Подозреваемый в убийстве Фарион отправил свои вещи из Днепра во Львов для маскировки, - Выговский
Подозреваемый по делу об убийстве украинского общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион пересылал себе вещи из Днепра во Львов. Есть кадры, на которых он заходит на "Новую почту", чтобы забрать посылку.
Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вот вы видите фрагмент, где по прибытии на железнодорожный вокзал во Львове он заходит на Новую почту, где получает посылку. Полученная квитанция - (речь идет о - ред.) перечень имущества, которое он сам себе переслал из Днепра. Он приехал без тех вещей, которые потом одел", - заявил Выговский, показывая соответствующие фото и видеоматериалы.
По словам главы МВД Игоря Клименко, эти вещи фигурант покупал, начиная с мая этого года - он заказывал их в Днепр из разных регионов Украины.
"Мы установили запросы - с его аккаунта, с его телефона - на соответствующие субъекты хозяйствования, которые предоставляли и очки, и в принципе все аксессуары, которые он получил на Новой почте именно в Днепре", - рассказал министр.
По данным следствия, затем этот человек отправил необходимую одежду по почте во Львов.
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.
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Багато хто запитає, а чому сусіди не зателефонували ментам, коли цього чепушило бачили цілими днями, як він там стирчав. Відповідь була б стандартна, навіть під час війни, - «будуть вбивати, то телефонуйте». І правильно, може цей невинний милий генофонд нації просто закладки робить, а ми його турбувати через дрібниці будемо
Кстати про перелик майна. Лютый трешак, но не для тех кто занимается отправкой или хоть раз пользовался услугами НП.
Например пересылая хавчик вы не описуете поштучно каждую банку консервов, а опись идет как "продукти харчування", так и сдесь описи не должно быть, а будет просто "одяг".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 03.07.2024
Із інформаційних пабліків України тихо зникла тема "спроби державного перевороту" і затримання її активних учасників. Справа в тому, що п'ять з шести затриманих СБУ по цій справі виявились "позаштатними співробітниками МВС", а шостий - штатним співробітником. Виговський, який вирішив пограти в ці ігри, не розрахував рівня переляку влади перед привидом "Майдану", замість очікуваного схвалення отримав справу проти себе самого.
Що не в'яжеться з легендою про "антицемітизм" юного терориста.
чи є своя охорона (не поліцейська) від "Свободи", чи є неадеквати, алкаші,
які можуть зіасувати все в останній момент.
А стріляли інші люди, на яких ніхто жодного разу не звернув уваги.
Современная молодежь часто совсем без тормозов. Например, ради того, что бы снять ролик, на спор, для тик-ток, готовы рисковать собственной жизнью, колеса глотают тоннами и т. д.
Такими манипулировать очень просто.
Зато до 25 лет им в ВСУ нельзя, потому что "они еще дети"