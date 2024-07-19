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Зеленский о покушении на Фарион: Насилие заслуживает только осуждения

Зеленський про замах на Фаріон: Насильство заслуговує лише на засудження

Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента в его Telegram-канале.

"Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион. Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что сейчас врачи борются за жизнь языковеда.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - добавил глава государства.

Также смотрите: РФ попала по детской площадке в Николаеве. Трое погибших, пятеро раненых. Требуются новые решения по защите, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Покушение на Ирину Фарион

Вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Также читайте: Если ограничение на применение западного оружия будет снято, это поможет нам укрепить оборону, - Зеленский

Зеленский Владимир (21085) покушение (1054) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+15
дивись сам на себе не вийди найвеличнійший засуджувальник
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19.07.2024 21:45 Ответить
+12
Чорт
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19.07.2024 21:38 Ответить
+11
Шоо, і все? Ах так, тож не в дружбана шефіра стріляли.
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19.07.2024 21:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бла-бла-бла!! Щоб ти з'їв!!))
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19.07.2024 21:30 Ответить
Зє відразу спроектував це на себе, тому і засудження...
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19.07.2024 22:09 Ответить
Ото ж "На єво мєстє доджєн бить я" (с)
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20.07.2024 10:15 Ответить
Засудження це стурбованість,
а не суворе покарання!
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19.07.2024 21:33 Ответить
Чорт
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19.07.2024 21:38 Ответить
Шоо, і все? Ах так, тож не в дружбана шефіра стріляли.
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19.07.2024 21:39 Ответить
манкурт
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19.07.2024 21:39 Ответить
"Хлопець" - "антіфошизд, вірянин МП"?
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19.07.2024 21:41 Ответить
Обов'язково! Читаю коменти і спостерігаю, як масово паляться кацапи. На жодній іншій темі такого не відбувається.
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19.07.2024 22:17 Ответить
дивись сам на себе не вийди найвеличнійший засуджувальник
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19.07.2024 21:45 Ответить
Та то не він. Вона на халяву стільки жовчи виплиснула на Пороха, що жоден платний блогер не зумів....
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20.07.2024 08:23 Ответить
Идийот!!!!
Разве у министров мало работы, что б оба ведомства одновременно отвлекались на одну тетю.
Какой у нее политический вес? Какая должность?
Просто статут можно сказать блогер или ЛОМ.
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19.07.2024 21:45 Ответить
кацап, здриснинафіг
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19.07.2024 22:14 Ответить
Це ти нафіг нікому не впав.На який ляд українцям кацапський язик,тим більше в українській армії?Тільки не гавкай,а аргументуй!
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19.07.2024 23:32 Ответить
Чмо прокацапське,****** в мордор і там патякай,як тобі заманеться.За українську мову кацапи вбивають,гнида ти свиняча!За мене не переживай,я себе захищу сам,а от ти ходи і оглядайся,манкурт!
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20.07.2024 07:59 Ответить
"за її гнилі слова проти російськомовних військових ЗСУ"

ти сам чув ті слова що вона казала?!!

Ні - ти не чув - тому що їх в такому ракурсі не було. Просто все бидло, шо на неї сере - слухає Г+Г, провокаторів і інше лайно а потім розганяє лайно і далі.

Тобі відповідаю, тому що ти теж з тих, але ти хоча б затребував аргументацію на відміну від більшості (стандарт 73) гавкаючих бо так по телевізору сказали.

На Фаріон гавкають ті, хто або ненавидить українську, або не сприймає її на слух - тому і не чули Фаріон.

У Фаріон є канал на ютубі. Знайди там єресь і тоді кажи...

Задрав мудрий нарід.
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20.07.2024 00:33 Ответить
Її вбили за те, що вона - Еліта України. За те, що вона розуміла і підтримувала основу України - армія, мова, віра.

Вороги, знищуючи еліту України, залишають жити бидло - біомасу яка буде працювати на них.

Яка болісна втрата...
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20.07.2024 07:06 Ответить
не здивуюся якщо тепер за російську битимуть не питаючи
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19.07.2024 21:48 Ответить
xто буде бити? чиїсь тітушки?
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19.07.2024 21:49 Ответить
ще до великої війни, до 2022 р.в електричці "курортник" дістав у пику за рускій язик, від воїна
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19.07.2024 21:53 Ответить
ну всьо, капєц тепер!
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19.07.2024 21:55 Ответить
тобто така гебешна сxема? 1) вбити Фаріоншу, 2) бити за російську мову, 3) абіжают расєйськомовниx = ядерний удар по Києву (а не по Львову чомусь)
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19.07.2024 21:53 Ответить
За старую чекистку?
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19.07.2024 22:24 Ответить
Ще один русскій...
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19.07.2024 22:39 Ответить
Засудження!!! Адже посол Ізраїля вимагав від української влади припинення вшанувань Хмельницького, Залізняка, Бандери та майже всіх українських видатних діячів! Фаріон чи не єдина, хто це висвітлював! Тому цей паяц і радіє під столом
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19.07.2024 21:50 Ответить
Как жалок шут на троне короля…….
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19.07.2024 21:51 Ответить
Доречі, Фаріон дуже гундосіка наxвалювала останній період!
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19.07.2024 21:51 Ответить
Не ругайтеся на "лідора".... як може хлопець так і віщає...
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19.07.2024 21:54 Ответить
За що нахвалювала - за Армію, за Мову, чи за Віру?
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19.07.2024 22:42 Ответить
Тепер всі ЗМІ будуть гудіти про замах на Фаріон, цитувати Найвеличнішого, і плебс відволічеться від того трешу, який в турборежимі творить влада, від підвищення податків, падіння гривні, корупційних законів і т.д. ....
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19.07.2024 21:56 Ответить
Стріляли щоб підняти націоналистів проти влади. Сьогодні націоналисти воюють за Україну і в политичних боях не приймають участи

ось хтось і ВИРИШИВ їх задіяти , щоб розчистити собі шлях до презідентського стільця. Це можуть бути і Медведчукі , і круги в України
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19.07.2024 21:56 Ответить
"воюють за Україну і в политичних боях не приймають участи" - тобто такі ж дурнІ, як і раніше?
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19.07.2024 22:01 Ответить
Тобто Вас це зачепило - хтось воює за стілець , а хтось за неньку
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19.07.2024 22:26 Ответить
Скільки ще обіцянок , про помсту буде ?
Поки не буде створено підрозділ,який без суду і слідства буде знищувати мерзотників,це все будуть одні балачки на публіку.
Правосуддя зробить тільки куля
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19.07.2024 21:57 Ответить
ти збираєся мстити якомусь поодинокому таракану, в той час як цілу націю зливають в унітаз зєльоні *****?
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19.07.2024 22:00 Ответить
Ще до великої війни,я на стрімі задавав питання Портнікову.Про створення підрозділу ,по типу "списку Візенталя". до чого тут один тарган ? Коли мова йде про військових злочинців
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19.07.2024 22:08 Ответить
Той xто пристрели Фаріоншу - військовий злочинець? Really?!
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19.07.2024 22:13 Ответить
Що ж він відповів, якщо відповів?
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19.07.2024 22:16 Ответить
відповів,що не на часі створення такого списку
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19.07.2024 22:22 Ответить
...нда...у нас усе не на часі
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19.07.2024 22:23 Ответить
ніззя цього робити бо одразу вилізе новий холокост
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20.07.2024 05:47 Ответить
О так, насильство має бути засуджено, канєшно. Через підстрелену Фаріон, недай бог, буде третя світова війна.
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19.07.2024 21:58 Ответить
Шкода, що не підстрелюють подібних тобі. Це б було більш справедливо.
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20.07.2024 07:25 Ответить
Якби мене підстрелили, то не було б такогого шуму і ніде б про це не написали. Я мав на увазі, що Найвеличнівшивий пустодзвон сказав слова співчуття і забув хто така Фаріон, а народ відволікається від усіх проблем що натворила квартальна шобла. Таке враження що квартальні це і організували.
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20.07.2024 07:45 Ответить
Это Владимир попытался не сказать - да не пытайтесь прилепить это чудо ко мне, ее завалил "ненастоящий украинец, вернувшийся с линии фронта и не знающий украинского языка".
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19.07.2024 21:58 Ответить
не воняй, кацап
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19.07.2024 22:16 Ответить
Я вас не спрашивал, что мне делать, но вы знаете, куда вам идти.
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19.07.2024 22:37 Ответить
Ти на ньому вже сидиш?
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20.07.2024 07:27 Ответить
а на якому, на ідеші?
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20.07.2024 13:37 Ответить
Цей теж міг замовити, вона його шмарклею називала
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19.07.2024 21:59 Ответить
Шмарклею називали взагалі-то іншого...
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19.07.2024 22:37 Ответить
його весь світ так називає!
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20.07.2024 13:36 Ответить
Гебня хитає Україну...
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19.07.2024 22:09 Ответить
Лише на засудження? 🤔 А на покарання? А на запрбігання? А на упередження? Засудження - це словесний понос, навіть якщо воно йде від ООН стосовно кацапської агресії. Засудження - це ні про що.
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19.07.2024 22:13 Ответить
Що робить це схожим на замах на Трампа, так то та iстерия яка у пресi розпалялася до цих людей. Коли когось так демонiзувати, то знайдуться люди, яки вирiшать що досi терпiти та треба щось з цим робити. Я думаю що медiа що демонiзували Фарiон несуть вiдповiдальнiсть...
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19.07.2024 22:15 Ответить
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19.07.2024 22:28 Ответить
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19.07.2024 22:30 Ответить
І це все?! Така має бути реакція на вбивство відомої Людини, патріотки, чудової викладачки??!!
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19.07.2024 22:32 Ответить
Та на неё же заяву собственные студенты написали и митинги против нее собирали....
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19.07.2024 22:38 Ответить
"...на неё же заяву собственные студенты написали..."
Канєшна! Анаж іх "примушувала" на біндєравскай мовє ґаваріть! Антісавєтчіну і русофобію разваділа!
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19.07.2024 23:20 Ответить
Не думаю, что из-за этого. Если она языковед, то было бы странно предъявлять ей претензии на занятии за язык.
Студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требуют увольнения Фарион. Источник:
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19.07.2024 23:37 Ответить
вийшли привезені з Донбасу і інші проплачені і кацапочелюстні.
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20.07.2024 00:35 Ответить
Він її мабудь не любить
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19.07.2024 22:39 Ответить
Як це? Як це ? Він засуджує СЕБЕ ? Чи дЄрмаківських опричників ?
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19.07.2024 22:37 Ответить
Як би там не було. Нічого такого вона не зробила, щоб її вбили пострілом в голову...
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19.07.2024 23:44 Ответить
Це для "мудрого наріду" вона або ворог, або пересічна.

А для ворогів України Фаріон ворог No 1 - бо вона тримає основу "армія, мова, віра"

Та хохлобидлу - а какая разніца.
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20.07.2024 00:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tBbNrpdDo9I Ірина Фаріон померла після пострілу в голову!
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20.07.2024 00:39 Ответить
А я шо написав? Навчиться читати.
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20.07.2024 00:50 Ответить
Мій коментар чомусь видалили. Прийдеться повторитися, перефразувавши речення. А я написав свою просту думку, що такий "творчий" коллектив, як "95 квартал", вирощував у малоросів ненависть до всього українського у своїх програмах, концертах, фільмах, принижував українців і їх культуру... і мені здається це вбивство і є частинкою результатів їх роботи.
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20.07.2024 01:07 Ответить
Золоті слова!
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20.07.2024 13:33 Ответить
Вiвця, яка задумала командувати ложками знань БОГА мовами(типу багиня)отримала належне, бо вiвця тварина жертвенна, xоч i двонога, але це не ЛЮДИНА, на черзi двоногий мацквакiвський бик Лукавий=Путiн та його поплiчники.
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20.07.2024 03:28 Ответить
Лідор не висловив співчуття і жалю у зв'язку зі загибелі видатної української діячки Ірини Фаріон. На мою думку він задоволений цим вбивством. В далекі радянські часи теж вбивали українських діячів і це була система комуністів. То в який який зараз час ми живемо, що в нас за влада і хто наш лідор?
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20.07.2024 07:02 Ответить
Хтоб пи*дів!
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20.07.2024 13:32 Ответить
 
 