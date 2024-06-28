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Внаслідок російського обстрілу поблизу Миколаєва постраждало двоє людей

вибух

27 червня під час повітряної тривоги поблизу Миколаєва пролунав вибух. Внаслідок російської атаки постраждало 2 людей.

Про це у своєму телешоам-каналі написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"На даний момент відомо про двох постраждалих", - зазначив Кім.

Та додав, що потерпілих госпіталізовано.

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Автор: 

Миколаїв (1814) обстріл (28973)


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