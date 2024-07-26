РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8510 посетителей онлайн
Новости
8 538 33

Подозреваемый в убийстве Фарион отправил свои вещи из Днепра во Львов для маскировки, - Выговский

Нацполіція розповіла про маскування підозрюваного у вбивстві Фаріон

Подозреваемый по делу об убийстве украинского общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион пересылал себе вещи из Днепра во Львов. Есть кадры, на которых он заходит на "Новую почту", чтобы забрать посылку.

Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вот вы видите фрагмент, где по прибытии на железнодорожный вокзал во Львове он заходит на Новую почту, где получает посылку. Полученная квитанция - (речь идет о - ред.) перечень имущества, которое он сам себе переслал из Днепра. Он приехал без тех вещей, которые потом одел", - заявил Выговский, показывая соответствующие фото и видеоматериалы.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оружие, из которого была убита Фарион, еще не нашли, - Клименко

По словам главы МВД Игоря Клименко, эти вещи фигурант покупал, начиная с мая этого года - он заказывал их в Днепр из разных регионов Украины.

"Мы установили запросы - с его аккаунта, с его телефона - на соответствующие субъекты хозяйствования, которые предоставляли и очки, и в принципе все аксессуары, которые он получил на Новой почте именно в Днепре", - рассказал министр.

По данным следствия, затем этот человек отправил необходимую одежду по почте во Львов.

Читайте также: Убийство Фарион: задержанному 18-летнему жителю Днепра объявили о подозрении, - Офис Генпрокурора

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

Читайте также: Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что его сын не имел мотивов для убийства языковеда и является патриотом

Автор: 

убийство (6474) Фарион (380) Выговский Иван (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
А этот Выговскай затейник еще тот, на скрин "с камеры не понятно откуда" прилепил картинки из интернета. Бабушки у экранов наверное ***** от дидукции этого Шерлока . Это ведь даже не "следствие вели" .

Кстати про перелик майна. Лютый трешак, но не для тех кто занимается отправкой или хоть раз пользовался услугами НП.
Например пересылая хавчик вы не описуете поштучно каждую банку консервов, а опись идет как "продукти харчування", так и сдесь описи не должно быть, а будет просто "одяг".
показать весь комментарий
26.07.2024 13:52
+9
Маю надію , що він розповість про замовників цього страшного вбивства 🙁
показать весь комментарий
26.07.2024 13:45
+6
Вдягнувся він так, шо не запам'ятати йього, чи просто звернути увагу, ну просто не можливо - посеред двіру сидів декілька тижнів клоун.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.07.2024 13:40 Ответить
Борода, як у ребе, капелюх, а пейси де??
показать весь комментарий
26.07.2024 13:40 Ответить
В "юного моссадівця" пейси відклеїлися.
показать весь комментарий
26.07.2024 13:43 Ответить
Він там і в тій панамі з окулярами був стільки ж непримітний, як непитущий кацап у турецькому ол-інклюзив, а якби ще бороду аля-фідель начепив....

Багато хто запитає, а чому сусіди не зателефонували ментам, коли цього чепушило бачили цілими днями, як він там стирчав. Відповідь була б стандартна, навіть під час війни, - «будуть вбивати, то телефонуйте». І правильно, може цей невинний милий генофонд нації просто закладки робить, а ми його турбувати через дрібниці будемо
показать весь комментарий
26.07.2024 14:05 Ответить
В моєму дворі б тупо підійшли й запитали..такий собі бабцяконтроль.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:16 Ответить
Відповів би «сиджу», на цьому «баб-контроль» перейшов би в «баб-спостереження» як і було у дворі Фаріон
показать весь комментарий
26.07.2024 14:19 Ответить
Та ні..я наш баб-контроль боюся..там спочатку або наваляють, або наряд викличуть.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:29 Ответить
Маю надію , що він розповість про замовників цього страшного вбивства 🙁
показать весь комментарий
26.07.2024 13:45 Ответить
так, розповість який нік був у тєлєграмного співрозмовника.
показать весь комментарий
26.07.2024 13:55 Ответить
Максимум про що він скаже - так це про п'ятого-десятого посередника. Або ви думаєте там замовник кілера в себе ахфіційно в офісі через запис у ресепшині приймає і трудовий договір складають?
показать весь комментарий
26.07.2024 14:08 Ответить
Скоріш ,якби там були якісь серйозні замовники, скористались би FPV дроном. А так, начиталось всякої біліберди ...
показать весь комментарий
26.07.2024 14:31 Ответить
«451° за Фаренгейтом», Рей Бредбері.
показать весь комментарий
26.07.2024 13:46 Ответить
Вистава,тай годі...
показать весь комментарий
26.07.2024 13:49 Ответить
А этот Выговскай затейник еще тот, на скрин "с камеры не понятно откуда" прилепил картинки из интернета. Бабушки у экранов наверное ***** от дидукции этого Шерлока . Это ведь даже не "следствие вели" .

Кстати про перелик майна. Лютый трешак, но не для тех кто занимается отправкой или хоть раз пользовался услугами НП.
Например пересылая хавчик вы не описуете поштучно каждую банку консервов, а опись идет как "продукти харчування", так и сдесь описи не должно быть, а будет просто "одяг".
показать весь комментарий
26.07.2024 13:52 Ответить
Ото ж. Перший раз чую про опис відправлення. Мутняк якийсь...
показать весь комментарий
26.07.2024 14:28 Ответить
Це той самий Вигівський.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 03.‎07.‎2024

Із інформаційних пабліків України тихо зникла тема "спроби державного перевороту" і затримання її активних учасників. Справа в тому, що п'ять з шести затриманих СБУ по цій справі виявились "позаштатними співробітниками МВС", а шостий - штатним співробітником. Виговський, який вирішив пограти в ці ігри, не розрахував рівня переляку влади перед привидом "Майдану", замість очікуваного схвалення отримав справу проти себе самого.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:33 Ответить
У всій цій історії дивною є поведінка матері хлопця.Журналісти знайшли батька,друзів з дитинства,а матір? Єдина,хто знає чи ночував її син вдома з 18 по 20 липня,чого мовчить?
показать весь комментарий
26.07.2024 14:02 Ответить
Мабуть, вона виглядає, як аж занадто щира українка.
Що не в'яжеться з легендою про "антицемітизм" юного терориста.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:17 Ответить
Я можу помилятися,але в жінок інстинкт до захисту своїх дітей є сильно розвинутий.Ви маєте на увазі,що їй не дають права голосу?Але,якби її син був весь той час дома,а тут йому закидають двотижневі "канікули" у Львові, то вона би мала кричати так,що її би було чути на пів України.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:25 Ответить
Отже, він їй телефонував.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:54 Ответить
Тобто,дома він не ночував?
показать весь комментарий
26.07.2024 14:57 Ответить
Якось не логічно все складається - готувався з травня, а про камери нівіть не здогадався подбати/первірити, не кажучи про маскарад в стилі "хочу виділитись/не так як всі". Дуже схоже на підставу у справі про вбивство Шеремета. Шкода що у МВС профі вже не залишились. Справу гадаю не розкриють, а "поштопають".
показать весь комментарий
26.07.2024 14:03 Ответить
Зараз камери через кожні 10 метрів, як до них підготуєшся? Але той факт, що сама поліція сказала, що в той момент багато камер не записували, бо якраз було вимкнення світла, - свідчить прямо про протилежне, що ви написали...
показать весь комментарий
26.07.2024 14:11 Ответить
Вдягнувся він так, шо не запам'ятати йього, чи просто звернути увагу, ну просто не можливо - посеред двіру сидів декілька тижнів клоун.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:13 Ответить
головне що спрацювало. Жоден сусід не викликав поліцію
показать весь комментарий
26.07.2024 14:19 Ответить
Він вимірював температуру по палаті - наскільки активні сусіди, хто буде цікавитись,
чи є своя охорона (не поліцейська) від "Свободи", чи є неадеквати, алкаші,
які можуть зіасувати все в останній момент.
А стріляли інші люди, на яких ніхто жодного разу не звернув уваги.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:22 Ответить
чем больше доказательств, тем очевиднее грубая подтасовка
показать весь комментарий
26.07.2024 14:43 Ответить
ну мы же не знаем, как его вычислили... Вполне может быть, что у следства есть серьезные доказательства . Где Львов, а где Днепр.... Случайно такие цепочки очень редко складываются.
показать весь комментарий
26.07.2024 15:37 Ответить
А звідки він брав гроші на життя, маскування, шопінг? Тато мамо, інші джерела???
показать весь комментарий
26.07.2024 14:45 Ответить
а я верю, что это вполне мог быть этот парень.

Современная молодежь часто совсем без тормозов. Например, ради того, что бы снять ролик, на спор, для тик-ток, готовы рисковать собственной жизнью, колеса глотают тоннами и т. д.
Такими манипулировать очень просто.
Зато до 25 лет им в ВСУ нельзя, потому что "они еще дети"
показать весь комментарий
26.07.2024 15:30 Ответить
Де знаряддя злочину?!
показать весь комментарий
26.07.2024 16:01 Ответить
Вилитий розвідник Штірліц. Так, зовсім не заморочувались над цапом відбувайлом.
показать весь комментарий
26.07.2024 16:39 Ответить
шото перемудрил киллер. на базаре во Львове бы всё купил.
показать весь комментарий
27.07.2024 02:56 Ответить
 
 