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Новости Война
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В Николаеве "прилет" по жилому району. Трое погибших, среди них - ребенок (обновлено)

У Миколаєві пролунав вибух

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Николаеве слышен взрыв. Пожалуйста, будьте в безопасных местах. Подробности позже. Ничего не выкладывайте в сеть!" - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщали о ракете на Николаевщине.

Впоследствии мэр заявил о "прилете" по жилому району города.

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Позже в 17:46 городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в результате ракетной атаки РФ один человек погиб, есть пострадавшие.

"Также есть повреждения жилищного сектора. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Впоследствии городской голова Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 18:11 известно о трех погибших, среди них - ребенок.

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Автор: 

Николаев (2164) обстрел (28239)


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Топ комментарии
+11
Тобто по Одесі вчора не долетіло, вирішили відігратись на Миколаєві, підори.
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19.07.2024 17:38 Ответить
+9
А тут різниці немає. Серед біла дня, тільки прокричала тривога і приліт. А у зв'язку з вимкненням світла, сигналу тривоги могли і не чути, та й у нас на неї вже реагують, як на щось буденне.
Начасі відомо по 4 загиблих, дівчинку 10 років просто розірвало навпіл, вона додому бігла, не встигла. Дуже багато поранених.
До приїзду спецслужб, миколаївці самотужки зібрались і почали допомагати в розборі завалів, надавати першу допомогу постраждалим.
Злість така, що готові нождак зубами зупиняти, тільки б покарати ушльопків. От такий він - Миколаїв.
Як не прикро, та це ще не кінець у постраждалих.
Р(ф)ашиська мразота не має права на існування.

Віримо в ЗСУ!
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19.07.2024 18:41 Ответить
+8
Смерть рашстам-андрофагам, УБЛЮДКИ.
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19.07.2024 19:05 Ответить
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Тобто по Одесі вчора не долетіло, вирішили відігратись на Миколаєві, підори.
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19.07.2024 17:38 Ответить
Так і тут явно не долетіла. Бо якщо судити з місця, куди впала, то точно то не ціль.
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19.07.2024 17:42 Ответить
Написали, що приліт по житловому. Якщо балістика, то навряд чи відхилення, у підорів ці ракети достатньо влучно б'ють.
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19.07.2024 17:49 Ответить
Дай Боже шоб не в ціль
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19.07.2024 18:17 Ответить
А тут різниці немає. Серед біла дня, тільки прокричала тривога і приліт. А у зв'язку з вимкненням світла, сигналу тривоги могли і не чути, та й у нас на неї вже реагують, як на щось буденне.
Начасі відомо по 4 загиблих, дівчинку 10 років просто розірвало навпіл, вона додому бігла, не встигла. Дуже багато поранених.
До приїзду спецслужб, миколаївці самотужки зібрались і почали допомагати в розборі завалів, надавати першу допомогу постраждалим.
Злість така, що готові нождак зубами зупиняти, тільки б покарати ушльопків. От такий він - Миколаїв.
Як не прикро, та це ще не кінець у постраждалих.
Р(ф)ашиська мразота не має права на існування.

Віримо в ЗСУ!
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19.07.2024 18:41 Ответить
Господи ,як це все виправити 😥
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19.07.2024 19:03 Ответить
Та як, ні як. Коли скажений сусід всією своєю навалою попер, а ми не готувались до того, то біди буде ще і буде. Поки не почнеться адекватна відповідь. А це нам на разі зробити ніяк. По перше - в 94 му ми роззброєлись практично повністю, і під гарантії того ж нападника. По друге за 20 років армію просто винищили і підняти її дуже важко. Практично на ентузіазмі воюємо. По третє, влада, котра сама довела до того, що б заморозити усі військові програми ППО, ПРО; скорочення фінансування війська, переслідування за надуманими статтями. Ну і останнє, в час, коли війна вже відчинила двері, нам Велике крадівництво апріорі важливіше було за просто скажені кошти.
Тепер нам навіть молитись нікому, усі відвернулись. От тепер і живемо з дня в день як то кажуть "на кого Бог пошле".
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19.07.2024 19:13 Ответить
Брудні кацапські чурки.
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19.07.2024 18:25 Ответить
Да ви вже заіпалі. Знищить пів Ростова, або Курська, а краще Москви і скажить, що то не ми.
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19.07.2024 18:52 Ответить
Д'єрмак не дозволяє!
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19.07.2024 19:50 Ответить
Смерть рашстам-андрофагам, УБЛЮДКИ.
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19.07.2024 19:05 Ответить
Рашистская Террорация сама не уймется, но с ответными ударами как-то плохо получается...
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19.07.2024 19:14 Ответить
https://nikvesti.com/news/politics/50337 "...Несколько тысяч человек вышли на митинг с призывом отделить Николаев от Украины, организовав новое федеральное образование вместе с Одессой и Херсоном..."
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19.07.2024 19:51 Ответить
 
 