Медики прооперували Фаріон, вона у глибокій мозковій комі. ВIДЕО
Медики прокоментували стан Ірини Фаріон після замаху. Мовознавиці зробили томографію всього тіла і забрали в операційну для проведення первинної хірургічної обробки рани голови: лікарі борються за її життя.
Медики уточнили, що видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани, однак кулю видалити було неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку. Нині потерпіла на штучній вентиляції легень, інформує Цензор.НЕТ.
"Проведено декомпресивну трепанацію черепа, видалено всі кісткові фрагменти, проведено резекцію ураженої частини головного мозку. Гемостаз. Ушивання розчавленої рани. Стан критичний,не стабільний. Глибока мозкова кома".
Топ коментарі
+21 ола жмуд
показати весь коментар19.07.2024 23:34 Відповісти Посилання
+16 Михайло Иляш
показати весь коментар19.07.2024 23:26 Відповісти Посилання
+12 громов віталій
показати весь коментар19.07.2024 23:25 Відповісти Посилання
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Царсто НЕБЕСНЕ, невинновбитій, Ірині...
- ті що хотіли нас всіх здати цілі
- ті хто вбив всю оборону цілі
- ті хто винний у смертях тисяч цілі
---- та що була за українську мову в комі і стріляли в самому Львові. У мене все
А її закиди до військових теж фейк?
До речі, у своєму каналі усіх незгодних банила відразу, тільки залишали ср@колизів, які тут їй діфірамби співають
іди за кораблем
П.с. влада вбила Ірину Фаріон.
І навіть її смерть теж.
До речі, Фаріонша завжди накидувала гімна на Пороха. Ще один привід не дуже сильно пробиватись за нею.
То що, коли в тцк?))
І гундосік прямо миттєво відосіком відреагував!