Суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога
В Галицком суде Львова 26 июля избрали меру пресечения для 18-летнего жителя Днепра, которого подозревают в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион. Суд решил отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
На такой мере пресечения настаивала сторона обвинения. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме.
В то же время адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению.
Известно, что подозреваемый будет находиться под стражей во Львове.
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
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Те, що він був біля цього будинку кілька днів в одному й тому одязі, що звертає на себе увагу?
Кілер би так не робив. Хіба що закоханий юнак.
Ну шо слідаки та прокурори, маєте два місяці, щоби знайти ствол, встановити та затримати замовника та осіб, які оплатили й організували вбивство, надали зброю, інфу про потерпілу, познайомили хлопаку зі Львовом у Шевченківському районі.
А пацана виставили для прикриття,заплатили і сказали,типу,ти не бійся,все вийде на добре,якщо що-обміняєм. Ну,як Цемаха,по першому кличу(зову).
колеги по цеху.
Тіко питання - хто саме ві Львові їм допомагав та сприяв - житло, локація цілі, маршрути пересування.
за гуглом так оперативно не відпрацюєш
хлопака був заряджений інфою, коштами
буде зброя із його днк/відбитками - варіант доказу, його днк на гільзі - доказ
Тобто прямого доказу, що саме він стріляв слідстов наразі не має, лише припускає за сукупністю обставин, що саме затриманий міг стріляти.
Усі сумніви на слідстві та в суді на користь підозрюваного - ст.62 Конституції України та ст.17 КПК України
Слідакам та прокурорам кров з носу треба шукати додаткові переконливі докази, як ото пістолет
Але ж була прес-конференція,на якій пальцем вказали...
Ті самі граблі,що по Антоненку?
Якщо так,то людей свідомо дурять.
До речі,нині був суд над Червінським-найгуманніший в світі шиє йому нову справу,щось по лінії брата ермака-козиря.
А того,що тижнями бичував,зняли з "посту",напередодні,він своє відбув.
Для того і є інтелігенція,щоб просвіщати народ.Ато,один термін: промосковського вибрали,другий термін-прозахідного і так по черзі.А так немає бути.
Операція була розроблена спеціалістами, а чиїми то питання
Мова не про користь Фаріон, а про злочин вбивства
Колаборантів і всяких навідників показово судять, підозру їм оголошують! Замість просто розстрілювати за законом воєнного стану!