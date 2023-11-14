Во "Львовской политехнике" пока не видят оснований для увольнения Фарион, - заявление
В ректорате университета "Львовская политехника" уверяют, что нет оснований для увольнения с должности преподавателя бывшей народной депутатки Ирины Фарион.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Львів.
"Львовская политехника" работает в нормативном поле. Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать моральные и нравственные аспекты ситуации.
Есть четко определенные основания, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет", - сказала проректор по стратегическому развитию Лилия Жук.
"Это решение должно быть взвешенным, поскольку это и судьба преподавателя. Поэтому создана комиссия. Вы пришли к нам, чтобы сказать ваше слово - мы вас услышали", - добавил проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.
Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".
Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.
14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.
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На московський патріархат також, але головне - управлінський та силовий ресурс, повний контроль телебачення і решти медіа ...
Медведчук сподівавс я всіх НАГНУТИ.
Та не так сталося ....
що не завадило навішати московитам добрячих звіздюлів.
Медведчук подивився як пройшло в Криму, і це вдарило йому в голову.
Так, чого ти курво кацапоморда тут смердиш і далі своїм кацапомордим язиком...???!!!
ЄВРОСОЮЗ не визнав кацапомордих підоросів в УКРАЇНІ, національною меншиною...!!!
Курво кацапоморда, який ПАСПОРТ маєш ГРОМАДЯНИНИ УКРАЇНИ чи вид на проживання, як представниця кацапо-нацменшини...???!!!
Отож розмовляй і пиши УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ...!!! Або спали цей паспорт...!!!
ПОЯСНЮ тобі тупенька...!!! Громадянство в УКРАЇНІ передається по КРОВІ, а не по землі проживання...!!!
Подивися у своє свідоцтво про народження де чорним по білому написано національність твоїх батьків і будеш знати хто ти Є...!!!
І не втирай УКРАЇНЦЯМ кацапоморда підороско, як нам і ским у цій державі жити, а тим більше КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО зі своїм "паніманієм" СТ 10. Конституції УКРАЇНИ....!!!
Якщо, щось НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ, ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ ПІДОРОСІЯ,...НАХ...з УКРАЇНИ в барачний скрєпостан...!!!
Це той червонодупий прокомуністичний кгбешний гандон КУЧМА разом зі своїми посіпаками у 2002 році за змовою з кремлядськими фсбешними під***тами зробив усіх кацапомордих підоросів України, ЧУХРАІНЦАМІ" підписавши ЗАКОН про зміну бланка-ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ з котрого прибрали ГРАФУ "НАЦІОНАЛЬНІСТЬ" .!!!
Ось так уся кацапоморда сволота нагуляних-байстрюків без роду та племені, котру 50 років відловлювали по усіх дітдомах голодних та холодних мухосранськах урала, сибіру, далекого сходу, півночі та заполярья і завозили ешелонами в УКРАЇНУ на "лучшую жізнь" та інфікування УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ і асиміляцію в неї, стала ЧУХРАІНЦАМІ....!!!
МИ НЕ ЗАБУЛИ...!!! НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ...!!!
Як відбувалося зросійщення сходу України https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg
Як труїли Україну! І тепер нащадки цих росіян, їхні діти і внуки є жителями України - експерт https://www.slovech.co/yak-truily-ukrainu-i-teper-nashchadky-tsykh-rosiian-yikhni-dity-i-vnuky-ye-zhyteliamy-ukrainy-ekspert/?fbclid=IwAR14l1AS66qNWYOXQPJcnkUEJFKNhVxP4kSH_aRCm3CZfR_h05zAUoWcFfo
Архіви Не Горять! Завозили Ешелонами І Селили В Хати Замордованих Українців! Тепер Їх Нащадки Качають Права! Ось Як Наш Південь І Схід Став » Ісконноруськім https://druzi.biz.ua/editor8/69651/
Любов до мови так не прищеплюють.
Патріот не той, хто говорить українською, а хто віддає за Україну життя.
(Якщо ти не держслужбовець).
Фаріон е провокатором що разьеднуе Україну.
Користі від неі ніякоі. Навпаки.
Тому хай іде лісом.
Але серед них є справжні падлюки, що оминають святе поняття "патріот"
і спираються на поняття "націоналіст", від якого вже помітно тхне.
Що таке Хабад, можна почитати.
Але марші зі смолоскипами найпершим ділом знімало саме московське ТБ,
яке мало розкішну ілюстрацію до тези, що "...В Україні піднімає голову нацизм..."
Як відбувалося зросійщення сходу України https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg
Як труїли Україну! І тепер нащадки цих росіян, їхні діти і внуки є жителями України - експерт https://www.slovech.co/yak-truily-ukrainu-i-teper-nashchadky-tsykh-rosiian-yikhni-dity-i-vnuky-ye-zhyteliamy-ukrainy-ekspert/?fbclid=IwAR14l1AS66qNWYOXQPJcnkUEJFKNhVxP4kSH_aRCm3CZfR_h05zAUoWcFfo
Архіви Не Горять! Завозили Ешелонами І Селили В Хати Замордованих Українців! Тепер Їх Нащадки Качають Права! Ось Як Наш Південь І Схід Став » Ісконноруськім https://druzi.biz.ua/editor8/69651/
(Іван Огієнко)
Їй аби мова чисто звучала - чистісінька шароварщина.
А те, що українці - вахлаки і заробітчани без влади на власній землі,
її цілком влаштовує.
для відбору кращих із кращих і просування їх у владу.
Бо "Свободу" створено для іншого - виставляти патріотів нацистами.
Такий самий срач розвели тоді як зараз.
Зараз Дубінський заарештований за державну зраду. Він посидить, а ви й далі будете вмиватися кров'ю.
І ні одна **** не покаялась., ковтають криваві шмарклі та продовжують те саме.
Майже остання зброя москалів, це мова. Вони одразу на окупованій території спалюють Українську мову і запроваджують язик. Що, думаєте вони розумніші, та ні, це ви тупіші.
В кого ще зостались мізки, починайте думати, і жити своєю мовою.
https://t.me/voynareal/77097?single
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