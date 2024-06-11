Фарион официально восстановили на работе во Львовской политехнике. ДОКУМЕНТ

Ректор Национального университета "Львовская политехника" Юрий Бобал официально восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры в университете "Львовская политехника".

Текст приказа языковед опубликовала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, из специального фонда университета ей также выплатят 123 927 гривен зарплаты за период вынужденного прогула.

"Правда - это штука колючая и красивая, как роза. Борьба за Правду - это ядро жизни. И мы с Вами это ядро толкали в течение полугода изо всех сил - и победили! Спасибо всем за поддержку: на вече, в судебных залах, в открытом письме, в публичном пространстве, на моих многочисленных встречах с вами по всей стране", - прокомментировала свое возвращение к работе в университете Ирина Фарион.

Увольнение Ирины Фарион

7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченою довбо#обкою".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовской политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работавшей в этом учебном заведении.

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Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

15 ноября она была уволена с работы.

7 декабря 2023 года Фарион подала иск в суд из-за увольнения из Национального университета "Львовская политехнике".

В среду, 29 мая, Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".