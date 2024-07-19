У Миколаєві "приліт" по житловому району. Троє загиблих, серед них - дитина (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У Миколаєві чутно вибух. Будь ласка, будьте в безпечних місцях. Подробиці згодом. Нічого не викладайте в мережу!" - йдеться в повідомленні.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про ракету на Миколаївщині.
Згодом мер заявив про "приліт" по житловому району міста.
Пізніше о 17:46 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ракетної атаки РФ одна людина загинула, є постраждалі.
"Також є пошкодження житлового сектору. Працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 18:11 відомо про трьох загиблих, серед них - дитина.
Будь ласка, зачекайте...
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Начасі відомо по 4 загиблих, дівчинку 10 років просто розірвало навпіл, вона додому бігла, не встигла. Дуже багато поранених.
До приїзду спецслужб, миколаївці самотужки зібрались і почали допомагати в розборі завалів, надавати першу допомогу постраждалим.
Злість така, що готові нождак зубами зупиняти, тільки б покарати ушльопків. От такий він - Миколаїв.
Як не прикро, та це ще не кінець у постраждалих.
Р(ф)ашиська мразота не має права на існування.
Віримо в ЗСУ!
Тепер нам навіть молитись нікому, усі відвернулись. От тепер і живемо з дня в день як то кажуть "на кого Бог пошле".