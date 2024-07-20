Основні версії вбивства Фаріон: особиста неприязнь та її громадська, політична діяльність, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів оперативну нараду щодо розкриття вбивства Ірини Фаріон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що правоохоронці разом зі співробітниками СБУ проводять пошукові заходи, щоб знайти стрільця. Паралельно використовуються технічні можливості для ідентифікації нападника.

"Основні версії, які розглядають на цю хвилину: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Не виключаємо, що вбивство має замовний характер. Зібрали оперативну інформацію, яку наразі перевіряють - зарано виносити її назагал. Правоохоронці працюють", - зазначив Клименко.

Під час брифінгу глава МВС відповідаючи на питання щодо того, що мешканці розповідали, що поруч з будинком Фаріон близько 2 тижнів бачили підозрілого молодика, який з ранку до вечора там перебував на лавочці та про те, чи щось відомо про цього чоловіка, заявив, що про цього чоловіка поки що нічого не відомо.

"Ми намагаємося встановити, що це за люди були або людина", - пояснив міністр.

Перші результати роботи щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон можуть бути вже вранці, додав Клименко.

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"Наразі можу сказати, що проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів. До них залучена практично вся поліція Львова та частина – Львівської області. Також працюють оперативники й слідчі груп, які приїхали з Києва, на чолі з заступником керівника Нацполіції і на чолі із заступником керівника СБУ. Ми разом працюємо і будемо до ранку вже мати перші, сподіваюся, результати нашої роботи. Працюють експерти та криміналісти", - заявив він.

За його словами, у правоохоронців є вже "деяка інформація" щодо скоєння цього злочину і щодо виконавця цього злочину.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.