Зеленский обсудил перспективы совместного оборонного производства с представителями британских оборонных компаний

Во время визита в Великобританию Владимир Зеленский встретился с представителями местных оборонных компаний.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что во время встречи ключевыми темами обсуждения были перспективы совместного оборонного производства, в частности:

боеприпасов,

систем ППО,

пушкек,

бронетехники,

беспилотников.

"Великобритания стала первой европейской страной, которая предоставила Украине летальное оружие, танки, дальнобойное оружие. Именно с Великобританией мы подписали первое соглашение по безопасности. И мы и дальше углубляем наше сотрудничество в оборонной отрасли", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

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