В Николаеве "прилет" по жилому району. Трое погибших, среди них - ребенок (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В Николаеве слышен взрыв. Пожалуйста, будьте в безопасных местах. Подробности позже. Ничего не выкладывайте в сеть!" - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщали о ракете на Николаевщине.

Впоследствии мэр заявил о "прилете" по жилому району города.

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Позже в 17:46 городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в результате ракетной атаки РФ один человек погиб, есть пострадавшие.

"Также есть повреждения жилищного сектора. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Впоследствии городской голова Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 18:11 известно о трех погибших, среди них - ребенок.

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