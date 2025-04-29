Убийство Фарион: суд снова перенесли из-за жалоб Зинченко на самочувствие

29 апреля в Шевченковском райсуде Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве известного языковеда Ирины Фарион. Однако слушания снова перенесли - на этот раз из-за жалоб подозреваемого Вячеслава Зинченко на простуду.

Проце информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Зинченко заявил суду, что чувствует себя плохо из-за отсутствия обогрева в камере и не выдержит многочасового заседания. Его адвокат Юрий Немировский поддержал ходатайство, отметив, что в таком состоянии подзащитный не может полноценно защищаться.

Прокурор Дмитрий Петлеваный не возражал, однако отметил, что это уже второй перенос без предоставления медицинских документов. В предыдущий раз, 9 апреля, Зинченко жаловался на пищевое отравление.

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Дочь погибшей София Особа назвала действия подозреваемого затягиванием дела. Она отметила, что пропустила церковную службу ко дню рождения матери ради участия в суде.

Судья принял решение назначить перерыв в рассмотрении дела и направить запрос в СИЗО относительно медицинского состояния Зинченко и факта обращения за помощью.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

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Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

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