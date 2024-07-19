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Зеленський про замах на Фаріон: Насильство заслуговує лише на засудження

Зеленський про замах на Фаріон: Насильство заслуговує лише на засудження

Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис президента в його Telegram-каналі. 

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину", - йдеться у заяві президента.

Він зазначив, що наразі лікарі борються за життя мовознавиці.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - додав очільник держави.

Читайте також: Фаріон із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню, - Нацполіція

Замах на Ірину Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон. 

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Читайте також: Стан Фаріон тяжкий, лікарі борються за її життя, - МВС

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) замах (569) Фаріон Ірина (115)


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Топ коментарі
+15
дивись сам на себе не вийди найвеличнійший засуджувальник
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19.07.2024 21:45 Відповісти
+12
Чорт
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19.07.2024 21:38 Відповісти
+11
Шоо, і все? Ах так, тож не в дружбана шефіра стріляли.
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19.07.2024 21:39 Відповісти
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Бла-бла-бла!! Щоб ти з'їв!!))
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19.07.2024 21:30 Відповісти
Зє відразу спроектував це на себе, тому і засудження...
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19.07.2024 22:09 Відповісти
Ото ж "На єво мєстє доджєн бить я" (с)
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20.07.2024 10:15 Відповісти
Засудження це стурбованість,
а не суворе покарання!
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19.07.2024 21:33 Відповісти
Чорт
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19.07.2024 21:38 Відповісти
Шоо, і все? Ах так, тож не в дружбана шефіра стріляли.
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19.07.2024 21:39 Відповісти
манкурт
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19.07.2024 21:39 Відповісти
"Хлопець" - "антіфошизд, вірянин МП"?
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19.07.2024 21:41 Відповісти
Обов'язково! Читаю коменти і спостерігаю, як масово паляться кацапи. На жодній іншій темі такого не відбувається.
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19.07.2024 22:17 Відповісти
дивись сам на себе не вийди найвеличнійший засуджувальник
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19.07.2024 21:45 Відповісти
Та то не він. Вона на халяву стільки жовчи виплиснула на Пороха, що жоден платний блогер не зумів....
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20.07.2024 08:23 Відповісти
Идийот!!!!
Разве у министров мало работы, что б оба ведомства одновременно отвлекались на одну тетю.
Какой у нее политический вес? Какая должность?
Просто статут можно сказать блогер или ЛОМ.
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19.07.2024 21:45 Відповісти
кацап, здриснинафіг
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19.07.2024 22:14 Відповісти
Це ти нафіг нікому не впав.На який ляд українцям кацапський язик,тим більше в українській армії?Тільки не гавкай,а аргументуй!
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19.07.2024 23:32 Відповісти
Чмо прокацапське,****** в мордор і там патякай,як тобі заманеться.За українську мову кацапи вбивають,гнида ти свиняча!За мене не переживай,я себе захищу сам,а от ти ходи і оглядайся,манкурт!
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20.07.2024 07:59 Відповісти
"за її гнилі слова проти російськомовних військових ЗСУ"

ти сам чув ті слова що вона казала?!!

Ні - ти не чув - тому що їх в такому ракурсі не було. Просто все бидло, шо на неї сере - слухає Г+Г, провокаторів і інше лайно а потім розганяє лайно і далі.

Тобі відповідаю, тому що ти теж з тих, але ти хоча б затребував аргументацію на відміну від більшості (стандарт 73) гавкаючих бо так по телевізору сказали.

На Фаріон гавкають ті, хто або ненавидить українську, або не сприймає її на слух - тому і не чули Фаріон.

У Фаріон є канал на ютубі. Знайди там єресь і тоді кажи...

Задрав мудрий нарід.
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20.07.2024 00:33 Відповісти
Її вбили за те, що вона - Еліта України. За те, що вона розуміла і підтримувала основу України - армія, мова, віра.

Вороги, знищуючи еліту України, залишають жити бидло - біомасу яка буде працювати на них.

Яка болісна втрата...
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20.07.2024 07:06 Відповісти
не здивуюся якщо тепер за російську битимуть не питаючи
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19.07.2024 21:48 Відповісти
xто буде бити? чиїсь тітушки?
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19.07.2024 21:49 Відповісти
ще до великої війни, до 2022 р.в електричці "курортник" дістав у пику за рускій язик, від воїна
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19.07.2024 21:53 Відповісти
ну всьо, капєц тепер!
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19.07.2024 21:55 Відповісти
тобто така гебешна сxема? 1) вбити Фаріоншу, 2) бити за російську мову, 3) абіжают расєйськомовниx = ядерний удар по Києву (а не по Львову чомусь)
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19.07.2024 21:53 Відповісти
За старую чекистку?
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19.07.2024 22:24 Відповісти
Ще один русскій...
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19.07.2024 22:39 Відповісти
Засудження!!! Адже посол Ізраїля вимагав від української влади припинення вшанувань Хмельницького, Залізняка, Бандери та майже всіх українських видатних діячів! Фаріон чи не єдина, хто це висвітлював! Тому цей паяц і радіє під столом
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19.07.2024 21:50 Відповісти
Как жалок шут на троне короля…….
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19.07.2024 21:51 Відповісти
Доречі, Фаріон дуже гундосіка наxвалювала останній період!
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19.07.2024 21:51 Відповісти
Не ругайтеся на "лідора".... як може хлопець так і віщає...
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19.07.2024 21:54 Відповісти
За що нахвалювала - за Армію, за Мову, чи за Віру?
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19.07.2024 22:42 Відповісти
Тепер всі ЗМІ будуть гудіти про замах на Фаріон, цитувати Найвеличнішого, і плебс відволічеться від того трешу, який в турборежимі творить влада, від підвищення податків, падіння гривні, корупційних законів і т.д. ....
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19.07.2024 21:56 Відповісти
Стріляли щоб підняти націоналистів проти влади. Сьогодні націоналисти воюють за Україну і в политичних боях не приймають участи

ось хтось і ВИРИШИВ їх задіяти , щоб розчистити собі шлях до презідентського стільця. Це можуть бути і Медведчукі , і круги в України
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19.07.2024 21:56 Відповісти
"воюють за Україну і в политичних боях не приймають участи" - тобто такі ж дурнІ, як і раніше?
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19.07.2024 22:01 Відповісти
Тобто Вас це зачепило - хтось воює за стілець , а хтось за неньку
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19.07.2024 22:26 Відповісти
Скільки ще обіцянок , про помсту буде ?
Поки не буде створено підрозділ,який без суду і слідства буде знищувати мерзотників,це все будуть одні балачки на публіку.
Правосуддя зробить тільки куля
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19.07.2024 21:57 Відповісти
ти збираєся мстити якомусь поодинокому таракану, в той час як цілу націю зливають в унітаз зєльоні *****?
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19.07.2024 22:00 Відповісти
Ще до великої війни,я на стрімі задавав питання Портнікову.Про створення підрозділу ,по типу "списку Візенталя". до чого тут один тарган ? Коли мова йде про військових злочинців
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19.07.2024 22:08 Відповісти
Той xто пристрели Фаріоншу - військовий злочинець? Really?!
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19.07.2024 22:13 Відповісти
Що ж він відповів, якщо відповів?
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19.07.2024 22:16 Відповісти
відповів,що не на часі створення такого списку
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19.07.2024 22:22 Відповісти
...нда...у нас усе не на часі
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19.07.2024 22:23 Відповісти
ніззя цього робити бо одразу вилізе новий холокост
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20.07.2024 05:47 Відповісти
О так, насильство має бути засуджено, канєшно. Через підстрелену Фаріон, недай бог, буде третя світова війна.
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19.07.2024 21:58 Відповісти
Шкода, що не підстрелюють подібних тобі. Це б було більш справедливо.
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20.07.2024 07:25 Відповісти
Якби мене підстрелили, то не було б такогого шуму і ніде б про це не написали. Я мав на увазі, що Найвеличнівшивий пустодзвон сказав слова співчуття і забув хто така Фаріон, а народ відволікається від усіх проблем що натворила квартальна шобла. Таке враження що квартальні це і організували.
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20.07.2024 07:45 Відповісти
Это Владимир попытался не сказать - да не пытайтесь прилепить это чудо ко мне, ее завалил "ненастоящий украинец, вернувшийся с линии фронта и не знающий украинского языка".
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19.07.2024 21:58 Відповісти
не воняй, кацап
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19.07.2024 22:16 Відповісти
Я вас не спрашивал, что мне делать, но вы знаете, куда вам идти.
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19.07.2024 22:37 Відповісти
Ти на ньому вже сидиш?
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20.07.2024 07:27 Відповісти
а на якому, на ідеші?
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20.07.2024 13:37 Відповісти
Цей теж міг замовити, вона його шмарклею називала
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19.07.2024 21:59 Відповісти
Шмарклею називали взагалі-то іншого...
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19.07.2024 22:37 Відповісти
його весь світ так називає!
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20.07.2024 13:36 Відповісти
Гебня хитає Україну...
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19.07.2024 22:09 Відповісти
Лише на засудження? 🤔 А на покарання? А на запрбігання? А на упередження? Засудження - це словесний понос, навіть якщо воно йде від ООН стосовно кацапської агресії. Засудження - це ні про що.
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19.07.2024 22:13 Відповісти
Що робить це схожим на замах на Трампа, так то та iстерия яка у пресi розпалялася до цих людей. Коли когось так демонiзувати, то знайдуться люди, яки вирiшать що досi терпiти та треба щось з цим робити. Я думаю що медiа що демонiзували Фарiон несуть вiдповiдальнiсть...
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19.07.2024 22:15 Відповісти
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19.07.2024 22:28 Відповісти
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19.07.2024 22:30 Відповісти
І це все?! Така має бути реакція на вбивство відомої Людини, патріотки, чудової викладачки??!!
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19.07.2024 22:32 Відповісти
Та на неё же заяву собственные студенты написали и митинги против нее собирали....
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19.07.2024 22:38 Відповісти
"...на неё же заяву собственные студенты написали..."
Канєшна! Анаж іх "примушувала" на біндєравскай мовє ґаваріть! Антісавєтчіну і русофобію разваділа!
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19.07.2024 23:20 Відповісти
Не думаю, что из-за этого. Если она языковед, то было бы странно предъявлять ей претензии на занятии за язык.
Студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требуют увольнения Фарион. Источник:
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19.07.2024 23:37 Відповісти
вийшли привезені з Донбасу і інші проплачені і кацапочелюстні.
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20.07.2024 00:35 Відповісти
Він її мабудь не любить
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19.07.2024 22:39 Відповісти
Як це? Як це ? Він засуджує СЕБЕ ? Чи дЄрмаківських опричників ?
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19.07.2024 22:37 Відповісти
Як би там не було. Нічого такого вона не зробила, щоб її вбили пострілом в голову...
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19.07.2024 23:44 Відповісти
Це для "мудрого наріду" вона або ворог, або пересічна.

А для ворогів України Фаріон ворог No 1 - бо вона тримає основу "армія, мова, віра"

Та хохлобидлу - а какая разніца.
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20.07.2024 00:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tBbNrpdDo9I Ірина Фаріон померла після пострілу в голову!
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20.07.2024 00:39 Відповісти
А я шо написав? Навчиться читати.
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20.07.2024 00:50 Відповісти
Мій коментар чомусь видалили. Прийдеться повторитися, перефразувавши речення. А я написав свою просту думку, що такий "творчий" коллектив, як "95 квартал", вирощував у малоросів ненависть до всього українського у своїх програмах, концертах, фільмах, принижував українців і їх культуру... і мені здається це вбивство і є частинкою результатів їх роботи.
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20.07.2024 01:07 Відповісти
Золоті слова!
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20.07.2024 13:33 Відповісти
Вiвця, яка задумала командувати ложками знань БОГА мовами(типу багиня)отримала належне, бо вiвця тварина жертвенна, xоч i двонога, але це не ЛЮДИНА, на черзi двоногий мацквакiвський бик Лукавий=Путiн та його поплiчники.
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20.07.2024 03:28 Відповісти
Лідор не висловив співчуття і жалю у зв'язку зі загибелі видатної української діячки Ірини Фаріон. На мою думку він задоволений цим вбивством. В далекі радянські часи теж вбивали українських діячів і це була система комуністів. То в який який зараз час ми живемо, що в нас за влада і хто наш лідор?
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20.07.2024 07:02 Відповісти
Хтоб пи*дів!
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20.07.2024 13:32 Відповісти
 
 