Пытался выявить местонахождение войск ВСУ: В Одессе задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Одессе. Злоумышленник собирал координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по городу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие задачи ФСБ выполнял предатель?

Отмечается, что среди приоритетных целей врага были боевые позиции систем ПВО, которые обороняют воздушное пространство областного центра.

Чтобы выявить геолокации украинских войск, фигурант на собственном авто объезжал город и его окрестности, где скрыто фотографировал нужные ему объекты.

Полученные сведения он передавал своему куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении российскому генералу, который отдал приказ о ракетной атаке на Одессу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

"В случае захвата Одессы вражеский приспешник надеялся при протекции российской спецслужбы возглавить "строительное управление" местной оккупационной администрации РФ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задокументировали агента, а затем задержали его с поличным. Злоумышленник находился вблизи военного объекта, где пытался снять его периметр", - говорится в сообщении.

Вербовка агента российскими спецслужбами

По данным следствия, фигурантом является 55-летний житель прибрежного поселка в Одесском районе, который периодически публиковал свои прокремлевские комментарии на российских ТГ-каналах.

Из-за этого мужчина попал "во внимание" ФСБ, которая в июне этого года дистанционно завербовала его.

Читайте также: Корректировали ракетные удары РФ по Одессе: СБУ задержала трех участниц агентурной сети ФСБ. ФОТОрепортаж

Подозрение предателю

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Готовил удары по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: СБУ задержала 19-летнего агента РФ. ФОТО