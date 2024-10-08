Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион
По принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры Львовским апелляционным судом оставлен под стражей 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, ранее Галицкий районный суд г. Львова продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры.
"Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это постановление следственного судьи и просил его отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - пояснили в Офисе генпрокурора.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.
Звичайно, його "вели" куратори. Чи то з рашки, чи то з України. Бо пані Фаріон добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала.
Але стріляла ця чмоніна. Крапка.
Я написала - ВПЕВНЕНА. Докази тобі треба ? В сраці докази.
У нього хіба що на лобєшнику не написано, що він її тупо вбив, а ці імпотенти шукають доказів. Ну почекай. Тобі їх знайдуть у суді.
Повторюю. Ти напсиав, що я написала "вірю". Вірять такі як ти, що ганяють до церкви виціловувати попам руки. Це раз. Я написала - вневнена. Чому впевнена?
ому, що варто проаналізувати деталі. Але аналітика - то не для тебе, ти ж навіь читати не можеш.
Це відносно того, якщо замовники - з когорти зЕлені.
Як думаєш, навіщо на весь світ показували те шоу з суду? Де він метляв язиком. Бо все те потім можні оскаржити і випустити цього поца на свободу.
Ти хоч трошки аналізуй, поборник чистоти в юриспруденції.
Може він вас там ходив шукав? Хтів, щоб ви його навчили мудрості та наївним бздурам?
А потім ви мене перепитаєте.
І ви не відповіли - в Ірландії у Донегалі сидите на підсосі на соціалці ? Чи майорите прапорцем в Україні?
Як громадянка України я за захист підозрюваного
згідно законів України .
Тому повторю.
Ви проти української юриспруденції? Чи за?
юриспруденція -українська .
До речі, як писала? В лічку? Замовними листами? Телеграми відсилал?
Давай просвіти нас.
А коли ти не чула, що Фаріон казала про ЗЕлуп, то ось послухай.ТЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=Da5ZlW1o6fc Фаріон про ЗЕлупу
https://www.youtube.com/watch?v=EcoGMomKE3U Знов про ЗЕлупу на 5-ій хвилині
Відгугли. Якщо IQ дозволяє.
Своє прізвище не даю. Тому що я працюю в серйозній структурі у Франції , і не хочу, щоб різні "особі" лазили по моїх даних в інтернеті.
Які б помилки собі не дозволяла Фаріон, вона була полум"яна патріотка України. Але Яніна її спровокувала на гострий непотрібний вислів, а потім почалося цькування.
До речі, кого ЩЕ так цькували? Отож. Той ти приєдналася до того цькування. вже по її смерті.
І не тринді, працюєш на сур'йозну структуру у Франції, яка дозволяє сидіти на форумах, ображати людей й вносити розбрат???
Під ВПН можна й про роботу на ЦРУ розповідати. На повному сур'йозі.
Пи.Си. А до Фаріон я завжди погано відносилась. Через її гебняве минуле. І за наїзди на військових. Вона ж відмовилась пройти поліграф.
Ти відносилась понгано до Фаріон? Ну, мила пані, то таке. Кожному своє.
До речі, а що ви бачите у люстерко? Дуже розумну ? Чи заздрісне бабисько? 🥶
Все, бб.
Ти хочеш сказати, що в люстерко твій фейс не влізе?
зовсім нічого не значить.
Але за "добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала." - маю сумнів. Ії до останніх днів рвало від Порошенка. І саме на нього вона витрачала багато часу у своїх відосах.
А Зе вона навіть хвалила, коли за його каденції почали тільки на словах московську церкву "утискати"...
і як вишенька на торті: хто вбив Кенеді?
Вбили багато. Це факт.