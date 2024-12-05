РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10249 посетителей онлайн
Новости Фото
3 867 34

Убийство Фарион: меру пресечения для Зинченко оставили без изменений. ФОТО

Вбивство Фаріон: Зінченко залишиться під вартою

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Галицкий районный суд Львова 13 ноября продлил для Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток до 12 января.

Защита просила изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства. Аргументируют это тем, что, в частности, нет ни одного прямого доказательства против подозреваемого Зинченко. И то, что он ранее не судим.

Прокуроры считают подозрение обоснованным. И просят оставить меру пресечения без изменения - содержание под стражей без залога.

Суд оставил без изменений меру пресечения.

Подозреваемый и один из его адвокатов - Игорь Сулима, приняли участие в заседании с помощью видеосвязи.

Также в зале суда присутствует мама подозреваемого Зинченко и люди, надевшие футболки с фотографией подозреваемого и надписью "Зинченко невиновен".

Вбивство Фаріон: Зінченко залишиться під вартою

Также в зале были те, кто пришел поддержать семью Фарион - в частности, они принесли фотопортрет языковеда.

Вбивство Фаріон: Зінченко залишиться під вартою

Читайте также: К убийству Фарион могут быть причастны неустановленные лица, следователи проверяют почти 300 номеров телефонов

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове в честь Фарион переименовали улицу

Автор: 

убийство (6479) Фарион Ирина (381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
зате львівський суд нарещті закрив кримінальну (не знаю, за адміністративну з цивільною, бо там ще був позов "постраждалого" по ЦК) справу за позовом "янелоха" проти Марусі Звіробій та Софії Федини за слова під час стріму про те, що на фронті стріляють.
5 років знадобилось нашій доблесній Феміді, аби розібратись, що слова двох жінок - волонтерки та військовослужбовиці, які були сказані через відведення українських військ із Золотого у 2019 році - не становлять загрози для потерпілого. Тобто, пана Зеленського.
https://t.me/zelenicholovichky/10656
показать весь комментарий
05.12.2024 15:24
+7
Мутняк повний. Вангую, що Фаріоншу завалили зелені, за критику Зєльца, а пацана використали, для відводу очей. Бо цей шкет точно на проф кіллера не тягне.
показать весь комментарий
05.12.2024 15:41
+6
- Доктор... Что-то я себя, последнее время, плохо чувствую...
- Владимир Александрович... Это может быть "сезонное".. Попробуйте попринимать "общеукрепляющее"... Например, зверобой...
- Вы что?! Издеваетесь?!!!...
показать весь комментарий
05.12.2024 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не знаю чому але якось пофігу...
показать весь комментарий
05.12.2024 15:21 Ответить
Бо ти "какая разніца" типова
показать весь комментарий
05.12.2024 15:23 Ответить
"мовчи абізяна, шо ти паніиаєш.." Л.Подерев'янський
показать весь комментарий
05.12.2024 15:24 Ответить
тому що ти мало того що кацап, та ще й кугут
показать весь комментарий
05.12.2024 16:19 Ответить
судячи з Ваших висловлювань про "кугут" думаю що Ви так собі джентельмен....граф Норфолк))) блін
показать весь комментарий
05.12.2024 16:54 Ответить
Вас без вироку посадять на багато місяців до СІЗО. А всім буде пофігу...
показать весь комментарий
05.12.2024 16:24 Ответить
так і є...
показать весь комментарий
05.12.2024 16:51 Ответить
Мовознавиця, мається на увазі кацапської?
показать весь комментарий
05.12.2024 15:23 Ответить
кацапська не мова, там ізик.
показать весь комментарий
05.12.2024 16:59 Ответить
зате львівський суд нарещті закрив кримінальну (не знаю, за адміністративну з цивільною, бо там ще був позов "постраждалого" по ЦК) справу за позовом "янелоха" проти Марусі Звіробій та Софії Федини за слова під час стріму про те, що на фронті стріляють.
5 років знадобилось нашій доблесній Феміді, аби розібратись, що слова двох жінок - волонтерки та військовослужбовиці, які були сказані через відведення українських військ із Золотого у 2019 році - не становлять загрози для потерпілого. Тобто, пана Зеленського.
https://t.me/zelenicholovichky/10656
показать весь комментарий
05.12.2024 15:24 Ответить
- Доктор... Что-то я себя, последнее время, плохо чувствую...
- Владимир Александрович... Это может быть "сезонное".. Попробуйте попринимать "общеукрепляющее"... Например, зверобой...
- Вы что?! Издеваетесь?!!!...
показать весь комментарий
05.12.2024 15:50 Ответить
Медальки отримали, нагородну зброю отримали, а докази зібрати забули.
показать весь комментарий
05.12.2024 15:24 Ответить
Все затухне. Стус. Чорновіл. Гетьман. Скрябін. Фаріон... Результату 0
показать весь комментарий
05.12.2024 15:27 Ответить
А Скрябін тут яким боком?
показать весь комментарий
05.12.2024 17:03 Ответить
12 років колонії суворого режиму буде справедливим вироком у цій справі...
показать весь комментарий
05.12.2024 15:28 Ответить
кому?
показать весь комментарий
05.12.2024 17:04 Ответить
Мутняк повний. Вангую, що Фаріоншу завалили зелені, за критику Зєльца, а пацана використали, для відводу очей. Бо цей шкет точно на проф кіллера не тягне.
показать весь комментарий
05.12.2024 15:41 Ответить
Ну так 16-17 річні "хлопчики" з Житомирщини (котрих вчора затримали) які підпалили будівлю сільради та збирались пустити потяг під укіс теж не тягнуть на професійних диверсантів.
показать весь комментарий
05.12.2024 16:09 Ответить
Немає жодних даних в інтернеті про "хлопчиків" що спалили сільраду на Житомирщині.Спеціально поцікавився.Є про згорілу сільраду в результаті підпалу сухої трави і про підрив поліційної дільниці якимись пацанами з Харкова.Але скажу при нагоді що спалити якусь раду чи поліційну дільницю заповітна мрія кожного другого українця.Або кожну другу раду.Нагадаю,що чувак,який в ролі президента розстріляв з автомата весь склад Верховної Ради став за це дійсним президентом...
показать весь комментарий
05.12.2024 16:52 Ответить
Погано шукав. На Тернопільщині.
показать весь комментарий
05.12.2024 18:11 Ответить
не сміши людей
показать весь комментарий
05.12.2024 16:42 Ответить
Її до останніх днів життя рвало від Порошенка. А Зелю вона навіть хвалила, бо він на її думку єдиний хто реально почав душити московських попів...
Повірте, я знаю про що пишу.
Так, його вона теж критикувала але мляво і без ентузіазму.
показать весь комментарий
05.12.2024 19:26 Ответить
Не бреши,підаре. Ти не вартий бруду на її взутті. Вас,дегани, плющить навіть від мертвої Ірини Фаріон.
показать весь комментарий
05.12.2024 22:14 Ответить
Моє ставлення до Фаріон в цілому позитивне, навіть попри перелічені вище факти. Її наукові праці і взагалі робота по визволенні національної свідомості українців, нажаль дуже недооцінені...
показать весь комментарий
06.12.2024 06:18 Ответить
Можливо я чогось не розумію. Жіночка ображала військових, за те, що вони знищуючи кацапів на фронті, спілкувалися при цьому російською мовою і репетувала, що вони не є патріотами та українцями, загинула від кілера-підлітка? Шукайте, кому це вигідно!
показать весь комментарий
05.12.2024 16:00 Ответить
ти дійсно не розумієш.
Елітний професор, унікальний мовознавець і патріот - еліта України, була підставлена (аби не фсб-ною) кацапкою Сколовою. Навмисно підставлена - та сама не розуміла - бо пам'ятаю її пику як вона обісралась коли взнала що Фаріон застрелили.

Було викривлено те, про що казала Фаріон і організоване по всій країні цькування, яке бидло з радістю підхопило.

Бидло не розуміє яка проведена спецоперація і який глибокий удар було нанесено Україні.
Це непоправна втрата для України з дуже тяжкими наслідками...
показать весь комментарий
05.12.2024 16:29 Ответить
Військовий,що бекає кацапською і знаходиться у кацапському культурному полі (якщо це не боєць РДК)-це бовдур або ЛАТЕНТНИЙ ЗРАДНИК.
показать весь комментарий
05.12.2024 18:18 Ответить
Він мав якесь відношення до Іріни Фаріон ? Його бачимо в ії дворі ? А кого ще бачили ?
показать весь комментарий
05.12.2024 18:23 Ответить
А вони збираються взагалі розслідувати цю справу? Хто був насправді вбивцєю? Цій клоун в шляпі? Дійсно?
показать весь комментарий
05.12.2024 18:45 Ответить
Нагадаю всім - в момент убивства хтось вимкнув всі камери відеоспостереження . Або , хтось стер записи , саме той і знає хто вбивця . І це не хлопчик --дитина в дивакуватому капелюху однозначно .
показать весь комментарий
05.12.2024 21:58 Ответить
Еге ж бо. На питання "за що ти її вбив" ця підарська "дитина" відповіла "час покаже"-і зовсім не казала "я її не вбивав". Так що не треба відмазувати тварюку,яка жива досі лише тому,що не здає ТОГО,хто її зарядив на це.
показать весь комментарий
05.12.2024 22:11 Ответить
Якщо ви так впевнені що він вбивця , то хто вимкнув камери, або стер записи ? До речі , проста людина доступу до них немає . То хто має-- прошу відповідь зараз .
показать весь комментарий
05.12.2024 23:16 Ответить
І нагадаю , що він казав , що нічого їй не робив . Передивіться всі відео -уважно.
показать весь комментарий
05.12.2024 23:20 Ответить
Надіюсь отримає довічне. Кацапня зоздмухує скандал на рівному місці.
показать весь комментарий
06.12.2024 15:50 Ответить
 
 