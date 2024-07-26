Убийство Фарион: задержанному 18-летнему жителю Днепра объявили о подозрении, - Офис Генпрокурора
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении 18-летнему жителю Днепра в совершении умышленного убийства общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва и языковеда Ирины Фарион.
Об этом заявил заместитель генпрокурора Антон Войтенко во время брифинга с участием главы МВД Игоря Клименко во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Войтенко также проинформировал, что прокуроры согласовали ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сейчас ходатайство направлено в Галицкий райсуд г. Львова.
Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоится сегодня в 13:00 в Галицком райсуде Львова.
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.
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перебити криваві бої із відступом та оточенням на Донбасі 👿
що до чого, так би мовити
нема бажання - нема чого дивитися
трансляція - звичайна практика, того ж ВАКСу
фізично бути не у змозі, бо задалеко на схід від Галицкього р/с Львова
є бажання чути не наміри та домисли діячів, а конкретику від перших осіб, очевидців - шо до чого та як
Ми в якій державі хочемо жити - з законами чи "по понятіям"?
Бо з Шереметом вже все побачили - рашка 2.0 на наближаєтья і...дуже швидко, до речі.
До чого ці істерики про ВЖЕ ? Написано ж ясно-"затриманому 18-річному мешканцю Дніпра оголосили про підозру".
За ці порушення однозначно будуть негативні наслідки для слідства та для цієї справи, як і у справі вбивства Шеремета
Вікритість та прозорість судочинства - конституційна гарантія неупередженості розгляду та справедливого суду - рішення ЄСПЛ
Все вони розуміють.
(це все був і стрім, і nta)....
припиніть болтать єрундой !
ви не Патттужний ! 👿
Вони сподіваються провернути цю мега - оборудку за короткий (рік -два) проміжок "справєдлівово міра"?
Чи упевнені, що "пєрєаформят па расєйським законам"?
і шо, фарбована "бєлокурая бєстія" арійського розливу ? 😂
купуйте євреїв люди, зима буде холодною
(цитата з книжки, яка піддавала критиці все Західне, 1980 року випуску).
сміявся б, але сумно -
Шеремет-2 = рашка-2 😕
.
Хтось комусь конкретно бреше.
Не забувайте. виродки. ніде.
Народ мій Є !
В його волячих жилах.
Козацька кров пульсує і гуде!
В. Симоненко.
ПАМ*ЯТАЙМО....
Коли.патріотична. Україна горює за втратою самовідданої доньки України провладна
гидота зло-втішно( щоднини) зтікає помийками в її адресу на власному " телемарафоні "
То супроти неї " повставали" студенти . то сумнівно виглядає її спростувальний вирок суду...ЗЕ-бидлота -органічно. НЕ терпить світлих людей.
І все це на тлі цинічного інсценування бурного пошуку катюги На початку спостерігалося намагання влади " заговорити "злочин. перевести його в площину на побутовому грунті... І раптом сам керманич виголошує сенсацію: вбивцю--пов*язали!!! Дай то боже... Та шось це хлоп*я НЕ тягне на роль Леона...Погодьтесь : кілер місяцями мусолить очі бабцям біля під*їзду .де готує замах ( мовляв : та запам*ятайте ж мене!) Все це схоже на витівки психіатра ОП Арестовича. який так активізувався по цій справі:Він то добре запам*ятав ( на дебатах у львівському телевіче.) кого Ірина називала :" ІСТОТОЮ " Мета: виграти час; заспокоїти збурення людності та вернути у ситне стійло...
Схоже--підступне. вбивство патріотки--поповне нішу НЕ розкритих справ великих українців :
: Івасюка. Чорнрвола. Окуєвої та інших...(оскільки маємо чужинську владу зайд-перевертнів. глитаїв--зрадників... )
Мав за щастя бути знайомим та спілкуватися
із цією дивовижною жінкою... Так ! Вона була безкомпромісною.у ставленні . до
ворогів України ( реальних " кровосісів "...) Водночас у повсякденні.--це була щира..
привітна з дотепним гумором людина.
Її наукову та політичну діяльність щодо становлення нашої державності.материнської мови-- суспільство іще має усвідомити. Думаю. з часом. вона
займе гідне місце поруч із ВЕЛИКИМ КАМЕНЯРЕМ ...Нам же лишається одне :
вимагати від влади . реального. розслідування ( а НЕ показовових відосиків ) та пам*ятати . до скону. цю відважну жінку ...