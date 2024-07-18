Мы можем завершить эту войну дипломатией и оружием. Российские аэродромы необходимо уничтожить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность снятия ограничений по применению оружия для ударов по территории РФ.

Об этом глава государства заявил на инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем завершить эту войну благодаря усилиям дипломатическим и усилиям оружия. И мы не должны терять эти возможности. Чем более эффективной будет ПВО, тем более беспомощным будет Путин. Чем меньше ограничений у нас будет по использованию оружия - тем больше Россия будет пытаться двигаться в направлении мира", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что все аэродромы, с которых взлетают российские самолеты, сбрасывающие бомбы на украинские города, необходимо уничтожить.

Это, добавил Зеленский, уничтожит возможность России продолжать эту войну.

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