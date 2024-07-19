Стан Фаріон тяжкий, лікарі борються за її життя, - МВС

Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

За словами Клименка, розкриття злочину перебуває в активній фазі.

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Нагадаємо, у Львові невідомий стріляв в екснардепку Ірину Фаріон. Вона була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови.