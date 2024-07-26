"Ты будешь гореть в аду! Ты сдохнешь в тюрьме!": Во Львове началось заседание по делу об убийстве Фарион. ВИДЕО
В Галицком суде Львова начали заседание по делу об убийстве Ирины Фарион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подозреваемого доставили в зал заседания.
По данным Радио Свобода, суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 16 часов.
Отец подозреваемого заключил соглашение с частным адвокатом, поэтому будет заменен защитник лица, подозреваемого в совершении преступления.
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.
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В. Симоненко.
ПАМ*ЯТАЙМО....
Коли.патріотична. Україна горює за втратою самовідданої доньки України провладна
гидота зло-втішно( щоднини) зтікає помийками в її адресу на власному " телемарафоні "
То супроти неї " повставали" студенти . то сумнівно виглядає її спростувальний вирок суду...ЗЕ-бидлота -органічно. НЕ терпить світлих людей.
І все це на тлі цинічного інсценування бурного пошуку катюги На початку спостерігалося намагання влади " заговорити "злочин. перевести його в площину на побутовому грунті... І раптом сам керманич виголошує сенсацію: вбивцю--пов*язали!!! Дай то боже... Та шось це хлоп*я НЕ тягне на роль Леона...Погодьтесь : кілер місяцями мусолить очі бабцям біля під*їзду .де готує замах ( мовляв : та запам*ятайте ж мене!) Все це схоже на витівки психіатра ОП Арестовича. який так активізувався по цій справі:Він то добре запам*ятав ( на дебатах у львівському телевіче.) кого Ірина називала :" ІСТОТОЮ " Мета: виграти час; заспокоїти збурену людність; вернутися на злачне місце
Схоже підступне. вбивство патріотки--поповне нішу НЕ розкритих справ великих українців :
: Івасюка. Чорнрвола. Окуєвої та інших...(оскільки маємо чужинську владу зайд-перевертнів. глитаїв--зрадників... )
Мав за щастя бути знайомим та спілкуватися
із цією дивовижною жінкою... Так ! Вона була безкомпромісною.у ставленні . до
ворогів України ( реальних " кровосісів "...) Водночас у повсякденні.--це була щира..
привітна з дотепним гумором людина.
Її наукову та політичну діяльність щодо становлення нашої державності.материнської мови-- суспільство іще має усвідомити. Думаю. з часом. вона
займе гідне місце поруч із ВЕЛИКИМ КАМЕНЯРЕМ ...Нам же лишається одне :
вимагати від влади . реального. розслідування ( а НЕ показовових відосиків ) та пам*ятати . до скону. цю відважну жінку ...
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цей райсуд на все готовий, варто лише натякнути
Те, що замах не попередили це факап СБУ, бо СБУ слухає всіх, щоб попереджати такі замахи, а те, що він став можливим це факап інформаційної політики сами знаєте кого, бо вона тільки вихваляє сами знаєте кого)
Сумно від всієї цієї безглуздості, але це знак правління сами знаєте кого, нічого не поробиш)
Перший вбив бабцю яку останнім часом заносило не туди куди треба, троє інших вбили та лишили домівок тисяч українців...
Кожний більш менш український патріот розуміє, що ця комуністка розколювала українців діючи на вигоду ворога. Ясно що за це її хтось не має вбивати, але СБУ давно мало нею зайнятись. Вона не видатна людина України. Так що втули пельку.
А тут раптом суд, докази - чого ж тоді не було!
Одні припущення+підозра і на цьому дали два місяці.
Пройдуть два,продовжать ще на два, через ту саму відсутність і так до тих пір,поки щось не змінеться.
По Антоненку-повномасштабна змінила все: Антоненко,Дугарь,Клименко пішли захищати країну.
І як ті мільйони,що виїхали закордон і дивляться на це реаліт-шоу,захочуть повернутись назад?
Она была не просто вредителем, а ПРОВАКАТОРОМ на строне врагов, пыталась расколоть страну и поддержать кремлевские наративы, что в Украине всех, кто говорит на русском считают врагами. В нынешнее военное время это не просто провокация, а государственное преступление, направленное на ослабление обороноспособности и военное поражение, которое должно очень жестко пресекаться.
Якщо нема для всіх хліба,то одного видовища достатньо,благо що у кожного є телевізор.
Мене дивує одне, звідкіля в тої навіженої тітки стільки фанатів ?)
Зрозумійте якщо "серце нації" гниле, то і фанати цього серця такі ж психічно хворі)
У меня сложное отношение к Фарион.
Она радикал. Да, она внесла вклад в филологию и пропаганду украинского языка.
Но мое искренне убеждение что язык не так важен на текущий момент истории. Важно правовая система, свободы, государство для людей и возможность реализовать свой потенциал.
Вот за какую Украину воюют граждане.
А вот это вот все как фраза Зеленского "іди геть, розбійник". Суд не место для горячих эмоций. И его надо проводить не во Львове.