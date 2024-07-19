РФ попала по детской площадке в Николаеве. Трое погибших, пятеро раненых. Требуются новые решения по защите, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В Николаеве в результате ракетного удара РФ по детской площадке вблизи многоэтажного жилого дома в пятницу, 19 июля, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Среди погибших - ребенок.

Об этом рассказал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок", - говорится в сообщении главы государства.

По словам Зеленского, РФ ежедневно ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Он подчеркнул, что такое уничтожение жизни должно быть остановлено.

"Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - заявил украинский лидер.

Президент также показал фото последствий сегодняшнего ракетного удара РФ по детской площадке вблизи многоэтажного жилого дома в Николаеве.

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