Если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за счет Украины, то почему нужно обращать внимание на таких людей? - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предостерег европейских лидеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, российский диктатор Путин может попытаться сблизиться с отдельными страны или политическими партиями в попытке подорвать единство среди стран Европы.

Он может попытаться соблазнить, давить или шантажировать, чтобы кто-то из лидеров Европы предал остальных.

"Конечно, каждый выбирает сам, как действовать, и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за спинами других или даже за счет кого-то другого. Если кто-то хочет способствовать войне, обещать что-то против наших общих интересов. За счет, скажем, Украины или других стран, то почему, в таком случае, нам вообщ

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е нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопрос без таких людей", - сказал Зеленский.

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Председательство Венгрии в Совете ЕС и "мирные вояжи" Орбана

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

С момента начала председательства Будапешта в Совете ЕС Виктор Орбан совершил визиты в Москву и Пекин в рамках своей "миротворческой миссии".

Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. В частности, они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

К слову, в понедельник, 15 июля, Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые произошли в ЕС во время председательства Будапешта.