Если ограничение на применение западного оружия будет снято, это поможет нам укрепить оборону, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой "продемонстрировать свое лидерство" и помочь с "дальнобойными возможностями" Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что в своем обращении к британскому правительству, Зеленский заявил, что "если ограничения на западное вооружение будет снято", это поможет Киеву укрепить свою оборону и обезопасить свои передовые позиции.
Президент отметил, что "можно уничтожить" районы в России, где концентрируется оружие.
Относительно возможностей Украины бить дальнобойным оружием, Зеленский отметил, что нашей стране "все еще не хватает главного ответа на этот вопрос".
"Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство в этом вопросе", - обратился президент к Стармеру.
Зеленский подчеркнул, что способность использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России важна для усилий Украины по защите от ударов врага.
В свою очередь правительство Великобритании сообщило, что размещение британских ракет, в конце концов, является делом Украины, если она придерживается международного права.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тра вчитися вести двобій з однією підв'язаною ногою та рукою.
Ашо не так?
@StaVlb
Жителі Південної Кореї в результаті опитування вперше віддали перевагу власній ядерній зброї чим військовому захисту США. Корейці спостерігають за війною в Україні і зрозуміли, що США все, ні довіри, ні поваги, ні жодної гарантії безпеки. США здулись на очах всього світу.
Офшори його, з грошима, були давно на контролі у Західних Партнерів, і про це янелоху, теж сказали люди з Оману!!
Вот так постепенно и набирают аргументы давления на рф...