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Новости Убийство Фарион
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Убийство Фарион: суд снова перенесли из-за жалоб Зинченко на самочувствие

Подозреваемому в убийстве Фарион Зинченко оставили меру пресечения без изменений

29 апреля в Шевченковском райсуде Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве известного языковеда Ирины Фарион. Однако слушания снова перенесли - на этот раз из-за жалоб подозреваемого Вячеслава Зинченко на простуду.

Проце информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Зинченко заявил суду, что чувствует себя плохо из-за отсутствия обогрева в камере и не выдержит многочасового заседания. Его адвокат Юрий Немировский поддержал ходатайство, отметив, что в таком состоянии подзащитный не может полноценно защищаться.

Прокурор Дмитрий Петлеваный не возражал, однако отметил, что это уже второй перенос без предоставления медицинских документов. В предыдущий раз, 9 апреля, Зинченко жаловался на пищевое отравление.

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Дочь погибшей София Особа назвала действия подозреваемого затягиванием дела. Она отметила, что пропустила церковную службу ко дню рождения матери ради участия в суде.

Судья принял решение назначить перерыв в рассмотрении дела и направить запрос в СИЗО относительно медицинского состояния Зинченко и факта обращения за помощью.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Фарион: Зинченко продлили меру пресечения до 24 апреля

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные во Львове повредили табличку с названием улицы им. Ирины Фарион: полиция устанавливает причастных. ФОТО

Автор: 

суд (25101) убийство (6484) Фарион Ирина (381)


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Топ комментарии
+10
А є докази?

Я б на доньку, як замовницю поставила))) вона капець скільки отримає.
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29.04.2025 11:38
+6
Вся доказуха шита белыми нитками.
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29.04.2025 11:45
+5
На загальних умовах разом з адвокатами і групою підтримки в загальну камеру а краще до збоченців чого воно досі живе ?
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29.04.2025 11:36
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Болезненный мальчик..
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29.04.2025 11:34 Ответить
На загальних умовах разом з адвокатами і групою підтримки в загальну камеру а краще до збоченців чого воно досі живе ?
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29.04.2025 11:36 Ответить
А є докази?

Я б на доньку, як замовницю поставила))) вона капець скільки отримає.
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29.04.2025 11:38 Ответить
Чекисты бы нанимали профи,так как она при Совке была куратором иностранных студентов в львовском политехе и занала столько о вербовках,что не дай бог рассказала из мести..
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29.04.2025 11:44 Ответить
Яка ж ти мразь. Постав на свою доньку або сина.
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29.04.2025 11:57 Ответить
Кацапедло узкоязичне, застрелься, хвойдо.
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29.04.2025 12:03 Ответить
А у вас є докази? Бо скарги на здоров'я подає не донька, а звинувачений. Бо тільки рішення сулу може повернути підозрюємому свободу
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29.04.2025 12:08 Ответить
Ви взагалі читати вмієте? Донька окуєнно зараз з мамки отримає. ВИ ьачили фаріоншину бібліотеку??!! Вона там пів історичної вкрала!!! Там звіздець скільки раритетів. А доньку вона з дому вигнала. Зараз донеяка отримає..і хату, і бібліотеку .
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29.04.2025 12:12 Ответить
Спадок інше питання. Що вкрала, не вкрала Фаріон, хай доводять СБУ-МВД.
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29.04.2025 12:20 Ответить
Ото не агріться на мене.
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29.04.2025 12:22 Ответить
Сама бачіла, чі методичку з фсб спустили?
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29.04.2025 13:27 Ответить
У вас є хоч один доказ? Бо немає ні в кого.
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29.04.2025 11:48 Ответить
зеленський, Оманські, татаров з портновцями, заводять рака за камінь!!
але ж було і після убивств Чорновола Гонгадзе, Кравченка, Кирпи, Кушнарьова…
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29.04.2025 11:38 Ответить
Вся доказуха шита белыми нитками.
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29.04.2025 11:45 Ответить
в нас й досі судова система заточена не на встановлення істини та на відновлення справедливості, коли треба насамперед забезпечити справедливе покарання за вчинений злочин, а виключно на захист прав, увага!, підозрюваних, все, крапка,... все інше відходить на 2, або 3 план..., тепер, головне, щоб підозрюваний почував себе комфортно та безпечно й не думав про невідворотність покарання...
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29.04.2025 11:46 Ответить
Нема доказів, то й випускайте.
Але ж, нагороди отримали
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29.04.2025 11:47 Ответить
де написано, що нема доказів? УФСБ методичці
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29.04.2025 12:11 Ответить
Як дописувачі співчувають підозрюваному. Не хочете, щоб такий Зінченко вашу родину відвідав?
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29.04.2025 11:49 Ответить
А вже довели його провину? Якщо ні, то ви стаєте на один щабель з іншими, хто спостерігає за цією справою.
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29.04.2025 12:21 Ответить
Підставний хлопчик. Львів - це не територія зелених, ніколи не була їх і не буде. Тут треба дивитися, хто на цьому полі більше набирав би голосів на виборах, тому й вигідно вбивство Фаріон. І не треба знову спихати на будь-які провокації влади проти своїх конкурентів.
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29.04.2025 11:51 Ответить
Який огидний черв"як.
Видно, що воно дебілкувате та й просто сміття.
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29.04.2025 11:55 Ответить
а ви на боці звинуваченого? Обігрів йому в камеру? Може ще басейн із дівчатами забезпечити?
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29.04.2025 12:14 Ответить
Можете забезпечити..з вашою хвантазією..
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29.04.2025 12:20 Ответить
це у вас повне відсутність розуміння щодо СІЗО. ДО того він не крімінальний авторітет чи злодій в законі, щоб щось вимагати. Хай дякує, що це Україна, а не Московія, тому і не потрапив до прес-хати
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29.04.2025 12:25 Ответить
Відсідили й маєте розуміння?)) московія з великої..як ви мокш поважаєте..

ВІДВАЛИ від мене! Дістало. В мене своя точка зору на цю бидлородину.
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29.04.2025 12:28 Ответить
Слухай, маруха. Ти мені на ... не впала. Звідки в мене той досвід, не твого курячого мізку справа. А хто тебе і куди достає тобі відніше, мене це не турбує
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29.04.2025 12:34 Ответить
Він не вбивця . А хто вбив , знають ті, хто одразу отримав нагороди .
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29.04.2025 12:11 Ответить
І той , що вимкнув камери спостереження на момент вбивства .
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29.04.2025 12:13 Ответить
то вам у прокуратурі треба працювати. ви краще за всіх знаєте, що воно і як було
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29.04.2025 12:18 Ответить
Шо вас так ковбасить??? Через ту, що вояків наших обсирала, через мову.
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29.04.2025 12:24 Ответить
а хто сказав що мене ковбасить. Я теж вважаю фаріон дурою, від якох було більше шкоди,.Але... Ще більш мене дратує це непорозуміння, що взяло гроші за вбивство, а зараз скаржиться на "слабке здоров'я"
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29.04.2025 12:29 Ответить
Ще раз. Смотріть скільки коштує її бібліотека, книги, які вона вкрала. Там бабло рулить - доньці бабло було потрібне.
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29.04.2025 12:31 Ответить
саме тому вона купила ВСЕ іМВД. і СБу, і ДБР і ГПУ і суд Звернитесь до лікарні
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29.04.2025 12:36 Ответить
Пане , зеленим судам вірити , себе не поважати .
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29.04.2025 12:45 Ответить
треба відбити йому нирки, щоб не симулював. Тоді буде справді погане самопочуття - все по-чесному
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29.04.2025 12:27 Ответить
Собі відбий
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29.04.2025 12:29 Ответить
смотрящий, *****..сь ап стенку
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29.04.2025 13:32 Ответить
Мотиву так і не оголошено .
Майже рік йде ця справа і чим далі , тим зрозуміліше , що або пацан там ні до чого , або його хтось просто використав
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29.04.2025 12:41 Ответить
 
 