Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион

По принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры Львовским апелляционным судом оставлен под стражей 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ранее Галицкий районный суд г. Львова продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры.

Также читайте: Убийство Фарион: Меру пресечения Зинченко продлили до 17 ноября

"Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это постановление следственного судьи и просил его отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины: Я никого не убивал