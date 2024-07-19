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Зеленский обсудил перспективы совместного оборонного производства с представителями британских оборонных компаний

Володимир Зеленський на зустрічі з представниками британських оборонних компаній

Во время визита в Великобританию Владимир Зеленский встретился с представителями местных оборонных компаний.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что во время встречи ключевыми темами обсуждения были перспективы совместного оборонного производства, в частности:

  • боеприпасов,
  • систем ППО,
  • пушкек,
  • бронетехники,
  • беспилотников.

"Великобритания стала первой европейской страной, которая предоставила Украине летальное оружие, танки, дальнобойное оружие. Именно с Великобританией мы подписали первое соглашение по безопасности. И мы и дальше углубляем наше сотрудничество в оборонной отрасли", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Читайте также: Если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за счет Украины, то почему нужно обращать внимание на таких людей? - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) оружие (10288) производство (492)


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Топ комментарии
+3
Перспектива - річ гарна, але не конкретна, а знищення своєї оборонної програми - річ погана і конкретна.
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19.07.2024 00:27 Ответить
+3
"Ми можемо збільшити оборонний бюджет....але тоді не буде за що будувати дороги!" Чегевара Оманський !!))
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19.07.2024 00:31 Ответить
+2
Чергова партія локшини,їжте не обляпайтеся!!))
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19.07.2024 00:24 Ответить
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Чергова партія локшини,їжте не обляпайтеся!!))
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19.07.2024 00:24 Ответить
Перспектива - річ гарна, але не конкретна, а знищення своєї оборонної програми - річ погана і конкретна.
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19.07.2024 00:27 Ответить
"Ми можемо збільшити оборонний бюджет....але тоді не буде за що будувати дороги!" Чегевара Оманський !!))
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19.07.2024 00:31 Ответить
Мене звуть Наомі Семюел. Після 12 років шлюбу ми з чоловіком так чи інакше сварилися, поки він нарешті не покинув мене й не переїхав до Каліфорнії, щоб бути з іншою жінкою. Я відчував, що моє життя закінчилося, а мої діти думали, що ніколи більше не побачать свого батька. Я намагалася бути сильною тільки по відношенню до дітей, але я не могла стримати біль, який терзав моє серце, моє серце було наповнене печаллю і болем, тому що я була справді закохана в свого чоловіка. Я думаю про нього щодня й щоночі, і мені завжди хотілося б, щоб він повернувся до мене. Я був дуже засмучений і потребував допомоги, тому я шукав допомоги в Інтернеті та натрапив на веб-сайт, який припускає, що доктор Апата міг би допомогти своїй колишній колишній повернутися. Тому я відчув, що повинен спробувати. Я зв'язався з ним, і він сказав мені, що робити. Я це зробила, а потім він зробив мені приворот. Через 48 годин мій чоловік подзвонив мені і сказав, що він дуже сумує за дітьми, так дивно!! Отже, він повернувся того дня з великою любов'ю та радістю, і вибачився за свою помилку та біль, який він завдав мені та дітям. Наш шлюб став міцнішим, ніж раніше, завдяки доктору АПАТА. Він такий могутній, і я вирішив поділитися своєю історією в Інтернеті про те, що доктор Апата був справжнім і могутнім чарівником. Я завжди буду молитися, щоб вона жила довго, допомагаючи своїм дітям у скрутні часи. Якщо ви тут і потребуєте повернення колишнього або ваш чоловік пішов до іншої жінки, перестаньте плакати, негайно зв'яжіться з цим потужним орфографічним колесом. Ось його контактна адреса електронної пошти за адресою: {[email protected]} або WhatsApp/viber через контактну інформацію нижче (+447307347648). Дякую, докторе Апата.
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19.07.2024 00:31 Ответить
Птіца Говорун атлічаіца умом і сообразітєльностью.
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19.07.2024 00:34 Ответить
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19.07.2024 06:37 Ответить
А ще приїхали гаранти безпеки з африки - привезли гарантії - 100 луків з гілля. ********** України подарував їм п'ять спортивних луків - тим самим знявши сбірну країни з олімпіських ігор у Паріжі - безпека у першу чергу - ось так тисячі українів підтримують ЗСУ та їх втрати та вихід з Урожайного та не відомо де дівшихся 800 захисників Кринок - Слава Зеленскому, Верховному Головнокомандовачу та Презеденту України - Во віки Слава, три рази - https://www.youtube.com/watch?v=kDoaI5B6yr0 https://www.youtube.com/watch?v=kDoaI5B6yr0

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19.07.2024 00:36 Ответить
Сидел с умным видом, но потом выпучил глаза и полилась безсвязная речь.
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19.07.2024 04:01 Ответить
Прєкраснає дальока...
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19.07.2024 06:42 Ответить
мы сидим без света ,а пионист с буржуями ручкактся
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19.07.2024 07:22 Ответить
Свиня показала своє лідорство у питанні майбутнього врожаю цитрусових!
Те, як саме відбувається переведення економіки України на військові рейки свідчить, що Ze розуміється на ВПК, як свиня в апельсинах.
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19.07.2024 07:47 Ответить
З цим нікчемою ще хтось у світі говорить?
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19.07.2024 11:48 Ответить
В 2020 Boeing пропонував на Антонові локалізувати свій легкий літак Red Hawk, це для початку. А як далі пішло б, то й F-15. Але зелені мразі їм навіть відповідь не дали.
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19.07.2024 15:03 Ответить
 
 