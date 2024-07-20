Офіс генпрокурора про розслідування вбивства Фаріон: проводяться допити та комплекс слідчих дій, призначено ряд експертиз
У суботу, 20 липня, заступник генерального прокурора Антон Войтенко за дорученням Генерального прокурора взяв участь у нараді з Міністром внутрішніх справ щодо розслідування вбивства громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, під час наради обговорили результати першочергових заходів, спрямованих на встановлення та затримання нападника. З відповідною інформацією виступили заступники голови Нацполу та СБУ.
Версії слідства
Відпрацьовуються версії, зокрема умисне вбивство, повʼязане з професійною діяльністю та з активною громадянською позицією потерпілої.
Проводяться першочергові допити свідків - очевидців, тобто осіб, які були поруч з місцем події або яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчі заходи
За даними Офісу генпрокурора, проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативних-розшукових заходів, зокрема подворові та побудинкові обходи з метою отримання інформації, яка матиме значення для досудового розслідування.
Встановлюються камери відеоспостереження та вживаються заходи щодо отримання з них відеозаписів, що матимуть значення для слідства (на місці події, поруч із місцем, а також на шляхах підходу та відходу злочинця).
Крім цього, також призначено ряд необхідних криміналістичних експертиз.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося. За словами Зеленського, наразі досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже когось знайдуть ?
Вірите ?
Остання путь, остання путь,
Останняя дорога...
Остання путь, остання путь
Від рідного порога...
А тая путь така трудна,
Нікого не минає,
Який народ туди іде,
То звідти не вертає..
Ізвідти не вертається
Ні бідний, ні багатий,
Коли прийшла кому пора,
То треба помирати...
Тіло в могилу покладуть,
Душа піде на небо.
З собой багатства не візьмеш,
Бо там його й не треба!..
А ви, рідня моя й друзя,
За мене потрудіться,
І за впокой моєй душі
Ви Богу помоліться!..
"Вбивцю" знайдуть за кільканадцять днів в упізнаному одязі
на лавочці без ознак життя.
19 ЛИПНЯ 2024.
Цей злочин вигідний московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика - фізично винищувати українську еліту. За українську мову москва стріляє у скроню.
Чому це стало можливим? Бо за два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення московії не було проведено докорінного очищення влади. Навпаки - ворожа агентура та їхні посібники досі вільно почувають себе в Україні. Істоти, які обіймали високі посади, наближали цю війну та робили все, щоб Україна в ній програла, спокійно чекають московських «асвабадітєлєй». Десятки з них досі у парламенті. Московський патріархат не заборонений і продовжує працювати в інтересах московського агресора.
Пресслужба ВО "Свобода"
https://www.facebook.com/amatviychuk?__cft__%5B0%5D=AZU8uZE1Q9kKctbBE78-sj2-85oMzXqAHLDk-BEsHQkBLVaAneK5wg6n3OzlKE00H_2WHluLn0w76B9VBqNakrOSdDcJam-vl-p96apZMmLXxePyJ8I-lFMPTSw3uDetXGAsBtrbPos6BtmxV6TfWlsn0nDVFqZM6FIh5Rrzq2knlSNKZxlKHUL8m2HiQ9gH3p8&__tn__=-%5DC%2CP-y-R Анатолий Матвийчук разъярен
ЗАМАХ!
Отож, сталося!
На життя Ірини Фаріон вчинено замах. І не деінде, а в самому Львові, серед білого дня. Із застосуванням вогнепальної зброї. Жінку з пораненням голови у важкому стані доправлено до лікарні.
Ось тут можна було б впасти в заціпеніння і надовго замовчати, але це не той випадок, коли мовчати можливо.
Деякі публічні факти, що стаються в житті, мають символічний зміст, оскільки відкривають суть таємних речей, які приховані від очей. І красномовно свідчать про важливі речі. Ось деякі швидкі думки.
Гадаю, зараз підуть недолугі коментарі від деяких "наших" ЗМІ, спробують знайти побутову версію цієї драми, або зроблять стрільця душевно хворою особою. Чи постараються мінімізувати цю інформацію про замах і зачистити її з публічного простору.
Насправді ж ідеться про дуже серйозні речі. А саме - перехід цієї війни у площину ментальну, тобто це, по суті, відкриття ще одного, невидимого, фронту, але спрямованого конкретно проти яскравих представників української нації, які сьогодні уособлюють її розум, чітку логіку, потужний інтелект, інтуїцію і пристрасне серце. Це початок війни проти тих, кого не обдуриш примітивною галасливою пропагандою, кого не купиш за гроші, кого не залякаєш адміністративними репресіями можновладців.
Ця подія також говорить про те, що проти українців іде війна з кількох фронтів. І російський фронт це не єдина загроза, оскільки є загроза внутрішня. І цей ворог сьогодні перефарбований, перевзутий, переодягнений у вишиванки і озброєний патріотичними гаслами. До того ж він володіє потужним адмінресурсом, який він починає застосувавти все активніше.
Той, хто трохи знає радянську історію, вже зрозумів, що ми переживаємо 20 роки минулого століття в СРСР. І в Україні кілька років тому відбулася справжня революція. Тільки не кривава, а публічна і прикольна - з галасливими політичними і гумористичними телешоу за якими ховалася справжня трагедія нашого народу.
А суть в тому, що владу в Україні отримала суспільна сила, яка ніяким чином не ідентифікувала себе українцями, а лише "насєлєнієм". Прихована ідеологія цієї сили була зрозумілою - покінчити із залишками свідомого українства в країні. І це останніми передвоєнними роками втілювалося дуже активно. Але трапилася війна.
Так! Як не парадоксально, путін поспішив із вторгненням. Бо ще років п"ять - і Україна стала би різновидом Білорусі, хіба що з іншим обличчям. І мова, вишиванки, рушники та гопаки в цій державі існували б виключно як раритети з бабусиних скринь та предмет для жартів і кепкування.
Путін поспішив - і тим викликав цілу хвилю свідомого національного українського спротиву, з"яви величезної кількості добровольців, які готові були віддати (і віддали!) життя за свою країну, її мову і культуру.
Ця хвиля виявилась настільки потужною, що владній команді в Україні, або тим, хто стоїть за нею, довелося міняти свою тактику - перефарбовувати і перетасовувати свої ЗМІ, створювати україномовний інформаційний простір і заповнювати його наскоро перекладеними "шедеврами" своїх вірнопідданих артистів чи то пак "агентів впливу".
І, здавалося б, усе їм вдалося якнайкраще - активність українських мас поступово пішла на спад, а в деяких моментах навіть була повністю нейтралізована. З"явилася можливість і надалі втілювати свої "грандіозні" плани зі знищення України. Але!
Куди подіти найсвідомішу, найчутливішу і найсовіснішу частину народу - інтелігенцію?! Її завжди було так мало в Україні, але кожен з її бойовитих представників мав беззаперечну вагу і авторитет в суспільстві. Що робити з ними?
Як завжди буває - когось спокусили великими грошима і посадами, когось терміново відправили воювати на фронт, якщо людина досі цього не зробила добровільно. Когось надійно ізолювали інформаційно. Когось "милостиво" відпустили за кордон. А з кимось довелося вдаватися до радикальних засобів за сталінським принципом: "немає людини - немає проблеми".
Методи цієї страшної сили не змінилися з часів жовтневого перевороту. Для цієї сили не було "своїх" ані серед українців, ані серед росіян. Щоправда, українців розстрілювали і мордували в таборах масово, а росіян прибирали вибірково, головним чином вилучали найхаризматичніших.
Найвідомішими з них були Єсенін і Маяковський. І якщо Єсеніну ще якось можна було приписати суїцидальні мотиви, то як бути з Маяковським - життєлюбом і сибаритом, який публічно клявся в любові до СРСР?
Влада добре розуміла, що нездари, грошолюби і марнославці в країні не такі страшні, як талановиті безкомпромісні особистості, які "чують голос неба". І влада вирішила не ризикувати, чекаючи, поки кумири народу не почнуть говорити йому правду.
Правда - це завжди проблема для тих представників влади, які намагаються зберегти цю владу будь-якою ціною. У росії такими "проблемними" були Борис Немцов, Олександр Литвиненко, Анна Політковська, Олексій Навальний. Їх імена знайомі всім і не потребують зайвих коментарів.
Але таких імен сьогодні вистачає і в Україні! І як не дивно - ім"я Ірини Фаріон вже очолює список цих людей, які вели і ведуть постійну просвітницьку роботу - чого варті її блоги на Ютубі, присвячені видатним особистостям українського національного руху! А її просто таки катастрофічне невміння мовчати і знаходити найемоційніші, найдошкульніші слова для характеристики тих чи інших особистостей і ганебних явищ нашої дійсності. Її не зупиняли навіть одіозність і зірковий статус певних "недотоканих" осіб. Вона давала свою безкопромісну оцінку!
Я не знаю в інформаційному просторі нашої країни більш відчайдушної і сміливої особи, аніж Ірина Дмитрівна. Її не могли спинити, ані армії ботів в Інтернеті, ані відчайдушні зусилля окремих високих чиновників, ані адміністративні репресії. Ця жінка залишалася незламною - не зважаючи на інформаційні хвилі відвертої ненависті і знущання блогерів, вона їздила по Україні зі своїми полум"яними виступами, використовуючи як привід презентацію своє нової книжки про мову. Вона була на цьому внутрішньому фронті один на один із цією україноненависницькою сворою. У цієї свори не вистачило аргументів...
Один лише висновок напрощується. На нинішньому етапі розпочата хитра і таємна боротьба з носіями українського духу, української свідомості і активного утвердження українського способу життя. А це влаштовує ворогів України, - явних і прихованих, котрі розглядають її лише як територію, як надра, родючу землю і вигідний матеріальний актив. Хто виконавець цього замаху? Це - провокація від явних чи таємних ворогів? Кому вигідно? Можливо ми ніколи про це не дізнаємось. Але сам факт говорить за себе.
Отож, порятунок українців - справа рук лише самих українців! Тих, кого сьогодні ще не утилізували на фронті і не деморалізували в тилу, позбавляючи електрики, води і постійно збільшуючи податки. Порятунок лише в національній єдності. І в організаційних формах цієї єдності. Геть ілюзії!
Будемо молитися, щоби Бог врятував Ірину Дмитрівну і дав українцям просвітлення...
РS. Вічна пам"ять пані Ірині
згорнути коментар
У САМОМУ Львові!? А шо такого особливого у Львові окрім архитектури та купи ресторацій?
Стільки гаму шо аж страшно. А скільки в той день загінуло солдат ЗСУ якіх оця сама поливала брудом? Оця яка була у КПРС та пропагондувала РУССКИЙ язик будучи головою гуртка серед іноземних туристів та писала докладні у КДБ? Підрахуй скільки солдат загинуло у той же час. . Для мене життя 1 солдата ЗСУ дорожче чім 10 000 таких пристосуванок як фаріон.
Бо щось нічого не кажете ви про відвертих ворогів Україні які живі та здорові такі як Бойко,Новінський ,Коломойша,Татаров та іншіх ригів та що До Олени Бондаренко та до Герман чорноротих які живуть за кордоном і пишуть «книжки»
Мене читають: 1
Я читаю: 3
Потому что всегда своя рубаха ближе.
Вы полагаете что трагедия с Фарион отвлечёт от бесконечного блэкаута?
Наоборот, да отключением света уводить от откупа
коррупцэлиты.
Но убийством очень неоднозначной личности (царство небесное) отвлекать от бытовых неудобств, не не взлетит.
Павловская реформа, обмен 50-ток и соток на такие же самые, но с
перламутовыми пуговицамизатевалась как изъятие налички из теневого оборота.
Но была слита и запущена фальшстартом только для того чтобы затолкать на три дня народ в сберкассы.
На 4-ый день штурм ОМОНом Вильнюсской телебашни уже не будоражит умы граждан
А тепер уважно.
Почерк Судоплатова побачили ? Так було й тоді.
‼️Тепер вбивати професорів української філології в 21 столітті -- "денацифікація". Маємо то зупинити.
Справа честі для СБУ знайти й знешкодити гадюк. Так має бути
це ті хто без хабаря пальцем не порухнуть!!
Тож призначать п'ять прокурорів вести діло,
будуть 10 років "розслідувати",отримувати зряплатню,преміі,медальки,
їздити на Канари-ділитися "опитом"
Чомусь ракета прилетіла в дитячу лікарню
а не офіс прокурора..
думай-те
за мову чи за націоналістичні погляди чи за громадянську позицію. ЦЕ означало б їхнє автоматичне зарахування до кремлівського табору україноненавистників, бо вони разом з ватою її хейтили і оббріхували. А хто хоче собі статусу союзника **** і хейтера укр мови.? Правильно. Ніхто. Тому , від тих упоротих довбйбів що за життя пані Фаріон хейтили її і оббріхували слід чекати наступних версій: особиста помста, студент психопат, ревнивий коханець, грошовий борг, залита водою сусідська стеля, розчавлений в трамваї чийсь мозоль, відволікання чиєїсь уваги від чогось і т д. Тобто версій абсолютно аполітичних і божевільних. За таких версій, її хейтери залишаються чистенькими. Ну ви розумієте: паплюжити борчиню за мову чи дурнувату училку...це різні речі. Тому, подивіться прямо зараз на всі коменти стосовно версій Якщо у когось версія з перелічених, тоді знайте, ця людина є покидьком, яка особисто хоча і опосередковано долучилася до вбивства Фаріон хейтячи і принижуючи її за її життя і кров пані Фаріон також і на їхніх руках. Все просто.
замахи на українських патриотів
а не продажних судей,прокурорів,
колаборантів з шобли єрмака..
вибачаюсь-було "пакушеніє на автомобіль шифера"
думай-те