Убийство Фарион: Зинченко продлили меру пресечения до 24 апреля

Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко до 24 апреля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

До начала заседания Вячеслава Зинченко привезли в здание суда. Он также пообщался с журналистами. Зинченко рассказал, что имеет возможность общаться с отцом 15 минут один раз в неделю. Также он добавил, что чувствует себя в безопасности после усиления мер безопасности, в частности ,ношение бронежилета и шлема.

Прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения для Вячеслава Зинченко на 60 суток без права внесения залога. В случае изменения меры пресечения или, если его не продлят, обвиняемый может не являться в суд.

Адвокат подсудимого попросил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

Суд постановил продлить Зинченко меру пресечения - арест без права внесения залога до 24 апреля. Следующее заседание состоится 10 марта.

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Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

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