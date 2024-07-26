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Оружие, из которого была убита Фарион, еще не нашли, - Клименко

Вбивство Фаріон: Зброю ще не знайшли

Пока оружие, из которого было совершено убийство экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, не найдено.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Оружие на сегодня не найдено. Думаю, что это вопрос нескольких дней", - сказал министр.

По словам Клименко, подозреваемый искал спортивный пистолет "Сталкер", который, как правило, переделывают под патрон 9х18 ПМ, пистолет Макарова.

Глава МВД отметил, что это одна из версий, из какого оружия была убита Фарион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Фарион: задержанному 18-летнему жителю Днепра объявили о подозрении, - Офис Генпрокурора

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-нардепа Фарион.

Читайте также: Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что его сын не имел мотивов для убийства языковеда и является патриотом

Автор: 

убийство (6474) Фарион (380) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+15
Зброї нема, мотивів нема, а винний вже є.
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26.07.2024 12:45
+11
Чесно кажучи, не вірю, що Фаріон застрелив той щегол. Взагалі, якась кумедна ситуація.

Батько на нулі. Цей сидить три тижні біля під'їзду в дурному клоунському одязі. От в чому логіка?
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26.07.2024 12:52
+7
То ви так думаєте бо ви не знаєте хто її вбив.
слідство завершено та провина доведена? Ні
,спіймати можна кого завгодно і сказати що впіймали вбивцю.А де докази?
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26.07.2024 12:59
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Правила форума Совет форумчан
А кулю хіба знайшли ?
Ото ж бо й воно ...
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26.07.2024 12:44 Ответить
кулю напевно з голови витягли. До речі, Фаріон пристрелив послідовник гітлера і шанувальник "Майн кампф".. така цікава доля.
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26.07.2024 12:54 Ответить
То ви так думаєте бо ви не знаєте хто її вбив.
слідство завершено та провина доведена? Ні
,спіймати можна кого завгодно і сказати що впіймали вбивцю.А де докази?
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26.07.2024 12:59 Ответить
дочекаємося слідства та вирок, без проблем. Нічого страшного. Але можна поміркувати.
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26.07.2024 13:03 Ответить
По Шеремету вже дочекалися
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26.07.2024 13:20 Ответить
І по Бузині теж.
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26.07.2024 13:25 Ответить
У Львові також було затримання.Ввечері,на Личаківській.Затримання як: повалили на землю,скрутили-буцімто нагадував по вигляду,що роздали на фото.
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26.07.2024 13:08 Ответить
Ці авак'яни-клименки без доказів призначають винних. В цих негідників ні Конституція, ні закони не працюють. Там повний безпрєдєл.
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26.07.2024 13:39 Ответить
ти уважно читала, поліція ніразу не назвала його вбивцею, його тільки підозрюють, а це велика різниця.
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26.07.2024 14:15 Ответить
В неї голова що, цегляна ? Куля прошиває її на виліт.
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26.07.2024 13:17 Ответить
медики робили операцію і видалили тільки черепні уламки, а кулю не дістали, тому що не можна її дістати.
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26.07.2024 13:20 Ответить
коли робили операцію можливо і не могли дістати, щоб не пошкодити иозок, а коли померла, то проблем немає.
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26.07.2024 16:43 Ответить
навіть 4,5 мм від флобера?
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26.07.2024 13:21 Ответить
А куля, якою вбили Фаріон, де?
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26.07.2024 12:44 Ответить
запитайте у судмедекспертів.
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26.07.2024 13:02 Ответить
Серйозно. Це не міністр МВС має повідомити на брифінгу?

Ви, напевно, і номер телефону того експерта знаєте, якщо даєте такі поради?
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26.07.2024 13:07 Ответить
Судмедексперти свою роботу виконують, система працює.
І ніхто не буде всі деталі вам повідомлять?
Трішечки гонор приберіть свій, а то ви, як Безугла у всі щілини лізете, а для чого ви самі й не розумієте.
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26.07.2024 13:11 Ответить
Ви до свого гонору придивіться. 😀
Я не питаю про казна що.
Про гільзу з місця злочину міністру можна повідомляти, а про кулю ні?
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26.07.2024 13:19 Ответить
куля в голові лишилася. Чого ви не можете зрозуміти? Слідкуйте за новинами. Есно її витягли та долучать до справи.
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26.07.2024 13:24 Ответить
Есно для свіжозареганих на форумі іміджмейкерів МВС ? 🙂
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26.07.2024 13:29 Ответить
свіжозарегеність як впливає на ваше сприйняття реальності? Ви хочете про це поговорити? Слідкуйте за офіційними новинами, якщо вам цікава тема про тітоньку Фаріон.
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26.07.2024 13:33 Ответить
Слідкую. І коментую саме офіційні новини від МВС, якщо ви не помітили.
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26.07.2024 13:35 Ответить
А чому тоді про кулю питаєте? навіть якщо не оголосили на якомусь брифінгу, зрозуміло, що кулю з черепа витягли і долучать до справи. Тут без варіантів. Вам же не треба пояснити, чому вона там застрягла, а не навиліт пройшла, як товаришу вище, який голову з цеглою порівнює?
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26.07.2024 13:41 Ответить
Ось ваш гонор. Прийміть барбовалу 400 крапель.
Вам же кажуть - заспокойтеся і не лізьте туди, в чому ви нічого не тямите.
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26.07.2024 13:34 Ответить
Самі приймайте свій барбовал. Я його не застосовую, він гидкий. )
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26.07.2024 13:37 Ответить
Звісно де ,вголові у Фаріон. Ну тепер на експертизі ,куди віддав її хірург. А ви думали від чого померла Фаріон.?
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26.07.2024 13:38 Ответить
Зброї нема, мотивів нема, а винний вже є.
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26.07.2024 12:45 Ответить
А Президент вже ж оголосив що всіх і все знайшли. То кому вірити?
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26.07.2024 12:47 Ответить
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26.07.2024 12:51 Ответить
Чесно кажучи, не вірю, що Фаріон застрелив той щегол. Взагалі, якась кумедна ситуація.

Батько на нулі. Цей сидить три тижні біля під'їзду в дурному клоунському одязі. От в чому логіка?
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26.07.2024 12:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=t81goi0Y6Bo Кого затримала поліція замість убивці Ірини Фаріон?
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26.07.2024 13:08 Ответить
Це твій голос на ютубі? Шановний, читай книжки, не лізь в речі, в яких не розбираєшся.
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26.07.2024 13:11 Ответить
Зброю не знайшли. Викинув до Полтви.
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26.07.2024 12:58 Ответить
Фаріон вбили , шоб просто вбити ...відволікти увагу від ОПи з 🤡...
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26.07.2024 12:58 Ответить
Шкода жінку. Неоднозначна постать була. Але за таке вбити?
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26.07.2024 13:04 Ответить
Зовсім не шкода. Вона наробила стільки своїм "язиком", що військові та багато людей та її студентів довго плювати в її сторону.
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26.07.2024 13:19 Ответить
Нічого, зате вже відрапортували що спіймали «вбивцю».
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26.07.2024 13:08 Ответить
Якщо незабаром там раптом почнуть ні з того, ні з сього спилювати дерева,
то куля в одному із них, або десь у стіні.
Стріляв професіонал з відповідної зброї з приладом нічного бачення.
Якщо місце вбивства - край дороги, то, стріляли з автомобіля.
А куля може розказати дуже багато.
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26.07.2024 13:15 Ответить
дивна річ, як на мене, хлопець був 2 місці не вдома, так пишуть принаймні, за два місяці точно можна знайти підтвердження від сусідів що його бачили, або не бачили впродовж цих двох місяців сусіди, родичі. Якась таємнича історія на мій погляд. Я не любила Фаріон, але так жорстоко вбити.. Ну не знаю.((
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26.07.2024 13:23 Ответить
є такий проповідник Віктор Кирій. він у своєму відео стверджує, що прогнав через програму розпізнавання фото затриманого і того, що слідкував - різні люди. Я теж звернув лише на одну, але особливу прикмету - різні за формою вуха.
https://www.youtube.com/watch?v=t81goi0Y6Bo
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26.07.2024 13:29 Ответить
Мабуть пістолет не спортивний ,а стартовий. Ну це ще ті "спеціалісти" писали, як завжди. І що це за спорт ,в якому стріляють із турецького "сталкера"зробленого із з сплава ЦАМ? Ну звідси і зрозуміло, навіщо шукав спортивний патрон . Той хто переробляв йому цю пухкалку, попередив цього "борця за справедливість" , що в самий відповідальний момент ,бойовий патрон рознесе твою турецьку пухкалку. Тому і стріляв з 2-х метрів спортивним патроном.
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26.07.2024 13:31 Ответить
Якраз ні. Стартовий пістолет це, перепрошую, силумінове фуфло, яке не має ні ствола, ні затвора, ні магазина, ні місця де можливо вставити магазин. Стартовий пістолет "бахкає" від наколу капсулів.
А ось зі спортивного ще щось можна зробити, хоча марудно переробляти з "мєлкашки" 22LR під ПМівський патрон. Це просто жах скільки роботи і скільки потрібно різних станків.
Легше зробити з нуля чим переробляти ствол, затвор, УСМ, руків'я під інший магазин...
Щось тут не так...
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26.07.2024 14:25 Ответить
Може ви десь бачили спортивний пістолет сталкер? Його переробляти немає ніякого сенсу. В калібрі 22лр з 2 мметрів, це 100% летальна зброя. Статтю писав лох. Насправді мова йде про стартовий сталкер,яких в Україні пруд пруди. В кримінальних справах перероблених стартових сталкерів як гною.
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26.07.2024 14:53 Ответить
зайди в магазини в Києві, там купа "спортивних пістолетів" продається Глоки, ЧіЗети, та що хочеш а Сталкер саме старовий, і його переробляють під бойовий, точніше гумою стріляти, бо бойовий патрон він може і не витримати, а може і витраимати 1 раз, це лоторея, яку грати не рекомендую. Просто стикався з цим по роботі, тому знаю.
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26.07.2024 16:49 Ответить
А в тумбочке смотрели? Это как в Донецке 13 лет назад ,когда убили в вип отделении приватбанка 4 сотрудницы и одного охранника. Когда у бени с янеком были разборки по поводу того "кто в доме хозяин" Тогда тоже "стрелка" нашли быстро, но пистолета так и не нашли по сей день.
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26.07.2024 13:58 Ответить
"Зброю на сьогодні не знайдено. Думаю, що це питання кількох днів", - сказав міністр.

Я так розумію, кілька днів треба щоб зброю, яка вже є в кого треба, доправити та підкласти куди треба? Інакше звідки такий оптимізм міністра?
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26.07.2024 14:14 Ответить
Та тут не все так просто...
Будь яка зброя ідентифікується з *********** який з неї відстріляний саме по **********;
1) гільза
- на гільзі залишається оригінальної форми накол (слід) від удару бойка, такий же оригінальний слід залишає зуб затвора, який тримає та екстрагує гільзу, такий же оригінальний слід залишається на зовнішній стороні гільзи (вона сильно притискається під час пострілу до стінки патронника і повторює всі його нерівності)
2) куля
- на кулі, яка проходить через канал ствола, залишаються оригінальні подряпини, що збігаються з відповідними нерівностями в каналі ствола. Вони залишаються навіть при сильній деформації кулі.
Виняток - револьверні кулі. Не всі, але деякі (наприклад до Нагана) повністю свинцеві, і деформуються до невпізнанності. Тому багато кілерів користуються саме ними.
3) порох
- порох (його залишки на кулі, гільзі та стволі) повинен бути ідентичним.
Висновок:
Можна виготовити якусь копію зброї, але ці оригінальні "відбитки", як і відбитки пальців, повторити не можливо. Не буде зброї - не буде справи.
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26.07.2024 14:41 Ответить
Не знаю. Подивимось. В цій справі якось все дивно. Я не хочу сказати що той пацан не вбивав 100% але і стверджувати що він вбивця, мабуть, передчасно.
І тим більше я б ніколи не казав "почекайте кілька днів, ми знайдемо зброю". Ту зброю можна і не знайти ніколи, тим більше що вони самі визнають що злочин був "дуже добре спланований". Тоді звідки така впевненість в Клименка? Може це так було сказано, щоб щось п...донуть, але якщо справді завтра знайдуть зброю..
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26.07.2024 16:57 Ответить
Вау!!!
Процес натягування сови на глобус почався!
Тобто цей 18-ти. річний "футболЬор" не дебіл яким він є насправді, і який виконував чужі накази, а мав власний задум і перспективний план. Такий собі Хітмен... на мінімалках.
Таким чином пошук замовника припиняється. За відсутністю потреби. Працюють по своїй версії стосовно стрільця одиночки.
А МВС то скаржиться на витік інформації то саме публікує її.
Гільзу кажуть знайшли, кулю, скоріш всього дістали при розтині, але головне - де пістолет?
Немає зброї - немає справи! Не молотком же він забивав кулю в голову. А те що він признається в убивстві і навіть покаже як робив це - не доказ без наявності знаряддя злочину.
А ще буде "весело" коли вилучена з голови Фаріон куля не підійде до знайденої гільзи!
Тим більш, що перероблена зброя - це жах для криміналістів.
Це поки він у руках у оперів і слідчих і сидить то в камері райвідділу, то в коридорі пристебнутий біля батареї він буде розповідати все що від нього вимагають, а оберуть запобіжний захід, відвезуть в СІЗО, з'явиться адвокат, і можливість "пресу на СІЗО" зникне і все посиплеться...
І замовники це знали, і пістолет (я впевнений) просто фізично зник (вкинули в кислоту і за добу його немає) і тому цей оболтус так спокійно себе і поводить.
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26.07.2024 14:17 Ответить
сліди пороху залишаються ще й на одязі, якщо у нього того одягу не знайдуть, і взагалі не знайдуть того одягу, то повна відмова від показів і справі гаплик.
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26.07.2024 16:54 Ответить
Вбивць на майдані і зброю теж не знайшли'..
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26.07.2024 15:36 Ответить
 
 