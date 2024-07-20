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Основные версии убийства Фарион: личная неприязнь и ее общественная, политическая деятельность - Клименко

Ігор Клименко про вбивство Фаріон

Министр внутренних дел Игорь Клименко провел оперативное совещание относительно раскрытия убийства Ирины Фарион.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что правоохранители вместе с сотрудниками СБУ проводят поисковые меры, чтобы найти стрелка. Параллельно используются технические возможности для идентификации нападавшего.

"Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион. Не исключаем, что убийство имеет заказной характер. Собрали оперативную информацию, которую сейчас проверяют - рано выносить ее в целом. Правоохранители работают", - отметил Клименко.

Во время брифинга глава МВД отвечая на вопрос о том, что жители рассказывали, что рядом с домом Фарион около 2 недель видели подозрительного молодого человека, который с утра до вечера там находился на лавочке и о том, известно ли что-то об этом человеке, заявил, что об этом человеке пока ничего не известно.

"Мы пытаемся установить, что это за люди были или человек", - пояснил министр.

Первые результаты работы по расследованию убийства Ирины Фарион могут быть уже утром, добавил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о покушении на Фарион: Насилие заслуживает только осуждения

"Сейчас могу сказать, что проводится комплекс следственных и оперативных мер. К ним привлечена практически вся полиция Львова и часть - Львовской области. Также работают оперативники и следователи групп, которые приехали из Киева, во главе с заместителем руководителя Нацполиции и во главе с заместителем руководителя СБУ. Мы вместе работаем и будем к утру уже иметь первые, надеюсь, результаты нашей работы. Работают эксперты и криминалисты", - заявил он.

По его словам, у правоохранителей есть уже "некоторая информация" относительно совершения этого преступления и относительно исполнителя этого преступления.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Автор: 

убийство (6521) Фарион Ирина (386) Клименко Игорь (417)


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Топ комментарии
+60
Розколює Україну не Фаріон, а русскомірска сутність, виразником якої є русскій ізік. Власне і теперішня, і майбутня лінія фронту буде проходити по цьому розломі. Де панує українська - там рускому міру місця нема. Фаріон лише констатувала розлом, як лікар діагноз, а не створювала його.
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20.07.2024 07:53 Ответить
+41
її вбили тільки тому що вона захищала апсолютно законні, апсолютно природні права українців на свої мову, культуру, віру, традиції, Герої,в з викоріненням всього навʼязаного кацапами, кацапо-совками за більш як 300 років окупації, від усього окупаційного лайна, непотребу, штучних недо-язіків, фальшивих, окупаційних "праздніков" на кшталт "8-марці", "1-2 і 9 мая", фальшивих Героїв окупантів на кшталт петьки1, катьки2, кольки2 , ч-леніна, сталіна, жукова, ватутіна і решти кацапського, кацапо-совкового окупаціного лайна, біонепотребу окупантів, мародерів, гвалтівників !!! вбили тому що вона протестувала проти того що різне кацапське, кацапо-совкове, кацапо-гаваряще, окупаційне лайно та їх нащадки мали, мають в Україні більше прав ніж автептичні українці які з цим окупаційним лайном боролися !!!
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20.07.2024 08:01 Ответить
+37
В Державі відсутня правоохоронна система.Є величезна армія нероб та корупціонерів з барсетками ....
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20.07.2024 08:06 Ответить
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то росіяни її ліквідували тепер хочуть якогось там бужанського чи дмитрука щоб ми між собою срались
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21.07.2024 17:53 Ответить
Коло можна звузити. Особиста неприязнь до неї могла бути лише у зеленського, коломойського і їхньої банди, авакова і його псів.
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21.07.2024 18:03 Ответить
А МЫ ТЕБЕ НЕ ВЕРИМ А МЫ ТЕБЯ ПРОВЕРИМ !!! НА ПОЛИГРАФЕ !)
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21.07.2024 19:14 Ответить
недалеко она от зеленского ушла, мовна патриотка.
Фарион выдала скандальное заявление о русскоязычных воинах ВСУ: "Нельзя назвать украинцами" Какой же гнилой с"кой надо быть
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21.07.2024 19:46 Ответить
Якщо ти цинічно та грубо порушуєш закони, але щирою українською, з таким душевним надривом як у Юлі, тобі все пробачається. То есть посылать нах русскоязычных бойцов можно, но только по-украински. Кстати, если парня зовут Иван, то все - рррастрэлять как тайного русского агента. Чудовищно, невообразимо, дико?!! Оказывается это патриотично ))
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21.07.2024 20:36 Ответить
Це не означає,що треба вбивати за то.
А якщо і треба,то таких як їх Червінський проробляв.
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22.07.2024 17:07 Ответить
Якщо взяти два замахи:на Шеріфа і Фаріон,то очевидно,що виконавець один і виконав завдання в обох випадках.
По Шеріфу: лише імітував вбивство,по Фаріон-завершив вбивство.
По Фаріон,видно були дві особи в одному костюмі: перший лише сидів на лавці,мабуть за гроші і якого могли вже сплавити,щоб загубити кінці.
Другий вже був в день вбивства,в такому ж костюмі,щоб виконати замах:не могли же касапи жертвувати підготовленим кілером,який би три тижні сидів лавці в специфічному костюмі і якого запросто могли взяти,якщо не нп-сбу,то тцк,яке гониться по вулицях.
Тобто,першого прибрали,другого вивезли,може навіть в машині з дипл.номерами.
Отака собі многоходовочка фсб.
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22.07.2024 17:04 Ответить
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