У Миколаєві "приліт" по житловому району. Троє загиблих, серед них - дитина (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві чутно вибух. Будь ласка, будьте в безпечних місцях. Подробиці згодом. Нічого не викладайте в мережу!" - йдеться в повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про ракету на Миколаївщині.

Згодом мер заявив про "приліт" по житловому району міста.

Пізніше о 17:46 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ракетної атаки РФ одна людина загинула, є постраждалі.

"Також є пошкодження житлового сектору. Працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 18:11 відомо про трьох загиблих, серед них - дитина.

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