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Новости Война
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Разрешение на удары по России западным оружием не привело к эскалации. Поэтому надо действовать храбро, - Зеленский

Зеленський про дозвіл бити по РФ західною зброєю

Президент Владимир Зеленский заявил, что разрешение на удары по РФ западным оружием заблокировало попытки диктатора Путина расширить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

"Мы не дали России продвигаться на Харьковщине. Точка. Путин пожертвовал десятки тысяч своих граждан, но он ничего не достиг. Ничего важного и значимого. Это стало возможным благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, которые сняли ограничения по использованию оружия рядом с границей.

Привело ли это к эскалации? Нет. Наоборот. Заблокировало попытки Путина расширить войну. Отреагировал ли как-то Путин? Нет. Даже когда российские ракеты ударили по "Охматдету", по детям с онкозаболеваниями - это лишь продемонстрировало то зло, которое демонстрирует Россия с начала войны. Мы должны действовать максимально храбро, чтобы достигать результатов", - подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы можем завершить эту войну дипломатией и оружием. Российские аэродромы необходимо уничтожить, - Зеленский

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Охматдете" во время ракетного удара россиян находились дети из Молдовы, - вице-премьер страны Герасимов

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) оружие (10287)


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Топ комментарии
+8
Річард Левове Сердце а не Зеля
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18.07.2024 13:59 Ответить
+7
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.

Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.

Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"...

Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
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18.07.2024 14:07 Ответить
+4
Хоробро тирити на крадівництві?
По грубих прикидках - до 10% держбюджету.
Шльопер був скромніший
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18.07.2024 14:04 Ответить
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Річард Левове Сердце а не Зеля
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18.07.2024 13:59 Ответить
Зрадник-фарисей
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18.07.2024 14:01 Ответить
Це для кого заява?
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18.07.2024 14:01 Ответить
Хоробро тирити на крадівництві?
По грубих прикидках - до 10% держбюджету.
Шльопер був скромніший
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18.07.2024 14:04 Ответить
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.

Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.

Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"...

Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
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18.07.2024 14:07 Ответить
Паличков потикав обережненько - нічо!
Можна діяти хоробро!
Ги...
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18.07.2024 14:08 Ответить
То Захід дозволив "акуратно потикати паличкою" бо срався несамовито якоїсь придуманої його дипломатами "ескалації". От Зеля і каже мовою тих же дипломатів - "бачите ОЦЕ можна і сильніше переїбати"
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18.07.2024 14:13 Ответить
Діяти хоробро?
Кому, тобі, Вова?!
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18.07.2024 14:09 Ответить
уже закинулся діяч
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18.07.2024 14:11 Ответить
НАТО дасть стілько зброі, щоб раша не програла, а Зеля пустить на фарш стільки чоловіків, щоб раша не виграла! Бо Європа не хоче сама воювати! Для цього є Украіна, яка виснажить рашу! А жертви ЄС зовсім не турбують!
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18.07.2024 14:14 Ответить
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18.07.2024 14:19 Ответить
пАстриим літаки, будем всіх бАмбить!
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18.07.2024 14:26 Ответить
Дебилы.Может удар по ,,Охмадету,,и есть месть пуйла за ракеты по рашке.думай,зебил.сам провоцируешь
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18.07.2024 14:29 Ответить
ти СЦИКУН на Польщі
А МИ в Україні Самі Знаємо що да ЯК!!
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18.07.2024 15:53 Ответить
поступить храбро и своих мажоров с мальдив привезти в украину и выдать оружие- пусть воюют
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18.07.2024 14:30 Ответить
Хоробрий багаторазовий ухилянт
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18.07.2024 14:40 Ответить
спецом поставили росгєнєрала
щоб діяли нехоробро
а все робили , щоб росія
перемогла
а українців було поступово
знищено.
але українці і за кордоном є.
той ліліпут не зможе дістати всіх
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18.07.2024 14:48 Ответить
Про хоробрість каже той хто за собой тягає Patriot і підгузники не знімає, яке ж воно бридке🤮🤮🤮🤮
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18.07.2024 15:06 Ответить
А може нехай Залужний(президент) вирішує - що, де і як?
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18.07.2024 15:09 Ответить
ЗЕ просрав свою зброю
А тепер блюзнірить по Світу
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18.07.2024 15:52 Ответить
Це він сам себе умовляє.
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18.07.2024 15:53 Ответить
Хоробрист всратий 🤣
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18.07.2024 16:19 Ответить
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18.07.2024 16:21 Ответить
Дристун ти наш хоробрий
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18.07.2024 18:06 Ответить
правильно.
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19.07.2024 03:40 Ответить
Так же "хоробро", як він пішов служити в Армію? Аж три рази, здається...
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19.07.2024 08:20 Ответить
 
 