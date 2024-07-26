Оружие, из которого была убита Фарион, еще не нашли, - Клименко

Пока оружие, из которого было совершено убийство экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, не найдено.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Оружие на сегодня не найдено. Думаю, что это вопрос нескольких дней", - сказал министр.

По словам Клименко, подозреваемый искал спортивный пистолет "Сталкер", который, как правило, переделывают под патрон 9х18 ПМ, пистолет Макарова.

Глава МВД отметил, что это одна из версий, из какого оружия была убита Фарион.

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Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

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