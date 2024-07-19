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Медики прооперировали Фарион, она в глубокой мозговой коме. ВИДЕО

Медики прокомментировали состояние Ирины Фарион после покушения. Языковеду сделали томографию всего тела и забрали в операционную для проведения первичной хирургической обработки раны головы: врачи борются за ее жизнь.

Медики уточнили, что удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, однако пулю удалить было невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга. Сейчас пострадавшая на искусственной вентиляции легких, информирует Цензор.НЕТ.

"Проведена декомпрессивная трепанация черепа, удалены все костные фрагменты, проведена резекция пораженной части головного мозга. Гемостаз. Ушивание раздавленной раны. Состояние критическое, не стабильное. Глубокая мозговая кома".

Читайте: Зеленский о покушении на Фарион: Насилие заслуживает только осуждения

Автор: 

Львов (4604) покушение (1054) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+21
яким хлопцем? усім притомним людям давно дали вичерпні пояснення що той ""хлопець" був фейком. І тільки ви щось чули але неточно
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19.07.2024 23:34 Ответить
+16
- ті хто грабує міліарди цілі
- ті що хотіли нас всіх здати цілі
- ті хто вбив всю оборону цілі
- ті хто винний у смертях тисяч цілі

---- та що була за українську мову в комі і стріляли в самому Львові. У мене все
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19.07.2024 23:26 Ответить
+12
тримайся Ірино!
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19.07.2024 23:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тримайся Ірино!
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19.07.2024 23:25 Ответить
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19.07.2024 23:44 Ответить
прочитав це в чаті ютьюбу Онлайн карта тривог.
Царсто НЕБЕСНЕ, невинновбитій, Ірині...
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20.07.2024 01:51 Ответить
23.20...✞
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20.07.2024 01:52 Ответить
- ті хто грабує міліарди цілі
- ті що хотіли нас всіх здати цілі
- ті хто вбив всю оборону цілі
- ті хто винний у смертях тисяч цілі

---- та що була за українську мову в комі і стріляли в самому Львові. У мене все
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19.07.2024 23:26 Ответить
Що з хлопцем з Криму, якого вона здала катам?
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19.07.2024 23:29 Ответить
Тобі є до цього діло? Це була її помилка. Скільки життів українців коштувала помилка 73% виборців?
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19.07.2024 23:32 Ответить
Да, мені є діло! Не треба маніпуляцій! Стара комуняча шкапа загубила життя молодому хлопцю
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19.07.2024 23:34 Ответить
Ны той хлопець, ні ти кремлівська ботяра не варті волосини ІРИНИ ФАРІОН, згинь.
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19.07.2024 23:44 Ответить
Нічого не видавало Штірліца окрім лаптів, балалайки і літери ы
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20.07.2024 00:30 Ответить
Тобто, якщо її «помилка» коштувала лише одного загубленого життя, то це не рахується?!!
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19.07.2024 23:37 Ответить
яким хлопцем? усім притомним людям давно дали вичерпні пояснення що той ""хлопець" був фейком. І тільки ви щось чули але неточно
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19.07.2024 23:34 Ответить
Коли і де були ці пояснення?
А її закиди до військових теж фейк?
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19.07.2024 23:35 Ответить
я вам в няньки не наймалась шукати для вас інформацію - гугл в поміч. А військовим вона правду сказала- просто вони самі це зрозуміють значно пізніше
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19.07.2024 23:51 Ответить
Мальчиком в трусиках, из Крыма..
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20.07.2024 00:18 Ответить
А що це операція ФСБ не допускаєш?
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19.07.2024 23:36 Ответить
Те що Фаріон операція ФСБ? Навіть не сумніваюся!
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19.07.2024 23:39 Ответить
А Україну лєнін прідумал?
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19.07.2024 23:40 Ответить
Ага. В шалагі. А ти був тим мальчіком, на якому він «придумував».
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19.07.2024 23:43 Ответить
Мозок твій вона здала .. в комісіонку..
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19.07.2024 23:37 Ответить
Ну тобі то здавати нічого, крім аналізів.
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19.07.2024 23:41 Ответить
Мені шкода загиблих воїнів ЗСУ, які боронили і цю комунячу ...в т.р. і яких вона поливала ... своїм чорним ротом!
До речі, у своєму каналі усіх незгодних банила відразу, тільки залишали ср@колизів, які тут їй діфірамби співають
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19.07.2024 23:41 Ответить
Ти хто по національності?
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19.07.2024 23:43 Ответить
Згинь падлюко.
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19.07.2024 23:46 Ответить
вона не незгодних банила ,а дурнів. От і вас...
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19.07.2024 23:53 Ответить
чмо ізольдаРеєстрація: 05.02.2024
іди за кораблем
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19.07.2024 23:47 Ответить
З валізки харчуєшся, с¥чко?
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20.07.2024 01:00 Ответить
🙏🙏🙏
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19.07.2024 23:27 Ответить
Боже спаси пані Ярину!
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19.07.2024 23:28 Ответить
Бог тебе почув 🥳
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20.07.2024 00:31 Ответить
Так таки так!
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21.07.2024 00:19 Ответить
Померла(
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19.07.2024 23:29 Ответить
Де пишуть?
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19.07.2024 23:31 Ответить
Вже кругом написали і у Блискавка теж..
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19.07.2024 23:32 Ответить
Та скрізь вже. Щойно жінка прочитала десь в баранограммі.
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19.07.2024 23:37 Ответить
Зінкевич пише, що нажаль Ірина покинула цей Світ
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19.07.2024 23:31 Ответить
ФСБешні ЄрмакоТатаровоЗеленські вбили Ірину Фаріон. Вбили за те, що боронила українську мову.
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19.07.2024 23:33 Ответить
Царство небесне Ірині Фаріон!

П.с. влада вбила Ірину Фаріон.
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19.07.2024 23:35 Ответить
Це тільки збільшує ненависть до москворотих! Щоб ви пішли вслід за Іриною, сволочі!
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19.07.2024 23:35 Ответить
Добрий аналіз зробив В. Портников. Коротко: для розбрату на користь росії.
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19.07.2024 23:35 Ответить
Українська мова в Україні для розбрату? А російська для чого?
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19.07.2024 23:38 Ответить
Вікторе Федоровичу, подивіться Портникова і зрозумієте. Вигідно ворогам України!
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19.07.2024 23:44 Ответить
Що саме вигідно ворогам України?
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19.07.2024 23:52 Ответить
Шоб ти за старою комунякою горював
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20.07.2024 00:32 Ответить
ДЛБ,слухай Портнікова,тоді задавай дурні питання.
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19.07.2024 23:45 Ответить
До чого тут взагалі Портніков? ти сам здатен щось по суті питання сказати?
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20.07.2024 00:11 Ответить
Думаю,рука **********,щоб посіяти розбрат
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19.07.2024 23:38 Ответить
Сталківают лбамі два брацкіх славянскіх народа?
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19.07.2024 23:44 Ответить
Та ні....з "брацкім" народом все скінчено.
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19.07.2024 23:46 Ответить
В інтересах кремля!
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19.07.2024 23:50 Ответить
ЩО в інтересах кремля? що загадками говорите?
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19.07.2024 23:53 Ответить
Вбивство для розбрату в Україні й послаблення держави. Це мета росії.
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19.07.2024 23:57 Ответить
Тобто Фаріон була об'єднуючим фактором?
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20.07.2024 00:02 Ответить
Подивіться В. Портникова.
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20.07.2024 00:05 Ответить
Я все ж діалог не з Портніковим веду...
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20.07.2024 00:08 Ответить
Фаріон не була об'єднуючим фактором. Смерть Фаріон стала роз'єднуючим фактором.
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20.07.2024 00:15 Ответить
Щоб не плодити хаос, питання - українська мова об'єднує українців, а російська роз'єднує - згоден?
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20.07.2024 00:26 Ответить
Фаріонша роз'єднувала українців.
І навіть її смерть теж.
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20.07.2024 00:33 Ответить
За кого ти голосував у першому та другому турі 2010 та у другому турі 2019?
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20.07.2024 00:47 Ответить
За Ющенка, Тимошенко та Порошенко.

До речі, Фаріонша завжди накидувала гімна на Пороха. Ще один привід не дуже сильно пробиватись за нею.
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20.07.2024 09:46 Ответить
Ми у процесі до цього. Як і до єдиної ПЦУ.
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20.07.2024 00:39 Ответить
Не хочеш ти давати прості відповіді на прості питання.
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20.07.2024 00:43 Ответить
Добраніч!
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20.07.2024 00:48 Ответить
23:29 передали по единим новинам
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19.07.2024 23:46 Ответить
Не в тему, але (імхо) українцям треба піклуватися насамперед про виробництво ракет, літаків, артсистем, засобів ППО та вдосконалення війська. Не вважаю, що це якось спростовує цінність українськой мови. Але зосереджуватися саме на мовних питаннях, кладучи при цьому бовт на питання військові - оце, ймовірно, шлях до поразки.
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19.07.2024 23:44 Ответить
А це те, що ти хочеш сказати, але соромишся - Колишній міністр освіти України часів президента-втікача Віктора Януковича https://www.unian.ua/politics/soratnicyu-tabachnika-priznachili-na-kerivnu-posadu-mitnici-vona-mozhe-mati-dostup-do-derzhtayemnici-golka-12608898.html Дмитро Табачник заявив, що РФ має провести деукраїнізацію та русифікацію України.
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19.07.2024 23:47 Ответить
Чуєш тюбік, то може прийдеш боронити рідну мову до нас під Купік? Чи з дивану воно краще?
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19.07.2024 23:53 Ответить
Русскій язик любіш?
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19.07.2024 23:55 Ответить
Сцикотень, ти не питляй. Коли йдеш в ЗСУ захищати мову
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19.07.2024 23:59 Ответить
Захищати мову від кого?
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20.07.2024 00:04 Ответить
Від москворотих, яких ти так ненавидиш. Там по той бік фронту україномовних нема. І суржикомовних. І навіть тих хто мову розуміє майже нема (обіки з ордило майже всі винищені).
То що, коли в тцк?))
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20.07.2024 00:35 Ответить
А ти любиш москворотих, чи теж ненавидиш?
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20.07.2024 00:40 Ответить
Я ненавиджу русню і її адептів. Для наглухо фарянутих напевне це незбагненно, але багато людей зі сходу російськомовні не через свій вибір а тому що такими було їх оточення все життя.
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20.07.2024 09:48 Ответить
Ти не знаєш від кого ЗСУ захищає Мову, Віру, Країну? Ну ти гнида!
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20.07.2024 06:40 Ответить
Ще один пещерний патріот, типу Вісмавіста й Алекс Мур, з вас би сформувати штурмове відділення під Вовчанськом. Чи вже?
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20.07.2024 00:08 Ответить
Скільки русскіх повилазило...от цікаво...русскіє бєларусссам завідуют?...
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20.07.2024 00:14 Ответить
У вуха-то стирчать, товаріщь "підарашка на спецзаданіі"
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19.07.2024 23:49 Ответить
Нікалай, ти знов обісрався, бо надто явно і тупо опікуєшся свинособачою.
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20.07.2024 01:07 Ответить
По стилю - типова "скаральна жертва". Гебня + їx зєльоні ********.

І гундосік прямо миттєво відосіком відреагував!
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19.07.2024 23:44 Ответить
І що тепер буде?
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19.07.2024 23:48 Ответить
Щоденні обстріли і вбивства рашистами мирних громадян і замах на Фаріон невипадковість це все рашиський терор ,вибрали ту яку захищала українську мову ,адже рашиська орда так боїтся нашої мови що на окупованих територіях спалюють українські книжки ,це справжні варвари.
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19.07.2024 23:50 Ответить
За що її вбили? За про українську позицію?
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20.07.2024 11:38 Ответить
 
 