21 липня у Львові прощатимуться з Іриною Фаріон

Прощання з мовознавицею та екснардепкою Іриною Фаріон відбудеться в її рідному місті Львові 21 липня, чин похорону розпочнеться наступного дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила її донька Софія Семчишин.

"Попрощатися можна буде до 22:00 в храмі.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла", - йдеться в повідомленні.

Поховають Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле№ 22, неподалік могили Володимира Івасюка).

"Сумуємо невимовно. Ти для нас - наше життя…

Ми будемо робити все, щоб втілити Твою ідею у життя і щоб Ти побачила Україну Твої мрії: українську, сильну, наступальну, Україну-переможця! Любимо!" - написала донька.

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Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.