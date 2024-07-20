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21 липня у Львові прощатимуться з Іриною Фаріон

Ірина Фаріон

Прощання з мовознавицею та екснардепкою Іриною Фаріон відбудеться в її рідному місті Львові 21 липня, чин похорону розпочнеться наступного дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила її донька Софія Семчишин.

"Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла", - йдеться в повідомленні.

Поховають Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле№ 22, неподалік могили Володимира Івасюка).

"Сумуємо невимовно. Ти для нас - наше життя…
Ми будемо робити все, щоб втілити Твою ідею у життя і щоб Ти побачила Україну Твої мрії: українську, сильну, наступальну, Україну-переможця! Любимо!" - написала донька.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський щодо вбивства Фаріон: Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в РФ

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність  Фаріон.

Автор: 

Львів (3064) вбивство (3078) Фаріон (109)


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Топ коментарі
+33
Прийми господі її душу у царствіє твоє.
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20.07.2024 14:59
+26
Вічна памʼять, Царство Небесне....
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20.07.2024 15:21
+25
Хто небайдужий до своєї неньки України, той завжди пам'ятатиме її борців за Волю і Справедливість.
Царство Небесне і Вічний Спокій пані Ірині😭
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20.07.2024 16:40
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Ти про кого?
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20.07.2024 19:58 Відповісти
..ти казки то турецькі тут не розповідай! На пляжі воно лежить!!)))) Може розкажеш, як вас..кацапосмердячих..турки принижують? Може розкажеш, як ти**шикуєш** у Туреччині при ціні на м*ясо не менш 600 лір за кілограм? Чи тільки огірки та помідори там смакуєш? Ти ..кацапня смердяча приперлася у Туреччину на сім днів... заплативши кілька сотень тисяч дерев*яних... щоб побачити, як зневажливо до вас..свинособак ставляться турки... І тут ще намагаєшся гадити!!!)))
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20.07.2024 19:26 Відповісти
Вічна пам'ять, Царство Небесне.
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20.07.2024 18:12 Відповісти
Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі. В якій системі координат перебуваєте ви?
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20.07.2024 18:12 Відповісти
чисто логіка минулого століття
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21.07.2024 14:20 Відповісти
Влада, що не здатна захистити державної мови, - ніколи не захистить державних територій, - попереджала пані Ірина.
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20.07.2024 18:13 Відповісти
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. "Руський" - штучний, узагальнюючий або вірніше - стираючий національність, термін, а ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" активно та агресивно використовується московієй як зброя колоніального поневолення сусідніх територій ...
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21.07.2024 12:26 Відповісти
Бажаю Ірині царства Небесного. Але не треба ставити її в один ряд з такими,як Теліга,Алла Горська,Слава Стецько,не була покійна ні національною героїнею,ні самовідданим,аж до смерті,борцем за Україну,ні елітою нації....А вбивцю та тих хто за ним стоїть треба знайти і суворо покарати (жалко ЗЕлень не запровадив смертну кару на час війни)....
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20.07.2024 18:33 Відповісти
Єдине, чим ти себе проявив на Цензорі - тим, що ти меншовартісний гівнюк.
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20.07.2024 19:12 Відповісти
🖕
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20.07.2024 19:18 Відповісти
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, терпило . ))
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20.07.2024 19:52 Відповісти
А з ким ти сьогодні можеш зрівняти пані Фаріон?
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20.07.2024 20:00 Відповісти
а ти?
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20.07.2024 20:02 Відповісти
з недоучкою педкоронованою. з мовою носилася, на права і закони насрала. її садизм її ж і зжив зі світу.
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21.07.2024 14:21 Відповісти
verpiss dich.
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21.07.2024 18:35 Відповісти
(гебні кацапо -совковій банді ) відпрацьовують, необов'язково знати , просто розуміти ! А в ваших бошках , тільки поржать , пожрать……… підставити вуха для « мівіни»безкінечної брехні 🤢 « рус тоже люді на нас не нападут» на той момент йшла вже війна 7 р , якщо воно було так впевнено , то якого біса вивезло своїх , а головне мільярди переганяло в кріпті , розмінувало Чонгар для легкого заходу і відвело військових Після ЗРАДИ , ВСЯ ЗЕЛЕНАГНІЛЬ повинна бути негайно заарештована , а всі пришлепкуваті казали, ну воно ж «не втік»
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21.07.2024 08:15 Відповісти
когда уже с зеленским попращаемось ?
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20.07.2024 18:34 Відповісти
допоможи нам у цьому,диванний,лапотний вітязь із Костроми! а поки що можеш 🖕
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20.07.2024 19:07 Відповісти
я из Запорожья, дурка ты диванная.
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20.07.2024 20:58 Відповісти
Так, це стало б "великим всенародним горем", от тільки вся біда в тому, що поки не знайшлося успішного виконавця для цієї "визначної" події ...
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21.07.2024 12:37 Відповісти
Велике "досягнення" рашиської орди вбили жінку яка захищала українську мову і що дивно підключилось багато виродків малоросів які підтримали цей злочин .тепер зрозуміло що кацапщину треба гнати з України.
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20.07.2024 19:09 Відповісти
ну ще нічого не відомо...а щодо такої захисниці....членкині КПСС зазвичай дуже енергійно захищають росмову...а чому ця жінка-захисниця за 24 роки жодного слова не сказала про росагентуру,олігархів-кровососів,російський бізнес,якому віддали пів України,Пінчука,Бєню,Ахмєтова тощо.....а концентрувала нашу увагу на укрмові та росмовних бійцях ЗСУ,які щоденно гинули захищаючи цю захисницю в тилу? Щось у тебе друже в твоїй теорії про малоросів,повний швах...
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20.07.2024 19:25 Відповісти
Ти, хоч раз чув пані Фаріон, чи бовкнув, аби не мовчати?
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20.07.2024 20:02 Відповісти
Про росмовних бійців ******* патякати мамкини воїни з під її спідниці
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20.07.2024 23:24 Відповісти
Вот эти?
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21.07.2024 10:13 Відповісти
У Статуті Збройних Сил України нічого не сказано про росмовних бійців.
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21.07.2024 10:41 Відповісти
Дуже добре,все зрозуміло. А тепер,терміново,марш на уколи!
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20.07.2024 19:19 Відповісти
привіт болєзнєний.
по дєлу, є що сказати?
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20.07.2024 19:29 Відповісти
Гребінь поправ - по дєлу?
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20.07.2024 23:23 Відповісти
Яка ти нікчемна прорашиська істота.
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20.07.2024 19:30 Відповісти
Україна ще витримує фронт,але потроху програє тил,це не тільки ця подія,а вже тенденція.
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20.07.2024 19:33 Відповісти
Цікаво, з якого часу активність тролів стала асоціюватися з "поразкою" ...
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21.07.2024 12:56 Відповісти
Читав десь коментар приблизно такого змісту : слухав сьогодні п'ятнадцять тарологів про смерть І.Фаріон, і всі вони пояснюють по різному ...."
Я особисто слухав мабуть сім - вісім різних прогнозистів, вони теж пояснюють по різному←←←
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20.07.2024 22:41 Відповісти
Вбита за правду.Велика втрата надзвичайної жінки,справжнього вчителя і наставника.....їй нема рівні в професійності,любові до України.Душа України....Плачемо...найкращі люди планети Земля !
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20.07.2024 23:06 Відповісти
не пережимайте. Велика жінка,Душа України це Л.Українка,Слава Стецько,Алла Горська,Олена Теліга....Ви ще про Всесвіт не згадали...
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21.07.2024 10:09 Відповісти
Душа починала свій шлях, як агент КДБ
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21.07.2024 15:59 Відповісти
Звідки відомо? дай посилання.
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21.07.2024 16:14 Відповісти
https://gordonua.com/amp/ukr/news/society/hordon-farion-z-tochnistju-99-bula-ne-prosto-ahentkoju-kdb-a-spivrobitnitseju-kdb-vona-svidomo-j-nakhabno-rozkoljuje-ukrajinu-za-movnoju-oznakoju-1687944.html
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21.07.2024 16:21 Відповісти
Гордон, значить...

Журналіст і телеведучий https://tabloid.pravda.com.ua/focus/62387e9e74c85/ Дмитро Гордон вважає, що російська мова та культура не повинні ототожнюватися з фашистською державою, на яку перетворилася росія. Сам він переходити виключно на українську не має намірів.
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21.07.2024 16:29 Відповісти
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zakhist-rosijskoji-movi-ta-vidmova-vid-krimu-i-donbasu-u-obmin-na-chlenstvo-v-nato-boris-dzhonson-rozpoviv-pro-plan-trampa-iz-zavershennja-vijni-v-ukrajini.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/zakhist-rosijskoji-movi-ta-vidmova-vid-krimu-i-donbasu-u-obmin-na-chlenstvo-v-nato-boris-dzhonson-rozpoviv-pro-plan-trampa-iz-zavershennja-vijni-v-ukrajini.html

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21.07.2024 08:19 Відповісти
Зачёт. На одну черноротую комуняку стало меньше
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21.07.2024 11:37 Відповісти
Ти любіш русскій язик?
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21.07.2024 16:17 Відповісти
Отже, за першу добу справу не розкрито. Відповідно, це "черговий шеремет".
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21.07.2024 13:11 Відповісти
"Русский язык" це зброя "в'язниці народів", яка вбиває. Спочатку душу, а потім і тіло ...
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21.07.2024 13:16 Відповісти
Не сотвори собі куміра. Але як просто людині співчуття.
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21.07.2024 13:32 Відповісти
Эта скандальная дамочка даже на ВСУ кидалась.
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21.07.2024 14:36 Відповісти
Людською мовою писати не можеш?
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21.07.2024 16:04 Відповісти
Вот как раз с подобными вопросами кидалась на ВСУ, ей всё доходчиво объяснили, больше она их не беспокоила.
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21.07.2024 16:12 Відповісти
Це твоя версія її вбиства...?
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21.07.2024 16:15 Відповісти
Нет конечно, это было около года назад, тут какой-то свеженький скандал скорее всего, она постоянно скандалили, так что размотать будет непросто, может даже в тырнете кому-то надерзила.
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21.07.2024 16:17 Відповісти
Як, сруськай ізикогаварящій московіт, лайна накидали по мережі, щоб забалакати УБИВСТВА Українців в Україні!!!
зверніть увагу, УБИЛИ Українку, яка казала про владу, правду!!!!
А, усе оте, антиУкраїнське лайно, зкацаплене, так і далі, переховує влада, по різним камерам, привладнихслідчих структур….
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21.07.2024 16:00 Відповісти
Не вважаю Фаріон патріоткою України але вона могла щось сказати у зв'язці з планами Зе клоуна прийняти двуязиччя в Україні від *****.
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21.07.2024 16:23 Відповісти
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21.07.2024 16:25 Відповісти
Что интересно, на этой новости делают себе. Дивиденды все, кому не лень! Уже также Свобода из небытия вылезла!
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21.07.2024 20:04 Відповісти
Все як завжди в нас дуже ******* і цінують померлих а живих ********** і цькують.
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21.07.2024 21:47 Відповісти
вважала ,як що гордон і комаровський покаялись (єдині і привселюдно) що признали свій вибір зедиверсанта ***** помилковим і злочинним а тепер бачу гандонище ворог і злочинець працює на ліквідацію українців присікайте погань кругом
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22.07.2024 22:19 Відповісти
Вбита за правду.Велика втрата надзвичайної жінки,справжнього вчителя і наставника.....їй нема рівні в професійності,любові до України.Душа України
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22.07.2024 22:22 Відповісти
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