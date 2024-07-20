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21 июля во Львове попрощаются с Ириной Фарион

Ірина Фаріон

Прощание с языковедом и экс-нардепом Ириной Фарион состоится в ее родном городе Львове 21 июля, чин похорон начнется на следующий день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ее дочь София Семчишин.

"Попрощаться можно будет до 22:00 в храме.

Чин похорон начнется в понедельник, 22 июля в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла", - говорится в сообщении.

Похоронят Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка).

"Скорбим невыразимо. Ты для нас - наша жизнь...
Мы будем делать все, чтобы воплотить Твою идею в жизнь и чтобы Ты увидела Украину Твоей мечты: украинскую, сильную, наступательную, Украину-победителя! Любим!" - написала дочь.

Читайте также: Зеленский об убийстве Фарион: Исследуются все версии, включая ведущую в РФ

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Автор: 

Львов (4604) убийство (6521) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+33
Прийми господі її душу у царствіє твоє.
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20.07.2024 14:59 Ответить
+26
Вічна памʼять, Царство Небесне....
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20.07.2024 15:21 Ответить
+25
Хто небайдужий до своєї неньки України, той завжди пам'ятатиме її борців за Волю і Справедливість.
Царство Небесне і Вічний Спокій пані Ірині😭
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20.07.2024 16:40 Ответить
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Ти про кого?
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20.07.2024 19:58 Ответить
..ти казки то турецькі тут не розповідай! На пляжі воно лежить!!)))) Може розкажеш, як вас..кацапосмердячих..турки принижують? Може розкажеш, як ти**шикуєш** у Туреччині при ціні на м*ясо не менш 600 лір за кілограм? Чи тільки огірки та помідори там смакуєш? Ти ..кацапня смердяча приперлася у Туреччину на сім днів... заплативши кілька сотень тисяч дерев*яних... щоб побачити, як зневажливо до вас..свинособак ставляться турки... І тут ще намагаєшся гадити!!!)))
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20.07.2024 19:26 Ответить
Вічна пам'ять, Царство Небесне.
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20.07.2024 18:12 Ответить
Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі. В якій системі координат перебуваєте ви?
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20.07.2024 18:12 Ответить
чисто логіка минулого століття
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21.07.2024 14:20 Ответить
Влада, що не здатна захистити державної мови, - ніколи не захистить державних територій, - попереджала пані Ірина.
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20.07.2024 18:13 Ответить
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. "Руський" - штучний, узагальнюючий або вірніше - стираючий національність, термін, а ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" активно та агресивно використовується московієй як зброя колоніального поневолення сусідніх територій ...
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21.07.2024 12:26 Ответить
Бажаю Ірині царства Небесного. Але не треба ставити її в один ряд з такими,як Теліга,Алла Горська,Слава Стецько,не була покійна ні національною героїнею,ні самовідданим,аж до смерті,борцем за Україну,ні елітою нації....А вбивцю та тих хто за ним стоїть треба знайти і суворо покарати (жалко ЗЕлень не запровадив смертну кару на час війни)....
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20.07.2024 18:33 Ответить
Єдине, чим ти себе проявив на Цензорі - тим, що ти меншовартісний гівнюк.
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20.07.2024 19:12 Ответить
🖕
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20.07.2024 19:18 Ответить
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, терпило . ))
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20.07.2024 19:52 Ответить
А з ким ти сьогодні можеш зрівняти пані Фаріон?
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20.07.2024 20:00 Ответить
а ти?
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20.07.2024 20:02 Ответить
з недоучкою педкоронованою. з мовою носилася, на права і закони насрала. її садизм її ж і зжив зі світу.
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21.07.2024 14:21 Ответить
verpiss dich.
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21.07.2024 18:35 Ответить
(гебні кацапо -совковій банді ) відпрацьовують, необов'язково знати , просто розуміти ! А в ваших бошках , тільки поржать , пожрать……… підставити вуха для « мівіни»безкінечної брехні 🤢 « рус тоже люді на нас не нападут» на той момент йшла вже війна 7 р , якщо воно було так впевнено , то якого біса вивезло своїх , а головне мільярди переганяло в кріпті , розмінувало Чонгар для легкого заходу і відвело військових Після ЗРАДИ , ВСЯ ЗЕЛЕНАГНІЛЬ повинна бути негайно заарештована , а всі пришлепкуваті казали, ну воно ж «не втік»
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21.07.2024 08:15 Ответить
когда уже с зеленским попращаемось ?
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20.07.2024 18:34 Ответить
допоможи нам у цьому,диванний,лапотний вітязь із Костроми! а поки що можеш 🖕
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20.07.2024 19:07 Ответить
я из Запорожья, дурка ты диванная.
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20.07.2024 20:58 Ответить
Так, це стало б "великим всенародним горем", от тільки вся біда в тому, що поки не знайшлося успішного виконавця для цієї "визначної" події ...
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21.07.2024 12:37 Ответить
Велике "досягнення" рашиської орди вбили жінку яка захищала українську мову і що дивно підключилось багато виродків малоросів які підтримали цей злочин .тепер зрозуміло що кацапщину треба гнати з України.
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20.07.2024 19:09 Ответить
ну ще нічого не відомо...а щодо такої захисниці....членкині КПСС зазвичай дуже енергійно захищають росмову...а чому ця жінка-захисниця за 24 роки жодного слова не сказала про росагентуру,олігархів-кровососів,російський бізнес,якому віддали пів України,Пінчука,Бєню,Ахмєтова тощо.....а концентрувала нашу увагу на укрмові та росмовних бійцях ЗСУ,які щоденно гинули захищаючи цю захисницю в тилу? Щось у тебе друже в твоїй теорії про малоросів,повний швах...
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20.07.2024 19:25 Ответить
Ти, хоч раз чув пані Фаріон, чи бовкнув, аби не мовчати?
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20.07.2024 20:02 Ответить
Про росмовних бійців ******* патякати мамкини воїни з під її спідниці
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20.07.2024 23:24 Ответить
Вот эти?
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21.07.2024 10:13 Ответить
У Статуті Збройних Сил України нічого не сказано про росмовних бійців.
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21.07.2024 10:41 Ответить
Дуже добре,все зрозуміло. А тепер,терміново,марш на уколи!
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20.07.2024 19:19 Ответить
привіт болєзнєний.
по дєлу, є що сказати?
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20.07.2024 19:29 Ответить
Гребінь поправ - по дєлу?
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20.07.2024 23:23 Ответить
Яка ти нікчемна прорашиська істота.
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20.07.2024 19:30 Ответить
Україна ще витримує фронт,але потроху програє тил,це не тільки ця подія,а вже тенденція.
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20.07.2024 19:33 Ответить
Цікаво, з якого часу активність тролів стала асоціюватися з "поразкою" ...
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21.07.2024 12:56 Ответить
Читав десь коментар приблизно такого змісту : слухав сьогодні п'ятнадцять тарологів про смерть І.Фаріон, і всі вони пояснюють по різному ...."
Я особисто слухав мабуть сім - вісім різних прогнозистів, вони теж пояснюють по різному←←←
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20.07.2024 22:41 Ответить
Вбита за правду.Велика втрата надзвичайної жінки,справжнього вчителя і наставника.....їй нема рівні в професійності,любові до України.Душа України....Плачемо...найкращі люди планети Земля !
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20.07.2024 23:06 Ответить
не пережимайте. Велика жінка,Душа України це Л.Українка,Слава Стецько,Алла Горська,Олена Теліга....Ви ще про Всесвіт не згадали...
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21.07.2024 10:09 Ответить
Душа починала свій шлях, як агент КДБ
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21.07.2024 15:59 Ответить
Звідки відомо? дай посилання.
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21.07.2024 16:14 Ответить
https://gordonua.com/amp/ukr/news/society/hordon-farion-z-tochnistju-99-bula-ne-prosto-ahentkoju-kdb-a-spivrobitnitseju-kdb-vona-svidomo-j-nakhabno-rozkoljuje-ukrajinu-za-movnoju-oznakoju-1687944.html
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21.07.2024 16:21 Ответить
Гордон, значить...

Журналіст і телеведучий https://tabloid.pravda.com.ua/focus/62387e9e74c85/ Дмитро Гордон вважає, що російська мова та культура не повинні ототожнюватися з фашистською державою, на яку перетворилася росія. Сам він переходити виключно на українську не має намірів.
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21.07.2024 16:29 Ответить
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zakhist-rosijskoji-movi-ta-vidmova-vid-krimu-i-donbasu-u-obmin-na-chlenstvo-v-nato-boris-dzhonson-rozpoviv-pro-plan-trampa-iz-zavershennja-vijni-v-ukrajini.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/zakhist-rosijskoji-movi-ta-vidmova-vid-krimu-i-donbasu-u-obmin-na-chlenstvo-v-nato-boris-dzhonson-rozpoviv-pro-plan-trampa-iz-zavershennja-vijni-v-ukrajini.html

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21.07.2024 08:19 Ответить
Зачёт. На одну черноротую комуняку стало меньше
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21.07.2024 11:37 Ответить
Ти любіш русскій язик?
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21.07.2024 16:17 Ответить
Отже, за першу добу справу не розкрито. Відповідно, це "черговий шеремет".
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21.07.2024 13:11 Ответить
"Русский язык" це зброя "в'язниці народів", яка вбиває. Спочатку душу, а потім і тіло ...
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21.07.2024 13:16 Ответить
Не сотвори собі куміра. Але як просто людині співчуття.
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21.07.2024 13:32 Ответить
Эта скандальная дамочка даже на ВСУ кидалась.
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21.07.2024 14:36 Ответить
Людською мовою писати не можеш?
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21.07.2024 16:04 Ответить
Вот как раз с подобными вопросами кидалась на ВСУ, ей всё доходчиво объяснили, больше она их не беспокоила.
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21.07.2024 16:12 Ответить
Це твоя версія її вбиства...?
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21.07.2024 16:15 Ответить
Нет конечно, это было около года назад, тут какой-то свеженький скандал скорее всего, она постоянно скандалили, так что размотать будет непросто, может даже в тырнете кому-то надерзила.
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21.07.2024 16:17 Ответить
Як, сруськай ізикогаварящій московіт, лайна накидали по мережі, щоб забалакати УБИВСТВА Українців в Україні!!!
зверніть увагу, УБИЛИ Українку, яка казала про владу, правду!!!!
А, усе оте, антиУкраїнське лайно, зкацаплене, так і далі, переховує влада, по різним камерам, привладнихслідчих структур….
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21.07.2024 16:00 Ответить
Не вважаю Фаріон патріоткою України але вона могла щось сказати у зв'язці з планами Зе клоуна прийняти двуязиччя в Україні від *****.
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21.07.2024 16:23 Ответить
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21.07.2024 16:25 Ответить
Что интересно, на этой новости делают себе. Дивиденды все, кому не лень! Уже также Свобода из небытия вылезла!
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21.07.2024 20:04 Ответить
Все як завжди в нас дуже ******* і цінують померлих а живих ********** і цькують.
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21.07.2024 21:47 Ответить
вважала ,як що гордон і комаровський покаялись (єдині і привселюдно) що признали свій вибір зедиверсанта ***** помилковим і злочинним а тепер бачу гандонище ворог і злочинець працює на ліквідацію українців присікайте погань кругом
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22.07.2024 22:19 Ответить
Вбита за правду.Велика втрата надзвичайної жінки,справжнього вчителя і наставника.....їй нема рівні в професійності,любові до України.Душа України
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22.07.2024 22:22 Ответить
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