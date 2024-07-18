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Новости Война
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Если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за счет Украины, то почему нужно обращать внимание на таких людей? - Зеленский

орбан,зеленський

Президент Владимир Зеленский предостерег европейских лидеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, российский диктатор Путин может попытаться сблизиться с отдельными страны или политическими партиями в попытке подорвать единство среди стран Европы.

Он может попытаться соблазнить, давить или шантажировать, чтобы кто-то из лидеров Европы предал остальных.

"Конечно, каждый выбирает сам, как действовать, и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решить свои вопросы за спинами других или даже за счет кого-то другого. Если кто-то хочет способствовать войне, обещать что-то против наших общих интересов. За счет, скажем, Украины или других стран, то почему, в таком случае, нам вообщ

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е нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопрос без таких людей", - сказал Зеленский.

Также читайте: Разрешение на удары по России западным оружием не привело к эскалации. Поэтому надо действовать храбро, - Зеленский

Председательство Венгрии в Совете ЕС и "мирные вояжи" Орбана

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

С момента начала председательства Будапешта в Совете ЕС Виктор Орбан совершил визиты в Москву и Пекин в рамках своей "миротворческой миссии".

Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. В частности, они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

К слову, в понедельник, 15 июля, Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые произошли в ЕС во время председательства Будапешта.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085)


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Топ комментарии
+6
Свою діяльність висвітли з часу президенства,і на два -три довічних без питань.
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18.07.2024 14:30 Ответить
+5
Саме так! Саме так і на Хутіна воно не звертало уваги, ігноруючи сам факт агресії. Маємо найвеличнішого демагога ********** і пожинаємо плоди його найвелчнішості.
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18.07.2024 15:03 Ответить
+4
Це він на Шефірів натякає...
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18.07.2024 14:28 Ответить
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Це він на Шефірів натякає...
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18.07.2024 14:28 Ответить
Свою діяльність висвітли з часу президенства,і на два -три довічних без питань.
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18.07.2024 14:30 Ответить
Хто б казав, падло!
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18.07.2024 14:33 Ответить
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18.07.2024 14:37 Ответить
тошнотворный Виконуючий
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18.07.2024 14:41 Ответить
А в Україні таких людей є багатенько...
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18.07.2024 14:48 Ответить
Особливо в опі
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18.07.2024 15:43 Ответить
Так ці краіни в НАТО - будеш іх ігнорувати - будуть блокувати допомогу - зачароване коло
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18.07.2024 14:48 Ответить
Саме так! Саме так і на Хутіна воно не звертало уваги, ігноруючи сам факт агресії. Маємо найвеличнішого демагога ********** і пожинаємо плоди його найвелчнішості.
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18.07.2024 15:03 Ответить
Більше хтось хоче вирішити питання росії за рахунок України і звинувачувати Європу
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18.07.2024 15:28 Ответить
А, якщо Зеленський вирішує свої питання за рахунок України, то це норм.
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18.07.2024 15:54 Ответить
краще б в суд подав на орбана
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18.07.2024 23:42 Ответить
 
 