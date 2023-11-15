СБУ начала уголовное производство в отношении Фарион: назначена психолого-лингвистическая экспертиза ее высказываний
Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам следствия, в одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом в обществе.
Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.
Это стало основанием для его преследования со стороны российских спецслужб", - напоминают в СБУ.
Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
– ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);
– ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);
– ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);
– ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).
СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".
Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.
14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.
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Зброя - це Зброя.
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
Леся Українка
« Де є російська мова - там «русский мир» в.в. ху*ло
Коли хтось називає себе «російськомовним українським націоналістом», він не розуміє, що такі нюанси для Путіна не важливі.
Мешканцеві бункеру не потрібна «українська російська мова».
Там, де була російська мова - там путін без волі тих громадян, які є патріотами, але говорять з різних причин російською, їх "захищав".
Голова ГО «Рух переселенців України» Віталій Овчаренко вважає, що там, де є російська мова, туди однозначно приїде для «порятунку» російський танк, який «знищит ваш «дом» і зруйнує ваше життя».
22 квітня 2021
( закликав СБУ перевірити
ці висловлювання щодо «вчинення кримінальних злочинів» та вжити заходів для для «недопущення ведення підривної діяльності в тилу» ????.
Висловлювання Фаріон засудили начальник штабу батальйону «Азов» Богдан Кротевич, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%9F учасниця російсько-української війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Катерина «Пташка» Поліщук , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Алієв , який на цей час служив в армії, та екскомандир полку «Азов» Максим Жорін.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади державної мовної політики
Стаття 29. Мова Збройних Сил України та інших військових формувань
Мовою статутів, документації, діловодства, команд та іншого статутного спілкування у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, Є ДЕРЖАВНА МОВА.
Який закон порушила Фаріон? Не надто тактично висловилась, але ЗАКОН не порушила
"Максим назвав мій реп "ху...".
"ЗА ЩО ТЕБЕ ПОВАЖАТИ, ЯКЩО ТИ ЧОРНИЙ?
ВАЛИ ЗВІДСИ, ЧОРНОМАЗИЙ", - СКАЗАВ ВІН (ЖОРІН) МЕНІ.
Почав мене бити, в обличчя, в боки, в живіт. В мене запливло й залилося кров'ю око, була розсічена брова, губи, по тілу синці. Мене нудило. Довго не міг їсти - дуже боліла щелепа", - додав іноземець.
Правозахисниця з проекту "Без кордонів" Ірина Федорович, 31рік, називає ситуацію з Вільямом Фопою ТИПОВИМ ПРИКЛАДОМ РАСИЗМУ.
Татуювання "Кожному своє", яке є в Максима Жоріна - це фраза, яка була написана при вході в концтабір смерті Бухенвальд".
https://gazeta.ua/articles/np/_za-scho-tebe-povazhati-yakscho-ti-chornij-kameruncya-zasudili-na-5-rokiv-za-konflikt-z-**********/502352
Тоді таке питання. А "такі" виходили підтримати її? Наскільки я знаю, що ніхто зі студентів не підтримав.
https://www.youtube.com/watch?v=FeoU39WhmMc
2001 - Почесна грамота імені президента НТШ Михайла Грушевського від Управи Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці за «невтомну академічну діяльність у галузі українознавства».
2004 - лавреатка Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. Олекси Гірника за національно-патріотичне виховання молоді.2008 - лавреатка Всеукраїнської премії ім. Грінченка за просвітницьку діяльність.
2013 - лавреатка Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Нитченка «За несхибну позицію в житті, за бійцівські якости й за чин», за проєкт «Від книги до мети».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-56 [56] 19 червня
2014 - нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, удосконалення ******** нормативно-правової бази освіти і науки (розпорядження № 362 від 19.06.2014 р.).
2016 - лавреатка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0 премії імені Івана Огієнка за наукові досягнення (м
онографія «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV - XVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива», 2015).Праці
И ВДРУГ ПОЙМУ, СЛОМЯСЬ В ТОСКЕ,
ЧТО ВСЕ НА СВЕТЕ - ТОЛЬКО ПЕСНЯ
НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ…
Леонид Киселев
Проблема не в російській, яку дійсно потрібно вивести з масового обороту в Україні, проблема в образі військових, котрим трохи не до вивчення української. В окопі, трохи інші проблеми зараз, Вам не здається?
По перше вклоняюся всим тим хто зараз захищає Україну на полі бою
Також поважаю Фаріон за її багаторічну працю на захист української мови.
Далі - Фаріон жінка емоційна, дещо некоректно висловилася щодо російськомовних бійців.
В той же час всі розуміють, що на фронті є російськомовні бійці, які проливають кров за Україну. Уклін їм за це.
Судити Фаріон нема за що, вона не порушила жодного закону, а про її співпрацю з ФСБ можуть писати тільки ті, які самі працюють на ФСБ.
Жоріну теж не варто було вести себе по хамськи, і відповідати жінці расєйськими матюками.
Це не підвищило його над Фаріонк а виставило в поганому світлі
Оцей весь гвалт на руку тільки Кремлю. Вони дуже радіють з цього
Треба зрозуміти один одного і примиритися.
Сергей Галузин.
в подальшому Європейський суд поставить свою тлусту крапку.
Прахаді мимо.
Нормальна ідея
Латинская графика - алфавит на латинской графике официально утверждён в 2017 году в Республике Казахстан.
Переход на этот алфавит планируется осуществить в течение 2017-2025 годов.
А взагалі то ми дуже відрізняємось в цьому від казахстану. Кирилиця прийшла від нас до московії, а до казахстану з московії. Відмовиьись від кирилиці це значить передати наше коріння московії. Якщо б ви знали історію ви так не говорили б. Вчіть нашу древню історію.
у нас свобода слова, і ті військові що її матюкнули, теж скористалися своєю свободою - ну "звільніть і їх теж", за висловлену думку
я не вважаю що російськомовні вояки не-українці, більш того, я вважаю що тільки ті хто воює і лікує поранених і можуть голосувати на будь яких виборах в Україні : решта нехай перетопчеться, зараз прийшов час важких і непростих рішень, і тільки вояки мають честь їх приймати
але саме їснування русского язика в Україні стало причиною війн і в 2014, і в 2022 : не треба на це закривати очі, нехай русскоязичниє вояки пояснять цей факт також ! раз вже їх "ця дов...бка дістала"
а СБУ нехай пояснить інцідент у Вінниці з "владімірскім централом". Там які статті застосували ?
https://detector.media/infospace/article/219396/2023-11-15-trap-aggressor-ukraina-dosi-ne-zaprovadyla-sanktsii-proty-pidozryuvanogo-u-derzhzradi-oleksandra-dubinskogo/ Trap Aggressor: Україна досі не запровадила санкції проти підозрюваного у держзраді Олександра Дубінського
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Ну а Фарион считает не так, поэтому ее и уволили
А влада робить все- щоб перетопталися військові
ви знаєте імена та звання цих зрадників ? ні ! а фаріон у всіх на виду !
легше кошмарити фаріон ніж тих зрадників сбу, імен яких ви навіть і не чули
Ну або почитайте інтерв'ю Михайла Мельника, ротного з "Магури", де він розповідає і про ставлення деяких військових та офіцерів до підготовки та до особового складу (а потім рота "закінчується" за 15 хвилин) і багато чого іншого.
Радше треба запровадити тести на ідіотизм, перед голосуванням. Та ввести деякі обов'язкові вимоги: як от знання державної мови, історії, Конституції, для початку.
Далі, бажано ще аби людина склала тести на знання основ економіки та психології, це в якості виборчого цензу. Хочеш когось вибирати - вивчи хоч трохи предмет - де ти живеш і в якій реальності знаходишься.
Додатково, якщо комусь хочеться, можна ввести вимогу, що обирати можуть тільки ті, хто має зброю. Володіння зброєю зробити максимально вільним, і всю стару зброю, зі складів зберігання держава могла б роздати всім бажаючим, ну або за мінімальну плату. Оце було б максимально правильно.
Бо, наприклад, те ж таки володіння зброєю - це про додаткову відповідальність, котру людина на себе бере - за свою особисту безпеку, безпеку своїх рідних, інших громадян і т.д. А не так, що вона перекладає це на когось.
Що ж до іншого, то я з вами згодний.
"Екс-нардеп НЕ співпрацювала зі спецслужбами іноземних держав з імовірністю 90,35%".
https://lb.ua/news/2017/11/27/383112_farion_proshla_proverku_poligrafe.html
В Рашіна неї завели справу, за її антирашенські висказування
Он утверждает, что просьбу ведущего разговаривать в эфире на украинском якобы можно расценивать как «разжигание вражды по языковому признаку».
Подобное поведение не могло оставить украинцев равнодушными, в связи с чем пользователи соцсетей призвали принять в отношении нардепа-провокатора дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии.
Чому вона так сказала це інше питання. Якщо вона не агент ФСБ, то вона вкрай зациклена на мові в результаті своєї професійної роботи. Її мозок наскрізь тільки в мові. Крім мови вона нічого більше не розуміє в результаті вкрай великої обмеженості.
Українець повинен мати стратегічне мислення. Якщо вона не агент ФСБ, то стратегічного мислення вона й близкько не має. Там тільки мова, мова, мова,...
Тому нехай пише роботи про мову і не лізе в політику.
Бо багато російськомовних називають себе українцями-українську мову навіть близько не знають, і не намагаються знати. Це ознаки того що деякі кацапи себе називали українцями але при тому ненавиділи український народ.
ЗСУ мають говорити на українській або англійській мові
А кацапська мова це ворожа мова
І звісно сприйняття військовослужбовців які розмовляють російською не може бути лояльно
Від всього російського треба відмовитись.....
Ці питання вирішуються не так як каже фсбшна Фаріон.
По-друге це її думка як і кожного з нас
Але чомусь кацапська мова присутня в зсу
І мабуть всім людям які ненавидять Росію і кацапів буде здаватися що це мова ворожа
Але мабуть в Україні немає свободи вільного слова
І мабуть не допускають ненавидіти Росію і кацапів
Звичайно, після війни знову (браття)
Те що говорила фаріон було серед найголовніших зачіпок московитам ще для війни 2014 року.
Вы тоже, как она, считаете этого украинского военного, которого убили за слова "Слава Украине" не украинцем за то, что он перед смертью сказал это по-русски??