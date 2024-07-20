21 июля во Львове попрощаются с Ириной Фарион

Прощание с языковедом и экс-нардепом Ириной Фарион состоится в ее родном городе Львове 21 июля, чин похорон начнется на следующий день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ее дочь София Семчишин.

"Попрощаться можно будет до 22:00 в храме.

Чин похорон начнется в понедельник, 22 июля в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла", - говорится в сообщении.

Похоронят Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка).

"Скорбим невыразимо. Ты для нас - наша жизнь...

Мы будем делать все, чтобы воплотить Твою идею в жизнь и чтобы Ты увидела Украину Твоей мечты: украинскую, сильную, наступательную, Украину-победителя! Любим!" - написала дочь.

Читайте также: Зеленский об убийстве Фарион: Исследуются все версии, включая ведущую в РФ

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.