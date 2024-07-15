РУС
Передавал врагу локации ВСУ в Николаеве: СБУ задержала администратора телеграм-канала. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам информацию о местах базирования Сил обороны в Николаеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что фигурант администрировал местный Телеграм-канал, на котором публиковал места пребывания и маршруты движения представителей ТЦК, а также призывал призывников уклоняться от мобилизации.

По материалам дела, он действовал по заданию российских спецслужб.

Таким образом враг пытался сорвать мобилизацию в регионе, а также планировал использовать соответствующую информацию для проведения диверсий против украинских защитников, в частности через поджог автомобилей ВСУ.

Для получения сведений фигурант лично объезжал город и выспрашивал данные под видом дружеских разговоров у знакомых.

Служба безопасности задокументировала преступные действия фигуранта и задержала его.

Во время обысков у него изъято 2 мобильных телефона и компьютер с доказательствами подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Злоумышленник находится под стражей. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий блогера по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), санкция которой предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Николаев (2196) СБУ (20452)
... вбивати на місці.
15.07.2024 16:21 Ответить
пiду сало перепрячу.
15.07.2024 16:22 Ответить
Да!!! Вот так дела!!! Пока в Украине будет "процветать" вот эта вата, никаких изменений в сторону евроинтеграции, разгрома врага на поле боя, падения кремля не будет. Выходит, что существует целая преступная, антиправительственная сеть из таких себе русофилов-блогеров. Так взять всех без разбора под контроль и всё станет на своё место. Демократия, это не только права и свободы, демократия, это и обязанности и ответственность за содеянное или не содеянное по умыслу!
15.07.2024 16:22 Ответить
Не кінчаються - шось з головою?
15.07.2024 16:23 Ответить
Кацапи - як таргани. Якщо вже поналазили, - їх дуже важко вивести.
Також варто дотримуватися правил елементарної гігієни, щоб не заводилися кацапи, - розмовляти українською мовою. Від неї кацапів корчить і вони іспускають "руцкій дух".

15.07.2024 16:37 Ответить
в николаеве таких много, надо СБУ подсуетиться чтоб больше их ловить
15.07.2024 16:29 Ответить
Вихованці творчості "95 кварталу" і кінофільмів Володі Херпіду.
15.07.2024 20:42 Ответить
 
 