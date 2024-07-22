Во Львове прощаются с Ириной Фарион
В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове начались похороны языковеда, общественного деятеля, экс-нардепа Ирины Фарион, которую убил неизвестный вечером 19 июля 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сотни людей, в частности родственники Фарион, коллеги, студенты и другие граждане собрались возле Гарнизонного храма. Также там много правоохранителей.
Похоронят языковеда на Лычаковском кладбище во Львове.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
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Я спочатку подумав що кричать "Вова має значення!"
Ірини українське слово
Било catsapa без ракет.
Та розривало показово
На полі й через інтернет.
Лунала українська мова,
Яку любила Фаріон.
Чорти боялись її слова.
Бо мова - то міцний кордон.
А тут продажні "українці"
Її цікували кожен день.
Хамили мовознавиці і жінці
Для них Ірина -то мішень.
Але вона проста, тендітна
Цих зрадників перемогла.
Бо мовою весь час вагітна,
Довести це в судах змогла.
Кацапи, то таке створіння,
На вбивство вченої пішли.
Щоб вирвти все те коріння...
Та зерна Фріон зійшли.
22.07.2024
Анатолій Березенський