Внаслідок російського обстрілу поблизу Миколаєва постраждало двоє людей
27 червня під час повітряної тривоги поблизу Миколаєва пролунав вибух. Внаслідок російської атаки постраждало 2 людей.
Про це у своєму телешоам-каналі написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"На даний момент відомо про двох постраждалих", - зазначив Кім.
Та додав, що потерпілих госпіталізовано.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль