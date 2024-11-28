РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10983 посетителя онлайн
Новости
3 390 114

Во Львове в честь Фарион переименовали улицу

У Львові на честь Ірини Фаріон назвали вулицю

28 ноября депутаты Львовского городского совета решили переименовать улицу города Техническая в честь убитого бывшего депутата, языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Об этом пишет издание Zahid.net, передает Цензор.НЕТ.

Улица Техническая расположена сбоку от улицы Степана Бандеры и соединяет студгородок "Львовской Политехники", где работала языковед, с пространством Львовского национального университета имени Ивана Франко, в котором она училась, и парком Франко.

Отмечается, что на переименовании именно этой улицы в честь Ирины Фарион настаивала фракция "Свобода", подчеркивая, что языковед много лет проработала во "Львовской политехнике", расположенной рядом.

Читайте также: Убийство Фарион: Меру пресечения подозреваемому Зинченко продлили до 12 января

Улица расположена недалеко от исторического центра города и имеет протяженность 133 м.

В разные годы ул. Техническая называлась Кляйновская боковая, в честь львовского предпринимателя Яна Кляйна, Техницка, Техникерштрассе, Техницкая, а с 1945 года она называлась Техническая в честь университета.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Читайте также: К убийству Фарион могут быть причастны неустановленные лица, следователи проверяют почти 300 номеров телефонов

Автор: 

Львов (4580) переименования (739) улица (196) Фарион (380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Тут все правильно. Назва походить від нашої прадавньої назви Русь.
До так званої "росії" не має жодного відношення.

До того ж, назві вулиці Руської вже кілька століть. Вона так називалася, ще коли "росія" називалася "московією".
показать весь комментарий
28.11.2024 19:49
+14
Вентилятор вмикнувся, зараз усі з секти "хоч поржом" почнуть накидати, бо українське то не про них.
показать весь комментарий
28.11.2024 19:59
+12
Наша перемога буде остаточною тоді, коли на честь Ірини Фаріон перейменують вулицю в Донецьку!
показать весь комментарий
28.11.2024 19:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
чудовий самообман. але най буде.
показать весь комментарий
29.11.2024 23:11 Ответить
Скільки цим Mawka Lisowyм платять за розпалювання ворожнечі в державі? Якесь воно, злинявши за кордон, відмовляє жінці у висловленні її приватної думки, в той же час нав'язує свою гнилу думку - та ще у такій агресивній формі!
показать весь комментарий
29.11.2024 11:50 Ответить
Не звертайте уваги на хворе створіння, воно дзеркалить тролить.
показать весь комментарий
29.11.2024 23:34 Ответить
Тупий рашиський троль💩
показать весь комментарий
01.12.2024 13:05 Ответить
ти класичний тупий фаріонівець.
показать весь комментарий
01.12.2024 15:25 Ответить
Я б тебе наизнанку вивернув на зустрічі😁
показать весь комментарий
01.12.2024 15:34 Ответить
у тебе чисто кацапський підхід: коли мізків немає - руками махають
показать весь комментарий
01.12.2024 15:40 Ответить
Таки як ти повині лежати поруч з фаріон, це вона добре знала українську і любила подискувати з ворогами, яких треба просто знищувати, як на війні☝️
показать весь комментарий
01.12.2024 19:47 Ответить
ну що ти зі своєю недоклепаною головою можеш ще видати. папуга фаріонівска іншого не може.
показать весь комментарий
01.12.2024 19:53 Ответить
Це добре що в Україні більше немає такого кацапського гавна як ти💩
показать весь комментарий
02.12.2024 02:04 Ответить
івивчи українську, а то понтам помилки мішають: при зустрічі.
показать весь комментарий
01.12.2024 15:42 Ответить
російськомовні військові не українці казала ця підорша тримаючи у руках партбілет. переіменувателів вулиці треба провести до смереки
показать весь комментарий
04.01.2025 00:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 