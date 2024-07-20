Офис генпрокурора о расследовании убийства Фарион: проводятся допросы и комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз

В субботу, 20 июля, заместитель генерального прокурора Антон Войтенко по поручению Генерального прокурора принял участие в совещании с Министром внутренних дел по расследованию убийства общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, во время совещания обсудили результаты первоочередных мероприятий, направленных на установление и задержание нападавшего. С соответствующей информацией выступили заместители председателя Нацпола и СБУ.

Версии следствия

Отрабатываются версии, в частности - умышленное убийство, связанное с профессиональной деятельностью и с активной гражданской позицией потерпевшей.

Проводятся первоочередные допросы свидетелей - очевидцев, то есть лиц, которые были рядом с местом происшествия или которым могут быть известны какие-либо обстоятельства совершения уголовного преступления.

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Следственные мероприятия

По данным Офиса генпрокурора, проводится комплекс следственных (розыскных) действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности - подворовые и подомовые обходы с целью получения информации, которая будет иметь значение для досудебного расследования.

Устанавливаются камеры видеонаблюдения и принимаются меры по получению с них видеозаписей, которые будут иметь значение для следствия (на месте происшествия, рядом с местом, а также на путях подхода и ухода преступника).

Кроме этого, также назначен ряд необходимых криминалистических экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион молодой человек 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, но спасти ее жизнь не удалось.

По словам Зеленского, сейчас исследуются все версии, включая ту, что ведет в РФ.