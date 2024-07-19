Зеленський про замах на Фаріон: Насильство заслуговує лише на засудження

Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис президента в його Telegram-каналі.

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину", - йдеться у заяві президента.

Він зазначив, що наразі лікарі борються за життя мовознавиці.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - додав очільник держави.

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Замах на Ірину Фаріон

Ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

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