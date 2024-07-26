Убийство Фарион: задержанному 18-летнему жителю Днепра объявили о подозрении, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении 18-летнему жителю Днепра в совершении умышленного убийства общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва и языковеда Ирины Фарион.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Антон Войтенко во время брифинга с участием главы МВД Игоря Клименко во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Войтенко также проинформировал, что прокуроры согласовали ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сейчас ходатайство направлено в Галицкий райсуд г. Львова.

Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоится сегодня в 13:00 в Галицком райсуде Львова.

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Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

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