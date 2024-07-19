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Новини Фото Війна
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РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених. Потрібні нові рішення щодо захисту, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку у п’ятницю, 19 липня, три людини загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Серед загиблих - дитина.

Про це розповів у Telegram президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина", - йдеться у дописі очільника держави.

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

За словами Зеленського, РФ щодня щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Він наголосив, що таке знищення життя має бути зупинене.

"Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - заявив український лідер.

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

Президент також показав фото наслідків сьогоднішнього ракетного удару РФ по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку у Миколаєві.

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

Читайте також: Внаслідок російського обстрілу поблизу Миколаєва постраждало двоє людей

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Миколаїв (1822) обстріл (29596)


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Топ коментарі
+35
що, уйобку зелений, асфальт боком вилазить?
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19.07.2024 19:23 Відповісти
+29
Які ще тобі потрібні рішення???!! Бубочка,ти ж нам казала,що війни не буде,а нас ждуть весняні шашлики? А тепер,коли десятки а може сотні тисяч українців стали шашликами,про які рішення ти картавиш? До речі,Буба,а про що ти шепотілася з Патрушевим в Омані?
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19.07.2024 19:23 Відповісти
+26
скинься з Кімом у якого в Іспанії вже котеджне містечко викуплене, і купіть ППО
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19.07.2024 19:20 Відповісти
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скинься з Кімом у якого в Іспанії вже котеджне містечко викуплене, і купіть ППО
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19.07.2024 19:20 Відповісти
а шо там його пєзпєкави харантії?
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19.07.2024 19:32 Відповісти
Зе ! Ще не на часі.... ДОРОГИ! Все в дороги, в асфальт.....
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19.07.2024 19:22 Відповісти
І в плитку. Хоча плитка, то прерогатива мера.
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19.07.2024 19:30 Відповісти
Мер Миколаєва від "Самопомочі". Тут більше запитань до тієї банди, яка привела до влади цю партію.
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19.07.2024 19:35 Відповісти
В КАРМАНАХ ЙОГО ДРУЗІВ МАРОДЕРІВ
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19.07.2024 19:36 Відповісти
що, уйобку зелений, асфальт боком вилазить?
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19.07.2024 19:23 Відповісти
Нам вилазить...їм влазить...
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19.07.2024 19:31 Відповісти
Нам вилазить. А йому ще неначасі
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19.07.2024 19:32 Відповісти
Весь час згадую те Велике крадівництво. Особливо коли бобіки репетують, що при Зеленському дороги поробили. А те, що при Порошенко їх робили і в три рази дешевше, то їм ну ніяк не доходить.
От і скажіть мені, як з таким поруч жити? Ну реально ж стає якось навіть гидко.
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19.07.2024 19:35 Відповісти
Які ще тобі потрібні рішення???!! Бубочка,ти ж нам казала,що війни не буде,а нас ждуть весняні шашлики? А тепер,коли десятки а може сотні тисяч українців стали шашликами,про які рішення ти картавиш? До речі,Буба,а про що ти шепотілася з Патрушевим в Омані?
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19.07.2024 19:23 Відповісти
Ясно дело не про войну.
Про выполнение минских договоренностей.
Но КОВИД помешал, а потом ***** вожжа попала
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19.07.2024 19:41 Відповісти
Президент також показав фото наслідків Джерело:
Дануна, може йому показали...
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19.07.2024 19:26 Відповісти
Воно тільки пісюна роялю показати може...
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19.07.2024 19:31 Відповісти
Для початку б старі рішення по захисту реалізували...
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19.07.2024 19:28 Відповісти
Так є ж вже рішення - будувати, будувати і будувати. І якомога вище, щоб ті ракети не могли влучати в дитячі майданчики. Нє, щось з нашими #идами не те, хоча б соплимінників ізраїльських досвід перейняли. Мабуть, салом об'їлись...
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19.07.2024 19:29 Відповісти
Ось така, вона, ціна серіалам свати та говнобородько…
Асфальт вийшов кривавим, з допомогою рашистів!!
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19.07.2024 19:30 Відповісти
ЄДИНЕ рішення ! Для України. Для всього народу. Вали, сволото, у свою московію, на КраснуЮ площадь, на сцену в трусах, з бабаЛАЙКОЮ ! З тобою Україні не бачити ПЕРЕМОГУ, бо у тебе ..... немає ні плану А, Б, ні навіть думок, що далі робити, крім як вкрасти !
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19.07.2024 19:31 Відповісти
Асфальтом не пробував ракети збивати? В пращу д'єрмака заряди, може ракету зіб'є.
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19.07.2024 19:32 Відповісти
Якщо ці рішення, такі, як при захисті енергообєктів, то може ну його нах...
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19.07.2024 19:36 Відповісти
к чему евесь этот шум. ведь савершенна ачивидно что в песочнице , прикрившись детьми, находились иностранные наемники
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19.07.2024 19:37 Відповісти
Ну ухвалили ж Закон про захист корупціонерів, хіба для захисту недостатньо?
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19.07.2024 19:38 Відповісти
ясно потрібно ще декілька тисяч безвісті зниклих у нових "кринках", адже залізний купол нам родичі припіздента точно не дадуть...
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19.07.2024 19:38 Відповісти
Та ніхто тобі не дозволить бити західною зброєю по росії при будь-яких обставинах.
Досить вже канючити.
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19.07.2024 19:38 Відповісти
"Якщо я не зможу закінчити війну, я піду" Ну, то йди вже!!!
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19.07.2024 19:40 Відповісти
зараз інакше "я не піду доки триває війна"
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19.07.2024 19:49 Відповісти
Суки рашиські варвари ,що б ви всі виздихали ,мерзена огидна імперія зла,ось він "русский мир".
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19.07.2024 19:41 Відповісти
Кров цих невинних дітей на руках зЄлЄнскаВО. Він привів війну в Україну своїми "пасматрю в глазики *****, і бісики йому попускаю". Він просрав швидку ПЕРЕМОГУ у 2022 році ! Він не має права сидіти на Банковій. Його місце у камері вбивць або в окопі з автоматом у засраних штанцях кольору хакі.
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19.07.2024 19:43 Відповісти
і на "зелених" депутатах та ОПЗЖ. Як їх умовляли віділити всього 50 млрд. грн. на тер. оборону. Не дали, бо велике крадівництво важливіше
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19.07.2024 19:52 Відповісти
самое верное новое решение - свои ракеты хотябы 2 тыс. км. дальностью
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19.07.2024 19:51 Відповісти
Ой бл..нарід ,шо будете робити далі ? Миколаївці , женіть зелену владу !
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19.07.2024 19:53 Відповісти
Так вона ж по всій Україні!
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19.07.2024 19:57 Відповісти
Хтось здивований? Ну хоч один, здивований?
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19.07.2024 19:55 Відповісти
Аксіома: Якщо ти не уб'єш кацапа, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину...
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19.07.2024 19:56 Відповісти
Нові рішення тобі потрібні??? Хрипатий підлий виродок, де наше, українське ППО???
В твоєму кривавому асфальті ...
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19.07.2024 20:00 Відповісти
Не вірю в щирість цього ізраїльтянина
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19.07.2024 20:01 Відповісти
рішення є, ракети власного виробництва, які можна застосовувати без дозволу з-за кордону .. не думаю, що цю просту істину не розуміє вище керівництво.. але, мабуть, випрошувати дозвіл і ракети набагато легше і вигідніше ніж організувати масове виробництво стратегічно важливого озброєння в умовах суворої секретності
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19.07.2024 20:03 Відповісти
Пишуть що підстрелили Ірину Фаріон.
Чи правда це
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19.07.2024 20:09 Відповісти
Да і куй знею, краже би якусь зелену погань пристрелили.
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19.07.2024 20:23 Відповісти
Да решение банально: ******* по одному из районов Ростова, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы. Хотя если по Москве, то в рыфы будет праздник. А за 5 минут выразить соболезнования и сказать, что єто не мы, а БНР или КНР или Чечня.
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19.07.2024 20:16 Відповісти
Пильнуємо!
✈️ Оновлення по основних аеродромах стратегічної авіації станом на сьогодні!

➡️ Отже, за останні декілька днів здійснено ряд передислокаційних рейсів бортів ТУ-95МС за маршрутом «Оленья»-«Енгельс»-«Оленья».

🚀 Станом на сьогодні достеменно відомо про щонайменше 5х споряджених бортів ТУ-95МС;

🛬 Виходячи з того, що на аеродром «Енгельс» прилітало одразу 2х військово-транспортні літаки ІЛ-76, можна зробити доволі «сміливий» висновок, що у споряджених бортів залп буде не по 1 ракеті на борт, а значно і значно більше;

➡️ Крім цього, взято до уваги лише борти, які споряджались на аеродромі «Енгельс» і, виходячи з практики минулих атак, є ймовірність того, що додаткові борти можуть спорядити на аеродромі «Оленья», - але про це досі достеменно невідомо.

Аеродром «Оленья»

✈️ 14х ТУ-95МС;

Аеродром «Енгельс»

✈️ 3х ТУ-95МС;

Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що підготовка до нового масованого ракетного удару - завершена.

Додаткових перельотів з метою спорядження ракетами - не відмічено.

На нашу думку, максимальний можливий залп - до 30 ракет типу Х-101/Х-555.

Їрмак, де Шторми?!
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19.07.2024 20:41 Відповісти
Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту.

А может, для начала, вы со своей "зе-******" начнете сами что то делать для защиты? А потом уже искать "новые решения"...
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19.07.2024 20:42 Відповісти
Потрібні нові рішення: невігласів, крадіїв, кротів геть. Професіоналів до влади, реформи, реформи в усьому, совок геть, от і нові рішення. От тільки як же бути людині, яка є отим самим совком, невігласом і т.д. вище голови не стрибнеш, навіть якщо розбігтись.
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19.07.2024 21:27 Відповісти
«Потрібні нові рішення щодо захисту,» - а що каже з цього приводу офіс «простих рішень»?
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19.07.2024 22:00 Відповісти
"Ей, ви, там на Заході! Нам потрібні ваші нові рішення!" - Найвеличніший Нестратег.
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19.07.2024 23:08 Відповісти
 
 