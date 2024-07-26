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Суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога

Суд відправив підозрюваного у вбивстві Фаріон під варту на два місяці без права внесення застави

В Галицком суде Львова 26 июля избрали меру пресечения для 18-летнего жителя Днепра, которого подозревают в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион. Суд решил отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

На такой мере пресечения настаивала сторона обвинения. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме.

В то же время адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению.

Известно, что подозреваемый будет находиться под стражей во Львове.

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

Читайте также: Убийство Фарион: СБУ отрабатывает версию о причастности спецслужб РФ

Автор: 

Львов (4578) суд (25072) убийство (6474) Фарион (380)


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Топ комментарии
+10
Цілком очікувано.
Ну шо слідаки та прокурори, маєте два місяці, щоби знайти ствол, встановити та затримати замовника та осіб, які оплатили й організували вбивство, надали зброю, інфу про потерпілу, познайомили хлопаку зі Львовом у Шевченківському районі.
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26.07.2024 18:52
+9
а до того ще й довести на 100% хто саме стріляв - цей зааарештований чи хто інший
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26.07.2024 18:55
+7
Туди ж відправити гада адвоката, який всупереч фактам видавав чорне за біле.
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26.07.2024 18:48
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Туди ж відправити гада адвоката, який всупереч фактам видавав чорне за біле.
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26.07.2024 18:48 Ответить
А хіба є факти причетності підозрюваного до вбивства?
Те, що він був біля цього будинку кілька днів в одному й тому одязі, що звертає на себе увагу?
Кілер би так не робив. Хіба що закоханий юнак.
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26.07.2024 20:40 Ответить
Цілком очікувано.
Ну шо слідаки та прокурори, маєте два місяці, щоби знайти ствол, встановити та затримати замовника та осіб, які оплатили й організували вбивство, надали зброю, інфу про потерпілу, познайомили хлопаку зі Львовом у Шевченківському районі.
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26.07.2024 18:52 Ответить
а до того ще й довести на 100% хто саме стріляв - цей зааарештований чи хто інший
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26.07.2024 18:55 Ответить
Ага, це інші повинні сидіти роками в СІЗО з статусом підозрюваного, але не цей малічік-переросток з гусячою шиєю та курячим мозком, здатний на вбивство беззахисної тьотки.
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26.07.2024 19:23 Ответить
заперечуєте проти встановлення всіх обставин злочину та усіх причетних осіб?
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26.07.2024 19:25 Ответить
Ну, а в тебе нема ніякого Ганглій, як у риб, замість нього.
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26.07.2024 19:33 Ответить
Коли взяв, зеленосопливе, не смикайся, смокчи старанніше, а то по кумполу від клієнта отримаєш.
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26.07.2024 19:38 Ответить
А що,якщо кілер-Мішкін,або Багіров.
А пацана виставили для прикриття,заплатили і сказали,типу,ти не бійся,все вийде на добре,якщо що-обміняєм. Ну,як Цемаха,по першому кличу(зову).
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26.07.2024 18:56 Ответить
петров та боширов, херої сюжету боброїдки про британські шпилі?
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26.07.2024 19:04 Ответить
Щось,типу того.Якщо не петров-боширов,то їх
колеги по цеху.
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26.07.2024 19:30 Ответить
кацапи - 100%, гру та сзр - найбільш вірогідні орагнізатори, замовники та спонсори
Тіко питання - хто саме ві Львові їм допомагав та сприяв - житло, локація цілі, маршрути пересування.
за гуглом так оперативно не відпрацюєш
хлопака був заряджений інфою, коштами
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26.07.2024 19:35 Ответить
Щось він тупуватий ,як для кацапського агента ,занадто швидко його знайшли.
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26.07.2024 20:30 Ответить
Досить було відсидітись не на своїй квартирі в Дніпрі,а сидів дома коло мамки-нічого собі агент.
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26.07.2024 20:57 Ответить
Так я і про це кажу ,що він ніякий не агент ,а звичайний "тєрпіла "
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26.07.2024 20:59 Ответить
Та так,до відео і затримання,також думав що навідник,але тепер??,а для чого за 1.5хв до пострілу натягувати рукавички.
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26.07.2024 19:30 Ответить
Щоб на шкірі не залишалось мікроскопічних продуктів пострілу.
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26.07.2024 19:35 Ответить
найбільша проблема у справі наразі - підозрюваний мовчить, а прямі очевидець/очевидці того, що саме він стріляв - відсутні, камери не робили через відключення
буде зброя із його днк/відбитками - варіант доказу, його днк на гільзі - доказ
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26.07.2024 19:38 Ответить
Чому ж, очевидці моменту вбивства якраз були. Та й взагалі, сума беззаперечних фактів сама по собі свідчить, що він вбивця.
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26.07.2024 19:42 Ответить
під час засідання суду посилалися на покази сусідки-очевидиці (давала інтерв'ю по тв), яка розповіла: пройшла повз потерпілу, за спиною почула звук пострілу, обернулася та бачу - потерпіла лежить, а від неї втікає хлопець. Самого моменту пострілу та того, хто саме стріляв - вона не бачила. За інших очевидців в суді не згадували, певно менші покази за обсягом надали.
Тобто прямого доказу, що саме він стріляв слідстов наразі не має, лише припускає за сукупністю обставин, що саме затриманий міг стріляти.
Усі сумніви на слідстві та в суді на користь підозрюваного - ст.62 Конституції України та ст.17 КПК України
Слідакам та прокурорам кров з носу треба шукати додаткові переконливі докази, як ото пістолет
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26.07.2024 19:46 Ответить
Якщо днк не зійдеться,то як?
Але ж була прес-конференція,на якій пальцем вказали...
Ті самі граблі,що по Антоненку?
Якщо так,то людей свідомо дурять.
До речі,нині був суд над Червінським-найгуманніший в світі шиє йому нову справу,щось по лінії брата ермака-козиря.
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26.07.2024 20:17 Ответить
Це міг бути інший,в такому самому одязі,маску такого самого обличчя надівши-касапи креативні в таких операціях.
А того,що тижнями бичував,зняли з "посту",напередодні,він своє відбув.
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26.07.2024 19:58 Ответить
Щось дуже закручений креатив.
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26.07.2024 20:27 Ответить
Все в порядку речей в нинішньому світі.
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26.07.2024 20:47 Ответить
усих за грати! так буде спокiйнiше.
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26.07.2024 19:12 Ответить
Першим - узурпатора влади.
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26.07.2024 20:46 Ответить
Тобі, сопля, ніхто не казав, що ти корабельний дуб? І не палиця, бидлоїду кацапомовний, а паля. Тобто кілок, на якого таких як ти насаджують сракою, а потім ставлять вертикально.
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26.07.2024 19:45 Ответить
Це як наслідок відсутності національно патріоичного виховання серед молоді під час війни, ні міністерство освіти, ні міністерство культури не збираются щось змінювати все кинуто на самоплив "какая разница" до речі ворог стараєтся не тільки своїх виродків виховувати в дусі нацизму і нетерпимості ,але і впливати на нашу не дуже розумну її частину.
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26.07.2024 19:30 Ответить
Не хіба молоді,а і всіх інших.
Для того і є інтелігенція,щоб просвіщати народ.Ато,один термін: промосковського вибрали,другий термін-прозахідного і так по черзі.А так немає бути.
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26.07.2024 19:47 Ответить
Так міміка його морди літца явно показує, хто він такий.
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26.07.2024 19:47 Ответить
Челу достаточно просто молчать и его отпустят раньше или позже.
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26.07.2024 19:56 Ответить
Не вірю я що той пацанчик стріляв у Фаріон! Ймовірно що він просто підстава і шоу для лохів.
Операція була розроблена спеціалістами, а чиїми то питання
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26.07.2024 20:34 Ответить
А як прес-конференція на всю країну?
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26.07.2024 20:52 Ответить
як саміт миру.
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26.07.2024 22:15 Ответить
по ящику сказали, що пацан не признав звинувачення
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26.07.2024 22:17 Ответить
Ця Фаріон принесла Україні більше шкоди чим користі , вона своїми закликами відвернула значну частину суржикомовного населення від України .
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26.07.2024 20:45 Ответить
Нічого не відвернула,це приватна особа і приватні судження були.
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26.07.2024 20:49 Ответить
Так і скажи, що вважаєш правильним вбивство.
Мова не про користь Фаріон, а про злочин вбивства
Колаборантів і всяких навідників показово судять, підозру їм оголошують! Замість просто розстрілювати за законом воєнного стану!
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26.07.2024 22:24 Ответить
Шкода, що його адвокатом не є медведчук
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26.07.2024 22:58 Ответить
 
 