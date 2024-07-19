Если ограничение на применение западного оружия будет снято, это поможет нам укрепить оборону, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой "продемонстрировать свое лидерство" и помочь с "дальнобойными возможностями" Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что в своем обращении к британскому правительству, Зеленский заявил, что "если ограничения на западное вооружение будет снято", это поможет Киеву укрепить свою оборону и обезопасить свои передовые позиции.

Президент отметил, что "можно уничтожить" районы в России, где концентрируется оружие.

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Относительно возможностей Украины бить дальнобойным оружием, Зеленский отметил, что нашей стране "все еще не хватает главного ответа на этот вопрос".

"Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство в этом вопросе", - обратился президент к Стармеру.

Зеленский подчеркнул, что способность использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России важна для усилий Украины по защите от ударов врага.

В свою очередь правительство Великобритании сообщило, что размещение британских ракет, в конце концов, является делом Украины, если она придерживается международного права.

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