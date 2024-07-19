В Фарион стреляли на улице во Львове, ее забрала скорая, - СМИ (обновлено)
Во Львове на улице Масарика стреляли в Ирину Фарион.
Об этом сообщают журналисты и депутат Игорь Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Языковед жива, но в тяжелом состоянии. Ее забрала "скорая".
Пока никакого официального подтверждения нет, ждем детали.
По информации СМИ, Фарион находится с огнестрельным ранением в критическом состоянии в больнице.
Как сообщает ZAXID.NET, "пациентка поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелым. Пациентке оказывается неотложная помощь".
Того, кто срелял, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион юноша 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
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Фіцо - Трамп - Фаріон..
З.І. Дивно, шо мене ще ніхто не назвав кацапським провокатором. Бо я не дуже поважаю її діяльність. Хоча і радості від нападу теж нема.
А так - да, ніхто не моє права позбавляти життя іншу людину. Щоб це не були зелені ігрища, а вона розмінною монетою..
Поцікавтесь хоч яку мову вона поширювала коли вступала до КПСС
(у 1989му, коли всі звідти вже валили, а вона й досі не виключилась звідти).
Її вступ до лав КПСС у 1989му Вам не відомий?
Її відстоювання першочерговості 'масковскага язьіга' тоді Вам теж не відомі?
Фаріон - це таке саме явище,
як і Мар'яна Безугла!
От, геть не здивуюсь,
що та буде наступна...
По ділах!!!
За завдання шкоди Україні.
А враховуючи, що це колишня політик, хоч і одіозний, депутат парламенту, хоч і скандальний, і наразі медійна персона + воєнний стан = по сукупності цих підстав ще би і СБУ поцікавитися обставинами цієї справи . . .
В першу чергу треба перейматись територіальною цілісністю. Буде Україна, буде і мова.
А перейматись мовою з обзиванням наших солдатів, які воюють, в гарячій фазі війни, коли існування держави тріщить - це якийсь абсурд.
В Львові стільки поліції,сбу. Червінського,Дудіна,героїв війни,то щвидко арештували,а 20-річного кілера-не по силах.
Ненависть в країні між різними прослойками допомагає ворогам прийти "на допомогу" комусь із них. Що тут не ясно.
А вказувати наразі на якій мові їм говорити - це абсурд. Тут все просто.