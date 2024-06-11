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Фарион официально восстановили на работе во Львовской политехнике. ДОКУМЕНТ

Ректор Национального университета "Львовская политехника" Юрий Бобал официально восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры в университете "Львовская политехника".

Текст приказа языковед опубликовала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, из специального фонда университета ей также выплатят 123 927 гривен зарплаты за период вынужденного прогула.

Текст наказу про поновлення Ірини Фаріон на роботі у Львівській політехніці

"Правда - это штука колючая и красивая, как роза. Борьба за Правду - это ядро жизни. И мы с Вами это ядро толкали в течение полугода изо всех сил - и победили! Спасибо всем за поддержку: на вече, в судебных залах, в открытом письме, в публичном пространстве, на моих многочисленных встречах с вами по всей стране", - прокомментировала свое возвращение к работе в университете Ирина Фарион.

Увольнение Ирины Фарион

7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченою довбо#обкою".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовской политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работавшей в этом учебном заведении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ начала уголовное производство в отношении Фарион: назначена психолого-лингвистическая экспертиза ее высказываний

Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

15 ноября она была уволена с работы.

7 декабря 2023 года Фарион подала иск в суд из-за увольнения из Национального университета "Львовская политехнике".

В среду, 29 мая, Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".

Автор: 

Львов (4585) скандал (4475) Фарион Ирина (382)


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Топ комментарии
+33
А хто поверне життя студенту патріоту з Криму,яке вона загубила?
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10.06.2024 23:53
+27
В більшості державних офісів панує російська мова.
Це факт.
Державний службовець повинен володіти українською мовою.
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11.06.2024 00:04
+23
Щиро вітаю шановну пані Фаріон!
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10.06.2024 23:57
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Страница 5 из 5
Саме так .
Ганьба тим ,хто відновив її на посаді !
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11.06.2024 09:12 Ответить
Нормальна доктор наук з мови не працювала б у політехніці де суперзнання з мови зовсім не потрібні.
А працювала б у профільній установі.
Нормальний наковець буде працювати там де вона зможе використовувати свої знання в повній мірі. Схоже липовий доктор наук пристроїлась де її не викриють.
Треба було б перевірити її дисертації.
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11.06.2024 07:21 Ответить
І ще. Думаю, що докторам наук треба заборонити викладати в непрофільних ВНЗ де їх суперзнання зовсім не потрібні. Чи хоч би не платити надбавку за наукове звання. Нащо вона влізла в політехніку.
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11.06.2024 07:30 Ответить
Скоріш за все просто флюгер ,безпринципна людина .
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11.06.2024 09:16 Ответить
Ух, як кацапня та малороси з українськими паспортами заходяться в злобі!
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11.06.2024 08:53 Ответить
Злоба почалася з фаріон і подібних.
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11.06.2024 10:03 Ответить
Справедливість відновлено. Душіть маскалів та манкрутів і надалі, пані Ірино.
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11.06.2024 09:16 Ответить
Прочитав всі коменти, і дійшов висновку що в нас українців 25% решта ''флюгерні патріоти''. Щоб б з вами було б в інших країнах за нехтування державної мови?
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11.06.2024 09:28 Ответить
А вони швиденько вчать мову країни проживання щоб не викинули на мороз, це в Україні чомусь дозволяють собі зневажати українську мову та захищати балачку колоністів-окупантів.
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11.06.2024 12:04 Ответить
Марті, яка тут каже, що 30 років було достатньо щоб перейти на українську мову.
Українців переводили на московську мову сотні років. Що перед ними ці 30 років. Я не хочу галичан образити, але дехто з окремих галичан очманіли.
Не галичанам, які не були під таким тиском московитів, злобно вказувати більшості українців, які були під таким тиском, що 30 років досиатньо.
Такими окремими очманілими галичанами я бачу фаріон, тягнибока і вас марта. Ніхто навіть із глибоко україномовних наддніпрянців не мають позицію як у фаріон. Бо всі розуміють ситуацію.
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11.06.2024 10:05 Ответить
І ще. Треба щоб в першу чергу галичани, явна більшість яких правильно розуміють, ставили таких людей на їх місце. Не треба було допускати повернення фаріон в політехніку.
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11.06.2024 10:16 Ответить
Але чомусь москворотим біженцям і року вистачило щоб вивчити так-сяк мову країни проживання, а українську мову не можуть вивчити 30 років або не хочуть, то, мабуть, треба зробити як в Європі - не володієш мовою країни проживання, то шуруй на мороз.
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11.06.2024 12:07 Ответить
А воїнів, які говорять московською, вигнати з армії?

В тих країнах всі говорять на тій мові і приходиться прилаштовуватись. У нас є області де майже всі говорять московською. Це ви пропонуєте щоб їм не дати роботу і на мороз? Розкажіть як це робити детально з цими мільйонами людей? Зі Львова можна вещати що завгодно, не знаючи як живуть люди в інших регіонах. Ви зі Львова?
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11.06.2024 12:35 Ответить
Мова української армії - українська, хочеш сказати в українській армії воюють настількі тупі індивідууми, що не можуть й кількох слів української склеїти до купи? Так викидати на мороз як це робиться в Європі, побачиш як швидко згадають мову країни проживання, а не згадають, то не велика втрата, хай шурують на свої кацапські болота звідки вони приїхали.
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11.06.2024 12:39 Ответить
Оце і є наша трагедія , замість того щоб нищити ворога , ми гриземось між собою за те з якого боку яйце бити! Я б у рожу тій Фаріон плюнув! Наша Зе влада робить набагато більше шкоди для України , хай краще б з ними воювала , а вона визвірилась на УКРАЇНЦІВ , які розмовляють російською , а от ПОМИРАЮТЬ ЗА УКРАЇНУ! Не той Українець хто у вишиванці українською херню говорить, а той хто у окопі ворогів вбиває і не важливо як говорить , хоч китайською!
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11.06.2024 10:37 Ответить
Українці розмовляють українською мовою, кацапи та їхні раби хрюкаю кацаплячою балачкою.
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/amp/ato/okupant-strilyav-u-polonenogo-******-zsu-cherez-**********-movu-sbu-povidomila-shokuvalni-podrobici-2348521.html Ось справжній українець.
Так що у твою "рожу" треба не тільки наплювати, а й насцяти.
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11.06.2024 12:24 Ответить
Насци в рожу ,мабуть , половини бійців ВСУ , що розмовляють кацапською , так , я за те ,щоб усі в Україні розмовляли саме Українською , але росія 70 років русіфікувала Україну , а ви ,дебіли ,хочете за 10 , саме за 10 років , бо раніше це питання майже не піднімалось , українизувати?
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11.06.2024 12:27 Ответить
Та ти що!? А чому ж тоді москвороті біженці за рік змогли так-сяк опанувати мову країни проживання, а в Україні вивчити українську мову за 30 років не змогли? Повномасшабна війна триває вже три роки і досі українську мову не вивчили але з піною у рота захищають балачку своїх визволителів, мало, вас рабів, кацапи б'ють, мало.
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11.06.2024 12:35 Ответить
Ті хто в окопах нема коли вивчати мову. Фаріон би в окопи відправилась щоб там вчити бійців мові. Може б допомогло.
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11.06.2024 13:33 Ответить
А до окопів, що робили? Мене дивує як вони школу закінчили.
Щось не видно щоб ти захищав українську мову в
Щось ти тільки захищаєш балачку окупантів-колонізаторів. Вислуговуєшся?
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11.06.2024 13:40 Ответить
Я 50 років розмовляв кацапською , бо у Киеві усе було кацапською , і українську знаю тільки завдяки тому ,що у дитинстві у селі у дідуся з бабусею розмовляли українською , а інакше не знав би. Але хотів би я подивитись на Фаріо , або будь кого іншого ,хто у окопах під обстрілами буде вчити мову. Так , вчити треба , але коли буде пиз*ець , кричати все одно будеш тією , що розмовляв у дитинстві!
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11.06.2024 21:14 Ответить
А чому Фаріон має сидіти в окопі та навчати українській мові? Вона лиш заявила заявила, що відповідно до законів москворот вважається представником кацапів, такіж закони в Європі, саме тому біженців з України які хотіли щоб їх обслуговували кацапською у Європі відправляли у кацапські громади. Якщо хтось не вивчив хоча б посередньо мову країни проживання, то це його проблеми.
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11.06.2024 21:51 Ответить
Так от , скажу тобі одну річ. У Європі є багато країн , які мають багато державних мов. Це такі реалії , що склались історично. І якщо виходити з історичного минулого , то у нас така сама ситуація. І не треба казати , що у них по іншому, бо різні країни були для інших країн або їх частин окупантами , і саме тому склалась багатомовність. Але вони якось домовились. У нашому випадку я не є прихильником багатомовності по відношенню до кацапської , бо іде війна і нам треба захищатись , але розкривати рота на захисників , це або дурість , або провокація. Коли Фаріон говорила про Азарова , що він не може вивчити українську і він або дебіл або не хоче , я аплодував їй , але коли вона говорить про ВСУ , то нехай заткне пельку ! Бо вона цим працює саме на кацапів. Нехай гавкає на Зеленського , на будь кого зі влади , але бійців залишить у спокої , їм і так не солодко і вони самі знають , що треба знати Українську , але в них часу виспатись немає , і коли вониходять ,вибачте , посрати , за ними дрони полюють , вони оизикують кожної миті , а ви лізете до них з повчаннями!
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11.06.2024 22:20 Ответить
Що він городить? Просто почитай рішення КСУ 3.6.1 там чітко написано, що українська держава заснована українцями і саме тому державна мова України українська, бо це рідна мова українців, а за історію Європи мені не розповідай, бо ще я тобі розповім. За азірова він аплодував, а ЗСУ не чіпай, а нічого, що у нас перед законом всі рівні? Чи дехто рівніший за инших? Мова української армії - українська, і не треба мені тут давити на жалість у них було повно часу за тридцять років вивчити мову країни проживання але не вчили, бо вона їм нах не здалась була, а тепер я маю їх зрозуміти, пробачити, обійняти та заплакати?
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11.06.2024 22:33 Ответить
Закони законами, але є здоровий глузд. У фарінн і тих їто її підтримує чи здорового глузду ховсім нема чи фсбшні провокатори.

Так що зробити з тими воїнами, які в окопі розмовляють московською? І по тим чи іншим причинам не збираються виконувати закони. Вигнати з окопів? Дайте відповідь.
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12.06.2024 08:16 Ответить
Розмова в окопі, це я так розумію, приватна розмова, а в приватній розмові законом дозволено говорити якою хочеш навіть балачкою своїх катів та вбивць.
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12.06.2024 10:39 Ответить
Та не потрібно цього робити.
Допоможіть доброю справою.
Зверніться зі скаргою щодо панування російської мови в держаних установах.
Почніть судову тяганину і листування.
І Ви зрозумієте яке засилля російського лоббі в Україні.

А в морду плюнете судді або слідчому вже на судовому засіданні під час винесення вироку
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11.06.2024 12:31 Ответить
У тилу , у судах , де завгодно - так , плюнути їм треба , а от у окопах - Фаріон! Хай заткнеться , бо під кулями і снарядами вже не до мови , треба вижити і вибити ворогів!
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11.06.2024 21:16 Ответить
Фарион, когда называет граждан Украины не украинцами, определяя это по языку общения, она действует по указанию российских спецслужб. Она прекрасно знает, что в юго- восточной стороне Украины, в некоторых городах живут до 50 процентов этнических россиян. Предки которых буквально лет сто назад приехали в Украину по направлениям, работать на промышленных предприятиях. И люди эти разные. Некоторые уже говорят на украинском языке лучше чем украинцы. Некоторые медленно переходят. Но есть и такие, которые ненавидят украинский язык. Они считают,что раз они тут родились, и это когда то было частью российской империи, значит это рашка. Вот именно этим людям Фарион дает козыри в руки.
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11.06.2024 10:52 Ответить
Слава Україні!
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11.06.2024 12:26 Ответить
Героям Слава!
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11.06.2024 12:31 Ответить
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11.06.2024 13:49 Ответить
Вот главный враг Фарион:

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11.06.2024 11:01 Ответить
Який жах.
Зразу відчуваю бота від влади
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11.06.2024 12:28 Ответить
поясняю - он был русскоговорящим
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11.06.2024 13:58 Ответить
Колись ще навіть до гібридної війни студент зі Львова поїхав в Донецьк і причепився до нормального мера Донецька (здається Лук'янченко), чому він говорить з людьми російською мовою. Мер йому відповів, що тому що тут всі говорять такою мовою. Нормальній людині це і так було ясно і без запитань і не влаштовувати колотнечу.
То був напевно студент фаріон.
Політехніці треба подати апеляцію в суд вищої інстанції і не допустити повернення фаріон, бо вона засмічує мозги студентам.
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11.06.2024 11:31 Ответить
Моему отцу и дяде, которые говорили на украинском языке, потому что они были родом из центрально-западной Украины, что бы попасть на одно из оборонных предприятий юго-востока, пришлось четыре года учиться в техникуме, в САРАТОВЕ.
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11.06.2024 12:16 Ответить
Студент виявився нормальною людиною з логічним питанням, тільки хохли з цього дивуються.
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11.06.2024 12:30 Ответить
Треба з розумом до всього підходити, а не тупо по фаріонівськи. Політика - мистецтво можливого. Політика є не тільки зовнішньою, але і внутрішньою.
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11.06.2024 12:41 Ответить
Як колись казав Ющенко про схід: не чіпайте їх, хай варяться у власному соку, ну от доварились.
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11.06.2024 12:44 Ответить
Заходу можна не поважати схід України, але не враховувати їх існування є вкрай нерозважливо і шкідливо.
Якщо б наші комуняки, які є тепер політиками, розвивали країну (в першу чергу промисловість) і не крали, то і на сході вже б більшість говорили українською мовою. Над цим треба працювати, а не розхвалювати фаріон.
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11.06.2024 12:58 Ответить
Почуйте даунбас, вони теж існують та не зневажати їх - вони самі себе протиставляли цілій країні ці годувальники довбані, а про те, що не кради чиновники, то там всі говорили українською мовою, то я не знаю сміятись з тебе чи пожаліти, я особисто знаю, що хоч залижи їм сраку по самі нирки вони говорити українською мовою не будуть, бо вони її ненавидять як і все українське я знаю про що говорю.
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11.06.2024 13:08 Ответить
Ти напевно не знаєш, що в 1991 році весь народ, в тому числі Донбас і Крим, проголосували за незалежність України. На Донбасі дуже впевнена більшість. Це тобі ні про що не говорить?
Але потім як побачили що політики обкрадають народ і тільки спекуляції на мові. Думаєш це не могло не вплинути? Простих речей не розумієш.
Треба хоча б трохи знати про причино-наслідкові зв'язки.
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11.06.2024 13:44 Ответить
Ой, почалась ця шарманка за вибори 1991 року, але ти чогось мовчиш про "яка різниця якою мовою називати ковбасу аби була" ти б сам навчився розуміти причинно-наслідковий ланцюжок, а не з розумним виглядом про нього говорити, я чудово знаю які там створіння проживають, уже забув як вони хотіли в 2004 році відділитися та мати відкриті кордони з кацапіює, бути а "таможенном союзі" та йти війною на бандерійців якщо треба буде? А я пам'ятаю. А ще пам'ятаю, що саме тоді з'явилися ганчірки даунбаських "республік". Повторюю ще раз як би крана чудово не жила вони всеодно не говорили б мовою країни проживання, он красномовний випадок як у 2020році в Бахмуті малороське сміття забило на смерть хлопця за те, що він говорив українською мовою та як на суді його захисники відмовлялись говорити українською мовою, бо у них тут такий регіон,- який регіон!? Мабуть, кацапський,- тому не треба мені тут триндіти про якихось крадіїв чиновників.
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11.06.2024 14:01 Ответить
Я говорю не про вибори 1991 року, а про референдум про незалежність України 1991 року, в якому незалежність підтримана всенародно. Треба було політикам, які є гнидами московських вошей не красти, а піклуватись за народ, то всього того що було потім не було б. А путін скористався ситуацією в якій винуваті бувші комуняки - гниди московських вошей. Вій чекав таку ситуацію і використав.
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11.06.2024 14:15 Ответить
Я й мав на увазі референдум, просто одрук. Про який народ піклуватись? Даунбаський? Мене вже підзамахало говорити одне й теж про те, що яка б країна багатою не була москвороті на українську мову добровільно не перейшли б.
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11.06.2024 14:21 Ответить
Поскільки голосували за незалежність, то поступово перейшли б. А піклуватись треба не про Даунбасіаський, а за увесь народ України. Для початку не обкрадати.
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11.06.2024 14:39 Ответить
Ні не перейшли б.
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11.06.2024 14:40 Ответить
Не треба їм було красти, то було б видно. В ті часи в парламент навідалась делегація шахтарів. Там з'явилось питання про українську мову в них. Голова тієї делегації сказав дуже щирим тоном: всі заговоримо на українській мові, якщо добре заживемо. В мене більше підстав вірити ніж не вірити.
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11.06.2024 15:02 Ответить
Тобто те, що вони живуть в Україні для них не аргумент говорити українською мовою, бачиш ще й шантажувати намагалися, а потім ще щось вигадали, я з особистого досвіду знаю, що то за гівно там живе, тільки депортація поможе.
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11.06.2024 15:47 Ответить
Депортація всього того населення, яке говорить московською, мільйонами? Та ви в своєму розумі галичанине?
Ваші пропозиції схожі на фашистські і нацистські. Думаю, що вами СБУ пора зайнятись.
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12.06.2024 08:34 Ответить
Галичанин!!? Ніколи не був на Галичині. Та мені плювати на що схожі мої пропозиції, ти краще дивися щоб сам не потрапив до СБУ за захист окупантів.
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12.06.2024 10:42 Ответить
Фаріон підходить до всього не тільки тупо ,а й провокаційно .
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11.06.2024 14:01 Ответить
І ще. Всяким активістам треба мати розуміння в причино-наслідкових зв'язках. І прогнозувати наслідки своїх дій на декілька кроків наперед. І слідувати принципу - сім раз відмір перед тим як один раз відрізати. Інакше ці активісти принесуть шкоду. Активістам, які такого не розуміють, не треба намагатись змінити історію, бо такі намагання можуть привести до катастрофічних результатів.
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11.06.2024 12:49 Ответить
Що знову десь будуть кричати ***** введи?
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11.06.2024 12:53 Ответить
Если бы ***** не зашел с "козырей", то есть ракетами по городам, может так оно и было...
После того как начали бабахать по 500 кг боеголовки в городах, даже ярые путинисты подафигели.
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11.06.2024 13:07 Ответить
Не розумію пітушиної балачки, мовою українців володієш?
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11.06.2024 13:10 Ответить
Якби ***** не зайшов із "козирів", тобто ракетами по містах, може так воно й було...
Після того як почали бабахати по 500 кг боєголовки у містах, навіть затяті путіністи у шоці.
Так нормально?
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11.06.2024 13:18 Ответить
Тепер нормально. Путіністи очевидно не в достатньому шоці, бо й досі попри обстріли продовжують облизувати кацапію, гадаю ти таких бачив.
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11.06.2024 13:24 Ответить
Звісно бачу. Тих, кого я знаю особисто, більшості путлер уже не потрібен. Деякі просто мовчать. Про що думають, не відомо... Все ж таки багато людей загинуло, може в морду ляпаса боятися отримати.
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11.06.2024 13:47 Ответить
Ще багато любителів своїх братів виїхали в Європу і там смердять, вже дійшло до того, що подекуди в Європі починають вірити у кацапську маячню про один народ, бо ці біженці вперто балакають на кацапській, навіть чув, що вже біженців підколюють мовляв чого ви втікли від своїх братів якщо їхньою говорите. Ну от скажи як до таких громадян України відноситься? У мене тільки злість.
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11.06.2024 14:12 Ответить
" У мене тільки злість ."

Злість до біженців з окупованого Донбасу ,з Маріуполя ,
з Бучі ,з Сум ,з .....?
Злість до людей ,котрі втратили своїх рідних ,свої домівки ,
до батьків ,що рятуючи своїх дітей та себе від обстрілів
та катувань та змушені були виїхати з України ???

Не захлинись в своїй злобі .
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11.06.2024 15:10 Ответить
Коментар -відповідь для Germes d3ooo54e3
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11.06.2024 15:14 Ответить
Ви хоч зрозуміли, що їх к ацапи вбили, щоб їх не було?
То чому вони к ацапською мовою продовжують їм допомагати існувати на цьому світі?
Не дай бог,щоб не забути мову їхніх вбивць?
І поширюєте мову вбивць навіть за кордоном?
Щоб всі думали на світі, що українці росмовою розмовляють?
За кордоном вже не розуміють, чому це українці мовою свого ворога розмовляють?????
Поясните їм, тим, хто гроші біженцям платить,комфорт створює?
Не зможете?
Ви дурепа тоді.
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11.06.2024 15:37 Ответить
Тут прихильники фаріон нагоаорили й такого, що на фашизм і нацизм схоже. Кажуть депортувати тих російськомовних, яких мільйони і на величезних територіях майже тільки такі вони.
Такими прихильниками фаріон треба було б СБУ зайнятись. І самою фаріон також.
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12.06.2024 08:43 Ответить
В ще. Фаріон і коментатори, які її підтримують, роздмухують ненависть на мовній основі, яка може дуже зашкодити державі. Вони достатньо наговорили такого, якого достатньо щоб ними СБУ б зайнялись.
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12.06.2024 08:52 Ответить
Якщо москалі нас захватять, то зникне Україна, народ і мова. Україну захищають і ті хто говорить на українській так і на російській мові. А фаріон тупо тільки про мову, підриваючи армію, яка захищає Україну, народ і мову.
А фаріон то що. Якщо москалі нас захватять, то фаріон вступить в партію "єдіная расія", як колись вступила в комуністичну. І отримає героя расії за дії для розвалу української армії.
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14.06.2024 09:52 Ответить
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