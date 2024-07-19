В Фарион стреляли на улице во Львове, ее забрала скорая, - СМИ (обновлено)

Во Львове на улице Масарика стреляли в Ирину Фарион.

Об этом сообщают журналисты и депутат Игорь Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Языковед жива, но в тяжелом состоянии. Ее забрала "скорая".

Пока никакого официального подтверждения нет, ждем детали.

Смотрите также: Фарион официально восстановили на работе во Львовской политехнике. ДОКУМЕНТ

По информации СМИ, Фарион находится с огнестрельным ранением в критическом состоянии в больнице.

Как сообщает ZAXID.NET, "пациентка поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелым. Пациентке оказывается неотложная помощь".

Того, кто срелял, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион юноша 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.