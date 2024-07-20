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Основні версії вбивства Фаріон: особиста неприязнь та її громадська, політична діяльність, - Клименко

Ігор Клименко про вбивство Фаріон

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів оперативну нараду щодо розкриття вбивства Ірини Фаріон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що правоохоронці разом зі співробітниками СБУ проводять пошукові заходи, щоб знайти стрільця. Паралельно використовуються технічні можливості для ідентифікації нападника.

"Основні версії, які розглядають на цю хвилину: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Не виключаємо, що вбивство має замовний характер. Зібрали оперативну інформацію, яку наразі перевіряють - зарано виносити її назагал. Правоохоронці працюють", - зазначив Клименко.

Під час брифінгу глава МВС відповідаючи на питання щодо того, що мешканці розповідали, що поруч з будинком Фаріон близько 2 тижнів бачили підозрілого молодика, який з ранку до вечора там перебував на лавочці та про те, чи щось відомо про цього чоловіка, заявив, що про цього чоловіка поки що нічого не відомо.

"Ми намагаємося встановити, що це за люди були або людина", - пояснив міністр.

Перші результати роботи щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон можуть бути вже вранці, додав Клименко.

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"Наразі можу сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. До них залучена практично вся поліція Львова та частина – Львівської області. Також працюють оперативники й слідчі груп, які приїхали з Києва, на чолі з заступником керівника Нацполіції і на чолі із заступником керівника СБУ. Ми разом працюємо і будемо до ранку вже мати перші, сподіваюся, результати нашої роботи. Працюють експерти та криміналісти", - заявив він.

За його словами, у правоохоронців є вже "деяка інформація" щодо скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Автор: 

вбивство (3078) Фаріон (109) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+60
Розколює Україну не Фаріон, а русскомірска сутність, виразником якої є русскій ізік. Власне і теперішня, і майбутня лінія фронту буде проходити по цьому розломі. Де панує українська - там рускому міру місця нема. Фаріон лише констатувала розлом, як лікар діагноз, а не створювала його.
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20.07.2024 07:53
+41
її вбили тільки тому що вона захищала апсолютно законні, апсолютно природні права українців на свої мову, культуру, віру, традиції, Герої,в з викоріненням всього навʼязаного кацапами, кацапо-совками за більш як 300 років окупації, від усього окупаційного лайна, непотребу, штучних недо-язіків, фальшивих, окупаційних "праздніков" на кшталт "8-марці", "1-2 і 9 мая", фальшивих Героїв окупантів на кшталт петьки1, катьки2, кольки2 , ч-леніна, сталіна, жукова, ватутіна і решти кацапського, кацапо-совкового окупаціного лайна, біонепотребу окупантів, мародерів, гвалтівників !!! вбили тому що вона протестувала проти того що різне кацапське, кацапо-совкове, кацапо-гаваряще, окупаційне лайно та їх нащадки мали, мають в Україні більше прав ніж автептичні українці які з цим окупаційним лайном боролися !!!
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20.07.2024 08:01
+37
В Державі відсутня правоохоронна система.Є величезна армія нероб та корупціонерів з барсетками ....
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20.07.2024 08:06
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то росіяни її ліквідували тепер хочуть якогось там бужанського чи дмитрука щоб ми між собою срались
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21.07.2024 17:53 Відповісти
Коло можна звузити. Особиста неприязнь до неї могла бути лише у зеленського, коломойського і їхньої банди, авакова і його псів.
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21.07.2024 18:03 Відповісти
А МЫ ТЕБЕ НЕ ВЕРИМ А МЫ ТЕБЯ ПРОВЕРИМ !!! НА ПОЛИГРАФЕ !)
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21.07.2024 19:14 Відповісти
недалеко она от зеленского ушла, мовна патриотка.
Фарион выдала скандальное заявление о русскоязычных воинах ВСУ: "Нельзя назвать украинцами" Какой же гнилой с"кой надо быть
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21.07.2024 19:46 Відповісти
Якщо ти цинічно та грубо порушуєш закони, але щирою українською, з таким душевним надривом як у Юлі, тобі все пробачається. То есть посылать нах русскоязычных бойцов можно, но только по-украински. Кстати, если парня зовут Иван, то все - рррастрэлять как тайного русского агента. Чудовищно, невообразимо, дико?!! Оказывается это патриотично ))
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21.07.2024 20:36 Відповісти
Це не означає,що треба вбивати за то.
А якщо і треба,то таких як їх Червінський проробляв.
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22.07.2024 17:07 Відповісти
Якщо взяти два замахи:на Шеріфа і Фаріон,то очевидно,що виконавець один і виконав завдання в обох випадках.
По Шеріфу: лише імітував вбивство,по Фаріон-завершив вбивство.
По Фаріон,видно були дві особи в одному костюмі: перший лише сидів на лавці,мабуть за гроші і якого могли вже сплавити,щоб загубити кінці.
Другий вже був в день вбивства,в такому ж костюмі,щоб виконати замах:не могли же касапи жертвувати підготовленим кілером,який би три тижні сидів лавці в специфічному костюмі і якого запросто могли взяти,якщо не нп-сбу,то тцк,яке гониться по вулицях.
Тобто,першого прибрали,другого вивезли,може навіть в машині з дипл.номерами.
Отака собі многоходовочка фсб.
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22.07.2024 17:04 Відповісти
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