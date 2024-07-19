Медики прооперували Фаріон, вона у глибокій мозковій комі. ВIДЕО

Медики прокоментували стан Ірини Фаріон після замаху. Мовознавиці зробили томографію всього тіла і забрали в операційну для проведення первинної хірургічної обробки рани голови: лікарі борються за її життя.

Медики уточнили, що видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани, однак кулю видалити було неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку. Нині потерпіла на штучній вентиляції легень, інформує Цензор.НЕТ.