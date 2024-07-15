РУС
Пытался выявить местонахождение войск ВСУ: В Одессе задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Одессе. Злоумышленник собирал координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по городу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие задачи ФСБ выполнял предатель?

Отмечается, что среди приоритетных целей врага были боевые позиции систем ПВО, которые обороняют воздушное пространство областного центра.

Чтобы выявить геолокации украинских войск, фигурант на собственном авто объезжал город и его окрестности, где скрыто фотографировал нужные ему объекты.

СБУ затримала агента ФСБ РФ в Одесі

Полученные сведения он передавал своему куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

"В случае захвата Одессы вражеский приспешник надеялся при протекции российской спецслужбы возглавить "строительное управление" местной оккупационной администрации РФ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задокументировали агента, а затем задержали его с поличным. Злоумышленник находился вблизи военного объекта, где пытался снять его периметр", - говорится в сообщении.

Вербовка агента российскими спецслужбами

По данным следствия, фигурантом является 55-летний житель прибрежного поселка в Одесском районе, который периодически публиковал свои прокремлевские комментарии на российских ТГ-каналах.

Из-за этого мужчина попал "во внимание" ФСБ, которая в июне этого года дистанционно завербовала его.

Подозрение предателю

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

+6
Штатні ФСБ- шніки менеджерами працюють; їх не можна затримувати .
15.07.2024 10:35 Ответить
+3
Це не агент ФСБ а завербований ФСБ. Якби спіймали хоч одного штатного ФСБ-шніка ото була б удача.
15.07.2024 10:28 Ответить
+3
15.07.2024 11:30 Ответить
ta ņetreba ih zatrimovati - streļaite na misce ta trup atpravte na rašku...
15.07.2024 10:27 Ответить
15.07.2024 10:28 Ответить
15.07.2024 10:35 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОПа !
15.07.2024 12:00 Ответить
Вам сказати де головний сидить?
15.07.2024 10:43 Ответить
Авто вже передано ЗСУ?
15.07.2024 10:38 Ответить
Довiчне, а якого дiдька без конфiскацii?
15.07.2024 10:59 Ответить
Чергова савкова смердюча відрижка...
15.07.2024 11:03 Ответить
15.07.2024 11:30 Ответить
Ну да, бо у нас множество нацменшин, окромя кацапов, которые живут в дружбе и братстве в соборной Украине.
15.07.2024 12:33 Ответить
Навіщо ви їх берете, розстрілюйте на місці злочину!
15.07.2024 15:00 Ответить
 
 