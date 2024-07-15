Передавал врагу локации ВСУ в Николаеве: СБУ задержала администратора телеграм-канала. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам информацию о местах базирования Сил обороны в Николаеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что фигурант администрировал местный Телеграм-канал, на котором публиковал места пребывания и маршруты движения представителей ТЦК, а также призывал призывников уклоняться от мобилизации.
По материалам дела, он действовал по заданию российских спецслужб.
Таким образом враг пытался сорвать мобилизацию в регионе, а также планировал использовать соответствующую информацию для проведения диверсий против украинских защитников, в частности через поджог автомобилей ВСУ.
Для получения сведений фигурант лично объезжал город и выспрашивал данные под видом дружеских разговоров у знакомых.
Служба безопасности задокументировала преступные действия фигуранта и задержала его.
Во время обысков у него изъято 2 мобильных телефона и компьютер с доказательствами подрывной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
Злоумышленник находится под стражей. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий блогера по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), санкция которой предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
