Убийство Фарион: Меру пресечения подозреваемому Зинченко продлили до 12 января
Галицкий районный суд Львова оставил без изменений меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион", - говорится в сообщении.
Зинченко будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток - до 12 января 2025 года включительно.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.
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За що тримаємо?
Чтобы что то компенсировать должен быть суд, который признает людей невиновными. И вот тогда люди пойдут в другой суд сбивать с этого государства в тройном размере. А так как в юстиции люди умные суда не будет. Дело будет висеть в воздухе до "осёл или падишах точно умрёт"
бидло
Таварісчь-бль, підчитайте собі, що то є Мова. І чому усі нормальні народи так її бережуть і за неї кладуть свої Життя. Придурки? Та канєшна-канєшна! Сукі-нацыаналісты!
А усіх інших випадках тягомотина на роки, аж поки не спливуть строки давності.
1. Де ствол та шо із ним?
2. Хто саме стріляв?
вже не питаю за замовників та спонсорів вбивства