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Во Львове прощаются с Ириной Фарион

У Львові прощаються з Іриною Фаріон

В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове начались похороны языковеда, общественного деятеля, экс-нардепа Ирины Фарион, которую убил неизвестный вечером 19 июля 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сотни людей, в частности родственники Фарион, коллеги, студенты и другие граждане собрались возле Гарнизонного храма. Также там много правоохранителей.

Похоронят языковеда на Лычаковском кладбище во Львове.

Читайте: Отсутствие света в момент убийства Фарион усложняет расследование, - депутат Львовского горсовета Зинкевич

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

Читайте также: Офис генпрокурора о расследовании убийства Фарион: проводятся допросы и комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз

Автор: 

Львов (4580) похороны (1525) Фарион Ирина (380)


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Топ комментарии
+2
Раздули политическую истерику вокруг этой кадровой чекистки,хотя по фото и так видно что ее убил студент,у ментов надеюсь хватит ума проверить зачетки тех кого она экзаменовала.
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22.07.2024 16:10
+2
Сподіваюсь, у побутовому мовленні рускоязичні чєлюсті в Україні помалу всихають. Особливо у керманичів ******** і минулих.
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22.07.2024 16:12
+2
"МОВА МАЄ ЗНАЧЕННЯ"
Ірини українське слово
Било catsapa без ракет.
Та розривало показово
На полі й через інтернет.

Лунала українська мова,
Яку любила Фаріон.
Чорти боялись її слова.
Бо мова - то міцний кордон.

А тут продажні "українці"
Її цікували кожен день.
Хамили мовознавиці і жінці
Для них Ірина -то мішень.

Але вона проста, тендітна
Цих зрадників перемогла.
Бо мовою весь час вагітна,
Довести це в судах змогла.

Кацапи, то таке створіння,
На вбивство вченої пішли.
Щоб вирвти все те коріння...
Та зерна Фріон зійшли.
22.07.2024
Анатолій Березенський
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22.07.2024 17:39
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22.07.2024 14:55 Ответить
На поминальній ході скандували, "мова має значення!"

Я спочатку подумав що кричать "Вова має значення!"
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22.07.2024 15:36 Ответить
На щиті!!!!
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22.07.2024 16:09 Ответить
Раздули политическую истерику вокруг этой кадровой чекистки,хотя по фото и так видно что ее убил студент,у ментов надеюсь хватит ума проверить зачетки тех кого она экзаменовала.
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22.07.2024 16:10 Ответить
Сподіваюсь, у побутовому мовленні рускоязичні чєлюсті в Україні помалу всихають. Особливо у керманичів ******** і минулих.
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22.07.2024 16:12 Ответить
Ага, сподівайся, сподівайся....
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22.07.2024 16:19 Ответить
Щелепи тут ні до чого. Просто вона була провокаторка. Так само як Тягнибок та Корчинський. Коли вони збірали молодих дурнів щоб кричати про москалів на ножах чим до усрачки налякали росіян в Криму і не тільки. Може для свідомого українця зрозуміло що москаль це чекіст або сталініст або іперець, просто українофоб. Але росіяни сприймають буквально " резать всех русских". Хто цього не розуміє тому треба перевірити свій мозок. Може там геть нема сірої рідини.
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22.07.2024 16:36 Ответить
Посилання на інцедент в студію.
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22.07.2024 16:52 Ответить
"МОВА МАЄ ЗНАЧЕННЯ"
Ірини українське слово
Било catsapa без ракет.
Та розривало показово
На полі й через інтернет.

Лунала українська мова,
Яку любила Фаріон.
Чорти боялись її слова.
Бо мова - то міцний кордон.

А тут продажні "українці"
Її цікували кожен день.
Хамили мовознавиці і жінці
Для них Ірина -то мішень.

Але вона проста, тендітна
Цих зрадників перемогла.
Бо мовою весь час вагітна,
Довести це в судах змогла.

Кацапи, то таке створіння,
На вбивство вченої пішли.
Щоб вирвти все те коріння...
Та зерна Фріон зійшли.
22.07.2024
Анатолій Березенський
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22.07.2024 17:39 Ответить
Бог їй Суддя!
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22.07.2024 19:37 Ответить
 
 