Зеленський про замах на Фаріон: Насильство заслуговує лише на засудження
Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис президента в його Telegram-каналі.
"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину", - йдеться у заяві президента.
Він зазначив, що наразі лікарі борються за життя мовознавиці.
"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - додав очільник держави.
Замах на Ірину Фаріон
Ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
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а не суворе покарання!
Разве у министров мало работы, что б оба ведомства одновременно отвлекались на одну тетю.
Какой у нее политический вес? Какая должность?
Просто статут можно сказать блогер или ЛОМ.
ти сам чув ті слова що вона казала?!!
Ні - ти не чув - тому що їх в такому ракурсі не було. Просто все бидло, шо на неї сере - слухає Г+Г, провокаторів і інше лайно а потім розганяє лайно і далі.
Тобі відповідаю, тому що ти теж з тих, але ти хоча б затребував аргументацію на відміну від більшості (стандарт 73) гавкаючих бо так по телевізору сказали.
На Фаріон гавкають ті, хто або ненавидить українську, або не сприймає її на слух - тому і не чули Фаріон.
У Фаріон є канал на ютубі. Знайди там єресь і тоді кажи...
Задрав мудрий нарід.
Вороги, знищуючи еліту України, залишають жити бидло - біомасу яка буде працювати на них.
Яка болісна втрата...
ось хтось і ВИРИШИВ їх задіяти , щоб розчистити собі шлях до презідентського стільця. Це можуть бути і Медведчукі , і круги в України
Поки не буде створено підрозділ,який без суду і слідства буде знищувати мерзотників,це все будуть одні балачки на публіку.
Правосуддя зробить тільки куля
Канєшна! Анаж іх "примушувала" на біндєравскай мовє ґаваріть! Антісавєтчіну і русофобію разваділа!
Студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требуют увольнения Фарион. Источник:
А для ворогів України Фаріон ворог No 1 - бо вона тримає основу "армія, мова, віра"
Та хохлобидлу - а какая разніца.