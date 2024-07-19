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Медики прооперували Фаріон, вона у глибокій мозковій комі. ВIДЕО

Медики прокоментували стан Ірини Фаріон після замаху. Мовознавиці зробили томографію всього тіла і забрали в операційну для проведення первинної хірургічної обробки рани голови: лікарі борються за її життя.

Медики уточнили, що видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани, однак кулю видалити було неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку. Нині потерпіла на штучній вентиляції легень, інформує Цензор.НЕТ.

"Проведено декомпресивну трепанацію черепа, видалено всі кісткові фрагменти, проведено резекцію ураженої частини головного мозку. Гемостаз. Ушивання розчавленої рани. Стан критичний,не стабільний. Глибока мозкова кома".

Дивіться: Зеленський про замах на Фаріон: Насильство заслуговує лише на засудження

Автор: 

Львів (3101) замах (569) Фаріон Ірина (115)


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Топ коментарі
+21
яким хлопцем? усім притомним людям давно дали вичерпні пояснення що той ""хлопець" був фейком. І тільки ви щось чули але неточно
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19.07.2024 23:34 Відповісти
+16
- ті хто грабує міліарди цілі
- ті що хотіли нас всіх здати цілі
- ті хто вбив всю оборону цілі
- ті хто винний у смертях тисяч цілі

---- та що була за українську мову в комі і стріляли в самому Львові. У мене все
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19.07.2024 23:26 Відповісти
+12
тримайся Ірино!
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19.07.2024 23:25 Відповісти
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тримайся Ірино!
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19.07.2024 23:25 Відповісти
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19.07.2024 23:44 Відповісти
прочитав це в чаті ютьюбу Онлайн карта тривог.
Царсто НЕБЕСНЕ, невинновбитій, Ірині...
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20.07.2024 01:51 Відповісти
23.20...✞
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20.07.2024 01:52 Відповісти
- ті хто грабує міліарди цілі
- ті що хотіли нас всіх здати цілі
- ті хто вбив всю оборону цілі
- ті хто винний у смертях тисяч цілі

---- та що була за українську мову в комі і стріляли в самому Львові. У мене все
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19.07.2024 23:26 Відповісти
Що з хлопцем з Криму, якого вона здала катам?
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19.07.2024 23:29 Відповісти
Тобі є до цього діло? Це була її помилка. Скільки життів українців коштувала помилка 73% виборців?
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19.07.2024 23:32 Відповісти
Да, мені є діло! Не треба маніпуляцій! Стара комуняча шкапа загубила життя молодому хлопцю
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19.07.2024 23:34 Відповісти
Ны той хлопець, ні ти кремлівська ботяра не варті волосини ІРИНИ ФАРІОН, згинь.
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19.07.2024 23:44 Відповісти
Нічого не видавало Штірліца окрім лаптів, балалайки і літери ы
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20.07.2024 00:30 Відповісти
Тобто, якщо її «помилка» коштувала лише одного загубленого життя, то це не рахується?!!
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19.07.2024 23:37 Відповісти
яким хлопцем? усім притомним людям давно дали вичерпні пояснення що той ""хлопець" був фейком. І тільки ви щось чули але неточно
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19.07.2024 23:34 Відповісти
Коли і де були ці пояснення?
А її закиди до військових теж фейк?
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19.07.2024 23:35 Відповісти
я вам в няньки не наймалась шукати для вас інформацію - гугл в поміч. А військовим вона правду сказала- просто вони самі це зрозуміють значно пізніше
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19.07.2024 23:51 Відповісти
Мальчиком в трусиках, из Крыма..
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20.07.2024 00:18 Відповісти
А що це операція ФСБ не допускаєш?
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19.07.2024 23:36 Відповісти
Те що Фаріон операція ФСБ? Навіть не сумніваюся!
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19.07.2024 23:39 Відповісти
А Україну лєнін прідумал?
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19.07.2024 23:40 Відповісти
Ага. В шалагі. А ти був тим мальчіком, на якому він «придумував».
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19.07.2024 23:43 Відповісти
Мозок твій вона здала .. в комісіонку..
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19.07.2024 23:37 Відповісти
Ну тобі то здавати нічого, крім аналізів.
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19.07.2024 23:41 Відповісти
Мені шкода загиблих воїнів ЗСУ, які боронили і цю комунячу ...в т.р. і яких вона поливала ... своїм чорним ротом!
До речі, у своєму каналі усіх незгодних банила відразу, тільки залишали ср@колизів, які тут їй діфірамби співають
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19.07.2024 23:41 Відповісти
Ти хто по національності?
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19.07.2024 23:43 Відповісти
Згинь падлюко.
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19.07.2024 23:46 Відповісти
вона не незгодних банила ,а дурнів. От і вас...
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19.07.2024 23:53 Відповісти
чмо ізольдаРеєстрація: 05.02.2024
іди за кораблем
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19.07.2024 23:47 Відповісти
З валізки харчуєшся, с¥чко?
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20.07.2024 01:00 Відповісти
🙏🙏🙏
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19.07.2024 23:27 Відповісти
Боже спаси пані Ярину!
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19.07.2024 23:28 Відповісти
Бог тебе почув 🥳
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20.07.2024 00:31 Відповісти
Так таки так!
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21.07.2024 00:19 Відповісти
Померла(
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19.07.2024 23:29 Відповісти
Де пишуть?
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19.07.2024 23:31 Відповісти
Вже кругом написали і у Блискавка теж..
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19.07.2024 23:32 Відповісти
Та скрізь вже. Щойно жінка прочитала десь в баранограммі.
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19.07.2024 23:37 Відповісти
Зінкевич пише, що нажаль Ірина покинула цей Світ
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19.07.2024 23:31 Відповісти
ФСБешні ЄрмакоТатаровоЗеленські вбили Ірину Фаріон. Вбили за те, що боронила українську мову.
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19.07.2024 23:33 Відповісти
Царство небесне Ірині Фаріон!

П.с. влада вбила Ірину Фаріон.
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19.07.2024 23:35 Відповісти
Це тільки збільшує ненависть до москворотих! Щоб ви пішли вслід за Іриною, сволочі!
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19.07.2024 23:35 Відповісти
Добрий аналіз зробив В. Портников. Коротко: для розбрату на користь росії.
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19.07.2024 23:35 Відповісти
Українська мова в Україні для розбрату? А російська для чого?
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19.07.2024 23:38 Відповісти
Вікторе Федоровичу, подивіться Портникова і зрозумієте. Вигідно ворогам України!
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19.07.2024 23:44 Відповісти
Що саме вигідно ворогам України?
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19.07.2024 23:52 Відповісти
Шоб ти за старою комунякою горював
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20.07.2024 00:32 Відповісти
ДЛБ,слухай Портнікова,тоді задавай дурні питання.
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19.07.2024 23:45 Відповісти
До чого тут взагалі Портніков? ти сам здатен щось по суті питання сказати?
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20.07.2024 00:11 Відповісти
Думаю,рука **********,щоб посіяти розбрат
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19.07.2024 23:38 Відповісти
Сталківают лбамі два брацкіх славянскіх народа?
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19.07.2024 23:44 Відповісти
Та ні....з "брацкім" народом все скінчено.
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19.07.2024 23:46 Відповісти
В інтересах кремля!
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19.07.2024 23:50 Відповісти
ЩО в інтересах кремля? що загадками говорите?
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19.07.2024 23:53 Відповісти
Вбивство для розбрату в Україні й послаблення держави. Це мета росії.
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19.07.2024 23:57 Відповісти
Тобто Фаріон була об'єднуючим фактором?
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20.07.2024 00:02 Відповісти
Подивіться В. Портникова.
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20.07.2024 00:05 Відповісти
Я все ж діалог не з Портніковим веду...
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20.07.2024 00:08 Відповісти
Фаріон не була об'єднуючим фактором. Смерть Фаріон стала роз'єднуючим фактором.
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20.07.2024 00:15 Відповісти
Щоб не плодити хаос, питання - українська мова об'єднує українців, а російська роз'єднує - згоден?
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20.07.2024 00:26 Відповісти
Фаріонша роз'єднувала українців.
І навіть її смерть теж.
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20.07.2024 00:33 Відповісти
За кого ти голосував у першому та другому турі 2010 та у другому турі 2019?
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20.07.2024 00:47 Відповісти
За Ющенка, Тимошенко та Порошенко.

До речі, Фаріонша завжди накидувала гімна на Пороха. Ще один привід не дуже сильно пробиватись за нею.
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20.07.2024 09:46 Відповісти
Ми у процесі до цього. Як і до єдиної ПЦУ.
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20.07.2024 00:39 Відповісти
Не хочеш ти давати прості відповіді на прості питання.
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20.07.2024 00:43 Відповісти
Добраніч!
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20.07.2024 00:48 Відповісти
23:29 передали по единим новинам
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19.07.2024 23:46 Відповісти
Не в тему, але (імхо) українцям треба піклуватися насамперед про виробництво ракет, літаків, артсистем, засобів ППО та вдосконалення війська. Не вважаю, що це якось спростовує цінність українськой мови. Але зосереджуватися саме на мовних питаннях, кладучи при цьому бовт на питання військові - оце, ймовірно, шлях до поразки.
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19.07.2024 23:44 Відповісти
А це те, що ти хочеш сказати, але соромишся - Колишній міністр освіти України часів президента-втікача Віктора Януковича https://www.unian.ua/politics/soratnicyu-tabachnika-priznachili-na-kerivnu-posadu-mitnici-vona-mozhe-mati-dostup-do-derzhtayemnici-golka-12608898.html Дмитро Табачник заявив, що РФ має провести деукраїнізацію та русифікацію України.
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19.07.2024 23:47 Відповісти
Чуєш тюбік, то може прийдеш боронити рідну мову до нас під Купік? Чи з дивану воно краще?
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19.07.2024 23:53 Відповісти
Русскій язик любіш?
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19.07.2024 23:55 Відповісти
Сцикотень, ти не питляй. Коли йдеш в ЗСУ захищати мову
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19.07.2024 23:59 Відповісти
Захищати мову від кого?
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20.07.2024 00:04 Відповісти
Від москворотих, яких ти так ненавидиш. Там по той бік фронту україномовних нема. І суржикомовних. І навіть тих хто мову розуміє майже нема (обіки з ордило майже всі винищені).
То що, коли в тцк?))
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20.07.2024 00:35 Відповісти
А ти любиш москворотих, чи теж ненавидиш?
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20.07.2024 00:40 Відповісти
Я ненавиджу русню і її адептів. Для наглухо фарянутих напевне це незбагненно, але багато людей зі сходу російськомовні не через свій вибір а тому що такими було їх оточення все життя.
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20.07.2024 09:48 Відповісти
Ти не знаєш від кого ЗСУ захищає Мову, Віру, Країну? Ну ти гнида!
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20.07.2024 06:40 Відповісти
Ще один пещерний патріот, типу Вісмавіста й Алекс Мур, з вас би сформувати штурмове відділення під Вовчанськом. Чи вже?
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20.07.2024 00:08 Відповісти
Скільки русскіх повилазило...от цікаво...русскіє бєларусссам завідуют?...
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20.07.2024 00:14 Відповісти
У вуха-то стирчать, товаріщь "підарашка на спецзаданіі"
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19.07.2024 23:49 Відповісти
Нікалай, ти знов обісрався, бо надто явно і тупо опікуєшся свинособачою.
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20.07.2024 01:07 Відповісти
По стилю - типова "скаральна жертва". Гебня + їx зєльоні ********.

І гундосік прямо миттєво відосіком відреагував!
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19.07.2024 23:44 Відповісти
І що тепер буде?
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19.07.2024 23:48 Відповісти
Щоденні обстріли і вбивства рашистами мирних громадян і замах на Фаріон невипадковість це все рашиський терор ,вибрали ту яку захищала українську мову ,адже рашиська орда так боїтся нашої мови що на окупованих територіях спалюють українські книжки ,це справжні варвари.
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19.07.2024 23:50 Відповісти
За що її вбили? За про українську позицію?
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20.07.2024 11:38 Відповісти
 
 