РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених. Потрібні нові рішення щодо захисту, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку у п’ятницю, 19 липня, три людини загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Серед загиблих - дитина.

Про це розповів у Telegram президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина", - йдеться у дописі очільника держави.

За словами Зеленського, РФ щодня щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Він наголосив, що таке знищення життя має бути зупинене.

"Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - заявив український лідер.

Президент також показав фото наслідків сьогоднішнього ракетного удару РФ по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку у Миколаєві.

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