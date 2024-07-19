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Новости
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Если ограничение на применение западного оружия будет снято, это поможет нам укрепить оборону, - Зеленский

Зеленський закликав Стармера продемонструвати лідерство у питанні ударів по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой "продемонстрировать свое лидерство" и помочь с "дальнобойными возможностями" Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что в своем обращении к британскому правительству, Зеленский заявил, что "если ограничения на западное вооружение будет снято", это поможет Киеву укрепить свою оборону и обезопасить свои передовые позиции.

Президент отметил, что "можно уничтожить" районы в России, где концентрируется оружие.

Читайте также: Разрешение на удары по России западным оружием не привело к эскалации. Поэтому надо действовать смело, - Зеленский

Относительно возможностей Украины бить дальнобойным оружием, Зеленский отметил, что нашей стране "все еще не хватает главного ответа на этот вопрос".

"Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство в этом вопросе", - обратился президент к Стармеру.

Зеленский подчеркнул, что способность использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России важна для усилий Украины по защите от ударов врага.

В свою очередь правительство Великобритании сообщило, что размещение британских ракет, в конце концов, является делом Украины, если она придерживается международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил перспективы совместного оборонного производства с представителями британских оборонных компаний

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) оружие (10288) Стармер Кир (229)


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Топ комментарии
+6
Дороги треба було ширші будувати...
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19.07.2024 13:48 Ответить
+5
Vlb Sta Київський Сирець

@StaVlb

Жителі Південної Кореї в результаті опитування вперше віддали перевагу власній ядерній зброї чим військовому захисту США. Корейці спостерігають за війною в Україні і зрозуміли, що США все, ні довіри, ні поваги, ні жодної гарантії безпеки. США здулись на очах всього світу.
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19.07.2024 13:51 Ответить
+3
Імпортною ногою та імпортною рукою.
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19.07.2024 14:00 Ответить
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Не буде.
Тра вчитися вести двобій з однією підв'язаною ногою та рукою.
Ашо не так?
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19.07.2024 13:46 Ответить
Імпортною ногою та імпортною рукою.
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19.07.2024 14:00 Ответить
Дороги треба було ширші будувати...
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19.07.2024 13:48 Ответить
А хто забороняє араз блокувати Крим та Південь України??))
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19.07.2024 13:50 Ответить
Vlb Sta Київський Сирець

@StaVlb

Жителі Південної Кореї в результаті опитування вперше віддали перевагу власній ядерній зброї чим військовому захисту США. Корейці спостерігають за війною в Україні і зрозуміли, що США все, ні довіри, ні поваги, ні жодної гарантії безпеки. США здулись на очах всього світу.
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19.07.2024 13:51 Ответить
А потім, сором'язливо так, опустивши очі додолу, промовив, але ж, чи зможу я ще «підняти грошенят» в Українців, з АСФАЛЬТУ?? І зашарівся… зніяковівши за сказане….
Офшори його, з грошима, були давно на контролі у Західних Партнерів, і про це янелоху, теж сказали люди з Оману!!
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19.07.2024 13:51 Ответить
Фуярити всією наявною зброєю нам не дадуть - таи зброі як кіт наплакав
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19.07.2024 13:53 Ответить
Прийде Трамп до влади,то він познімає..
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19.07.2024 14:02 Ответить
Так і буде.
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19.07.2024 14:16 Ответить
Он еще не понял, что разрешение бить дальнобойкой вглубь рф приберегают как козырь на осенних переговорах, туда же сдвигают и ускоренные поставки ф16, туда же и конфискацию денег, туда же и более серьезные санкции, туда же и увеличенные поставки оружия.
Вот так постепенно и набирают аргументы давления на рф...
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19.07.2024 14:04 Ответить
А шо такоє? Пріоритети у актора аматора міняються як ролі. Колись планував здати Кацапії всі наші новітні воєнні розробки, мотивуючи тим, що Кацапія наз буде захищати віз злобного Нату.

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19.07.2024 14:06 Ответить
Здав території, а тепер лише про оборону патякає. Зеля, де наші ракети???!
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19.07.2024 14:18 Ответить
 
 