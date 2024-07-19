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Новини Війна
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У Миколаєві "приліт" по житловому району. Троє загиблих, серед них - дитина (оновлено)

У Миколаєві пролунав вибух

Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Миколаєві чутно вибух. Будь ласка, будьте в безпечних місцях. Подробиці згодом. Нічого не викладайте в мережу!" - йдеться в повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про ракету на Миколаївщині.

Згодом мер заявив про "приліт" по житловому району міста.

Пізніше о 17:46 міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ракетної атаки РФ одна людина загинула, є постраждалі.

"Також є пошкодження житлового сектору. Працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 18:11 відомо про трьох загиблих, серед них - дитина.

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Автор: 

Миколаїв (1822) обстріл (29596)


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Топ коментарі
+11
Тобто по Одесі вчора не долетіло, вирішили відігратись на Миколаєві, підори.
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19.07.2024 17:38 Відповісти
+9
А тут різниці немає. Серед біла дня, тільки прокричала тривога і приліт. А у зв'язку з вимкненням світла, сигналу тривоги могли і не чути, та й у нас на неї вже реагують, як на щось буденне.
Начасі відомо по 4 загиблих, дівчинку 10 років просто розірвало навпіл, вона додому бігла, не встигла. Дуже багато поранених.
До приїзду спецслужб, миколаївці самотужки зібрались і почали допомагати в розборі завалів, надавати першу допомогу постраждалим.
Злість така, що готові нождак зубами зупиняти, тільки б покарати ушльопків. От такий він - Миколаїв.
Як не прикро, та це ще не кінець у постраждалих.
Р(ф)ашиська мразота не має права на існування.

Віримо в ЗСУ!
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19.07.2024 18:41 Відповісти
+8
Смерть рашстам-андрофагам, УБЛЮДКИ.
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19.07.2024 19:05 Відповісти
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Тобто по Одесі вчора не долетіло, вирішили відігратись на Миколаєві, підори.
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19.07.2024 17:38 Відповісти
Так і тут явно не долетіла. Бо якщо судити з місця, куди впала, то точно то не ціль.
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19.07.2024 17:42 Відповісти
Написали, що приліт по житловому. Якщо балістика, то навряд чи відхилення, у підорів ці ракети достатньо влучно б'ють.
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19.07.2024 17:49 Відповісти
Дай Боже шоб не в ціль
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19.07.2024 18:17 Відповісти
А тут різниці немає. Серед біла дня, тільки прокричала тривога і приліт. А у зв'язку з вимкненням світла, сигналу тривоги могли і не чути, та й у нас на неї вже реагують, як на щось буденне.
Начасі відомо по 4 загиблих, дівчинку 10 років просто розірвало навпіл, вона додому бігла, не встигла. Дуже багато поранених.
До приїзду спецслужб, миколаївці самотужки зібрались і почали допомагати в розборі завалів, надавати першу допомогу постраждалим.
Злість така, що готові нождак зубами зупиняти, тільки б покарати ушльопків. От такий він - Миколаїв.
Як не прикро, та це ще не кінець у постраждалих.
Р(ф)ашиська мразота не має права на існування.

Віримо в ЗСУ!
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19.07.2024 18:41 Відповісти
Господи ,як це все виправити 😥
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19.07.2024 19:03 Відповісти
Та як, ні як. Коли скажений сусід всією своєю навалою попер, а ми не готувались до того, то біди буде ще і буде. Поки не почнеться адекватна відповідь. А це нам на разі зробити ніяк. По перше - в 94 му ми роззброєлись практично повністю, і під гарантії того ж нападника. По друге за 20 років армію просто винищили і підняти її дуже важко. Практично на ентузіазмі воюємо. По третє, влада, котра сама довела до того, що б заморозити усі військові програми ППО, ПРО; скорочення фінансування війська, переслідування за надуманими статтями. Ну і останнє, в час, коли війна вже відчинила двері, нам Велике крадівництво апріорі важливіше було за просто скажені кошти.
Тепер нам навіть молитись нікому, усі відвернулись. От тепер і живемо з дня в день як то кажуть "на кого Бог пошле".
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19.07.2024 19:13 Відповісти
Брудні кацапські чурки.
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19.07.2024 18:25 Відповісти
Да ви вже заіпалі. Знищить пів Ростова, або Курська, а краще Москви і скажить, що то не ми.
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19.07.2024 18:52 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє!
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19.07.2024 19:50 Відповісти
Смерть рашстам-андрофагам, УБЛЮДКИ.
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19.07.2024 19:05 Відповісти
Рашистская Террорация сама не уймется, но с ответными ударами как-то плохо получается...
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19.07.2024 19:14 Відповісти
https://nikvesti.com/news/politics/50337 "...Несколько тысяч человек вышли на митинг с призывом отделить Николаев от Украины, организовав новое федеральное образование вместе с Одессой и Херсоном..."
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19.07.2024 19:51 Відповісти
 
 