшні троянських коней поміняти на Фаріон? Тобто,українські приказки" знаю,що втрачу,але не знаю,що знайду" і "не все те золото,що блищить",Вам невідомі?Фаріон звинувачують,що вона стала комуністкою перед самим розвалом Союзу.А те,що цей хлопчина пішов до москаля вчитися української культури,Вас не напряга?
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15.11.2023 01:22 Ответить
Кацапи поспішають, зайшли з козирів - мовного питання. Консерви почали працювати в стахановському режимі. Розчехлилася ця стара калоша, Аферистович з другої сторони арбайтен 24/7. Дедлайн на носі, видно. А деякі імбецили їм радісно підіграють.
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15.11.2023 00:56 Ответить
Вона не доказує що українська велика, а що ти - гівно.
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15.11.2023 01:01 Ответить
Її "намагання доказати" таке недолуге, твердолобе і тупе, що викликає огиду.
Любов до мови так не прищеплюють.
Патріот не той, хто говорить українською, а хто віддає за Україну життя.
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15.11.2023 01:20 Ответить
Так то ж мексиканський квартал і вони мексиканці. І говорять між собою іспанською. Які проблеми? А поза тим всюди англійська 100%. А от що таке рускоблеячий українець я не знаю. Якщо українець то чого розмовляє на язикєі? Якщо москаль то чого називається українцем? У українців є тільки одна мова і це є українська. Якщо хочеш язик то пиз..й на росію.
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15.11.2023 02:40 Ответить
Скажи це одеситові.
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15.11.2023 02:48 Ответить
Кажу це всім українцям. Чи одесити не українці? Ще раз для тупих, якщо вважаєш себе українцем то розмовляй українською. І географія тут ні при чому. Якщо вважаєш що тобі язик дорожчий то ...(дивися попередній допис).
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15.11.2023 02:59 Ответить
нема ніяких узкаізичныг украЫнцев!! Є украінці, кацапи і зачмирені кацапами, навіть декілька поколінь назад, кацапскі - ЧМИРІ(хохли,малороси.і т.п.)!! Ці чмирі, ше гірші за справжніх кацапів, бо кацапи насаджують, просувають СВОЮ мову, а відповідно культуру і ментальність, а кацапскі кацапорилі ЧМИРІ, пропагують і просувають - ЧУЖУ мову і культуру. При чому вони настільки якісно зачмирені, шо роблять це ше ефективніше за своіх господарів - КАЦАПІВ!!
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15.11.2023 08:39 Ответить
Ні яка фаріон, чи Ермак, чи арахамія не може вказувати громадянину незалежної Україні на якій мові размовляти

(Якщо ти не держслужбовець).

Фаріон е провокатором що разьеднуе Україну.

Користі від неі ніякоі. Навпаки.
Тому хай іде лісом.
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15.11.2023 06:28 Ответить
Щирі львівяни - справді патріоти, згадаймо 1990-й рік.
Але серед них є справжні падлюки, що оминають святе поняття "патріот"
і спираються на поняття "націоналіст", від якого вже помітно тхне.
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15.11.2023 01:26 Ответить
кгб запхала свої щутальці у всі "націоналістичні" організації, тому "свобода" з її криміналом у Львові не при владі
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15.11.2023 08:01 Ответить
в русні підгоріло
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15.11.2023 01:29 Ответить
https://youtu.be/Y9OYgcNzsxo?t=44 підсумок цього фаріонського гівновкиду
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15.11.2023 01:52 Ответить
Если эти ДОЛБАКИ из Политехники у себя эту коммуняцко-ФСБеншную ***** как Фарион держат, то пусть на работу примут, например, Соловьева - он еврей, будет лекции об украино-израильской дружбе читать.
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15.11.2023 01:56 Ответить
Соловйов не просто єврей, а хабадник.
Що таке Хабад, можна почитати.
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15.11.2023 02:15 Ответить
Фаріон також за Хабад, як і Тягнибок (Фротман), Мирний, Мохник та решта верхівки "Свободи". Рядові члени "Свободи" чи не розуміють, чи не бачать, хто ними керує і як використовує.
Але марші зі смолоскипами найпершим ділом знімало саме московське ТБ,
яке мало розкішну ілюстрацію до тези, що "...В Україні піднімає голову нацизм..."
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15.11.2023 02:17 Ответить
до чого тут це ??? українці, у своїй Богом даній Україні, мають повне право робити те що вони вважають за потрібне !!! я б наприклад ще організував такий марш 20 квітня !!! і жоден кацап чи нащадок червоних ккомуно-нацистів немає права їм вказувати що робити !!!
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15.11.2023 04:29 Ответить
Брехати - гріх.
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15.11.2023 07:02 Ответить
От і не бреши!
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15.11.2023 07:40 Ответить
МИ НЕ ЗАБУЛИ...!!! НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ...!!!

Як відбувалося зросійщення сходу України https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg

Як труїли Україну! І тепер нащадки цих росіян, їхні діти і внуки є жителями України - експерт https://www.slovech.co/yak-truily-ukrainu-i-teper-nashchadky-tsykh-rosiian-yikhni-dity-i-vnuky-ye-zhyteliamy-ukrainy-ekspert/?fbclid=IwAR14l1AS66qNWYOXQPJcnkUEJFKNhVxP4kSH_aRCm3CZfR_h05zAUoWcFfo

Архіви Не Горять! Завозили Ешелонами І Селили В Хати Замордованих Українців! Тепер Їх Нащадки Качають Права! Ось Як Наш Південь І Схід Став » Ісконноруськім https://druzi.biz.ua/editor8/69651/
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15.11.2023 02:29 Ответить
це доводить лише те що дибільний, апсолютно штучний кацапській недо-язік (суржик/діалект/еспіранто) має бути заборонений до вжитку в Україні і не тільки на офіційному, але й на побутовому рівні !!!
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15.11.2023 04:31 Ответить
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15.11.2023 07:45 Ответить
Керівників політехніки звільняти і з фаріон до кримінальної відповідальності
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15.11.2023 03:18 Ответить
А жопа, кацапе, не зліпнєцца?
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15.11.2023 07:47 Ответить
Твоя срака путінсьа давно з мізками зрослася
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17.11.2023 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=skHTCGznAqA Залишу тут, бо це теж відповідь фаріонші
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15.11.2023 03:20 Ответить
Охота на ведьм. Когда что-то у людей нехорошо, народ всегда требует крови.
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15.11.2023 07:09 Ответить
Не народ, а бидло, совкові люмпени, недороблені істоти походженням з Мокселю.
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15.11.2023 07:49 Ответить
Поки живе мова - житиме й народ, яко національність … От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.

(Іван Огієнко‎)
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15.11.2023 07:34 Ответить
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15.11.2023 07:51 Ответить
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15.11.2023 07:53 Ответить
Якщо студенти перестануть ходити на заняття до цієї провокаторки, то проблема вирішиться
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15.11.2023 07:56 Ответить
Половина студентів, які брали участь у мітингу, це маса зі сходу. Скоро у Львові вони будуть диктувати якою мовою говорити.
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15.11.2023 08:02 Ответить
Та цією новиною про фаріон ,перебивають усі "зашквари" влади!
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15.11.2023 08:08 Ответить
Чомусь, наприклад, всім язиковим саме Фаріониха скіпідаром під хвостами мазнула, а от українофобище та нардеп від "слуг" Максік Бужанський, як отой козлик на лужку, скаче по ЗМІ та в залі ВРУ з своїми заявами. І хоч би хто з лібрастів-інтернаціоналістів звернув на нього увагу.
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15.11.2023 08:16 Ответить
Бабе Фаре подходит выражение: "свой среди чужих, чужой среди своих". Интересно, она партбилет сдала?
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15.11.2023 08:47 Ответить
Хай би фаріон почала з виродків-депутатів. Російськомовні військові платять життями і кров'ю за те, щоб фаріон могла розмовляти українською і працювати в національному університеті. Зараз вона допомагає ворогу.
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15.11.2023 08:51 Ответить
Якби Фаріон була присутня у владі не в одиничному вимірі і давно, то ні яка рашка не наважилась би поперти на Україну.
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15.11.2023 09:22 Ответить
Ото ж і воно, що Фаріон не бореться за владу українців в Україні.
Їй аби мова чисто звучала - чистісінька шароварщина.
А те, що українці - вахлаки і заробітчани без влади на власній землі,
її цілком влаштовує.

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15.11.2023 10:04 Ответить
"Свобода" нічого не зробила для структурування українського народу,
для відбору кращих із кращих і просування їх у владу.
Бо "Свободу" створено для іншого - виставляти патріотів нацистами.
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15.11.2023 10:13 Ответить
А фараонша имеет своих учеников: "якщо твоя мова російська то рано чи пізно ти все одно підеш вбивати українців"
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15.11.2023 09:51 Ответить
Свого часу, і у 2019 році Дубінський так само цькував Порошенка. Як навіжені носилися з "убил брата" "барыга на крави" і т.і."
Такий самий срач розвели тоді як зараз.
Зараз Дубінський заарештований за державну зраду. Він посидить, а ви й далі будете вмиватися кров'ю.
І ні одна **** не покаялась., ковтають криваві шмарклі та продовжують те саме.
Майже остання зброя москалів, це мова. Вони одразу на окупованій території спалюють Українську мову і запроваджують язик. Що, думаєте вони розумніші, та ні, це ви тупіші.
В кого ще зостались мізки, починайте думати, і жити своєю мовою.
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15.11.2023 10:11 Ответить
ДЛЯ ВСІХ кацапів, зачміриних кацапами кацапорилих кацапских чмирів(соррі ща таутологію), а також корисних довпойобів!!!! Приклад ворогів України!!!!

https://t.me/voynareal/77097?single

дде акціі пратєстаф в Харькавє?????????
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15.11.2023 10:26 Ответить
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