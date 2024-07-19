Зеленский о покушении на Фарион: Насилие заслуживает только осуждения
Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента в его Telegram-канале.
"Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион. Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", - говорится в заявлении президента.
Он отметил, что сейчас врачи борются за жизнь языковеда.
"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - добавил глава государства.
Покушение на Ирину Фарион
Вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
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а не суворе покарання!
Разве у министров мало работы, что б оба ведомства одновременно отвлекались на одну тетю.
Какой у нее политический вес? Какая должность?
Просто статут можно сказать блогер или ЛОМ.
ти сам чув ті слова що вона казала?!!
Ні - ти не чув - тому що їх в такому ракурсі не було. Просто все бидло, шо на неї сере - слухає Г+Г, провокаторів і інше лайно а потім розганяє лайно і далі.
Тобі відповідаю, тому що ти теж з тих, але ти хоча б затребував аргументацію на відміну від більшості (стандарт 73) гавкаючих бо так по телевізору сказали.
На Фаріон гавкають ті, хто або ненавидить українську, або не сприймає її на слух - тому і не чули Фаріон.
У Фаріон є канал на ютубі. Знайди там єресь і тоді кажи...
Задрав мудрий нарід.
Вороги, знищуючи еліту України, залишають жити бидло - біомасу яка буде працювати на них.
Яка болісна втрата...
ось хтось і ВИРИШИВ їх задіяти , щоб розчистити собі шлях до презідентського стільця. Це можуть бути і Медведчукі , і круги в України
Поки не буде створено підрозділ,який без суду і слідства буде знищувати мерзотників,це все будуть одні балачки на публіку.
Правосуддя зробить тільки куля
Канєшна! Анаж іх "примушувала" на біндєравскай мовє ґаваріть! Антісавєтчіну і русофобію разваділа!
Студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требуют увольнения Фарион. Источник:
А для ворогів України Фаріон ворог No 1 - бо вона тримає основу "армія, мова, віра"
Та хохлобидлу - а какая разніца.