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Убийство Фарион: задержанному 18-летнему жителю Днепра объявили о подозрении, - Офис Генпрокурора

Затриманому у вбивстві Фаріон оголосили про підозру

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении 18-летнему жителю Днепра в совершении умышленного убийства общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва и языковеда Ирины Фарион.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Антон Войтенко во время брифинга с участием главы МВД Игоря Клименко во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Войтенко также проинформировал, что прокуроры согласовали ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сейчас ходатайство направлено в Галицкий райсуд г. Львова.

Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоится сегодня в 13:00 в Галицком райсуде Львова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве Фарион искал информацию о других политиках и, вероятно, готовил следующую возможную акцию, - МВД

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

Читайте также: Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что его сын не имел мотивов для убийства языковеда и является патриотом

Автор: 

убийство (6474) Фарион (380) подозрение (481) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+6
Шеремет-2
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26.07.2024 12:21
+5
Уранці витік інформації, а через дві години уже брифінг. А довести вину при тому якісно, як з цим?
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26.07.2024 12:13
+5
будуть паттужні відоси, щоб

перебити криваві бої із відступом та оточенням на Донбасі 👿
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26.07.2024 12:23
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трансляція засідання буде?
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26.07.2024 12:09 Ответить
будуть паттужні відоси, щоб

перебити криваві бої із відступом та оточенням на Донбасі 👿
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26.07.2024 12:23 Ответить
Ага, а то ще не на 100% всі новинні стрічки забиті оцим "дивним" вбивством. Дайош 100%! Нам нічого не треба - дайте тільки фаріон!
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26.07.2024 12:41 Ответить
хтілося б почути позиції сторін
що до чого, так би мовити
нема бажання - нема чого дивитися
трансляція - звичайна практика, того ж ВАКСу
фізично бути не у змозі, бо задалеко на схід від Галицкього р/с Львова
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26.07.2024 12:47 Ответить
злочин резонансний для Українського суспільства - факт
є бажання чути не наміри та домисли діячів, а конкретику від перших осіб, очевидців - шо до чого та як
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26.07.2024 12:49 Ответить
А то нічого, що ВЖЕ названо людину вбивцею ще ДО рішення суду? А то не важливо, що всі оці "зливи інфи" шкодить чесному слідству і окрім відрази і недовіри до слідчих органів не викликає? А те, що це і є прямим тиском на підслідного та й слідаків теж - це все правильно?
Ми в якій державі хочемо жити - з законами чи "по понятіям"?
Бо з Шереметом вже все побачили - рашка 2.0 на наближаєтья і...дуже швидко, до речі.
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26.07.2024 13:10 Ответить
"А то нічого, що ВЖЕ названо людину вбивцею ще ДО рішення суду?"
До чого ці істерики про ВЖЕ ? Написано ж ясно-"затриманому 18-річному мешканцю Дніпра оголосили про підозру".
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26.07.2024 13:55 Ответить
це поліція каже, бо так вимагає закон, а от всякі пейсаки і інші верещать, що він вбивця.
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26.07.2024 14:00 Ответить
Те, що ви зазначили - пряме порушення ст.62 Конституції України та ч.1 ст.17 КПК України.
За ці порушення однозначно будуть негативні наслідки для слідства та для цієї справи, як і у справі вбивства Шеремета
Вікритість та прозорість судочинства - конституційна гарантія неупередженості розгляду та справедливого суду - рішення ЄСПЛ
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26.07.2024 16:08 Ответить
Всякі валі котики наслухаються роспропаганди і не розуміючи, вбивають людей, наводять ракети і здають позиції! Людський психоз , кацапи вивчили і легко маніпулюють народом і не має значення, хто яку має національність. Як приклад українці також захворіли масовим психозом, обравши зелену шмарклю, чи раніше вкладали гроші в МММ і так далі.
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26.07.2024 12:12 Ответить
"не розуміючи, вбивають людей..."
Все вони розуміють.
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26.07.2024 12:24 Ответить
А люди розуміли, коли обирали шмарклю?
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26.07.2024 15:25 Ответить
Ні не розуміли, люди як ті вівці, куди пастух направляє, туди вони ідуть, в даному випадку телевізор став рушієм обрання шмарклі. А в росіянії телевізор росіянців направив вбивати українців!
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27.07.2024 16:11 Ответить
Уранці витік інформації, а через дві години уже брифінг. А довести вину при тому якісно, як з цим?
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26.07.2024 12:13 Ответить
Шеремет-2
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26.07.2024 12:21 Ответить
Тільки про нього подумала, та прізвище забула. Батько хлопця на війні, а поліція сина звинувачувати хоче. Без доведення вини.
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26.07.2024 12:35 Ответить
вину довдити буде прокурор, коли обвинувачення висунуть, а зараз підозра.
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26.07.2024 14:02 Ответить
вже була вночі у суботу пресконференція, оголошувалась у п'ятницю в 21.00 пресслужбою (покійна ще була жива) о 01.00, почаласся о 01.57, перші слова головного ... (з кривою посмішкою): а чого ви не спите?!
(це все був і стрім, і nta)....
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26.07.2024 12:18 Ответить
НЕ заблюреного фото
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26.07.2024 12:20 Ответить
пішла брехня по селу !

припиніть болтать єрундой !
ви не Патттужний ! 👿
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26.07.2024 12:25 Ответить
"...щоб скупити за безцінь і продати подороже..."
Вони сподіваються провернути цю мега - оборудку за короткий (рік -два) проміжок "справєдлівово міра"?
Чи упевнені, що "пєрєаформят па расєйським законам"?
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26.07.2024 12:38 Ответить
"хутин з кєтаєм"
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26.07.2024 12:46 Ответить
Ти на себе у дзеркало дивився ?

і шо, фарбована "бєлокурая бєстія" арійського розливу ? 😂
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26.07.2024 12:27 Ответить
вулицями Мюнхена ходили бритоголові молодики і горлали:
купуйте євреїв люди, зима буде холодною
(цитата з книжки, яка піддавала критиці все Західне, 1980 року випуску).
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26.07.2024 12:33 Ответить
я днями подивився два зарубіжні худ.фільми, по реальним історіям, про Бабин яр і про лікарку, яка змушена була працювати з Менгеле, справжність на на відсоток не відображає, що відбувалося, і що може відбуватися, насправді...
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26.07.2024 12:40 Ответить
Ні, вона українка.
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26.07.2024 12:44 Ответить
така ж як українець Тягнибок та цинічний бандера Коломойша
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26.07.2024 12:57 Ответить
на фото матьорий прищявий профі
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26.07.2024 12:50 Ответить
страшний кілер *Прищ".

сміявся б, але сумно -
Шеремет-2 = рашка-2 😕

.
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26.07.2024 13:34 Ответить
Я не знаю, чи є цей юнак вбивцею, аля того, щоб підійти впритул до нічого не підозрюючої людини без охорони та натиснути спусковий гачок-не треба бути матьорим профі. Це цілком може бути молодий за віком злочинець. Я у 18 років на строковій службі вже вмів розбирати-збирати АК за менш ніж хвилину та стріляти з нього. Пневмати продаються легально будь де і навчитися стріляти з нього можна і в 14, і раніше. Історія знає приклади, коли навіть 10-15 річні діти становилися вбивцями.
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26.07.2024 14:12 Ответить
Щось цей хлопець взагалі не схож на того, що був на фото та відео раніше.
Хтось комусь конкретно бреше.
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26.07.2024 13:07 Ответить
-- Ви. байстрюки катів осатанілих.

Не забувайте. виродки. ніде.

Народ мій Є !

В його волячих жилах.

Козацька кров пульсує і гуде!

В. Симоненко.

ПАМ*ЯТАЙМО....

Коли.патріотична. Україна горює за втратою самовідданої доньки України провладна

гидота зло-втішно( щоднини) зтікає помийками в її адресу на власному " телемарафоні "

То супроти неї " повставали" студенти . то сумнівно виглядає її спростувальний вирок суду...ЗЕ-бидлота -органічно. НЕ терпить світлих людей.

І все це на тлі цинічного інсценування бурного пошуку катюги На початку спостерігалося намагання влади " заговорити "злочин. перевести його в площину на побутовому грунті... І раптом сам керманич виголошує сенсацію: вбивцю--пов*язали!!! Дай то боже... Та шось це хлоп*я НЕ тягне на роль Леона...Погодьтесь : кілер місяцями мусолить очі бабцям біля під*їзду .де готує замах ( мовляв : та запам*ятайте ж мене!) Все це схоже на витівки психіатра ОП Арестовича. який так активізувався по цій справі:Він то добре запам*ятав ( на дебатах у львівському телевіче.) кого Ірина називала :" ІСТОТОЮ " Мета: виграти час; заспокоїти збурення людності та вернути у ситне стійло...

Схоже--підступне. вбивство патріотки--поповне нішу НЕ розкритих справ великих українців :

: Івасюка. Чорнрвола. Окуєвої та інших...(оскільки маємо чужинську владу зайд-перевертнів. глитаїв--зрадників... )

Мав за щастя бути знайомим та спілкуватися

із цією дивовижною жінкою... Так ! Вона була безкомпромісною.у ставленні . до

ворогів України ( реальних " кровосісів "...) Водночас у повсякденні.--це була щира..

привітна з дотепним гумором людина.

Її наукову та політичну діяльність щодо становлення нашої державності.материнської мови-- суспільство іще має усвідомити. Думаю. з часом. вона

займе гідне місце поруч із ВЕЛИКИМ КАМЕНЯРЕМ ...Нам же лишається одне :

вимагати від влади . реального. розслідування ( а НЕ показовових відосиків ) та пам*ятати . до скону. цю відважну жінку ...
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26.07.2024 13:19 Ответить
Які ці клименки брехуни і негідники.
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26.07.2024 13:35 Ответить
 
 