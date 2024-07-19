Зеленский о покушении на Фарион: Насилие заслуживает только осуждения

Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента в его Telegram-канале.

"Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион. Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что сейчас врачи борются за жизнь языковеда.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - добавил глава государства.

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Покушение на Ирину Фарион

Вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

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