РФ попала по детской площадке в Николаеве. Трое погибших, пятеро раненых. Требуются новые решения по защите, - Зеленский. ФОТОрепортаж
В Николаеве в результате ракетного удара РФ по детской площадке вблизи многоэтажного жилого дома в пятницу, 19 июля, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Среди погибших - ребенок.
Об этом рассказал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок", - говорится в сообщении главы государства.
По словам Зеленского, РФ ежедневно ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Он подчеркнул, что такое уничтожение жизни должно быть остановлено.
"Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - заявил украинский лидер.
Президент также показал фото последствий сегодняшнего ракетного удара РФ по детской площадке вблизи многоэтажного жилого дома в Николаеве.
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От і скажіть мені, як з таким поруч жити? Ну реально ж стає якось навіть гидко.
Про выполнение минских договоренностей.
Но КОВИД помешал, а потом ***** вожжа попала
Дануна, може йому показали...
Асфальт вийшов кривавим, з допомогою рашистів!!
Досить вже канючити.
В твоєму кривавому асфальті ...
Чи правда це
✈️ Оновлення по основних аеродромах стратегічної авіації станом на сьогодні!
➡️ Отже, за останні декілька днів здійснено ряд передислокаційних рейсів бортів ТУ-95МС за маршрутом «Оленья»-«Енгельс»-«Оленья».
🚀 Станом на сьогодні достеменно відомо про щонайменше 5х споряджених бортів ТУ-95МС;
🛬 Виходячи з того, що на аеродром «Енгельс» прилітало одразу 2х військово-транспортні літаки ІЛ-76, можна зробити доволі «сміливий» висновок, що у споряджених бортів залп буде не по 1 ракеті на борт, а значно і значно більше;
➡️ Крім цього, взято до уваги лише борти, які споряджались на аеродромі «Енгельс» і, виходячи з практики минулих атак, є ймовірність того, що додаткові борти можуть спорядити на аеродромі «Оленья», - але про це досі достеменно невідомо.
Аеродром «Оленья»
✈️ 14х ТУ-95МС;
Аеродром «Енгельс»
✈️ 3х ТУ-95МС;
Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що підготовка до нового масованого ракетного удару - завершена.
Додаткових перельотів з метою спорядження ракетами - не відмічено.
На нашу думку, максимальний можливий залп - до 30 ракет типу Х-101/Х-555.
Їрмак, де Шторми?!
А может, для начала, вы со своей "зе-******" начнете сами что то делать для защиты? А потом уже искать "новые решения"...