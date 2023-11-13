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Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности. ФОТО

фаріон

Экснардеп Ирина Фарион в очередной раз вызвала скандал. Из-за ее публикации к проукраинскому студенту в оккупированном Крыму Максиму Глебову пришли сотрудники Федеральной службы безопасности россии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Так, в своем Telegram-канале Фарион опубликовала скриншот письма от студента-первокурсника филологического факультета в Севастополе Максима Глебова, в котором он написал, что ждет Вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе.

Парень в письме также поддержал заявления Фарион о том, что военные ВСУ должны общаться исключительно на украинском языке.

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Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности 01

Фарион, выложив письмо от Максима, не скрыла его личные данные.

Впоследствии скриншот письма распространили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". А позже к Максиму Глебову наведались фсб и заставила извиниться на камеру.

Видео с Максимом появилось в сети.

Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности 02
Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности 03

"Со мной провели интеллигентную беседу и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", - говорится в заявлении студента после разговора с фсб.

Также смотрите: Воины ответили Фарион на упреки о русскоязычных бойцах ВСУ: "Конченая долбо#обка. На соловьиной". ВИДЕО

В комментариях в Telegram-канале Фарион подписчики сразу же просили ее скрыть личные данные студента, предупредив, что к нему могут прийти российские силовики.

"Не давайте советов, когда вас не просят. У меня прикрытая фамилия? Вы свое чего спрятали? Заблокировать?", - ответила Ирина Фарион на комментарии людей.

Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности 04

"А вот и сам Максим Глебов студент-филолог, который поддерживает украинский нацизм и ждет прихода солдат ВСУ. Этого студента сдала украинская нацистка Ирина Фарион, выложив на своем телеграмм-канале его письмо к ней. Теперь Главное управление противодействия экстремизму МВД рф занимается Максимом , его окружением и преподавателями. Еще раз, "спасибо госпожа Фарион", вы нам очень помогли", - написали пропагандисты.

Россияне также добавили, что Ирина Фарион своим постом подставила не только Максима, но и все его окружение единомышленников, которое "уже установил и отработал товарищ майор".

На инцидент уже отреагировала постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фарион заявила, что не считает русскоязычных воинов ВСУ украинцами: Омбудсмен Лубинец обратился в СБУ и Нацполицию. ВИДЕО

"Об инциденте с гражданкой Украины Фарион - это низость, и преступление, выкладывать на всеобщее обозрение сообщения, от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории. я ежедневно общаюсь с такими гражданами из Крыма, мы осуществляем системный мониторинг так называемых "судов" над нашими гражданами , которые своими действиями "дискредитируют" вооруженные силы страны агрессора.Сейчас мы знаем о по меньшей мере 535 таких "дискредитаций" Спасибо всем нашим гражданам за такую сильную украинскую позицию, уверена вы будете встречать наши силы безопасности и обороны в Крыму первыми. в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности. Как Представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия данную гражданку", - написала Ташева.

Автор: 

Крым (26434) Фарион Ирина (384) ФСБ (1944) Ташева Тамила (54)


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Топ комментарии
+81
Та вже пристреліть ту здечявілу собаку кгбешна потвора діє на стороні ворога прикриваючись псевдо патріотизмом
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13.11.2023 14:56 Ответить
+51
Мразота. Хтось іще вірить в її "патріотизм"?
Як то кажуть - "немає де проби ставити".
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13.11.2023 14:57 Ответить
+39
А що не зрозумілого? Фаріон це концерва. Вона осознано працює на ФСБ. Колишніх комуняк не буває. Я повністю за українську мову, але обізвати азовців при тому що їх зять сцикливо тховається є не припустимо. Доречі я з заходу і з моїх знайомих її ніхто не любить. Вона спеціально робить розкол в той момент коли в країні чесно кажучи хрєноваті справи.
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13.11.2023 15:05 Ответить
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Скільки я головою об стіну бився, коли казав, що керівництво партії "свобода" це кремлівська агентура. Саме вони продали медведчуку канал, коли його помийки типу зік та 112 прикрили, саме вони, саме вони просунули свою креатуру на місце генпрокурора учня Ківалова Махніцького після Майдану, він поховав всі майданівські справи, після його "роботи" там вже і розслідувати не було чого.
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13.11.2023 21:46 Ответить
Навпаки, комісія з розслідування злочинів на Майдані Ради Європи відзначила провали МВС Авакова і СБУ Наливайченка, а не Махніцького. І був скандал побудований на сфабрикованому фото, що Махніцький чимчикує поряд із Ківалом. Скільки бруду вилилось, але у підсумку - фейк.
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13.11.2023 22:14 Ответить
Сфабрикований Махніцький у сфабрикованого Ківалова захищав сфабриковану дисертацію. Шановний, не виправдовуйте виродка. https://lb.ua/news/2014/12/17/289647_bivshiy_genprokuror_mahnitskiy.html
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13.11.2023 22:49 Ответить
Поважне видання Главком зібрав весь чорний піар на Махніцького і предявив йому в інтервю:
https://glavcom.ua/interviews/128020-oleg-mahnitskij-%C2%ABsvoboda%C2%BB-vikoristala-mene-u-vlasnih-tsiljah-a-potim-ja-stav-dlja-nih-tjagarem.html
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13.11.2023 23:38 Ответить

"Скільки я головою об стіну бився, коли казав, що керівництво партії "свобода" це кремлівська агентура"

Вот у тебя и непорядок с головой
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14.11.2023 01:51 Ответить
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13.11.2023 22:11 Ответить
отвести эту суку в ветеринарку и усыпить. в принципе у меня всё.
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13.11.2023 22:13 Ответить
ти про свою маму свої думки тут описав негіднику!
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13.11.2023 22:48 Ответить
Звідки стільки агресії до тих хто захищае свою мову...украінську???
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14.11.2023 00:07 Ответить
з такими "захисниками" і ворогів не треба,іменно висери цієї паизданутої в 14 русня цитувала наперебій,а донбасянє ще більше в транс впадали,от ***** тоді *******
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14.11.2023 03:38 Ответить
саме так, вся маса ідіотів боялася "скажених націоналістів" які поїздами їдуть до Криму. Ідотами легко маніпулювати коли є підходяща картинка. І цю картинку люб'язно піднесли кацапам очільники свободи та інші ряжені типу корчинського (достатньо згадати як він катався на броньовику в центрі Києва). Я сам пам'ятаю, як російськомовна людина підвозила мене до Києва і розповідав, що саме через вислови фаріон він більше не прагнутиме розмовляти українською принципово. На що я йому зауважив, що якраз її діяльність на те розрахована. І було це ще до майдану.
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14.11.2023 06:58 Ответить
То все "казки для бідних".Якщо людина щось хоче зробити,вона шукає спосіб,нехоче -шукає причину.Кацапи таких причин наплодили на усі смаки."ЯЗИК "ВБИВАЄ!-це однозначно,що б тут не стверджували толерантні(а насправді-наївні) писаки.
Звісно,Фаріон язиката баба,перегинає палиці часто,але саме совкове тотальне винищення українства і породжує таких неадекватів,готових "шаблюкою" без розбору нищити хрюський світ.
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14.11.2023 12:37 Ответить
Одна «сдала» в фейсбуке или как там оно называется, вторая обвинила в твитере) ну или как там называется))) Ау, вы вообще в реальную жизнь из «параллельной реальности» вернуться не собираетесь? Это я один такой вымирающий остался , или еще кто-то жив такой же как я? Смотрю эту бредятину и кажется, что я Кеану Ривз из «матрицы»….
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13.11.2023 22:29 Ответить
Если у тебя видения или что-то кажется, мерещиться, то живи в своей матрице и не мотай кишки людям.👽
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13.11.2023 23:31 Ответить
Обязательно воспользуюсь советом.
Слово «Мерещится»,в данном случае,пишется без мягкого знака. Мерещится - глагол, употребленным в форме настоящего времени. Вопрос «что делает?». Хотя, «какая разница…»?
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14.11.2023 09:38 Ответить
Чому на фото студенського білету не вказаний факультет і форма навчання???

Щось справа темнувата
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13.11.2023 23:37 Ответить
Що там б не говорили Фараон патріот Украіни .бо справді Україна реальна там де розмовляють українською.Про це вона і говорить.тим більше професія в неі така...нікого вона не здавала.студент сам розкрився.бо наївний був...вірив трішки в російську людяність...** як і інші до війни вірили...лохонулися...
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14.11.2023 00:04 Ответить
Русько язичний може бути громадянином Украіни...
, і боротися за неї...а може і не бути і боротися...Бо це благе діло боротися з російськими варварами...Фаріон як мовознавець мае всі права говорити те що рахуе правильним...за це ій Повага...
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14.11.2023 00:22 Ответить
= а може і не бути і боротися... те що рахуе правильним... =

Підлога Макартні?
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14.11.2023 01:04 Ответить
ох багато вас ЛИЧИНОК сюди збіглось ... Ю.Швець
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14.11.2023 00:10 Ответить
з фаріон все зрозуміло, питання до цього дебіла, що й навіщо і кому він писав?
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14.11.2023 00:45 Ответить
Уявіть собі, завтра путін звернеться до українців на українській мові. Це не зробить його гарною людиною та патріотом України. Треба зважувати більше на дії та наслідки, а не картинку та балачки.
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14.11.2023 01:00 Ответить
Не удивляйтесь

Столетия пребывания под расэйским сапогом дали о себе знать.

Избавиться от этого "наследия"быстро не удасться.

Может, действительно на какой-то период стоит перейти на английский,

чтоб не повадно было ни рашистам, ни своим подрасейским холуям?
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14.11.2023 01:11 Ответить
Пані Фаріон, будь ласка залиште свої суперемоції вдома і ведіть себе дуже стримано
Вашими емоціями і помилками скористаються російські іпсошники і свої доморощені корисні ідіоти.
Ви ж розумна жінка, навіже не можете себе стримати у таких чутливих питаннях.
Так зрозуміло- набридло вже чекати, коли Україна нарешті стане українською. Ми всі цього бажаємо. Дуже бажаємо. Але поступати треба розумно.
На жаль століття під російським гнітом даються взнаки. Рашисти зробили з багатьох укранців яничар і проросійських холуїв. Нерозумні українці й досі посипають свою голову попелом перед рашою. Сумно...

Але треба мати холодну голову ,ясний розум і величезне терпіння, щоб рашистські потвори нас не доїли остаточно
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14.11.2023 01:02 Ответить
= Ви ж розумна жінка =
"Розумна жінка" опублікувала скриншот листа від першокурсника ... після чого до нього навідалась ФСБ ... Ви дізнайтеся про всяк випадок, - що таке Критичне мислення, критичний аналіз.
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14.11.2023 01:18 Ответить
Студент...написав свою фамілію...а це прокол...в своі роки він набагато більше б мав знати.що таке інтернет...Хоча Повага йому..як і Фаріон...
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14.11.2023 01:48 Ответить
= Студент...написав свою фамілію...а це прокол... Повага йому..як і Фаріон...=
Тож чому "повага" до Фаріон, якщо саме вона - оприлюднила допис першокурсника, завдяки чому фсб звернуло на це увагу?... Перепрошую але Вам дійсно треба дізнатися, що таке Критичне мислення, критичний аналіз.
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14.11.2023 16:15 Ответить
= Студент...написав свою фамілію...а це прокол =

Підлога Макартні.
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14.11.2023 16:19 Ответить
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14.11.2023 01:18 Ответить
партбілєт кпрс = ніяких постів в освіті.і вона там тільки тому що закон про люстрацію не працює,а ще через таких як ти що за неї тягнуть,а потім чую цей милий гавкіт: Ну коли вже той совок вивітриться))))
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14.11.2023 03:41 Ответить
У тих хто сподобився жити при Совку в свій час у багатьох були партквитки, отримані не за власним бажанням, а "по принуждению"

І що було робити людям, якщо вони хотіли рухатися у карьєрі. Людині прямо сказали- якщо не отримаєш партквиток, нікуди не зрушиш.

Так само було і в армії

Мабуть і батько ЗЄ у свій час був комуністом.

Ви ж про це добре знаєте, то навіщо мусолити цю тему.

Чи може більшість людей старшого покоління повиганяти з роботи за те, що вони колись числились як то кажуть у компартії?
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14.11.2023 03:57 Ответить
Мене ще дивує, що Жорін дуже переймається Фаріон. Краще б помовчав на цю тему.
Він у ЗСУ і подяка йому за це.
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14.11.2023 04:23 Ответить
Дійсно, мовне питання в Україні ще не вирішене( і не скоро буде). Але виносити його зараз, під час війни, справді не на часі. Хіба мало у війську людей різних національностей, які воюють і ГИНУТЬ за Україну? Мені зараз особисто все рівно якою мовою вони скажуть "мочи кацапов" чи вбий москаля-головне результат. А пані прохфесорка просто і смачно плюнула їм в обличчя-"...хлопці, чи ви такі тупі"-це ж її слова. Завдяки таким хлопцям пані прохфесорка зараз має можливість жити, навчати(цікаво що) і говорити. Сходити на роботу, можливо в кафе... А хоче попиз...ти на рахунок мови-нехай чкурне на Закарпаття, там непочатий край роботи, цілі села мадярські, прапори на державних установах мадярські...так що є де розгорнути "просвітницьку" роботу.
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14.11.2023 05:16 Ответить
Цензор, видаляй цю єрмаковсько-фсбшну маячню, в окупованих Криму не існує ніяких факультетів української філології.
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14.11.2023 06:30 Ответить
і філолог фаріон про це не знає?
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14.11.2023 07:02 Ответить
Ці скріни це зліплена на коліні муйня. Зайдіть на її телеграм канал і подивіться.
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14.11.2023 07:36 Ответить
у мене нема бажання ходити по тих телеграмах. А мої претензії до фаріон давні за її наче необдумані висловлювання, що шкодять країні. Так мову не впроваджують, так лише від неї відвертають. Дурню зморозила у соколової? - зморозила. Що ще треба, аби під час лютої бійні не відповідати за свої провокативні висловлювання. Ми - єдині в прагненні перемогти ворога. А для цієї гниди філологічної всі, хто ЩЕ не володіє добре українською вже вороги. навіть ті що гинуть за Україну. Як ще можна відноситися до цієї наволочі, скажіть мені будь-ласка?
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14.11.2023 08:27 Ответить
якщо в криму є проукраїнські люди - то вони повинні бути не в норах а з гордо піднятою головою.а те що фсб творить безпредел то фаріон не має вини.
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14.11.2023 07:13 Ответить
поедь подними гордо голову в крым, поори Слава Украине, а лучше побудь под оккупацией и повы ё буйся
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14.11.2023 10:23 Ответить
та не хрюкай голосно.....Олекса Гірник не вийобувався -а був ЛЮДИНОЮ до кінця свого земного життя.да,це був його особистий вибір - як і цього хлопця з криму.ти тут до чого,чи Фаріон ? це його вибір біти українцем чи крисою у норі.
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14.11.2023 17:00 Ответить
Згадується історія про Слугу народу Дубінського

Знакомтесь с депутатами от Слуги
МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ

БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.

А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ
ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,

І щось ви тоді, прислужники слуг так не дерли горлянки, що слуги співпрацюють з ФСБ і готові знищувати українців у газових камерах
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14.11.2023 11:32 Ответить
Пані Фаріон своєю пихатістю та зарозумілістю пробила чергове дно ,нажаль , батьки дали хорошу освіту, але не навчили людяності та елементарної порядності
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14.11.2023 12:50 Ответить
Маячня яка!
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14.11.2023 19:35 Ответить
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