РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8646 посетителей онлайн
Новости
58 431 666

"Ты будешь гореть в аду! Ты сдохнешь в тюрьме!": Во Львове началось заседание по делу об убийстве Фарион. ВИДЕО

В Галицком суде Львова начали заседание по делу об убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подозреваемого доставили в зал заседания.

По данным Радио Свобода, суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 16 часов.

Отец подозреваемого заключил соглашение с частным адвокатом, поэтому будет заменен защитник лица, подозреваемого в совершении преступления.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Фарион отправил свои вещи из Днепра во Львов для маскировки, - Выговский

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

Читайте также: Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что его сын не имел мотивов для убийства языковеда и является патриотом

Автор: 

Львов (4578) суд (25072) Фарион (380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
Що це за тітка? Чи цьотка?
Ще суд не почався, та ба навіть досудове слідство а "окремим" вже все зрозуміло...
показать весь комментарий
26.07.2024 14:07
+36
А що це за особа ображає підозрюваного?
Чому її не вивели з залу?
показать весь комментарий
26.07.2024 14:08
+36
Хто допустив цю навіжену до підозрюваного, якого винуватим може зробити тільки суд? Хто дозволяє їй впливати психологічно на цього хлопця, не дочекавшись розслідування. З якою метою це робиться? Чому суд у Львові, а не в Києві, враховуючи резонансність події?
показать весь комментарий
26.07.2024 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 7 из 7
Люди змінюються з віком .
показать весь комментарий
27.07.2024 11:30 Ответить
Князева такою допрашивали?
показать весь комментарий
26.07.2024 23:19 Ответить
-- Ви. байстрюки катів осатанілих.

Не забувайте. виродки. ніде.

Народ мій Є !

В його волячих жилах.

Козацька кров пульсує і гуде!

В. Симоненко.

ПАМ*ЯТАЙМО....

Коли.патріотична. Україна горює за втратою самовідданої доньки України провладна

гидота зло-втішно( щоднини) зтікає помийками в її адресу на власному " телемарафоні "

То супроти неї " повставали" студенти . то сумнівно виглядає її спростувальний вирок суду...ЗЕ-бидлота -органічно. НЕ терпить світлих людей.

І все це на тлі цинічного інсценування бурного пошуку катюги На початку спостерігалося намагання влади " заговорити "злочин. перевести його в площину на побутовому грунті... І раптом сам керманич виголошує сенсацію: вбивцю--пов*язали!!! Дай то боже... Та шось це хлоп*я НЕ тягне на роль Леона...Погодьтесь : кілер місяцями мусолить очі бабцям біля під*їзду .де готує замах ( мовляв : та запам*ятайте ж мене!) Все це схоже на витівки психіатра ОП Арестовича. який так активізувався по цій справі:Він то добре запам*ятав ( на дебатах у львівському телевіче.) кого Ірина називала :" ІСТОТОЮ " Мета: виграти час; заспокоїти збурену людність; вернутися на злачне місце

Схоже підступне. вбивство патріотки--поповне нішу НЕ розкритих справ великих українців :

: Івасюка. Чорнрвола. Окуєвої та інших...(оскільки маємо чужинську владу зайд-перевертнів. глитаїв--зрадників... )

Мав за щастя бути знайомим та спілкуватися

із цією дивовижною жінкою... Так ! Вона була безкомпромісною.у ставленні . до

ворогів України ( реальних " кровосісів "...) Водночас у повсякденні.--це була щира..

привітна з дотепним гумором людина.

Її наукову та політичну діяльність щодо становлення нашої державності.материнської мови-- суспільство іще має усвідомити. Думаю. з часом. вона

займе гідне місце поруч із ВЕЛИКИМ КАМЕНЯРЕМ ...Нам же лишається одне :

вимагати від влади . реального. розслідування ( а НЕ показовових відосиків ) та пам*ятати . до скону. цю відважну жінку ...

показати весь коментар
показать весь комментарий
26.07.2024 23:31 Ответить
це той самий Галицький райсуд, що він звинуватив Ірину Фаріон ув "аморальному вчинку"...

цей райсуд на все готовий, варто лише натякнути
показать весь комментарий
27.07.2024 00:52 Ответить
Батьки на фронті, а діти без нагляду і адекватної політики, меседжів від влади, від громади лізуть в інет, щоб теж якось допомогти, але зустрічають там ботів, радикалів, неонацистські секти, котрі вербують на вбивство лідера димок)

Те, що замах не попередили це факап СБУ, бо СБУ слухає всіх, щоб попереджати такі замахи, а те, що він став можливим це факап інформаційної політики сами знаєте кого, бо вона тільки вихваляє сами знаєте кого)

Сумно від всієї цієї безглуздості, але це знак правління сами знаєте кого, нічого не поробиш)
показать весь комментарий
27.07.2024 01:09 Ответить
Твоя свинокацапська пика там стирчить.
показать весь комментарий
27.07.2024 10:35 Ответить
я все розумію а де справжні докази бо чергова "велич арійської раси" і показаний язик цій бабулічці нічого не доказують
показать весь комментарий
27.07.2024 01:55 Ответить
Ти побачив лиш це? Доказів там достатньо
показать весь комментарий
27.07.2024 09:41 Ответить
Для лохтората свідків 73 відсотків знайшли когось гіршого за ЗЕ Єрмака та Баканова....
Перший вбив бабцю яку останнім часом заносило не туди куди треба, троє інших вбили та лишили домівок тисяч українців...
показать весь комментарий
27.07.2024 02:45 Ответить
Ще й не доведений поки що факт, що саме він вбив
показать весь комментарий
27.07.2024 10:15 Ответить
А кацапи добрі люди, так?
показать весь комментарий
27.07.2024 10:34 Ответить
Йшов і перднув в калюжу. В тебе крім кацапів в голові щось є?
показать весь комментарий
27.07.2024 13:32 Ответить
А в тебе єдина проблема Єрмак з Бакановим, мабуть бо евреі
показать весь комментарий
27.07.2024 14:01 Ответить
Ти б закусував, час від часу
показать весь комментарий
27.07.2024 17:34 Ответить
А почему таких слов не говорили на суде коле котлете или другим ему подобным? Кто такая вобще эта фариониха? Коммунистка/нацистка, провокатор - мол, - ВОН ВСЕ ИЗ МОЕЙ страны! Прошлась за эти годы по всем - и по детям, и по военным. Делала всё максимально для раскола страны и гражданского общества. Тьфу, мерзость..
показать весь комментарий
27.07.2024 07:47 Ответить
після успішного розслідування вбивства Шеремета досягнення наших правоохоронців вже не дивують
показать весь комментарий
27.07.2024 08:48 Ответить
Тобто всіх вбивць тепер треба відпускати?
показать весь комментарий
27.07.2024 09:45 Ответить
Це вбивство діло рук zелідора і дерьмака а нам будуть показувати шоу 95 кварталу.
показать весь комментарий
27.07.2024 08:49 Ответить
У Львові розглядають можливість назвати вулицю іменем фаріон. Щось у них з головами. У фаріон багато серйозних негативів. В тому числі і дії дуже вигідні ворогу.
показать весь комментарий
27.07.2024 08:58 Ответить
А ти шо у Львові живеш??? Ну то втули пельку, це не тобі вирішувати, а то ти своїм постом кацапські наративи підтримуєш. Тебе послухати то й вулиці Бандери Грушевського Мельника Шухевича Стуса та інш. Видатних людей України треба на вулиці леніна та кірова назад переіменувати що б ворога не дратувати…..
показать весь комментарий
27.07.2024 09:12 Ответить
По факту зі всіх вами перерахованих прізвищ лише Стус і з великою натяжкою Грушевський мають право на те , щоб їхнім ім'ям називали вулиці. Решта персонажів ні.
показать весь комментарий
27.07.2024 10:20 Ответить
Це ти так вирішив? У своєї деревні в рашкі будеш називати як тобі забажається.
показать весь комментарий
27.07.2024 16:03 Ответить
Журналистка Соколова отметила, что некоторые военнослужащие бригады «Азов» и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою. На это Фарион заявила, что «категорически не принимает» этого.
показать весь комментарий
28.07.2024 20:52 Ответить
Це все вже в аналах… Кстати, месье, а вы мову как собираетесь учить или по йух?
показать весь комментарий
30.07.2024 13:24 Ответить
Ти не розумієш чи прикидаєшся і брешеш? Які ще кацапські наративи? Причому тут вулиці кірова?
Кожний більш менш український патріот розуміє, що ця комуністка розколювала українців діючи на вигоду ворога. Ясно що за це її хтось не має вбивати, але СБУ давно мало нею зайнятись. Вона не видатна людина України. Так що втули пельку.
показать весь комментарий
27.07.2024 10:28 Ответить
Я ще раз запитую ти зі Львова? Як що ні, то завали хлєбало, львовяні без тебе вирішать, як називати і якими прізвищами
показать весь комментарий
27.07.2024 16:05 Ответить
Затули пельку. Це питання всієї України, а не тільки Львова. Ця комуняка шкодила всій Україні.
показать весь комментарий
27.07.2024 19:58 Ответить
При чому тут шкодила не шкодила? Вулицю шо в твойому лугандоні переіменовують? Ну то і не кизди. Як львівʼяни вирішать так і буде. І нема чого чіплятися, хоч всерися а ти тут взагалі не до чого…. Нагадаю тобі що і Кравчук і Кучма і ющ і навіть сивочолий гетьман порох разом з зеком янеком за часів совка всі були комуняками. Ну то давай дяте всіх постреляємо…..
показать весь комментарий
30.07.2024 13:22 Ответить
Если назвали улицу именем этой строй КОММУНЯЦКОЙ *****, то зачем останавливаться - давай проспект Щербицкого во Львове!!!
показать весь комментарий
27.07.2024 13:35 Ответить
А вот и 400 полицейских!
показать весь комментарий
27.07.2024 08:59 Ответить
А хто його надоумив вбити бабцю. Тут можуть бути зовсім різні варіанти. І бабцю спекались і його наказали за деякі дії. Багатоходовка.
показать весь комментарий
27.07.2024 09:11 Ответить
Я б цьому хлопчику відразу сказав, що зовні він зовсім не схож на бойовика нордичної раси типу блондиністого Хорста Весселя , він більш схожий на пересічного єврейського хлопчика. Мабуть в його роду були євреї. А то W.Power -W.Power. Куйня повна….Нехай пацанчик замислиться куди він вляпався….
показать весь комментарий
27.07.2024 09:19 Ответить
Винен чи не винен, визначать слідство і суд. Але дивитись на цього гівнюка просто гидко.
показать весь комментарий
27.07.2024 09:53 Ответить
чому?)
показать весь комментарий
29.07.2024 18:25 Ответить
Ця сторія потихому вшухне і дуже скоро , бо вона має резонанс який зеленську з 🤡 не влаштовує ...чим більше з ОПи розкривають рота ,тим меньше довіри у людей до цого казіно
показать весь комментарий
27.07.2024 10:38 Ответить
Орлиці не сповідаються гієнам ... Серце нації , хто сказав ?
показать весь комментарий
27.07.2024 11:02 Ответить
Якби воно було невинне, то давно би це доводило , тим більше на публіку. Хіба невинне людина ухиляється на камеру?...
показать весь комментарий
27.07.2024 11:12 Ответить
Я би йому в камері крутив записи з голосом Фаріон поки...
показать весь комментарий
27.07.2024 11:13 Ответить
Ну а що - на майдані у політичних опонентів теж стріляли, підпалювали, вбивали - що посієш, то і пожнеш!
А тут раптом суд, докази - чого ж тоді не було!
показать весь комментарий
27.07.2024 12:53 Ответить
У трольчатника сьогодні "прибутковий" день. Вже на шість сторінок срача "напрацювали" ...
показать весь комментарий
27.07.2024 13:49 Ответить
Вони не то що переконливих,а і звичайних доказів не мають.
Одні припущення+підозра і на цьому дали два місяці.
Пройдуть два,продовжать ще на два, через ту саму відсутність і так до тих пір,поки щось не змінеться.
По Антоненку-повномасштабна змінила все: Антоненко,Дугарь,Клименко пішли захищати країну.
І як ті мільйони,що виїхали закордон і дивляться на це реаліт-шоу,захочуть повернутись назад?
показать весь комментарий
27.07.2024 13:52 Ответить
походу доця недалеко от мамашки ушла
показать весь комментарий
27.07.2024 14:14 Ответить
А ти як би вів себе на її місці , коли б бачила вбивцю свої матері? Посилав поцілуйчики?
показать весь комментарий
27.07.2024 14:33 Ответить
так это футболист какой-то. какой убийца
показать весь комментарий
28.07.2024 22:04 Ответить
Те як він відповідав на запитання журналістів говорить про його причетність до вбивства .
показать весь комментарий
27.07.2024 14:27 Ответить
Нет, не будет гореть в Аду - он лишь орудие в руках Провидения и будет помилован после войны! А ее дочка, видимо такая же "Шапокляк" как была ее мамаша (яблоко от яблони далеко не падает). Я не стороник внесудебных расправ, но она была бы жива, если в Украине было бы правосудие и сидела бы в тюрьме, но там где нет закона, там граждане сами вершат свой закон (как они его понимают)!
показать весь комментарий
27.07.2024 14:49 Ответить
Ти про що ? Сиділа в тюрьмі бо розговаривала не на язике руськом ? Так це не Росія, тормоз. В Україні сиділа б вчителька української мови за те, що вчила як розмовляти українською….? Нема слів, перегрівся … чи така ненавість
показать весь комментарий
27.07.2024 15:04 Ответить
Не менее половины защитников Украины (кто сейчас в окопах защищает страну от захвватчиков), а может и больше говорят в быту на русском языке (очень многие родились в советской ымперии и так уж исторически сложилось, что русский язык стал родным языком), но это не значит, что все кто говорит на этом языке разделяет ЫМПЕРСКИЕ убеждения и ненавить "руССКого мира" .
Она была не просто вредителем, а ПРОВАКАТОРОМ на строне врагов, пыталась расколоть страну и поддержать кремлевские наративы, что в Украине всех, кто говорит на русском считают врагами. В нынешнее военное время это не просто провокация, а государственное преступление, направленное на ослабление обороноспособности и военное поражение, которое должно очень жестко пресекаться.
показать весь комментарий
27.07.2024 15:22 Ответить
Згідний з першим абзацом , а потім, що це за вивід ????… Вона була вчителька української мови , ти ходив до школи ? Коли вчитель виправляє тебе це нормально чи ні? Коли б її вибрали президентом або принаймі міністром , або депутатом .. тоді 50/50 можна було робити дискусії хто правий .. А так блогерка спровокувала її , запитаннями , а бужинський це підхватив разом з Жоріним і підняв на таку висоту… На сході України , можна почути як принижують україномовних і ніхто з заходу їх не блокує , не утворює мітинги , хоч де розмовляти по українськи як не в Україні… дивне те що чи то Жорін чи інші руськоязические так болісно сприймають це? Чому відповідь звичайної вчительки так їх задівае по перше , по друге чому українській вчительці не можна ви сказати свою думку ? ,,,, нема чим зайнятись ? Прослуховують весь YouTube, що про що говорить , так там ще не те почуєш…
показать весь комментарий
27.07.2024 15:40 Ответить
Ну, по этой логике, если она просто "учитель", тогда Соловьев и Скабеева просто "журналисты", но она умудрилась (скорее всего невольно, по своей глупости и склочности) сделать куда больше для кремлядей, чем Соловьев и Скабева вместе взятые, да не специально (не за деньги), убивать за это не стоило, но она сама спровоцировала собственную смерть, идет война, которая по живому прошлась у миллионов людей и КАЖДОЕ СЛОВО (в общественном поле) нужно тщательно взвешивать. И насколько мне не изменяет память по ее безответсвенности (и глупости) на студента в Крыму с проукраинской позицией вышли сотрудники управления по противодействию экстремизма - это говорит, что она не обладала особым умом и не блистала интеллектом.
показать весь комментарий
27.07.2024 18:23 Ответить
Народу-хліба і видовищ.
Якщо нема для всіх хліба,то одного видовища достатньо,благо що у кожного є телевізор.
показать весь комментарий
27.07.2024 16:57 Ответить
Бубон вже всім приївся, а тут нова розвага - серіал про суд.
показать весь комментарий
27.07.2024 18:02 Ответить
Якщо хоч якось причетний, то повісити підораса
показать весь комментарий
27.07.2024 22:43 Ответить
тобто лол), а це не занадто? Чи хФаріон була аж настільки велика постать?)
показать весь комментарий
29.07.2024 18:29 Ответить
зелене шапіто шеремет 2 ще хтось вірить у цю виставу ?
показать весь комментарий
28.07.2024 19:55 Ответить
а ви не помітили який срач почався?)
Мене дивує одне, звідкіля в тої навіженої тітки стільки фанатів ?)
показать весь комментарий
29.07.2024 18:28 Ответить
І що чергова ******* тітка щось варнякае стосовоно когось хтось вбив...яке вона має право....? В хто спитає хваріон чого вона вбила хлопця з Криму?
показать весь комментарий
29.07.2024 15:15 Ответить
а це інше)))...
Зрозумійте якщо "серце нації" гниле, то і фанати цього серця такі ж психічно хворі)
показать весь комментарий
29.07.2024 18:27 Ответить
Это недопустимое поведение в зале суда.
У меня сложное отношение к Фарион.
Она радикал. Да, она внесла вклад в филологию и пропаганду украинского языка.
Но мое искренне убеждение что язык не так важен на текущий момент истории. Важно правовая система, свободы, государство для людей и возможность реализовать свой потенциал.
Вот за какую Украину воюют граждане.
А вот это вот все как фраза Зеленского "іди геть, розбійник". Суд не место для горячих эмоций. И его надо проводить не во Львове.
показать весь комментарий
29.07.2024 20:02 Ответить
Страница 7 из 7
 
 