Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности. ФОТО
Экснардеп Ирина Фарион в очередной раз вызвала скандал. Из-за ее публикации к проукраинскому студенту в оккупированном Крыму Максиму Глебову пришли сотрудники Федеральной службы безопасности россии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Так, в своем Telegram-канале Фарион опубликовала скриншот письма от студента-первокурсника филологического факультета в Севастополе Максима Глебова, в котором он написал, что ждет Вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе.
Парень в письме также поддержал заявления Фарион о том, что военные ВСУ должны общаться исключительно на украинском языке.
Фарион, выложив письмо от Максима, не скрыла его личные данные.
Впоследствии скриншот письма распространили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". А позже к Максиму Глебову наведались фсб и заставила извиниться на камеру.
Видео с Максимом появилось в сети.
"Со мной провели интеллигентную беседу и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", - говорится в заявлении студента после разговора с фсб.
В комментариях в Telegram-канале Фарион подписчики сразу же просили ее скрыть личные данные студента, предупредив, что к нему могут прийти российские силовики.
"Не давайте советов, когда вас не просят. У меня прикрытая фамилия? Вы свое чего спрятали? Заблокировать?", - ответила Ирина Фарион на комментарии людей.
"А вот и сам Максим Глебов студент-филолог, который поддерживает украинский нацизм и ждет прихода солдат ВСУ. Этого студента сдала украинская нацистка Ирина Фарион, выложив на своем телеграмм-канале его письмо к ней. Теперь Главное управление противодействия экстремизму МВД рф занимается Максимом , его окружением и преподавателями. Еще раз, "спасибо госпожа Фарион", вы нам очень помогли", - написали пропагандисты.
Россияне также добавили, что Ирина Фарион своим постом подставила не только Максима, но и все его окружение единомышленников, которое "уже установил и отработал товарищ майор".
На инцидент уже отреагировала постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
"Об инциденте с гражданкой Украины Фарион - это низость, и преступление, выкладывать на всеобщее обозрение сообщения, от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории. я ежедневно общаюсь с такими гражданами из Крыма, мы осуществляем системный мониторинг так называемых "судов" над нашими гражданами , которые своими действиями "дискредитируют" вооруженные силы страны агрессора.Сейчас мы знаем о по меньшей мере 535 таких "дискредитаций" Спасибо всем нашим гражданам за такую сильную украинскую позицию, уверена вы будете встречать наши силы безопасности и обороны в Крыму первыми. в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности. Как Представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия данную гражданку", - написала Ташева.
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https://glavcom.ua/interviews/128020-oleg-mahnitskij-%C2%ABsvoboda%C2%BB-vikoristala-mene-u-vlasnih-tsiljah-a-potim-ja-stav-dlja-nih-tjagarem.html
"Скільки я головою об стіну бився, коли казав, що керівництво партії "свобода" це кремлівська агентура"
Вот у тебя и непорядок с головой
Звісно,Фаріон язиката баба,перегинає палиці часто,але саме совкове тотальне винищення українства і породжує таких неадекватів,готових "шаблюкою" без розбору нищити хрюський світ.
Слово «Мерещится»,в данном случае,пишется без мягкого знака. Мерещится - глагол, употребленным в форме настоящего времени. Вопрос «что делает?». Хотя, «какая разница…»?
Щось справа темнувата
, і боротися за неї...а може і не бути і боротися...Бо це благе діло боротися з російськими варварами...Фаріон як мовознавець мае всі права говорити те що рахуе правильним...за це ій Повага...
Підлога Макартні?
Столетия пребывания под расэйским сапогом дали о себе знать.
Избавиться от этого "наследия"быстро не удасться.
Может, действительно на какой-то период стоит перейти на английский,
чтоб не повадно было ни рашистам, ни своим подрасейским холуям?
Вашими емоціями і помилками скористаються російські іпсошники і свої доморощені корисні ідіоти.
Ви ж розумна жінка, навіже не можете себе стримати у таких чутливих питаннях.
Так зрозуміло- набридло вже чекати, коли Україна нарешті стане українською. Ми всі цього бажаємо. Дуже бажаємо. Але поступати треба розумно.
На жаль століття під російським гнітом даються взнаки. Рашисти зробили з багатьох укранців яничар і проросійських холуїв. Нерозумні українці й досі посипають свою голову попелом перед рашою. Сумно...
Але треба мати холодну голову ,ясний розум і величезне терпіння, щоб рашистські потвори нас не доїли остаточно
"Розумна жінка" опублікувала скриншот листа від першокурсника ... після чого до нього навідалась ФСБ ... Ви дізнайтеся про всяк випадок, - що таке Критичне мислення, критичний аналіз.
Тож чому "повага" до Фаріон, якщо саме вона - оприлюднила допис першокурсника, завдяки чому фсб звернуло на це увагу?... Перепрошую але Вам дійсно треба дізнатися, що таке Критичне мислення, критичний аналіз.
Підлога Макартні.
І що було робити людям, якщо вони хотіли рухатися у карьєрі. Людині прямо сказали- якщо не отримаєш партквиток, нікуди не зрушиш.
Так само було і в армії
Мабуть і батько ЗЄ у свій час був комуністом.
Ви ж про це добре знаєте, то навіщо мусолити цю тему.
Чи може більшість людей старшого покоління повиганяти з роботи за те, що вони колись числились як то кажуть у компартії?
Він у ЗСУ і подяка йому за це.
Знакомтесь с депутатами от Слуги
МАКСИМ БУЖАНСКИЙ и
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ
БУЖАНСКИЙ говорит, что «История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
А ДУБИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ
ПУСТИТЬ ГАЗ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя»,
І щось ви тоді, прислужники слуг так не дерли горлянки, що слуги співпрацюють з ФСБ і готові знищувати українців у газових камерах