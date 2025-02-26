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Убийство Фарион: Зинченко продлили меру пресечения до 24 апреля

Подозреваемому в убийстве Фарион Зинченко продлили меру пресечения

Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко до 24 апреля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

До начала заседания Вячеслава Зинченко привезли в здание суда. Он также пообщался с журналистами. Зинченко рассказал, что имеет возможность общаться с отцом 15 минут один раз в неделю. Также он добавил, что чувствует себя в безопасности после усиления мер безопасности, в частности ,ношение бронежилета и шлема.

Прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения для Вячеслава Зинченко на 60 суток без права внесения залога. В случае изменения меры пресечения или, если его не продлят, обвиняемый может не являться в суд.

Адвокат подсудимого попросил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

Суд постановил продлить Зинченко меру пресечения - арест без права внесения залога до 24 апреля. Следующее заседание состоится 10 марта.

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Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

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Автор: 

убийство (6476) Фарион Ирина (380) мера пресечения (449)


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Топ комментарии
+13
Тоб то, доказів вини нема, хлопця намагаются додавити.
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26.02.2025 16:52
+6
Поки що залізно довели що хлопець там справді сидів,і що після вбивства він звідтам втік.І все.Ніхто не бачив як він стріляв,зброю з його відбитками не знайшли,і в будь якій західноєвропейській країні чи в Штатах його б давно відпустили...От власне цього і боїться суддя,коли все це з апеляціями дійде до Страсбурга в ЄСПЛ то там хлопця однозначно виправдають а при цьому ще й докопаються що Фаріон була завербована в КДБ ,також членом КПРС і до останнього виконувала завдання ФСБ щедро даючи матеріал руській пропаганді.Тому і маринують пацана і ще довго маринуватимуть...поки не буде така-сяка ясність...
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26.02.2025 17:24
+4
Ідіот, докази є.
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26.02.2025 17:01
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суддя затягує щоб послабити вирок.
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26.02.2025 16:49 Ответить
Тоб то, доказів вини нема, хлопця намагаются додавити.
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26.02.2025 16:52 Ответить
Ідіот, докази є.
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26.02.2025 17:01 Ответить
Ідіот, як шоб були б докази то був би і вирок.
Як шо вони є у тебе, ідіот, надай на м га розгляд.
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26.02.2025 17:08 Ответить
Доказів проти цього дибільного кацапа там вагон і маленька вагонетка - суддя спеціально зятягує справу що виправдати цього вбивцю видатної українки !!! на гіляку дибіла !!!
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26.02.2025 17:17 Ответить
Вбивцю? А шо, не шановний, був вже вирок суду який визнав його вбивцею? Чи ви берете приклад з нашого вами обраного президента який срав на Конституцію? То ви дебіл, провокатор чи серун на Конституцію України? Чи відразу три в одному?
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26.02.2025 18:23 Ответить
На гіляку треба таких тупих дебілів як ти шо не знають ані законів ані Конституції України. завдяки таким як ви, тупим дебілам, у нас зараз такий президент, така його шобла слуг, така війна і різноманітних кгбшних сексотів в видатні люди України тягнуть.
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26.02.2025 18:36 Ответить
за цинічне вбивство видатної українки, захисниці прав етнічних українців у своїй Богом даній країні, на свої мову, культуру, Героїв від посягань пост кацапо-совкового, червоножопого, комуно-нацистького окупаційного лайна, біонепотребу його потрібно четвертувати !!!
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26.02.2025 17:21 Ответить
Поки що залізно довели що хлопець там справді сидів,і що після вбивства він звідтам втік.І все.Ніхто не бачив як він стріляв,зброю з його відбитками не знайшли,і в будь якій західноєвропейській країні чи в Штатах його б давно відпустили...От власне цього і боїться суддя,коли все це з апеляціями дійде до Страсбурга в ЄСПЛ то там хлопця однозначно виправдають а при цьому ще й докопаються що Фаріон була завербована в КДБ ,також членом КПРС і до останнього виконувала завдання ФСБ щедро даючи матеріал руській пропаганді.Тому і маринують пацана і ще довго маринуватимуть...поки не буде така-сяка ясність...
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26.02.2025 17:24 Ответить
Пиши на родном язикє, не мордуй себе
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26.02.2025 18:38 Ответить
Типичное украинское правосудие. Посадили чела, но доказать ничего не могут. Это ненормально.
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26.02.2025 21:53 Ответить
 
 