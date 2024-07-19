Медики прооперировали Фарион, она в глубокой мозговой коме. ВИДЕО
Медики прокомментировали состояние Ирины Фарион после покушения. Языковеду сделали томографию всего тела и забрали в операционную для проведения первичной хирургической обработки раны головы: врачи борются за ее жизнь.
Медики уточнили, что удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, однако пулю удалить было невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга. Сейчас пострадавшая на искусственной вентиляции легких, информирует Цензор.НЕТ.
"Проведена декомпрессивная трепанация черепа, удалены все костные фрагменты, проведена резекция пораженной части головного мозга. Гемостаз. Ушивание раздавленной раны. Состояние критическое, не стабильное. Глубокая мозговая кома".
Топ комментарии
+21 ола жмуд
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+16 Михайло Иляш
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+12 громов віталій
показать весь комментарий19.07.2024 23:25 Ответить Ссылка
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Царсто НЕБЕСНЕ, невинновбитій, Ірині...
- ті що хотіли нас всіх здати цілі
- ті хто вбив всю оборону цілі
- ті хто винний у смертях тисяч цілі
---- та що була за українську мову в комі і стріляли в самому Львові. У мене все
А її закиди до військових теж фейк?
До речі, у своєму каналі усіх незгодних банила відразу, тільки залишали ср@колизів, які тут їй діфірамби співають
іди за кораблем
П.с. влада вбила Ірину Фаріон.
І навіть її смерть теж.
До речі, Фаріонша завжди накидувала гімна на Пороха. Ще один привід не дуже сильно пробиватись за нею.
То що, коли в тцк?))
І гундосік прямо миттєво відосіком відреагував!