Суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога

В Галицком суде Львова 26 июля избрали меру пресечения для 18-летнего жителя Днепра, которого подозревают в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион. Суд решил отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

На такой мере пресечения настаивала сторона обвинения. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме.

В то же время адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению.

Известно, что подозреваемый будет находиться под стражей во Львове.

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

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