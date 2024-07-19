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Новости Фото Война
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РФ попала по детской площадке в Николаеве. Трое погибших, пятеро раненых. Требуются новые решения по защите, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В Николаеве в результате ракетного удара РФ по детской площадке вблизи многоэтажного жилого дома в пятницу, 19 июля, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Среди погибших - ребенок.

Об этом рассказал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок", - говорится в сообщении главы государства.

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

По словам Зеленского, РФ ежедневно ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Он подчеркнул, что такое уничтожение жизни должно быть остановлено.

"Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - заявил украинский лидер.

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

Президент также показал фото последствий сегодняшнего ракетного удара РФ по детской площадке вблизи многоэтажного жилого дома в Николаеве.

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

Читайте: В Николаеве "прилет" по жилому району. Трое погибших, среди них - ребенок (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Николаев (2164) обстрел (28239)


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Топ комментарии
+35
що, уйобку зелений, асфальт боком вилазить?
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19.07.2024 19:23 Ответить
+29
Які ще тобі потрібні рішення???!! Бубочка,ти ж нам казала,що війни не буде,а нас ждуть весняні шашлики? А тепер,коли десятки а може сотні тисяч українців стали шашликами,про які рішення ти картавиш? До речі,Буба,а про що ти шепотілася з Патрушевим в Омані?
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19.07.2024 19:23 Ответить
+26
скинься з Кімом у якого в Іспанії вже котеджне містечко викуплене, і купіть ППО
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19.07.2024 19:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
скинься з Кімом у якого в Іспанії вже котеджне містечко викуплене, і купіть ППО
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19.07.2024 19:20 Ответить
а шо там його пєзпєкави харантії?
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19.07.2024 19:32 Ответить
Зе ! Ще не на часі.... ДОРОГИ! Все в дороги, в асфальт.....
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19.07.2024 19:22 Ответить
І в плитку. Хоча плитка, то прерогатива мера.
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19.07.2024 19:30 Ответить
Мер Миколаєва від "Самопомочі". Тут більше запитань до тієї банди, яка привела до влади цю партію.
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19.07.2024 19:35 Ответить
В КАРМАНАХ ЙОГО ДРУЗІВ МАРОДЕРІВ
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19.07.2024 19:36 Ответить
що, уйобку зелений, асфальт боком вилазить?
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19.07.2024 19:23 Ответить
Нам вилазить...їм влазить...
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19.07.2024 19:31 Ответить
Нам вилазить. А йому ще неначасі
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19.07.2024 19:32 Ответить
Весь час згадую те Велике крадівництво. Особливо коли бобіки репетують, що при Зеленському дороги поробили. А те, що при Порошенко їх робили і в три рази дешевше, то їм ну ніяк не доходить.
От і скажіть мені, як з таким поруч жити? Ну реально ж стає якось навіть гидко.
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19.07.2024 19:35 Ответить
Які ще тобі потрібні рішення???!! Бубочка,ти ж нам казала,що війни не буде,а нас ждуть весняні шашлики? А тепер,коли десятки а може сотні тисяч українців стали шашликами,про які рішення ти картавиш? До речі,Буба,а про що ти шепотілася з Патрушевим в Омані?
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19.07.2024 19:23 Ответить
Ясно дело не про войну.
Про выполнение минских договоренностей.
Но КОВИД помешал, а потом ***** вожжа попала
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19.07.2024 19:41 Ответить
Президент також показав фото наслідків Джерело:
Дануна, може йому показали...
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19.07.2024 19:26 Ответить
Воно тільки пісюна роялю показати може...
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19.07.2024 19:31 Ответить
Для початку б старі рішення по захисту реалізували...
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19.07.2024 19:28 Ответить
Так є ж вже рішення - будувати, будувати і будувати. І якомога вище, щоб ті ракети не могли влучати в дитячі майданчики. Нє, щось з нашими #идами не те, хоча б соплимінників ізраїльських досвід перейняли. Мабуть, салом об'їлись...
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19.07.2024 19:29 Ответить
Ось така, вона, ціна серіалам свати та говнобородько…
Асфальт вийшов кривавим, з допомогою рашистів!!
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19.07.2024 19:30 Ответить
ЄДИНЕ рішення ! Для України. Для всього народу. Вали, сволото, у свою московію, на КраснуЮ площадь, на сцену в трусах, з бабаЛАЙКОЮ ! З тобою Україні не бачити ПЕРЕМОГУ, бо у тебе ..... немає ні плану А, Б, ні навіть думок, що далі робити, крім як вкрасти !
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19.07.2024 19:31 Ответить
Асфальтом не пробував ракети збивати? В пращу д'єрмака заряди, може ракету зіб'є.
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19.07.2024 19:32 Ответить
Якщо ці рішення, такі, як при захисті енергообєктів, то може ну його нах...
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19.07.2024 19:36 Ответить
к чему евесь этот шум. ведь савершенна ачивидно что в песочнице , прикрившись детьми, находились иностранные наемники
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19.07.2024 19:37 Ответить
Ну ухвалили ж Закон про захист корупціонерів, хіба для захисту недостатньо?
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19.07.2024 19:38 Ответить
ясно потрібно ще декілька тисяч безвісті зниклих у нових "кринках", адже залізний купол нам родичі припіздента точно не дадуть...
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19.07.2024 19:38 Ответить
Та ніхто тобі не дозволить бити західною зброєю по росії при будь-яких обставинах.
Досить вже канючити.
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19.07.2024 19:38 Ответить
"Якщо я не зможу закінчити війну, я піду" Ну, то йди вже!!!
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19.07.2024 19:40 Ответить
зараз інакше "я не піду доки триває війна"
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19.07.2024 19:49 Ответить
Суки рашиські варвари ,що б ви всі виздихали ,мерзена огидна імперія зла,ось він "русский мир".
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19.07.2024 19:41 Ответить
Кров цих невинних дітей на руках зЄлЄнскаВО. Він привів війну в Україну своїми "пасматрю в глазики *****, і бісики йому попускаю". Він просрав швидку ПЕРЕМОГУ у 2022 році ! Він не має права сидіти на Банковій. Його місце у камері вбивць або в окопі з автоматом у засраних штанцях кольору хакі.
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19.07.2024 19:43 Ответить
і на "зелених" депутатах та ОПЗЖ. Як їх умовляли віділити всього 50 млрд. грн. на тер. оборону. Не дали, бо велике крадівництво важливіше
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19.07.2024 19:52 Ответить
самое верное новое решение - свои ракеты хотябы 2 тыс. км. дальностью
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19.07.2024 19:51 Ответить
Ой бл..нарід ,шо будете робити далі ? Миколаївці , женіть зелену владу !
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19.07.2024 19:53 Ответить
Так вона ж по всій Україні!
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19.07.2024 19:57 Ответить
Хтось здивований? Ну хоч один, здивований?
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19.07.2024 19:55 Ответить
Аксіома: Якщо ти не уб'єш кацапа, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину...
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19.07.2024 19:56 Ответить
Нові рішення тобі потрібні??? Хрипатий підлий виродок, де наше, українське ППО???
В твоєму кривавому асфальті ...
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19.07.2024 20:00 Ответить
Не вірю в щирість цього ізраїльтянина
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19.07.2024 20:01 Ответить
рішення є, ракети власного виробництва, які можна застосовувати без дозволу з-за кордону .. не думаю, що цю просту істину не розуміє вище керівництво.. але, мабуть, випрошувати дозвіл і ракети набагато легше і вигідніше ніж організувати масове виробництво стратегічно важливого озброєння в умовах суворої секретності
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19.07.2024 20:03 Ответить
Пишуть що підстрелили Ірину Фаріон.
Чи правда це
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19.07.2024 20:09 Ответить
Да і куй знею, краже би якусь зелену погань пристрелили.
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19.07.2024 20:23 Ответить
Да решение банально: ******* по одному из районов Ростова, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы. Хотя если по Москве, то в рыфы будет праздник. А за 5 минут выразить соболезнования и сказать, что єто не мы, а БНР или КНР или Чечня.
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19.07.2024 20:16 Ответить
Пильнуємо!
✈️ Оновлення по основних аеродромах стратегічної авіації станом на сьогодні!

➡️ Отже, за останні декілька днів здійснено ряд передислокаційних рейсів бортів ТУ-95МС за маршрутом «Оленья»-«Енгельс»-«Оленья».

🚀 Станом на сьогодні достеменно відомо про щонайменше 5х споряджених бортів ТУ-95МС;

🛬 Виходячи з того, що на аеродром «Енгельс» прилітало одразу 2х військово-транспортні літаки ІЛ-76, можна зробити доволі «сміливий» висновок, що у споряджених бортів залп буде не по 1 ракеті на борт, а значно і значно більше;

➡️ Крім цього, взято до уваги лише борти, які споряджались на аеродромі «Енгельс» і, виходячи з практики минулих атак, є ймовірність того, що додаткові борти можуть спорядити на аеродромі «Оленья», - але про це досі достеменно невідомо.

Аеродром «Оленья»

✈️ 14х ТУ-95МС;

Аеродром «Енгельс»

✈️ 3х ТУ-95МС;

Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що підготовка до нового масованого ракетного удару - завершена.

Додаткових перельотів з метою спорядження ракетами - не відмічено.

На нашу думку, максимальний можливий залп - до 30 ракет типу Х-101/Х-555.

Їрмак, де Шторми?!
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19.07.2024 20:41 Ответить
Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту.

А может, для начала, вы со своей "зе-******" начнете сами что то делать для защиты? А потом уже искать "новые решения"...
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19.07.2024 20:42 Ответить
Потрібні нові рішення: невігласів, крадіїв, кротів геть. Професіоналів до влади, реформи, реформи в усьому, совок геть, от і нові рішення. От тільки як же бути людині, яка є отим самим совком, невігласом і т.д. вище голови не стрибнеш, навіть якщо розбігтись.
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19.07.2024 21:27 Ответить
«Потрібні нові рішення щодо захисту,» - а що каже з цього приводу офіс «простих рішень»?
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19.07.2024 22:00 Ответить
"Ей, ви, там на Заході! Нам потрібні ваші нові рішення!" - Найвеличніший Нестратег.
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19.07.2024 23:08 Ответить
 
 