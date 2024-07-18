Мы можем завершить эту войну дипломатией и оружием. Российские аэродромы необходимо уничтожить, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил важность снятия ограничений по применению оружия для ударов по территории РФ.
Об этом глава государства заявил на инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ.
"Мы можем завершить эту войну благодаря усилиям дипломатическим и усилиям оружия. И мы не должны терять эти возможности. Чем более эффективной будет ПВО, тем более беспомощным будет Путин. Чем меньше ограничений у нас будет по использованию оружия - тем больше Россия будет пытаться двигаться в направлении мира", - подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что все аэродромы, с которых взлетают российские самолеты, сбрасывающие бомбы на украинские города, необходимо уничтожить.
Это, добавил Зеленский, уничтожит возможность России продолжать эту войну.
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Видасьте дипломи рашистам і )(уйлу ?
А кращих у ЗЄ нема.
Бо з цією падлою жодна розумна та порядна людина ганьбити свою репутацію та вбивати кар'єру не стане.
Небезпека реальна
Тим не менш, навіть брехливі обіцянки можуть становити реальну небезпеку, і це може проявлятися в кількох формах:
По-перше, будь-яка перспектива членства України в НАТО, якою б сумнівною вона не була, зберігає ключову причину війни, надаючи Росії стимул продовжувати конфлікт, щоб запобігти вступу України. Як і у випадку з проектами договорів, поданими Росією в грудні 2021 року, і стамбульськими переговорами, що відбулися в березні та квітні 2022 року, будь-яка резолюція неминуче залежатиме від приєднання України до НАТО.По-друге, фальшиві обіцянки заохочують фальшиві надії, які лише спонукатимуть Україну "продовжувати дотримуватися своєї невдалої стратегії повернути всі втрачені території" та уникати переговорів з Москвою.
Видання наголошує, що наразі найкращий варіант для України - це, ймовірно, окопатися та прийняти оборонну стратегію, одночасно починаючи переговори про мир або принаймні про перемир'я. Західна допомога може допомогти Києву утримувати свої лінії фронту та переслідувати російські об'єкти протягом деякого часу, але вона не може замінити остаточну нестачу живої сили в Україні, особливо в той час, як власна промислова база Заходу відчуває напруження. Продовження війни лише обіцяє подальше виснаження українських сил і зрештою ймовірність або фронтового, або політичного краху.
https://www.unian.ua/society/nato-falshivimi-obicyankami-zhivit-primarni-nadiji-ukrajini-politico-12700356.html
Тому вимагають по максимуму на переговорах.... але це їм ніхто не дасть зараз все залежить від виборів у шатах і нової політики як старої адміністрації після виборів так і скоріше всього політики Трампа і його бачення на переговорах
Ок як ви постійно розказуєте що дипломатія то ***...во.... давайте свій варіант як дальше діяти з поточним станом справ, при перевазі орків в авіації, арті, ракетах та беспілотниках????
Зєлю з його шоблою крадунів і шпигунів геть. Вибори
до завершення військового стану ніяк не перерахуєте голоси та взагалі щось зміните, протести заборонені і можуть подіяти проти нас в плані підтримки заходу... ну в палні перевірки голосів при голосуванні через Дію буде багато проблем.....
Також не забувайте що у виборчих списках є багато людей які або мертві або давно виїхали і при електронному голосуванні їх можна використати... та і при такому якщо не буде нормального контролю за вкидом бюлетнів або підробкою протоколів
Що потім будете робити...
Якщо буде балотуватись Червінський, або Залужний, то фальсіфікації шпигунам не допоможуть. Якщо будемо тільки скиглити - нам нікто і ніщо не допоможе
Чи єрмак заборонив по кацапії стріляти?
А взагалі мені цікаво: для кого робляться заяви типу «ми повинні», «нам потрібно»?
Ти президент от і роби що «повинен» і що «потрібно»!
По сравнению с довоенным периодом РФ увеличила производство всех типов ракет в 6-8 раз. Во сколько раз увеличила производство средств ПВО (и ракет к ним) Европа?
И Зеленский думает, что в Европе этого не понимают?
тоді тільки буде закінчення війни, і перемогою України, українського народу.
Йди вже нах.