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Убийство Фарион: Меру пресечения подозреваемому Зинченко продлили до 12 января

Підозрюваному у вбивстві Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід

Галицкий районный суд Львова оставил без изменений меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион", - говорится в сообщении.

Зинченко будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток - до 12 января 2025 года включительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К убийству Фарион могут быть причастны неустановленные лица, следователи проверяют почти 300 номеров телефонов

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион

Автор: 

убийство (6484) Фарион Ирина (381) мера пресечения (456) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+8
Ніяких доказів нема і небуде.
За що тримаємо?
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13.11.2024 16:27
+8
малароси далі з радості зі штанів вискакують, шо Ірину вбили. бидло..
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13.11.2024 16:37
+6
Как будут компенсировать моральный ущерб и недополученную выгоду? Нельзя же просто так держать человека за решеткой сколько угодно времени? Дело Дугарь, Антоненка и Кузьменка им что-то компенсировали? А Червинскому как будут компенсировать потерянное время?
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13.11.2024 16:32
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Ніяких доказів нема і небуде.
За що тримаємо?
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13.11.2024 16:27 Ответить
Как будут компенсировать моральный ущерб и недополученную выгоду? Нельзя же просто так держать человека за решеткой сколько угодно времени? Дело Дугарь, Антоненка и Кузьменка им что-то компенсировали? А Червинскому как будут компенсировать потерянное время?
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13.11.2024 16:32 Ответить
Нельзя же просто так держать человека за решеткой сколько угодно времени? Дело Дугарь, Антоненка и Кузьменка им что-то компенсировали?

 Чтобы что то компенсировать должен быть суд, который признает людей невиновными. И вот тогда люди пойдут в другой суд сбивать с этого государства в тройном размере. А так как в юстиции люди умные суда не будет. Дело будет висеть в воздухе до "осёл или падишах точно умрёт"
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13.11.2024 17:20 Ответить
Що дорофєєв, зайшов сьогодні та зареєструвався, щоб покидька захищати
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13.11.2024 22:29 Ответить
тупий представник мудрого наріду знов срати виліз.
бидло
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13.11.2024 16:34 Ответить
Ну, то шо ви вилизли ми бачимо, но навіщо ще собі і рекламу робить?
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13.11.2024 16:37 Ответить
малароси далі з радості зі штанів вискакують, шо Ірину вбили. бидло..
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13.11.2024 16:37 Ответить
Ну, може ви у той далекій Америці з радістю зі штанів і вискакуєтє, хто вас зна, а нам з України цього не видно.
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13.11.2024 16:39 Ответить
Розумні розуміють, що до чого, дуракам не дано зрозуміти.
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13.11.2024 16:39 Ответить
Особливо коли відчинят архів Львівського КДБ.
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13.11.2024 17:20 Ответить
Яволь.
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13.11.2024 17:42 Ответить
Не пані, а товарищ.
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13.11.2024 17:59 Ответить
Впевнений шо через 5 років її і зять не згадає.
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13.11.2024 18:03 Ответить
А Ви не задавалися питанням, для чого вуличні, безпородні двірняжки обгавкують камази? Щоб підняти свій статус у зграї! А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь! Але гицель не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон... Хе-хе...
Таварісчь-бль, підчитайте собі, що то є Мова. І чому усі нормальні народи так її бережуть і за неї кладуть свої Життя. Придурки? Та канєшна-канєшна! Сукі-нацыаналісты!
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13.11.2024 18:41 Ответить
Ї зять загинув на фронті. Через три місяці
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13.11.2024 19:51 Ответить
Не зупиняючись саме на Фаріон, щоразу, в Україні кожну справу тягнуть роками. Більшість справ за кордоном - місяць-два і вердикт суду. А в нас так буває, лише коли занести судді мішок паперових подарунків, ну або дати в фізіономію прокурору/депутату. От тоді справа йде швидко.
А усіх інших випадках тягомотина на роки, аж поки не спливуть строки давності.
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13.11.2024 16:43 Ответить
Менти глоки вже по розбирали і медальки. Тепер треба ще винуватість знайти...
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13.11.2024 17:07 Ответить
З арештом усе зрозуміло, тіко два питання:
1. Де ствол та шо із ним?
2. Хто саме стріляв?
вже не питаю за замовників та спонсорів вбивства
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13.11.2024 17:15 Ответить
невже так важко зі смаркача вибити,де він пістолєт викинув? та підсадіть його в тюрмі в прес-хату, все розкаже
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13.11.2024 17:37 Ответить
Давай тебе посадим.
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13.11.2024 17:57 Ответить
іди в дупу
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13.11.2024 18:03 Ответить
Андрияшин, а ти не маєш бажання посидить замість нього? Чого це ти так його захищаєш? Що родич чи його співучасник?
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13.11.2024 22:25 Ответить
А навіщо його зробили підозрюваним ? Щоб заплутати слідство ?
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13.11.2024 19:48 Ответить
Хай сидить. Там уся сімʼя, як зграя вовків. Що мамка , що « військовий» папка. Ті хто пішов підпалювати автівки військових отримали вироки, а цей вилупок за гроші вирішив вбити людину. Він заздалегідь готувався, спробував себе. Чомусь не збіг на фронт захищати країну де народився, а ось беззахисну літню жінку з легкістю вбив. Сподіваюсь отримує по заслузі
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13.11.2024 22:21 Ответить
Вiд Матвiя 7:1-5 UBIOНе судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам.
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14.11.2024 00:05 Ответить
Будеш читати ці тезиси, коли хтось вбʼє твого родича чи близького. Лицемірство починається там де закінчуються аргументи. Звертайся до себе, постукай у свою душу, а не повчай інших бо в тебе тільки чужі слова, які ти не відчуваєш у душі. Тобі мало язика, який вбивця показав всім, хто був присутній у суді, тебе замало, що мати, як відьма себе поводила у суді.
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14.11.2024 16:52 Ответить
 
 