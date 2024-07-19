Медики прооперировали Фарион, она в глубокой мозговой коме. ВИДЕО

Медики прокомментировали состояние Ирины Фарион после покушения. Языковеду сделали томографию всего тела и забрали в операционную для проведения первичной хирургической обработки раны головы: врачи борются за ее жизнь.

Медики уточнили, что удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, однако пулю удалить было невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга. Сейчас пострадавшая на искусственной вентиляции легких, информирует Цензор.НЕТ.