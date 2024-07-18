РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7787 посетителей онлайн
Новости Война
4 082 39

Мы можем завершить эту войну дипломатией и оружием. Российские аэродромы необходимо уничтожить, - Зеленский

Зеленський розповів, як можна завершити війну

Президент Владимир Зеленский отметил важность снятия ограничений по применению оружия для ударов по территории РФ.

Об этом глава государства заявил на инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем завершить эту войну благодаря усилиям дипломатическим и усилиям оружия. И мы не должны терять эти возможности. Чем более эффективной будет ПВО, тем более беспомощным будет Путин. Чем меньше ограничений у нас будет по использованию оружия - тем больше Россия будет пытаться двигаться в направлении мира", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что все аэродромы, с которых взлетают российские самолеты, сбрасывающие бомбы на украинские города, необходимо уничтожить.

Это, добавил Зеленский, уничтожит возможность России продолжать эту войну.

Смотрите также: Зеленский прибыл в Великобританию на саммит Европейского политического сообщества: Подпишут новые соглашения о безопасности. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21085)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
18.07.2024 13:58 Ответить
+7
Арахамія та Єрмак - ще ті дипломати.

А кращих у ЗЄ нема.
Бо з цією падлою жодна розумна та порядна людина ганьбити свою репутацію та вбивати кар'єру не стане.
показать весь комментарий
18.07.2024 13:52 Ответить
+4
Трускавецькі дипломати самі досвідчені дипломати серед всесвітніх шапіто.
показать весь комментарий
18.07.2024 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дипломатією ?
Видасьте дипломи рашистам і )(уйлу ?
показать весь комментарий
18.07.2024 13:48 Ответить
Арахамія та Єрмак - ще ті дипломати.

А кращих у ЗЄ нема.
Бо з цією падлою жодна розумна та порядна людина ганьбити свою репутацію та вбивати кар'єру не стане.
показать весь комментарий
18.07.2024 13:52 Ответить
У порядних людей сумління не дасть навіть контактувати із Зе!бандою..коли вже вони стануть Зе!к командою..
показать весь комментарий
18.07.2024 13:57 Ответить
Заглянути В очко ***** путлерастовіча і побачити «🩸мир» здати , ще неокуповані Харьків , Херсон ,……… тобі ж сказано без цоьго з тобою не будє ніяких розмов , а далі вони кинуть , як після зданого тобою « КОРИДОРА Півдня , а може ти і Київ дарував за три дні , ДЛЯ ЯКОЖ БІСА ТИ ВИДВОДИВ ВІЙСЬКА І БУДУВАВ ДОРОГУ ДО Чернобиля ? Відкрив справу за Врятовані Жуляни на генерала Сергія Кривоноса, який не дав їх захопити ВАША БАНДА ГОТУВАЛА РАЗОМ З паРашею « присоединение к террористочному угрупуванню вбивць ДІТЕЙ і ІНВАЛІДІВ
показать весь комментарий
18.07.2024 15:13 Ответить
Якесь притрушене..Вава - вали все що можна! Тільки мовчки!!
показать весь комментарий
18.07.2024 13:53 Ответить
Трускавецькі дипломати самі досвідчені дипломати серед всесвітніх шапіто.
показать весь комментарий
18.07.2024 13:55 Ответить
А потім на шашликі....
показать весь комментарий
18.07.2024 13:55 Ответить
Простіше кажучи, обіцянки Заходу - порожні балачки, а членство України в НАТО наразі не розглядається. Пропозиція Макрона виглядає досить несерйозною, а пакт США є по суті символічним", - пише видання.
Небезпека реальна

Тим не менш, навіть брехливі обіцянки можуть становити реальну небезпеку, і це може проявлятися в кількох формах:
По-перше, будь-яка перспектива членства України в НАТО, якою б сумнівною вона не була, зберігає ключову причину війни, надаючи Росії стимул продовжувати конфлікт, щоб запобігти вступу України. Як і у випадку з проектами договорів, поданими Росією в грудні 2021 року, і стамбульськими переговорами, що відбулися в березні та квітні 2022 року, будь-яка резолюція неминуче залежатиме від приєднання України до НАТО.По-друге, фальшиві обіцянки заохочують фальшиві надії, які лише спонукатимуть Україну "продовжувати дотримуватися своєї невдалої стратегії повернути всі втрачені території" та уникати переговорів з Москвою.

Видання наголошує, що наразі найкращий варіант для України - це, ймовірно, окопатися та прийняти оборонну стратегію, одночасно починаючи переговори про мир або принаймні про перемир'я. Західна допомога може допомогти Києву утримувати свої лінії фронту та переслідувати російські об'єкти протягом деякого часу, але вона не може замінити остаточну нестачу живої сили в Україні, особливо в той час, як власна промислова база Заходу відчуває напруження. Продовження війни лише обіцяє подальше виснаження українських сил і зрештою ймовірність або фронтового, або політичного краху.

https://www.unian.ua/society/nato-falshivimi-obicyankami-zhivit-primarni-nadiji-ukrajini-politico-12700356.html
показать весь комментарий
18.07.2024 13:55 Ответить
Браитанці послухали лозунги і не дали дозвіл бити Сторм шедовами по аеродромах.
показать весь комментарий
18.07.2024 13:55 Ответить
Та все необхідно знищувати - тільки яким хером
показать весь комментарий
18.07.2024 13:57 Ответить
Як завжди "потужно"...
показать весь комментарий
18.07.2024 13:57 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2024 13:58 Ответить
Дипломатией? С рашистами? Ты что куришь?
показать весь комментарий
18.07.2024 14:01 Ответить
Лавров уже заявил что целью переговоров рашки есть не только захват еще 4 областей Украины а и всю оставшуюся Украину. И максимум на что может расчитывать Киев ето оставить за собой несколько западных областей. И то ето не точно. Так как на закарпатье уже свои лапы наложил Орбан. И есть все основания что ето может поддержать Европа, якобы для спасения от рашистов хотя бы *западную Украину*.
показать весь комментарий
18.07.2024 14:19 Ответить
Тому що через недостатність далекобійного озброєння, затримку передачі достатньої кількості Ф16, через диряві санкції і корупцію у нас... орки бачать що такою тягучою війною вони всерівно з часом додавлять як чисельністю особового складу так і перевагою у озброєнні...

Тому вимагають по максимуму на переговорах.... але це їм ніхто не дасть зараз все залежить від виборів у шатах і нової політики як старої адміністрації після виборів так і скоріше всього політики Трампа і його бачення на переговорах

Ок як ви постійно розказуєте що дипломатія то ***...во.... давайте свій варіант як дальше діяти з поточним станом справ, при перевазі орків в авіації, арті, ракетах та беспілотниках????
показать весь комментарий
18.07.2024 14:51 Ответить
Он нюхает
показать весь комментарий
18.07.2024 14:48 Ответить
Зрадник-(термінатор)
показать весь комментарий
18.07.2024 14:02 Ответить
Завершити цю війну можливо тільки псля виборів!

Зєлю з його шоблою крадунів і шпигунів геть. Вибори
показать весь комментарий
18.07.2024 14:05 Ответить
Ну добре проведуть зараз вибори, допустимо приймуть закон голосування в Дії... в результаті виборів знову оберуть поточну владу...

до завершення військового стану ніяк не перерахуєте голоси та взагалі щось зміните, протести заборонені і можуть подіяти проти нас в плані підтримки заходу... ну в палні перевірки голосів при голосуванні через Дію буде багато проблем.....

Також не забувайте що у виборчих списках є багато людей які або мертві або давно виїхали і при електронному голосуванні їх можна використати... та і при такому якщо не буде нормального контролю за вкидом бюлетнів або підробкою протоколів

Що потім будете робити...
показать весь комментарий
18.07.2024 14:43 Ответить
Якщо чесні вибори неможливо забезпечити, то нехай буде шпигун керувати країною??? Вбивча логіка.
Якщо буде балотуватись Червінський, або Залужний, то фальсіфікації шпигунам не допоможуть. Якщо будемо тільки скиглити - нам нікто і ніщо не допоможе
показать весь комментарий
18.07.2024 14:52 Ответить
Ви занадто добре думаєте за весь народ...
показать весь комментарий
18.07.2024 18:41 Ответить
То знищуй звіздобол недолугий.
Чи єрмак заборонив по кацапії стріляти?
А взагалі мені цікаво: для кого робляться заяви типу «ми повинні», «нам потрібно»?
Ти президент от і роби що «повинен» і що «потрібно»!
показать весь комментарий
18.07.2024 14:06 Ответить
Марення містечкового поца, особливо в частині дипломатії.
показать весь комментарий
18.07.2024 14:14 Ответить
Твою дипломатію бачили 2019-2022 роках і в весною 2022 року у Стамбулі. КАПІТУЛЯЦІЯ І ВТРАТА ДЕРЖАВНОСТІ - ось твоя дипломатія.
показать весь комментарий
18.07.2024 14:24 Ответить
Чим більш ефективним буде ППО, тим більш безпомічним буде Путін Джерело:

По сравнению с довоенным периодом РФ увеличила производство всех типов ракет в 6-8 раз. Во сколько раз увеличила производство средств ПВО (и ракет к ним) Европа?
И Зеленский думает, что в Европе этого не понимают?
показать весь комментарий
18.07.2024 14:27 Ответить
знищувач мля... трави
показать весь комментарий
18.07.2024 14:43 Ответить
"Ми можемо завершити цю війну завдяки зусиллям дипломатичним та зусиллям зброї. (або присипити рашистів , грою членом на роялі і по заасвальтованих дорогах ,зненацька напасти на рашистів і лопатами їх перебити.... або хоча би покалічити...
показать весь комментарий
18.07.2024 15:15 Ответить
Розмріявся, чучело гундосе. Чим ти аеродроми знищиш - своїми відосиками?
показать весь комментарий
18.07.2024 15:43 Ответить
Зеленський олух оманський, коли тебе не буде, разом зі своєю опою і слугами,
тоді тільки буде закінчення війни, і перемогою України, українського народу.
Йди вже нах.
показать весь комментарий
18.07.2024 15:51 Ответить
Добре, що останні п'ять років ракетна програма продовжувала розвиватись, а не просто крали гроші на дорогах. Тепер є чим бити по кацапії. Хоча, стоп...
показать весь комментарий
18.07.2024 15:54 Ответить
Ти ЗЕблазень тупорилий для початку знищ переправу на Чонгарі і кримський міст які працюють на повну потужність а вже потім якщо тобі твої смердючі яйця агент ФСБ єрмак-козирь не відірве можеш братись за аеродроми! Господи яке воно убоге!!!
показать весь комментарий
18.07.2024 16:07 Ответить
Який ПОТУЖНИЙ бубочка, все-таки добре, що не втік хлопака))))
показать весь комментарий
18.07.2024 16:08 Ответить
Цікаво, як найвеличніший збирається знищити аэродроми, нанести удар розумію, а знищити поле покрите бетоном, коли за рогом стоїть машина з бетоном іі юрбою киргизів.
показать весь комментарий
18.07.2024 16:09 Ответить
Що ти ******??? Ублюдок!
показать весь комментарий
18.07.2024 17:55 Ответить
верная заява.
показать весь комментарий
19.07.2024 03:43 Ответить
 
 