Офіс генпрокурора про розслідування вбивства Фаріон: проводяться допити та комплекс слідчих дій, призначено ряд експертиз

У суботу, 20 липня, заступник генерального прокурора Антон Войтенко за дорученням Генерального прокурора взяв участь у нараді з Міністром внутрішніх справ щодо розслідування вбивства громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, під час наради обговорили результати першочергових заходів, спрямованих на встановлення та затримання нападника. З відповідною інформацією виступили заступники голови Нацполу та СБУ.

Версії слідства

Відпрацьовуються версії, зокрема умисне вбивство, повʼязане з професійною діяльністю та з активною громадянською позицією потерпілої.

Проводяться першочергові допити свідків - очевидців, тобто осіб, які були поруч з місцем події або яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення.

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Слідчі заходи

За даними Офісу генпрокурора, проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативних-розшукових заходів, зокрема подворові та побудинкові обходи з метою отримання інформації, яка матиме значення для досудового розслідування.

Встановлюються камери відеоспостереження та вживаються заходи щодо отримання з них відеозаписів, що матимуть значення для слідства (на місці події, поруч із місцем, а також на шляхах підходу та відходу злочинця).

Крім цього, також призначено ряд необхідних криміналістичних експертиз.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося. За словами Зеленського, наразі досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в РФ.