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Подозреваемый в убийстве Фарион искал информацию о других политиках и, вероятно, готовил следующую возможную акцию, - МВД

імовірний вбивця Фаріон

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион искал информацию о других политиках после убийства.

Об этом сообщили во время брифинга МВД, передает Цензор.НЕТ.

В телефоне подозреваемого в поисковых запросах есть фамилии других политиков, депутатов. Также он искал информацию о заседаниях облсоветов и тому подобное. Это все он искал после убийства Фарион.

Вбивство Фаріон: Підозрюваний шукав наступні цілі

"Обратите внимание, 21.07 - это день, когда он выезжал из Львова. Через 1,5 дня после совершения убийства. То есть он уже отошел от того, что он сделал и уже, возможно, готовил следующую возможную акцию", - сказал глава МВД Игорь Клименко.

Читайте: В момент убийства Фарион ожидала такси, камера не зафиксировала само преступление, - Клименко

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

Читайте также: Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что его сын не имел мотивов для убийства языковеда и является патриотом

Автор: 

убийство (6474) Фарион (380) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+15
ЯК в'яжеться із вбивством Фаріон і звинуваченнями затриманого в проросійськості із його пошуками інформації саме про ПРОРОСІЙСЬКИХ депутатів та місцях їхнього перебування?

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26.07.2024 11:54
+13
На фото - пошук проросійських депутатів. Чувак шукав зрадників!

Господи, яка дурня..за такими запитами у пошуковику в нас можна пересаджати 90% дорослого населення..капець докази! Так за пошуковими запитами можна будь що навішувати!
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26.07.2024 11:55
+8
Надо было ему с Безуглой начинать все бы на залог и адвоката скинулись.
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26.07.2024 11:50
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Цікаво, що на це скаже сам підозрюваний
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26.07.2024 11:49 Ответить
это надо спросить у гугла.
сидит такой 18 летний пацанчик за компом и вместо "сиськи голой кардашьян без смс и регистраций" в поисковик вбивает "как замочить самого пророссийского политика в украине для чайников"
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26.07.2024 13:13 Ответить
и внезапно ему выпадает инструкция "пять простых пунктов шоб убить фарион".
с гуглом точно шото не так в последнее время.
походу и покушение на трампа - звенья одной цепи.
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26.07.2024 13:15 Ответить
Надо было ему с Безуглой начинать все бы на залог и адвоката скинулись.
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26.07.2024 11:50 Ответить
ЯК в'яжеться із вбивством Фаріон і звинуваченнями затриманого в проросійськості із його пошуками інформації саме про ПРОРОСІЙСЬКИХ депутатів та місцях їхнього перебування?

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26.07.2024 11:54 Ответить
Теж саме подумалось)) Ви випередили, доки я писала)))
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26.07.2024 11:56 Ответить
Буває. Це питання має виникнути у будь-якої притомної людини.
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26.07.2024 11:58 Ответить
ЦЕ НЕ ЙОМУ ПОТРІБНО, ЦЕ ПОТРІБНО ФСБ ДЛЯ ТРИНДЬОЖУ НЕВИЄПЕНЗІ В ООН... ВБИВСТВО ГОНГАДЗЕ І ШЕРЕМЕТА ЦЕ СПРАВА РАШИСТЬКОЇ СВОЛОТИ...ТАКОЖ
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26.07.2024 12:04 Ответить
Може вирішив вбити Фаріон, а потім тих, хто її замовив)
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26.07.2024 12:04 Ответить
Виходить, що "підозрюваний" вбивав не "бєндєравку" Фаріон, але "агента КДБ" Фаріон?
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26.07.2024 12:05 Ответить
Очевидно, що був не такий тупий.
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26.07.2024 12:15 Ответить
На фото - пошук проросійських депутатів. Чувак шукав зрадників!

Господи, яка дурня..за такими запитами у пошуковику в нас можна пересаджати 90% дорослого населення..капець докази! Так за пошуковими запитами можна будь що навішувати!
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26.07.2024 11:55 Ответить
Та й не знає ніхто, що там було в телефоні на момент вилучення, а чого не було...
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26.07.2024 11:59 Ответить
Такий талановитий диверсант і не почистив кеш в телефоні?!
Та й робити це можна було б з іншого пристрою, сімку ж купити не проблема, та й телефон б/в теж...
Хоча, чого це я. Раз менти сказали, значить, так і є...
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26.07.2024 11:57 Ответить
Ти несеш повну ахінею!
Медведчуки з міста Брусилів, з селян, з німецьких поліцаїв.
Шуфрич - мадяроукраїнець. Зінченко - українець.
А ти, очевидно, жидокацап під проксі.
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26.07.2024 12:13 Ответить
Ой, Марічко, чечері - народна єврейська пісня?
Ти, просто дебіл!
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26.07.2024 12:26 Ответить
Може не треба було його зупиняти. Знайшов би ще якихось "проросійських депутатів".
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26.07.2024 11:59 Ответить
Може, таких, як ти, відстрілювати треба?
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26.07.2024 12:06 Ответить
Хєрня якась. Нам ******** "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості та привернути увагу до певних політичних переконань-2".
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26.07.2024 12:04 Ответить
Фільм про вбивство Шеремети -шедевр. Фільм про вбивство Фаріон-слабенький. Інформації із Дніпра немає про те що його не було 3 дні в місті.
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26.07.2024 12:13 Ответить
Вау!!!
Процес натягування сови на глобус почався!
Тобто цей 18-ти. річний "футболЬор" не дебіл яким він є насправді, і який виконував чужі накази, а мав власний задум і перспективний план. Такий собі Хітмен... на мінімалках.
Таким чином пошук замовника припиняється. За відсутністю потреби. Працюють по своїй версії стосовно стрільця одиночки.
А МВС то скаржиться на витік інформації то саме публікує її.
Гільзу кажуть знайшли, кулю, скоріш всього дістали при розтині, але головне - де пістолет?
Немає зброї - немає справи! Не молотком же він забивав кулю в голову. А те що він признається в убивстві і навіть покаже як робив це - не доказ без наявності знаряддя злочину.
А ще буде "весело" коли вилучена з голови Фаріон куля не підійде до знайденої гільзи!
Це поки він у руках у оперів і слідчих і сидить то в камері райвідділу, то в коридорі пристебнутий біля батареї він буде розповідати все що від нього вимагають, а оберуть запобіжний захід, відвезуть в СІЗО, з'явиться адвокат, і можливість "пресу на СІЗО" зникне і все посиплеться...
І замовники це знали, і пістолет (я впевнений) просто фізично зник (вкинули в кислоту і за добу його немає) і тому цей оболтус так спокійно себе і поводить.
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26.07.2024 12:18 Ответить
А коли були потрібні докази. Зараз в авральному темпі вибивають визнання. Усе буде гаразд.
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26.07.2024 12:40 Ответить
Так, Гуменюк 8 років без жодних термінів давності, до самої смерті.
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26.07.2024 15:56 Ответить
Держава винна. Громадянка Фаріон довго, системно і наполегливо працювала на розкол суспільства. І якби держава спромоглася швидко дати їй три роки позбавлення волі, як то серед іншого передбачено статтею 161 КК, нічого цього б не сталося.
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26.07.2024 13:17 Ответить
А може цей задохлик вирішив, що він - Термінатор!?

всіх повбиває , а сам не постраждає.

Бозє! На кого ця маячня розрахована? Кацапи найняли за гроші малого утирка, щоб повісити на нього жахливе вбивство. І такі випадки ще будуть, коли молоді ніщеброди заради грошей поїдуть в інше місто, знайдуть наступну жертву та влаштують подібний спектакль. Це все кремлівська гібридна війна по всіх фронтах.

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26.07.2024 13:26 Ответить
а може розглянути версію що не тільки кремль заінтересовані в дестабілізації ситуації в Україні? Є ще одні пацики з зеленої братви
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26.07.2024 15:20 Ответить
Та розглядайте будь-яку версію, ніхто ж вам не заважає.

До чого тут дестабілізація ситуації в Україні? Це вбивство впливової та відомої людини, смерть якої ніяк не змінить ситуацію в країні, як би хто не був у цьому зацікавлений.
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26.07.2024 16:14 Ответить
Шо за бредотина, сопляк не знайомий оперативними примітивними навиками. ЗАЙМАЄТЬСЯ ЗБОРОМ ІНФИ? ДОВБАНУТІ.
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26.07.2024 13:35 Ответить
Раптом виявиться, що за борги сказали купити шапку і в ній ходити по Львову.
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26.07.2024 15:58 Ответить
 
 