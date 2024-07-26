Оружие, из которого была убита Фарион, еще не нашли, - Клименко
Пока оружие, из которого было совершено убийство экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, не найдено.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Оружие на сегодня не найдено. Думаю, что это вопрос нескольких дней", - сказал министр.
По словам Клименко, подозреваемый искал спортивный пистолет "Сталкер", который, как правило, переделывают под патрон 9х18 ПМ, пистолет Макарова.
Глава МВД отметил, что это одна из версий, из какого оружия была убита Фарион.
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.
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Ото ж бо й воно ...
слідство завершено та провина доведена? Ні
,спіймати можна кого завгодно і сказати що впіймали вбивцю.А де докази?
Ви, напевно, і номер телефону того експерта знаєте, якщо даєте такі поради?
І ніхто не буде всі деталі вам повідомлять?
Трішечки гонор приберіть свій, а то ви, як Безугла у всі щілини лізете, а для чого ви самі й не розумієте.
Я не питаю про казна що.
Про гільзу з місця злочину міністру можна повідомляти, а про кулю ні?
Вам же кажуть - заспокойтеся і не лізьте туди, в чому ви нічого не тямите.
Батько на нулі. Цей сидить три тижні біля під'їзду в дурному клоунському одязі. От в чому логіка?
то куля в одному із них, або десь у стіні.
Стріляв професіонал з відповідної зброї з приладом нічного бачення.
Якщо місце вбивства - край дороги, то, стріляли з автомобіля.
А куля може розказати дуже багато.
https://www.youtube.com/watch?v=t81goi0Y6Bo
А ось зі спортивного ще щось можна зробити, хоча марудно переробляти з "мєлкашки" 22LR під ПМівський патрон. Це просто жах скільки роботи і скільки потрібно різних станків.
Легше зробити з нуля чим переробляти ствол, затвор, УСМ, руків'я під інший магазин...
Щось тут не так...
Я так розумію, кілька днів треба щоб зброю, яка вже є в кого треба, доправити та підкласти куди треба? Інакше звідки такий оптимізм міністра?
Будь яка зброя ідентифікується з *********** який з неї відстріляний саме по **********;
1) гільза
- на гільзі залишається оригінальної форми накол (слід) від удару бойка, такий же оригінальний слід залишає зуб затвора, який тримає та екстрагує гільзу, такий же оригінальний слід залишається на зовнішній стороні гільзи (вона сильно притискається під час пострілу до стінки патронника і повторює всі його нерівності)
2) куля
- на кулі, яка проходить через канал ствола, залишаються оригінальні подряпини, що збігаються з відповідними нерівностями в каналі ствола. Вони залишаються навіть при сильній деформації кулі.
Виняток - револьверні кулі. Не всі, але деякі (наприклад до Нагана) повністю свинцеві, і деформуються до невпізнанності. Тому багато кілерів користуються саме ними.
3) порох
- порох (його залишки на кулі, гільзі та стволі) повинен бути ідентичним.
Висновок:
Можна виготовити якусь копію зброї, але ці оригінальні "відбитки", як і відбитки пальців, повторити не можливо. Не буде зброї - не буде справи.
І тим більше я б ніколи не казав "почекайте кілька днів, ми знайдемо зброю". Ту зброю можна і не знайти ніколи, тим більше що вони самі визнають що злочин був "дуже добре спланований". Тоді звідки така впевненість в Клименка? Може це так було сказано, щоб щось п...донуть, але якщо справді завтра знайдуть зброю..
Процес натягування сови на глобус почався!
Тобто цей 18-ти. річний "футболЬор" не дебіл яким він є насправді, і який виконував чужі накази, а мав власний задум і перспективний план. Такий собі Хітмен... на мінімалках.
Таким чином пошук замовника припиняється. За відсутністю потреби. Працюють по своїй версії стосовно стрільця одиночки.
А МВС то скаржиться на витік інформації то саме публікує її.
Гільзу кажуть знайшли, кулю, скоріш всього дістали при розтині, але головне - де пістолет?
Немає зброї - немає справи! Не молотком же він забивав кулю в голову. А те що він признається в убивстві і навіть покаже як робив це - не доказ без наявності знаряддя злочину.
А ще буде "весело" коли вилучена з голови Фаріон куля не підійде до знайденої гільзи!
Тим більш, що перероблена зброя - це жах для криміналістів.
Це поки він у руках у оперів і слідчих і сидить то в камері райвідділу, то в коридорі пристебнутий біля батареї він буде розповідати все що від нього вимагають, а оберуть запобіжний захід, відвезуть в СІЗО, з'явиться адвокат, і можливість "пресу на СІЗО" зникне і все посиплеться...
І замовники це знали, і пістолет (я впевнений) просто фізично зник (вкинули в кислоту і за добу його немає) і тому цей оболтус так спокійно себе і поводить.