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СБУ начала уголовное производство в отношении Фарион: назначена психолого-лингвистическая экспертиза ее высказываний

ірина,фаріон

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом в обществе.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Это стало основанием для его преследования со стороны российских спецслужб", - напоминают в СБУ.

Читайте также: Во "Львовской политехнике" пока не видят оснований для увольнения Фарион, - заявление

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);

– ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

– ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);

– ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Читайте также: Лубинец просит СБУ дать юридическую оценку действиям Фарион, сдавшей ФСБ проукраинского студента в Крыму

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

Автор: 

СБУ (20125) уголовное дело (2436) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+65
Добре, що Ваня Баканов чистий і без гріхів, як новонароджена дитина, Татаров без кримінальних справ та й Безугла ні разу військовослужбовців не ображала. А ще я маю підозру, що Південь таки Фаріон здала. Добре, що нарешті СБУ взялося за справжніх ворогів народу.
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15.11.2023 16:25 Ответить
+57
от тут то швидко.... а як знайти хто здав 20% території і через кого загинули десятки(сотні) тисяч - то це не на часі...
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15.11.2023 16:09 Ответить
+53
Росіяни в Україні захищені набагато більше ніж українці!
Чому СБУ не переслідує вчительку з Харкова, яка змушувала україномовну ученицю говорити російською мовою?
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15.11.2023 16:12 Ответить
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Кто хотел, уже давно уехали. Правда большинство не в Россию
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16.11.2023 00:34 Ответить
Якщо тупий, то що поробиш .
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16.11.2023 00:25 Ответить
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15.11.2023 22:41 Ответить
И, как Вы навоюете с Мовой.

Зброя - це Зброя.
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15.11.2023 23:32 Ответить
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

Леся Українка
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16.11.2023 00:09 Ответить
Вы, имеете Право на, свою думку. И, я с Уважением принимаю Ваше мнение.
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16.11.2023 00:13 Ответить
скоро наших класиків оголосять екстримістами, а їх літературу забороненою.
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16.11.2023 01:09 Ответить
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15.11.2023 22:47 Ответить
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15.11.2023 22:48 Ответить
Для тих хто говорить "Какая разница, я же Украинец"

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15.11.2023 23:05 Ответить
«Росія закінчується там, де закінчується російська мова». в.в. ху*ло
« Де є російська мова - там «русский мир» в.в. ху*ло

Коли хтось називає себе «російськомовним українським націоналістом», він не розуміє, що такі нюанси для Путіна не важливі.

Мешканцеві бункеру не потрібна «українська російська мова».
Там, де була російська мова - там путін без волі тих громадян, які є патріотами, але говорять з різних причин російською, їх "захищав".

Голова ГО «Рух переселенців України» Віталій Овчаренко вважає, що там, де є російська мова, туди однозначно приїде для «порятунку» російський танк, який «знищит ваш «дом» і зруйнує ваше життя».

22 квітня 2021
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15.11.2023 23:15 Ответить
Народний депутат, заступник голови оборонного комітету Верховної Ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Єгор Чернєв (СЛУГА НАРОДУ)
( закликав СБУ перевірити

ці висловлювання щодо «вчинення кримінальних злочинів» та вжити заходів для для «недопущення ведення підривної діяльності в тилу» ????.

Висловлювання Фаріон засудили начальник штабу батальйону «Азов» Богдан Кротевич, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%9F учасниця російсько-української війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Катерина «Пташка» Поліщук , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Алієв , який на цей час служив в армії, та екскомандир полку «Азов» Максим Жорін.
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15.11.2023 23:33 Ответить
Слузі народу Чернєву:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади державної мовної політики

Стаття 29. Мова Збройних Сил України та інших військових формувань

Мовою статутів, документації, діловодства, команд та іншого статутного спілкування у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, Є ДЕРЖАВНА МОВА.
Який закон порушила Фаріон? Не надто тактично висловилась, але ЗАКОН не порушила
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16.11.2023 00:21 Ответить
З Вільямом, його адвокаткою та перекладачем зустрічаємося в кафе "Бочка" навпроти ЦУМу.

"Максим назвав мій реп "ху...".
"ЗА ЩО ТЕБЕ ПОВАЖАТИ, ЯКЩО ТИ ЧОРНИЙ?

ВАЛИ ЗВІДСИ, ЧОРНОМАЗИЙ", - СКАЗАВ ВІН (ЖОРІН) МЕНІ.

Почав мене бити, в обличчя, в боки, в живіт. В мене запливло й залилося кров'ю око, була розсічена брова, губи, по тілу синці. Мене нудило. Довго не міг їсти - дуже боліла щелепа", - додав іноземець.

Правозахисниця з проекту "Без кордонів" Ірина Федорович, 31рік, називає ситуацію з Вільямом Фопою ТИПОВИМ ПРИКЛАДОМ РАСИЗМУ.

Татуювання "Кожному своє", яке є в Максима Жоріна - це фраза, яка була написана при вході в концтабір смерті Бухенвальд".

https://gazeta.ua/articles/np/_za-scho-tebe-povazhati-yakscho-ti-chornij-kameruncya-zasudili-na-5-rokiv-za-konflikt-z-**********/502352
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15.11.2023 23:36 Ответить
Фаріон каже, що ті студенти які вимагали її звільнення якісь не такі.
Тоді таке питання. А "такі" виходили підтримати її? Наскільки я знаю, що ніхто зі студентів не підтримав.
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15.11.2023 23:58 Ответить
Потім їм буде соромно за те, що прислужилися московським холуям
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16.11.2023 00:10 Ответить
Мовне питання: погляд з окопу. Доброволець Павло Вишебаба ставить крапки над і
https://www.youtube.com/watch?v=FeoU39WhmMc
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16.11.2023 00:27 Ответить
ФАРІОН. ВІДЗНАКИ
2001 - Почесна грамота імені президента НТШ Михайла Грушевського від Управи Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці за «невтомну академічну діяльність у галузі українознавства».

2004 - лавреатка Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. Олекси Гірника за національно-патріотичне виховання молоді.2008 - лавреатка Всеукраїнської премії ім. Грінченка за просвітницьку діяльність.

2013 - лавреатка Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Нитченка «За несхибну позицію в житті, за бійцівські якости й за чин», за проєкт «Від книги до мети».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-56 [56] 19 червня

2014 - нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, удосконалення ******** нормативно-правової бази освіти і науки (розпорядження № 362 від 19.06.2014 р.).
2016 - лавреатка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0 премії імені Івана Огієнка за наукові досягнення (м
онографія «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV - XVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива», 2015).Праці

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16.11.2023 00:28 Ответить
Я ПОСТОЮ У КРАЯ БЕЗДНЫ

И ВДРУГ ПОЙМУ, СЛОМЯСЬ В ТОСКЕ,

ЧТО ВСЕ НА СВЕТЕ - ТОЛЬКО ПЕСНЯ

НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ…

Леонид Киселев
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16.11.2023 00:43 Ответить
Ось, вона, свобода слова і демократія. Я теж не вважаю рускощелепних українцями і це моя особиста думка і переконання. Де рускій язик там рускій мір, а всі рускощелепні є носіями руского міра. Якби всі громадяни розмовляли українською, то не було б війни.
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16.11.2023 01:04 Ответить
Які проблеми, замініть російськомовних в окопах, і все ОК. Все почалося ж саме з образ в їх сторону, від цієї філологині
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16.11.2023 02:06 Ответить
Давай по языку всех равнять, особенно тех кто в Житомире постоянно говорит по-русски и с русской сволочью борется на фронте и тех кто сразу же в Польшу перебежал или сейчас в Черновцах или Ужгороде где ни одного обстрела не было
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16.11.2023 03:28 Ответить
Литва дала рускагаварящім 3 місяці скласти мовний іспит - не склав - депортація , а на них кацапи не нападали, а скільки у нас ждунів та колаборантів?
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16.11.2023 01:07 Ответить
Враховуючи закриті кордони для чоловіків (для простих смертних звісно), то давайте теж оголосимо програму "мовний іспит - не склав - депортація", подивимось скільки через 3 місяці залишиться в окопах, і що головне, скільки жителів того ж Львова оголосять себе "рускагаварящім", аби лише виїхати і писати з-за кордону патріотичні заклики щодо мови.
Проблема не в російській, яку дійсно потрібно вивести з масового обороту в Україні, проблема в образі військових, котрим трохи не до вивчення української. В окопі, трохи інші проблеми зараз, Вам не здається?
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16.11.2023 02:04 Ответить
Мобіліс, кому ви пояснюєте. Їм же все одно, і вони не розуміють що якщо б в окопах залишились тільки україномовні, то оркі були б вже під Львовом. А потім Україна знову попала б в Руїну. Хіба їм важлива Україна? Я дуже сумніваюсь
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16.11.2023 02:39 Ответить
Є, звичайно, серед військових і ті, хто розмовляє російською, але переважна більшість розмовляє українською, або суржиком.
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16.11.2023 08:19 Ответить
Прибалты задолго до 91 года были солидарны и говорили на своем языке. У нас же, постоянные провалы то туда то сюда. То что вы хотите от людей, записать треть русскоговорящих во врагов народа и перенаправить их к путлеру?
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16.11.2023 03:31 Ответить
Я ставлюся до цієї події таким чином:
По перше вклоняюся всим тим хто зараз захищає Україну на полі бою
Також поважаю Фаріон за її багаторічну працю на захист української мови.

Далі - Фаріон жінка емоційна, дещо некоректно висловилася щодо російськомовних бійців.
В той же час всі розуміють, що на фронті є російськомовні бійці, які проливають кров за Україну. Уклін їм за це.

Судити Фаріон нема за що, вона не порушила жодного закону, а про її співпрацю з ФСБ можуть писати тільки ті, які самі працюють на ФСБ.
Жоріну теж не варто було вести себе по хамськи, і відповідати жінці расєйськими матюками.
Це не підвищило його над Фаріонк а виставило в поганому світлі

Оцей весь гвалт на руку тільки Кремлю. Вони дуже радіють з цього
Треба зрозуміти один одного і примиритися.
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16.11.2023 01:27 Ответить
Ця Ваша Фаріон ображає та знущається над українськими захисниками, які віддають своє життя, щоб ця, як Ви кажете, просто емоційна жінка базікала на користь Кремля. Доречі Ваш допис досить конкретно характеризує і Вас також. Назвати підривну діяльність Фаріон просто емоційністю і таким чином виправдовувати цю пані це справжнійзашквар.
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16.11.2023 02:47 Ответить
Доречі Ваш допис досить конкретно характеризує і Вас також,

Сергей Галузин.
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16.11.2023 03:01 Ответить
Відволікання уваги суспільства, притому чергове...
в подальшому Європейський суд поставить свою тлусту крапку.
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16.11.2023 03:35 Ответить
А чому не Сергій Галузін?
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16.11.2023 05:36 Ответить
Тому що кацапидло.
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16.11.2023 07:29 Ответить
Как-бы рассказывать журналистам, что она своего внука учит бить русскоговорящих в детсаде, то не есть хорошо. Для прибиральницi. А если она еще и какую-то ведущую должность занимает, то она должна ее покинуть
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16.11.2023 03:34 Ответить
Еще проведите расследование, не объедает ли онтам русскоязычных деток
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16.11.2023 04:07 Ответить
Для таких расследований в рашу тудей обращайтесь. Уже после того случая она мерзостью стала
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16.11.2023 04:21 Ответить
Может вы и есть из Раши Тудей, знаете куда обращаться
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16.11.2023 05:37 Ответить
То давайте відмовимося від Кирилиці, щоб не як росіяни ????
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16.11.2023 01:42 Ответить
тавайте, москалику, тавайте
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16.11.2023 01:49 Ответить
Тафай, тафай, таваріщ.
Прахаді мимо.
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16.11.2023 02:17 Ответить
А що?
Нормальна ідея

Латинская графика - алфавит на латинской графике официально утверждён в 2017 году в Республике Казахстан.
Переход на этот алфавит планируется осуществить в течение 2017-2025 годов.
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16.11.2023 03:56 Ответить
Спитайте фаріон чи треба переходити на латиницю. Думаю, що навіть вона скаже що не треба.
А взагалі то ми дуже відрізняємось в цьому від казахстану. Кирилиця прийшла від нас до московії, а до казахстану з московії. Відмовиьись від кирилиці це значить передати наше коріння московії. Якщо б ви знали історію ви так не говорили б. Вчіть нашу древню історію.
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16.11.2023 04:36 Ответить
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16.11.2023 02:29 Ответить
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16.11.2023 02:40 Ответить
фаріон не сказала нічого такого за що її можна було звільнити з роботи
у нас свобода слова, і ті військові що її матюкнули, теж скористалися своєю свободою - ну "звільніть і їх теж", за висловлену думку

я не вважаю що російськомовні вояки не-українці, більш того, я вважаю що тільки ті хто воює і лікує поранених і можуть голосувати на будь яких виборах в Україні : решта нехай перетопчеться, зараз прийшов час важких і непростих рішень, і тільки вояки мають честь їх приймати

але саме їснування русского язика в Україні стало причиною війн і в 2014, і в 2022 : не треба на це закривати очі, нехай русскоязичниє вояки пояснять цей факт також ! раз вже їх "ця дов...бка дістала"

а СБУ нехай пояснить інцідент у Вінниці з "владімірскім централом". Там які статті застосували ?
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16.11.2023 02:47 Ответить
https://detector.media/infospace/article/219399/2023-11-15-sbu-vidkryla-kryminalne-provadzhennya-shchodo-iryny-farion-za-chotyrma-stattyamy-kryminalnogo-kodeksu/ СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу

https://detector.media/infospace/article/219396/2023-11-15-trap-aggressor-ukraina-dosi-ne-zaprovadyla-sanktsii-proty-pidozryuvanogo-u-derzhzradi-oleksandra-dubinskogo/ Trap Aggressor: Україна досі не запровадила санкції проти підозрюваного у держзраді Олександра Дубінського
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16.11.2023 03:36 Ответить
я не вважаю що російськомовні вояки не-українці, більш того, я вважаю що тільки ті хто воює і лікує поранених і можуть голосувати на будь яких виборах в Україні : решта нехай перетопчеться, зараз прийшов час важких і непростих рішень, і тільки вояки мають честь їх приймати
==========
Ну а Фарион считает не так, поэтому ее и уволили
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16.11.2023 03:36 Ответить
"я вважаю що тільки ті хто воює і лікує поранених і можуть голосувати на будь яких виборах в Україні : решта нехай перетопчеться"

А влада робить все- щоб перетопталися військові
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16.11.2023 04:02 Ответить
перетопталися ?
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16.11.2023 04:16 Ответить
Ага, надо уже ввести в Украине закон "О единомыслии" по просьбе трудящихся и увольнять всех несогласных
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16.11.2023 04:10 Ответить
Х*р его знает какой закон, но одновременно призывы на донаты и матюки военным, что они не тем языком разговаривают, то это .....
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16.11.2023 04:19 Ответить
це іпсо, аби відволікти увагу від дубінського, "владімірского централа" і того факту що тисячі працівників сбу перейшли на бік ворога і в 2014-му, і в 2020-му

ви знаєте імена та звання цих зрадників ? ні ! а фаріон у всіх на виду !

легше кошмарити фаріон ніж тих зрадників сбу, імен яких ви навіть і не чули
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16.11.2023 04:55 Ответить
На війні різні люди. Багато хто, наприклад, і серед тих, хто зараз на фронті, голосували за відвертого рашиста зеленського, котрий, перебуваючи на найвищій посаді, зробив все, аби максимально ослабити Україну перед повномасштабним вторгненням путіна.
Ну або почитайте інтерв'ю Михайла Мельника, ротного з "Магури", де він розповідає і про ставлення деяких військових та офіцерів до підготовки та до особового складу (а потім рота "закінчується" за 15 хвилин) і багато чого іншого.
Радше треба запровадити тести на ідіотизм, перед голосуванням. Та ввести деякі обов'язкові вимоги: як от знання державної мови, історії, Конституції, для початку.
Далі, бажано ще аби людина склала тести на знання основ економіки та психології, це в якості виборчого цензу. Хочеш когось вибирати - вивчи хоч трохи предмет - де ти живеш і в якій реальності знаходишься.
Додатково, якщо комусь хочеться, можна ввести вимогу, що обирати можуть тільки ті, хто має зброю. Володіння зброєю зробити максимально вільним, і всю стару зброю, зі складів зберігання держава могла б роздати всім бажаючим, ну або за мінімальну плату. Оце було б максимально правильно.
Бо, наприклад, те ж таки володіння зброєю - це про додаткову відповідальність, котру людина на себе бере - за свою особисту безпеку, безпеку своїх рідних, інших громадян і т.д. А не так, що вона перекладає це на когось.
Що ж до іншого, то я з вами згодний.
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16.11.2023 11:12 Ответить
Фаріон пройшла перевірку на поліграфі, щоб довести, що вона не агент ФСБ

"Екс-нардеп НЕ співпрацювала зі спецслужбами іноземних держав з імовірністю 90,35%".





https://lb.ua/news/2017/11/27/383112_farion_proshla_proverku_poligrafe.html

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16.11.2023 03:32 Ответить
Тільки не сповна розуму можуть думати, що Фаріон може співпрацювати з ФСБ
В Рашіна неї завели справу, за її антирашенські висказування
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16.11.2023 04:05 Ответить
От цікаво було б, щоб перевірили на поліграфі тих осіб, які зараз дуже завзято на неї накинулися
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16.11.2023 03:35 Ответить
Скандальный депутата Верховной Рады от Слуги народа https://nv.ua/ukraine/politics/yazykovoy-zakonoproekt-buzhanskogo-nardepy-es-obratilis-k-zelenskomu-novosti-ukrainy-50101297.html Максим Бужанский , известный своей необъяснимой любовью к так называемому «русскому миру», устроил провокацию в прямом эфире телеканала Київ24.

Он утверждает, что просьбу ведущего разговаривать в эфире на украинском якобы можно расценивать как «разжигание вражды по языковому признаку».

Подобное поведение не могло оставить украинцев равнодушными, в связи с чем пользователи соцсетей призвали принять в отношении нардепа-провокатора дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии.
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16.11.2023 03:51 Ответить
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16.11.2023 03:52 Ответить
Усі наче подуріли. Ви шо не розумієте що це сплановано? Погляди Ірини Фаріон давно такі. Вона радикальна, але дуже патріотична. Шо нового вона сказала? СБУ.... справа...це помилка. Мова це самоідентифікація. Як що це не зрозуміло-це погано.
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16.11.2023 04:21 Ответить
Те що вона сказала про військових які в окопах вкрай шкідливо. Це однозначно.
Чому вона так сказала це інше питання. Якщо вона не агент ФСБ, то вона вкрай зациклена на мові в результаті своєї професійної роботи. Її мозок наскрізь тільки в мові. Крім мови вона нічого більше не розуміє в результаті вкрай великої обмеженості.
Українець повинен мати стратегічне мислення. Якщо вона не агент ФСБ, то стратегічного мислення вона й близкько не має. Там тільки мова, мова, мова,...
 Тому нехай пише роботи про мову і не лізе в політику.
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16.11.2023 04:56 Ответить
І ще. Якщо вона не агент ФСБ, то вона є прикладом того, що може відбуватися з мозком людини, яка зациклена на чомусь одному. Тоді вона у всьому іншому дрімуча людина.
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16.11.2023 05:05 Ответить
А Ви знайомі з роботами науковими?
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16.11.2023 05:46 Ответить
Як що не знайомі в Вас є нагода ознайомитись, а потім робити висновки.
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16.11.2023 05:48 Ответить
Але те що сказала Фаріон це є правда.
Бо багато російськомовних називають себе українцями-українську мову навіть близько не знають, і не намагаються знати. Це ознаки того що деякі кацапи себе називали українцями але при тому ненавиділи український народ.
ЗСУ мають говорити на українській або англійській мові
А кацапська мова це ворожа мова
І звісно сприйняття військовослужбовців які розмовляють російською не може бути лояльно
Від всього російського треба відмовитись.....
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16.11.2023 07:02 Ответить
Згоден з кожним словом
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16.11.2023 07:13 Ответить
Сходи в окопи на першу лінію під Авдіївку чи Бахмут і скажи їм особисто )
Ці питання вирішуються не так як каже фсбшна Фаріон.
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17.11.2023 01:29 Ответить
По-перше, Фаріон професор
По-друге це її думка як і кожного з нас
Але чомусь кацапська мова присутня в зсу
І мабуть всім людям які ненавидять Росію і кацапів буде здаватися що це мова ворожа
Але мабуть в Україні немає свободи вільного слова
І мабуть не допускають ненавидіти Росію і кацапів
Звичайно, після війни знову (браття)
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17.11.2023 07:47 Ответить
Курва фсбшна твоя Фаріон, по лінії комуняцької стала професором і пішла по кар'єрній драбині.
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17.11.2023 13:16 Ответить
А ти, часом, не чорненький та ще й з розкосими очами?
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16.11.2023 07:41 Ответить
Дурепа вона і є дурепа, навіть із правильними поглядами і вченим ступенем!
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16.11.2023 07:31 Ответить
Дуже точно сказано.
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16.11.2023 08:37 Ответить
Переживають, бл... За тих, хто і в цих коментах страждає від свавілля "укронацістов".
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16.11.2023 07:40 Ответить
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16.11.2023 07:56 Ответить
Фаріон шкодить Україні вже багато років. З тих пір коли про неї почули. А це як мінімум 15 років. І тільки зараз за неї взялись.
Те що говорила фаріон було серед найголовніших зачіпок московитам ще для війни 2014 року.
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16.11.2023 08:41 Ответить
Подводя черту - придурковатым сторонникам Фарион:
Вы тоже, как она, считаете этого украинского военного, которого убили за слова "Слава Украине" не украинцем за то, что он перед смертью сказал это по-русски??
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16.11.2023 10:04 Ответить
Підсумовуючи цю тему - мова МАЄ значення , але фаріоншу за грати , однозначно . І бажано в психіатричну лікарню крапка
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16.11.2023 10:04 Ответить
Несамовиті ольгінські тролі подвєлі чєрту....)))))) Кловуни ...
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16.11.2023 12:57 Ответить
Ви ще забули проспівати для повного подвєдєнія - " Я уззкій......" )))))
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16.11.2023 13:05 Ответить
Є така категорія - "ПАЦРІОТИ" НА ЗАРПЛАТНІ КРЕМЛЯ. Категорія існує з початку 1990 х в Україні.
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17.11.2023 01:26 Ответить
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17.11.2023 01:32 Ответить
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