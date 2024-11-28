Во Львове в честь Фарион переименовали улицу
28 ноября депутаты Львовского городского совета решили переименовать улицу города Техническая в честь убитого бывшего депутата, языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.
Об этом пишет издание Zahid.net, передает Цензор.НЕТ.
Улица Техническая расположена сбоку от улицы Степана Бандеры и соединяет студгородок "Львовской Политехники", где работала языковед, с пространством Львовского национального университета имени Ивана Франко, в котором она училась, и парком Франко.
Отмечается, что на переименовании именно этой улицы в честь Ирины Фарион настаивала фракция "Свобода", подчеркивая, что языковед много лет проработала во "Львовской политехнике", расположенной рядом.
Улица расположена недалеко от исторического центра города и имеет протяженность 133 м.
В разные годы ул. Техническая называлась Кляйновская боковая, в честь львовского предпринимателя Яна Кляйна, Техницка, Техникерштрассе, Техницкая, а с 1945 года она называлась Техническая в честь университета.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.
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До так званої "росії" не має жодного відношення.
До того ж, назві вулиці Руської вже кілька століть. Вона так називалася, ще коли "росія" називалася "московією".