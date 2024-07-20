Основные версии убийства Фарион: личная неприязнь и ее общественная, политическая деятельность - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко провел оперативное совещание относительно раскрытия убийства Ирины Фарион.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что правоохранители вместе с сотрудниками СБУ проводят поисковые меры, чтобы найти стрелка. Параллельно используются технические возможности для идентификации нападавшего.

"Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион. Не исключаем, что убийство имеет заказной характер. Собрали оперативную информацию, которую сейчас проверяют - рано выносить ее в целом. Правоохранители работают", - отметил Клименко.

Во время брифинга глава МВД отвечая на вопрос о том, что жители рассказывали, что рядом с домом Фарион около 2 недель видели подозрительного молодого человека, который с утра до вечера там находился на лавочке и о том, известно ли что-то об этом человеке, заявил, что об этом человеке пока ничего не известно.

"Мы пытаемся установить, что это за люди были или человек", - пояснил министр.

Первые результаты работы по расследованию убийства Ирины Фарион могут быть уже утром, добавил Клименко.

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"Сейчас могу сказать, что проводится комплекс следственных и оперативных мер. К ним привлечена практически вся полиция Львова и часть - Львовской области. Также работают оперативники и следователи групп, которые приехали из Киева, во главе с заместителем руководителя Нацполиции и во главе с заместителем руководителя СБУ. Мы вместе работаем и будем к утру уже иметь первые, надеюсь, результаты нашей работы. Работают эксперты и криминалисты", - заявил он.

По его словам, у правоохранителей есть уже "некоторая информация" относительно совершения этого преступления и относительно исполнителя этого преступления.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.