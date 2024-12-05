Убийство Фарион: меру пресечения для Зинченко оставили без изменений. ФОТО

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Галицкий районный суд Львова 13 ноября продлил для Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток до 12 января.

Защита просила изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства. Аргументируют это тем, что, в частности, нет ни одного прямого доказательства против подозреваемого Зинченко. И то, что он ранее не судим.

Прокуроры считают подозрение обоснованным. И просят оставить меру пресечения без изменения - содержание под стражей без залога.

Суд оставил без изменений меру пресечения.

Подозреваемый и один из его адвокатов - Игорь Сулима, приняли участие в заседании с помощью видеосвязи.

Также в зале суда присутствует мама подозреваемого Зинченко и люди, надевшие футболки с фотографией подозреваемого и надписью "Зинченко невиновен".

Также в зале были те, кто пришел поддержать семью Фарион - в частности, они принесли фотопортрет языковеда.

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Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

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