РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених. Потрібні нові рішення щодо захисту, - Зеленський. ФОТОрепортаж
У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку у п’ятницю, 19 липня, три людини загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Серед загиблих - дитина.
Про це розповів у Telegram президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина", - йдеться у дописі очільника держави.
За словами Зеленського, РФ щодня щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Він наголосив, що таке знищення життя має бути зупинене.
"Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - заявив український лідер.
Президент також показав фото наслідків сьогоднішнього ракетного удару РФ по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку у Миколаєві.
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От і скажіть мені, як з таким поруч жити? Ну реально ж стає якось навіть гидко.
Про выполнение минских договоренностей.
Но КОВИД помешал, а потом ***** вожжа попала
Дануна, може йому показали...
Асфальт вийшов кривавим, з допомогою рашистів!!
Досить вже канючити.
В твоєму кривавому асфальті ...
Чи правда це
✈️ Оновлення по основних аеродромах стратегічної авіації станом на сьогодні!
➡️ Отже, за останні декілька днів здійснено ряд передислокаційних рейсів бортів ТУ-95МС за маршрутом «Оленья»-«Енгельс»-«Оленья».
🚀 Станом на сьогодні достеменно відомо про щонайменше 5х споряджених бортів ТУ-95МС;
🛬 Виходячи з того, що на аеродром «Енгельс» прилітало одразу 2х військово-транспортні літаки ІЛ-76, можна зробити доволі «сміливий» висновок, що у споряджених бортів залп буде не по 1 ракеті на борт, а значно і значно більше;
➡️ Крім цього, взято до уваги лише борти, які споряджались на аеродромі «Енгельс» і, виходячи з практики минулих атак, є ймовірність того, що додаткові борти можуть спорядити на аеродромі «Оленья», - але про це досі достеменно невідомо.
Аеродром «Оленья»
✈️ 14х ТУ-95МС;
Аеродром «Енгельс»
✈️ 3х ТУ-95МС;
Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що підготовка до нового масованого ракетного удару - завершена.
Додаткових перельотів з метою спорядження ракетами - не відмічено.
На нашу думку, максимальний можливий залп - до 30 ракет типу Х-101/Х-555.
Їрмак, де Шторми?!
А может, для начала, вы со своей "зе-******" начнете сами что то делать для защиты? А потом уже искать "новые решения"...