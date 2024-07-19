В Николаеве "прилет" по жилому району. Трое погибших, среди них - ребенок (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"В Николаеве слышен взрыв. Пожалуйста, будьте в безопасных местах. Подробности позже. Ничего не выкладывайте в сеть!" - говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах сообщали о ракете на Николаевщине.
Впоследствии мэр заявил о "прилете" по жилому району города.
Позже в 17:46 городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в результате ракетной атаки РФ один человек погиб, есть пострадавшие.
"Также есть повреждения жилищного сектора. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Впоследствии городской голова Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 18:11 известно о трех погибших, среди них - ребенок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Начасі відомо по 4 загиблих, дівчинку 10 років просто розірвало навпіл, вона додому бігла, не встигла. Дуже багато поранених.
До приїзду спецслужб, миколаївці самотужки зібрались і почали допомагати в розборі завалів, надавати першу допомогу постраждалим.
Злість така, що готові нождак зубами зупиняти, тільки б покарати ушльопків. От такий він - Миколаїв.
Як не прикро, та це ще не кінець у постраждалих.
Р(ф)ашиська мразота не має права на існування.
Віримо в ЗСУ!
Тепер нам навіть молитись нікому, усі відвернулись. От тепер і живемо з дня в день як то кажуть "на кого Бог пошле".