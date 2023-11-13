Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности. ФОТО

Экснардеп Ирина Фарион в очередной раз вызвала скандал. Из-за ее публикации к проукраинскому студенту в оккупированном Крыму Максиму Глебову пришли сотрудники Федеральной службы безопасности россии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Так, в своем Telegram-канале Фарион опубликовала скриншот письма от студента-первокурсника филологического факультета в Севастополе Максима Глебова, в котором он написал, что ждет Вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе.

Парень в письме также поддержал заявления Фарион о том, что военные ВСУ должны общаться исключительно на украинском языке.

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Фарион, выложив письмо от Максима, не скрыла его личные данные.

Впоследствии скриншот письма распространили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". А позже к Максиму Глебову наведались фсб и заставила извиниться на камеру.

Видео с Максимом появилось в сети.





"Со мной провели интеллигентную беседу и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", - говорится в заявлении студента после разговора с фсб.

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В комментариях в Telegram-канале Фарион подписчики сразу же просили ее скрыть личные данные студента, предупредив, что к нему могут прийти российские силовики.

"Не давайте советов, когда вас не просят. У меня прикрытая фамилия? Вы свое чего спрятали? Заблокировать?", - ответила Ирина Фарион на комментарии людей.

"А вот и сам Максим Глебов студент-филолог, который поддерживает украинский нацизм и ждет прихода солдат ВСУ. Этого студента сдала украинская нацистка Ирина Фарион, выложив на своем телеграмм-канале его письмо к ней. Теперь Главное управление противодействия экстремизму МВД рф занимается Максимом , его окружением и преподавателями. Еще раз, "спасибо госпожа Фарион", вы нам очень помогли", - написали пропагандисты.

Россияне также добавили, что Ирина Фарион своим постом подставила не только Максима, но и все его окружение единомышленников, которое "уже установил и отработал товарищ майор".

На инцидент уже отреагировала постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

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"Об инциденте с гражданкой Украины Фарион - это низость, и преступление, выкладывать на всеобщее обозрение сообщения, от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории. я ежедневно общаюсь с такими гражданами из Крыма, мы осуществляем системный мониторинг так называемых "судов" над нашими гражданами , которые своими действиями "дискредитируют" вооруженные силы страны агрессора.Сейчас мы знаем о по меньшей мере 535 таких "дискредитаций" Спасибо всем нашим гражданам за такую сильную украинскую позицию, уверена вы будете встречать наши силы безопасности и обороны в Крыму первыми. в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности. Как Представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия данную гражданку", - написала Ташева.