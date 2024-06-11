Фарион официально восстановили на работе во Львовской политехнике. ДОКУМЕНТ
Ректор Национального университета "Львовская политехника" Юрий Бобал официально восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры в университете "Львовская политехника".
Текст приказа языковед опубликовала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Кроме этого, из специального фонда университета ей также выплатят 123 927 гривен зарплаты за период вынужденного прогула.
"Правда - это штука колючая и красивая, как роза. Борьба за Правду - это ядро жизни. И мы с Вами это ядро толкали в течение полугода изо всех сил - и победили! Спасибо всем за поддержку: на вече, в судебных залах, в открытом письме, в публичном пространстве, на моих многочисленных встречах с вами по всей стране", - прокомментировала свое возвращение к работе в университете Ирина Фарион.
Увольнение Ирины Фарион
7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченою довбо#обкою".
Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовской политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.
14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работавшей в этом учебном заведении.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.
15 ноября она была уволена с работы.
7 декабря 2023 года Фарион подала иск в суд из-за увольнения из Национального университета "Львовская политехнике".
В среду, 29 мая, Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
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Ганьба тим ,хто відновив її на посаді !
А працювала б у профільній установі.
Нормальний наковець буде працювати там де вона зможе використовувати свої знання в повній мірі. Схоже липовий доктор наук пристроїлась де її не викриють.
Треба було б перевірити її дисертації.
Українців переводили на московську мову сотні років. Що перед ними ці 30 років. Я не хочу галичан образити, але дехто з окремих галичан очманіли.
Не галичанам, які не були під таким тиском московитів, злобно вказувати більшості українців, які були під таким тиском, що 30 років досиатньо.
Такими окремими очманілими галичанами я бачу фаріон, тягнибока і вас марта. Ніхто навіть із глибоко україномовних наддніпрянців не мають позицію як у фаріон. Бо всі розуміють ситуацію.
В тих країнах всі говорять на тій мові і приходиться прилаштовуватись. У нас є області де майже всі говорять московською. Це ви пропонуєте щоб їм не дати роботу і на мороз? Розкажіть як це робити детально з цими мільйонами людей? Зі Львова можна вещати що завгодно, не знаючи як живуть люди в інших регіонах. Ви зі Львова?
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/amp/ato/okupant-strilyav-u-polonenogo-******-zsu-cherez-**********-movu-sbu-povidomila-shokuvalni-podrobici-2348521.html Ось справжній українець.
Так що у твою "рожу" треба не тільки наплювати, а й насцяти.
Щось не видно щоб ти захищав українську мову в
Щось ти тільки захищаєш балачку окупантів-колонізаторів. Вислуговуєшся?
Так що зробити з тими воїнами, які в окопі розмовляють московською? І по тим чи іншим причинам не збираються виконувати закони. Вигнати з окопів? Дайте відповідь.
Допоможіть доброю справою.
Зверніться зі скаргою щодо панування російської мови в держаних установах.
Почніть судову тяганину і листування.
І Ви зрозумієте яке засилля російського лоббі в Україні.
А в морду плюнете судді або слідчому вже на судовому засіданні під час винесення вироку
Зразу відчуваю бота від влади
То був напевно студент фаріон.
Політехніці треба подати апеляцію в суд вищої інстанції і не допустити повернення фаріон, бо вона засмічує мозги студентам.
Якщо б наші комуняки, які є тепер політиками, розвивали країну (в першу чергу промисловість) і не крали, то і на сході вже б більшість говорили українською мовою. Над цим треба працювати, а не розхвалювати фаріон.
Але потім як побачили що політики обкрадають народ і тільки спекуляції на мові. Думаєш це не могло не вплинути? Простих речей не розумієш.
Треба хоча б трохи знати про причино-наслідкові зв'язки.
Ваші пропозиції схожі на фашистські і нацистські. Думаю, що вами СБУ пора зайнятись.
После того как начали бабахать по 500 кг боеголовки в городах, даже ярые путинисты подафигели.
Після того як почали бабахати по 500 кг боєголовки у містах, навіть затяті путіністи у шоці.
Так нормально?
Злість до біженців з окупованого Донбасу ,з Маріуполя ,
з Бучі ,з Сум ,з .....?
Злість до людей ,котрі втратили своїх рідних ,свої домівки ,
до батьків ,що рятуючи своїх дітей та себе від обстрілів
та катувань та змушені були виїхати з України ???
Не захлинись в своїй злобі .
То чому вони к ацапською мовою продовжують їм допомагати існувати на цьому світі?
Не дай бог,щоб не забути мову їхніх вбивць?
І поширюєте мову вбивць навіть за кордоном?
Щоб всі думали на світі, що українці росмовою розмовляють?
За кордоном вже не розуміють, чому це українці мовою свого ворога розмовляють?????
Поясните їм, тим, хто гроші біженцям платить,комфорт створює?
Не зможете?
Ви дурепа тоді.
Такими прихильниками фаріон треба було б СБУ зайнятись. І самою фаріон також.
А фаріон то що. Якщо москалі нас захватять, то фаріон вступить в партію "єдіная расія", як колись вступила в комуністичну. І отримає героя расії за дії для розвалу української армії.