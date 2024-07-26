Подозреваемый в убийстве Фарион искал информацию о других политиках и, вероятно, готовил следующую возможную акцию, - МВД
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион искал информацию о других политиках после убийства.
Об этом сообщили во время брифинга МВД, передает Цензор.НЕТ.
В телефоне подозреваемого в поисковых запросах есть фамилии других политиков, депутатов. Также он искал информацию о заседаниях облсоветов и тому подобное. Это все он искал после убийства Фарион.
"Обратите внимание, 21.07 - это день, когда он выезжал из Львова. Через 1,5 дня после совершения убийства. То есть он уже отошел от того, что он сделал и уже, возможно, готовил следующую возможную акцию", - сказал глава МВД Игорь Клименко.
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.
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сидит такой 18 летний пацанчик за компом и вместо "сиськи голой кардашьян без смс и регистраций" в поисковик вбивает "как замочить самого пророссийского политика в украине для чайников"
с гуглом точно шото не так в последнее время.
походу и покушение на трампа - звенья одной цепи.
Господи, яка дурня..за такими запитами у пошуковику в нас можна пересаджати 90% дорослого населення..капець докази! Так за пошуковими запитами можна будь що навішувати!
Та й робити це можна було б з іншого пристрою, сімку ж купити не проблема, та й телефон б/в теж...
Хоча, чого це я. Раз менти сказали, значить, так і є...
Медведчуки з міста Брусилів, з селян, з німецьких поліцаїв.
Шуфрич - мадяроукраїнець. Зінченко - українець.
А ти, очевидно, жидокацап під проксі.
Ти, просто дебіл!
Процес натягування сови на глобус почався!
Тобто цей 18-ти. річний "футболЬор" не дебіл яким він є насправді, і який виконував чужі накази, а мав власний задум і перспективний план. Такий собі Хітмен... на мінімалках.
Таким чином пошук замовника припиняється. За відсутністю потреби. Працюють по своїй версії стосовно стрільця одиночки.
А МВС то скаржиться на витік інформації то саме публікує її.
Гільзу кажуть знайшли, кулю, скоріш всього дістали при розтині, але головне - де пістолет?
Немає зброї - немає справи! Не молотком же він забивав кулю в голову. А те що він признається в убивстві і навіть покаже як робив це - не доказ без наявності знаряддя злочину.
А ще буде "весело" коли вилучена з голови Фаріон куля не підійде до знайденої гільзи!
Це поки він у руках у оперів і слідчих і сидить то в камері райвідділу, то в коридорі пристебнутий біля батареї він буде розповідати все що від нього вимагають, а оберуть запобіжний захід, відвезуть в СІЗО, з'явиться адвокат, і можливість "пресу на СІЗО" зникне і все посиплеться...
І замовники це знали, і пістолет (я впевнений) просто фізично зник (вкинули в кислоту і за добу його немає) і тому цей оболтус так спокійно себе і поводить.
всіх повбиває , а сам не постраждає.
Бозє! На кого ця маячня розрахована? Кацапи найняли за гроші малого утирка, щоб повісити на нього жахливе вбивство. І такі випадки ще будуть, коли молоді ніщеброди заради грошей поїдуть в інше місто, знайдуть наступну жертву та влаштують подібний спектакль. Це все кремлівська гібридна війна по всіх фронтах.
До чого тут дестабілізація ситуації в Україні? Це вбивство впливової та відомої людини, смерть якої ніяк не змінить ситуацію в країні, як би хто не був у цьому зацікавлений.