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Стан Фаріон тяжкий, лікарі борються за її життя, - МВС

фаріон

Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

За словами Клименка, розкриття злочину перебуває в активній фазі. 

Також читайте: У Фаріон стріляли на вулиці у Львові, її забрала "швидка", - ЗМІ (оновлено)

Нагадаємо, у Львові невідомий стріляв в екснардепку Ірину Фаріон. Вона була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови.

Автор: 

МВС (3519) замах (569) Фаріон Ірина (115) Клименко Ігор (505)


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Топ коментарі
+25
Українська мова ламає українське суспільство та українських воїнів?
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19.07.2024 21:29 Відповісти
+23
Фаріон - це жінка в якої були яйця - навідміну від білшості наших лідОрів та хєнєралів . Вона казала правду в очі - а наші чиновники та гєнерали брешуть від страху
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19.07.2024 21:48 Відповісти
+18
Відкинувши конспірологію та її минуле, як комуняцке так і "патриотичне", скажу так - зараз багато хлопців та дивчат, як чисто україномовних так і тіх кто біля них у окопах розмовляв на суржику або на руському, та яки пройшли пекло війни разом і мають ПТРС. А ця особа дуже багато бруду виливала на воїнів ЗСУ, які не відповідали її стандартам та уявам громадянина України, тому може кому з воїнів її стандарти були не до вподоби. Всяке може бути, а на воїнів ЗСУ треба не 3,14здіти, а шоденно дякувати їм за їх самопожертву та захиси Батькившини, якою б мовою вони не розмовляли у окопах.
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19.07.2024 21:40 Відповісти
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Не ходіть навіть до ворожки. Танцюють у трусах перед олігархами кацапів багато артистів чи євреїв ?
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19.07.2024 22:56 Відповісти
В фіцу --- стріляли, в трампу --- стріляли, в Ірину Дмитрівну --- стріляли, куйлу ж туалетний папір наждаком ніхто не замінить. Лю=***** його.
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19.07.2024 22:38 Відповісти
Лайно з пістолета не застрелиш - занадто рідка консистенція ...
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19.07.2024 22:46 Відповісти
Пишуть, що Фаріон померла.
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19.07.2024 22:51 Відповісти
Если это так, считайте, что прокацапленный киллер заказан.
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19.07.2024 23:00 Відповісти
вже на единих новинах про це сказали
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19.07.2024 23:29 Відповісти
Настав час промоскалених гнид винищувати на Львівщині
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19.07.2024 23:07 Відповісти
Дальше универа ходить нефиг.
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19.07.2024 23:23 Відповісти
Фаріон завжди була мішенню ...кремль вирішив підштовхнути українське суспільство ...але вже нема ідіотів , які не розуміють шо робиться, як в Україні завдякі 🤡 зеленській шоблі , і шо таке московія теж розуміємо ....
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20.07.2024 00:15 Відповісти
В наших СМИ пишут, что Ирина Фарион скончалась в больнице... 😞
R.I.P.
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20.07.2024 00:47 Відповісти
сосни ***** у своего правителя путенца
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20.07.2024 07:51 Відповісти
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