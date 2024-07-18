Разрешение на удары по России западным оружием не привело к эскалации. Поэтому надо действовать храбро, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары по РФ западным оружием заблокировало попытки диктатора Путина расширить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

"Мы не дали России продвигаться на Харьковщине. Точка. Путин пожертвовал десятки тысяч своих граждан, но он ничего не достиг. Ничего важного и значимого. Это стало возможным благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, которые сняли ограничения по использованию оружия рядом с границей.

Привело ли это к эскалации? Нет. Наоборот. Заблокировало попытки Путина расширить войну. Отреагировал ли как-то Путин? Нет. Даже когда российские ракеты ударили по "Охматдету", по детям с онкозаболеваниями - это лишь продемонстрировало то зло, которое демонстрирует Россия с начала войны. Мы должны действовать максимально храбро, чтобы достигать результатов", - подчеркнул президент.

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

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