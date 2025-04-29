Вбивство Фаріон: суд знову перенесли через скарги Зінченка на самопочуття

29 квітня в Шевченківському райсуді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Проте слухання знову перенесли - цього разу через скарги підозрюваного Вʼячеслава Зінченка на застуду.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske..

Зінченко заявив суду, що почувається зле через відсутність обігріву в камері та не витримає кількагодинного засідання. Його адвокат Юрій Немировський підтримав клопотання, зазначивши, що в такому стані підзахисний не може повноцінно захищатися.

Прокурор Дмитро Петльований не заперечував, однак наголосив, що це вже друге перенесення без надання медичних документів. Попереднього разу, 9 квітня, Зінченко скаржився на харчове отруєння.

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Донька загиблої Софія Особа назвала дії підозрюваного затягуванням справи. Вона зазначила, що пропустила церковну службу до дня народження матері заради участі у суді.

Суддя ухвалив рішення призначити перерву в розгляді справи та направити запит у СІЗО щодо медичного стану Зінченка та факту звернення по допомогу.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

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Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

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