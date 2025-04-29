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Новини Вбивство Фаріон
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Вбивство Фаріон: суд знову перенесли через скарги Зінченка на самопочуття

Підозрюваному у вбивстві Фаріон Зінченку залишили запобіжний захід без змін

29 квітня в Шевченківському райсуді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Проте слухання знову перенесли - цього разу через скарги підозрюваного Вʼячеслава Зінченка на застуду.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske..

Зінченко заявив суду, що почувається зле через відсутність обігріву в камері та не витримає кількагодинного засідання. Його адвокат Юрій Немировський підтримав клопотання, зазначивши, що в такому стані підзахисний не може повноцінно захищатися.

Прокурор Дмитро Петльований не заперечував, однак наголосив, що це вже друге перенесення без надання медичних документів. Попереднього разу, 9 квітня, Зінченко скаржився на харчове отруєння.

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Донька загиблої Софія Особа назвала дії підозрюваного затягуванням справи. Вона зазначила, що пропустила церковну службу до дня народження матері заради участі у суді.

Суддя ухвалив рішення призначити перерву в розгляді справи та направити запит у СІЗО щодо медичного стану Зінченка та факту звернення по допомогу.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

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Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

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Автор: 

суд (11688) вбивство (3088) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+9
А є докази?

Я б на доньку, як замовницю поставила))) вона капець скільки отримає.
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29.04.2025 11:38
+5
На загальних умовах разом з адвокатами і групою підтримки в загальну камеру а краще до збоченців чого воно досі живе ?
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29.04.2025 11:36
+5
Вся доказуха шита белыми нитками.
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29.04.2025 11:45
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Болезненный мальчик..
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29.04.2025 11:34 Відповісти
На загальних умовах разом з адвокатами і групою підтримки в загальну камеру а краще до збоченців чого воно досі живе ?
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29.04.2025 11:36 Відповісти
А є докази?

Я б на доньку, як замовницю поставила))) вона капець скільки отримає.
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29.04.2025 11:38 Відповісти
Чекисты бы нанимали профи,так как она при Совке была куратором иностранных студентов в львовском политехе и занала столько о вербовках,что не дай бог рассказала из мести..
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29.04.2025 11:44 Відповісти
Яка ж ти мразь. Постав на свою доньку або сина.
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29.04.2025 11:57 Відповісти
Кацапедло узкоязичне, застрелься, хвойдо.
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29.04.2025 12:03 Відповісти
А у вас є докази? Бо скарги на здоров'я подає не донька, а звинувачений. Бо тільки рішення сулу може повернути підозрюємому свободу
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29.04.2025 12:08 Відповісти
Ви взагалі читати вмієте? Донька окуєнно зараз з мамки отримає. ВИ ьачили фаріоншину бібліотеку??!! Вона там пів історичної вкрала!!! Там звіздець скільки раритетів. А доньку вона з дому вигнала. Зараз донеяка отримає..і хату, і бібліотеку .
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29.04.2025 12:12 Відповісти
Спадок інше питання. Що вкрала, не вкрала Фаріон, хай доводять СБУ-МВД.
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29.04.2025 12:20 Відповісти
Ото не агріться на мене.
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29.04.2025 12:22 Відповісти
У вас є хоч один доказ? Бо немає ні в кого.
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29.04.2025 11:48 Відповісти
зеленський, Оманські, татаров з портновцями, заводять рака за камінь!!
але ж було і після убивств Чорновола Гонгадзе, Кравченка, Кирпи, Кушнарьова…
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29.04.2025 11:38 Відповісти
Вся доказуха шита белыми нитками.
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29.04.2025 11:45 Відповісти
в нас й досі судова система заточена не на встановлення істини та на відновлення справедливості, коли треба насамперед забезпечити справедливе покарання за вчинений злочин, а виключно на захист прав, увага!, підозрюваних, все, крапка,... все інше відходить на 2, або 3 план..., тепер, головне, щоб підозрюваний почував себе комфортно та безпечно й не думав про невідворотність покарання...
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29.04.2025 11:46 Відповісти
Нема доказів, то й випускайте.
Але ж, нагороди отримали
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29.04.2025 11:47 Відповісти
де написано, що нема доказів? УФСБ методичці
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29.04.2025 12:11 Відповісти
Як дописувачі співчувають підозрюваному. Не хочете, щоб такий Зінченко вашу родину відвідав?
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29.04.2025 11:49 Відповісти
А вже довели його провину? Якщо ні, то ви стаєте на один щабель з іншими, хто спостерігає за цією справою.
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29.04.2025 12:21 Відповісти
Підставний хлопчик. Львів - це не територія зелених, ніколи не була їх і не буде. Тут треба дивитися, хто на цьому полі більше набирав би голосів на виборах, тому й вигідно вбивство Фаріон. І не треба знову спихати на будь-які провокації влади проти своїх конкурентів.
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29.04.2025 11:51 Відповісти
Який огидний черв"як.
Видно, що воно дебілкувате та й просто сміття.
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29.04.2025 11:55 Відповісти
а ви на боці звинуваченого? Обігрів йому в камеру? Може ще басейн із дівчатами забезпечити?
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29.04.2025 12:14 Відповісти
Можете забезпечити..з вашою хвантазією..
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29.04.2025 12:20 Відповісти
це у вас повне відсутність розуміння щодо СІЗО. ДО того він не крімінальний авторітет чи злодій в законі, щоб щось вимагати. Хай дякує, що це Україна, а не Московія, тому і не потрапив до прес-хати
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29.04.2025 12:25 Відповісти
Відсідили й маєте розуміння?)) московія з великої..як ви мокш поважаєте..

ВІДВАЛИ від мене! Дістало. В мене своя точка зору на цю бидлородину.
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29.04.2025 12:28 Відповісти
Слухай, маруха. Ти мені на ... не впала. Звідки в мене той досвід, не твого курячого мізку справа. А хто тебе і куди достає тобі відніше, мене це не турбує
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29.04.2025 12:34 Відповісти
Він не вбивця . А хто вбив , знають ті, хто одразу отримав нагороди .
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29.04.2025 12:11 Відповісти
І той , що вимкнув камери спостереження на момент вбивства .
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29.04.2025 12:13 Відповісти
то вам у прокуратурі треба працювати. ви краще за всіх знаєте, що воно і як було
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29.04.2025 12:18 Відповісти
Шо вас так ковбасить??? Через ту, що вояків наших обсирала, через мову.
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29.04.2025 12:24 Відповісти
а хто сказав що мене ковбасить. Я теж вважаю фаріон дурою, від якох було більше шкоди,.Але... Ще більш мене дратує це непорозуміння, що взяло гроші за вбивство, а зараз скаржиться на "слабке здоров'я"
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29.04.2025 12:29 Відповісти
Ще раз. Смотріть скільки коштує її бібліотека, книги, які вона вкрала. Там бабло рулить - доньці бабло було потрібне.
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29.04.2025 12:31 Відповісти
саме тому вона купила ВСЕ іМВД. і СБу, і ДБР і ГПУ і суд Звернитесь до лікарні
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29.04.2025 12:36 Відповісти
Пане , зеленим судам вірити , себе не поважати .
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29.04.2025 12:45 Відповісти
треба відбити йому нирки, щоб не симулював. Тоді буде справді погане самопочуття - все по-чесному
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29.04.2025 12:27 Відповісти
Собі відбий
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29.04.2025 12:29 Відповісти
Мотиву так і не оголошено .
Майже рік йде ця справа і чим далі , тим зрозуміліше , що або пацан там ні до чого , або його хтось просто використав
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29.04.2025 12:41 Відповісти
 
 