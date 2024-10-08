РУС
1 805 56

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион

Підозрюваному у вбивстві Фаріон Зінченку залишили запобіжний захід без змін

По принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры Львовским апелляционным судом оставлен под стражей 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ранее Галицкий районный суд г. Львова продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон Зінченко

"Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это постановление следственного судьи и просил его отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Топ комментарии
+11
от чудовий показник інтелектуального недорозвинення - доказів - жодних! але "я вірю"! звісно, це аргумент покарати будь кого
показать весь комментарий
08.10.2024 13:44 Ответить
+7
от пришелепкувате створіння - "в сраці докази"! через таких розумовообмежених як ти, справжні вбивці зараз спокійно займаються своїми справами, бо тупий плєбс вже собі вбивцю призначив
показать весь комментарий
08.10.2024 14:18 Ответить
+6
Я впевнена - саме це ЧМО стріляло у Фаріон.
Звичайно, його "вели" куратори. Чи то з рашки, чи то з України. Бо пані Фаріон добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала.
Але стріляла ця чмоніна. Крапка.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:35 Ответить
от чудовий показник інтелектуального недорозвинення - доказів - жодних! але "я вірю"! звісно, це аргумент покарати будь кого
показать весь комментарий
08.10.2024 13:44 Ответить
Де я написала недолуге слово "вірю"? Ти читати не вмієш, а щось там *********?
Я написала - ВПЕВНЕНА. Докази тобі треба ? В сраці докази.
У нього хіба що на лобєшнику не написано, що він її тупо вбив, а ці імпотенти шукають доказів. Ну почекай. Тобі їх знайдуть у суді.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:14 Ответить
от пришелепкувате створіння - "в сраці докази"! через таких розумовообмежених як ти, справжні вбивці зараз спокійно займаються своїми справами, бо тупий плєбс вже собі вбивцю призначив
показать весь комментарий
08.10.2024 14:18 Ответить
Драйвер, ти не сильно драйвОвий. Цікаво, справді в Ірландії на соціалці сидиш, чи прикриваєшся їхнім прапором?
Повторюю. Ти напсиав, що я написала "вірю". Вірять такі як ти, що ганяють до церкви виціловувати попам руки. Це раз. Я написала - вневнена. Чому впевнена?
ому, що варто проаналізувати деталі. Але аналітика - то не для тебе, ти ж навіь читати не можеш.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:24 Ответить
впевненність нададуть його рукавички, експертиза порохів на них, на його руках, балістична еспертиза знайденої зброї тощо а не пусті балачки такої дурепи як ти
показать весь комментарий
08.10.2024 14:26 Ответить
А ти впевнений, що то будуть саме його рукавички?
Це відносно того, якщо замовники - з когорти зЕлені.

Як думаєш, навіщо на весь світ показували те шоу з суду? Де він метляв язиком. Бо все те потім можні оскаржити і випустити цього поца на свободу.
Ти хоч трошки аналізуй, поборник чистоти в юриспруденції.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:33 Ответить
якщо немає доказів, окрім повідомлєнь в стилі "одна-бабка-казала", то нащо його тримати під вартою? щоб припадашні накшталт тебе раділи що мусора когось піймали?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:35 Ответить
Ну тоді один дідко нехай розкаже, що та потороч робила переодягненою біля будинку Фаріон? Чому знімало квартиру у Львові? Чому потім швидко змилося зі Львову?
Може він вас там ходив шукав? Хтів, щоб ви його навчили мудрості та наївним бздурам?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:42 Ответить
а що з переліченного протизаконно?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:43 Ответить
Ви серйозно? То бажаю вам, щоб біля вашого дому законно сидів мутний тип і стежив зв вами протягом кількох днів.
А потім ви мене перепитаєте.
І ви не відповіли - в Ірландії у Донегалі сидите на підсосі на соціалці ? Чи майорите прапорцем в Україні?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:07 Ответить
так, я серьйозно! що з переліченного є правопорушенням? мутність? сидіння? чи термін?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:09 Ответить
Тримають під вартою, щоб люди його не судили.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:35 Ответить
умалішенні на кшталт
показать весь комментарий
08.10.2024 17:03 Ответить
Ви проти чистоти в юриспруденції ?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:52 Ответить
Ви проти укарїнської юриспруденції? Чи за?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:05 Ответить
Звичайно я проти суду Лінча .

Як громадянка України я за захист підозрюваного
згідно законів України .
показать весь комментарий
08.10.2024 15:14 Ответить
На жаль, це не відповідь на моє питання.
Тому повторю.
Ви проти української юриспруденції? Чи за?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:18 Ответить
В моїй країні ,а це Україна ,є лише одна
юриспруденція -українська .
показать весь комментарий
08.10.2024 15:29 Ответить
Вона нажаль корумпована.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:36 Ответить
Тобто - ви ЗА українську юриспруденцію?вірніш, юриспруденцію в Україні?
показать весь комментарий
08.10.2024 17:56 Ответить
Фаріонша зе! вставляла??? Вона йому скарги на військових, що російською спілкуються писала! І на Залужнрго скаржилась, що він за такк не карає.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:14 Ответить
Ану Маріна Нєчяєва дай лінк на скаргу, що Фаріон йому писала.
До речі, як писала? В лічку? Замовними листами? Телеграми відсилал?
Давай просвіти нас.
А коли ти не чула, що Фаріон казала про ЗЕлуп, то ось послухай.ТЕ.

https://www.youtube.com/watch?v=Da5ZlW1o6fc Фаріон про ЗЕлупу

https://www.youtube.com/watch?v=EcoGMomKE3U Знов про ЗЕлупу на 5-ій хвилині
показать весь комментарий
08.10.2024 14:22 Ответить
Знову з теБЕ хамська натура пре. Своє прізвище не даєш - бо стрьомно?)))

Відгугли. Якщо IQ дозволяє.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:43 Ответить
З мене пре не хамська натура, а відраза до тупих. І ця відраза настільки сильна, що меен пре на хамство.
Своє прізвище не даю. Тому що я працюю в серйозній структурі у Франції , і не хочу, щоб різні "особі" лазили по моїх даних в інтернеті.
Які б помилки собі не дозволяла Фаріон, вона була полум"яна патріотка України. Але Яніна її спровокувала на гострий непотрібний вислів, а потім почалося цькування.

До речі, кого ЩЕ так цькували? Отож. Той ти приєдналася до того цькування. вже по її смерті.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:02 Ответить
у дзеркало менше заглядай - бо тупу там побачиш.

І не тринді, працюєш на сур'йозну структуру у Франції, яка дозволяє сидіти на форумах, ображати людей й вносити розбрат???

Під ВПН можна й про роботу на ЦРУ розповідати. На повному сур'йозі.

Пи.Си. А до Фаріон я завжди погано відносилась. Через її гебняве минуле. І за наїзди на військових. Вона ж відмовилась пройти поліграф.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:18 Ответить
Так, сиджу на форумах, розводжу срач - і що?
Ти відносилась понгано до Фаріон? Ну, мила пані, то таке. Кожному своє.
До речі, а що ви бачите у люстерко? Дуже розумну ? Чи заздрісне бабисько? 🥶
показать весь комментарий
08.10.2024 18:28 Ответить
Адекватну особу бачу. У дзеркалі. Словник тлумачний у поміч. Дізнаєтесь - в чому різниця. Між дзеркалом, та люстерком.

Все, бб.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:39 Ответить
Що ти там бубниш?
Ти хочеш сказати, що в люстерко твій фейс не влізе?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:51 Ответить
Ваша впевненість в світі реальних доказів
зовсім нічого не значить.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:49 Ответить
фаріонша хіба що вставляла провокаціїї у суспільстві . щоюб розпалювати ворожнечу. чого варте те як вона чмирила нащіх захисників що розмовляють російскою мовою . як ї її колега тягнтсрак ( голежка тягнибок) завжди вилазе як вкрай потрібно нашім ворогам внести розкол та ворожнечу у суспільстві. ще потрібно розслідувати на кого ця бабця працювала
показать весь комментарий
08.10.2024 15:19 Ответить
Я теж схильний вважати, що це чмо хтось використав і велике питання хто саме.
Але за "добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала." - маю сумнів. Ії до останніх днів рвало від Порошенка. І саме на нього вона витрачала багато часу у своїх відосах.
А Зе вона навіть хвалила, коли за його каденції почали тільки на словах московську церкву "утискати"...
показать весь комментарий
08.10.2024 15:46 Ответить
отака біснувата і Рифмастера осуджувала.
і як вишенька на торті: хто вбив Кенеді?
показать весь комментарий
08.10.2024 17:41 Ответить
Звідки така впевненість? Знаряддя вбивства зброї не знайдено, Фаріон швиденько похоронили, не вилучивши кулі з тіла, нагородивши правоохоронців за затримання підозрюваного, провину котрого судом не доведено!!! Браво ЗЕБОТАМ!
показать весь комментарий
08.10.2024 19:38 Ответить
куратори в телеграмі тільки одні , москва , любяʼнка .
показать весь комментарий
08.10.2024 13:40 Ответить
Ось яка "принципова" прокуратура Львівська! Це ж не бурштиновоцигаркові справи.....
показать весь комментарий
08.10.2024 14:32 Ответить
українська правоохоронна система керується не Законами, а резонансом в суспільстві! на жаль суспільство злегка дебільнувате
показать весь комментарий
08.10.2024 14:40 Ответить
Фаріон не давала відділити українську мову від українців. Вбили її ті, кому це дуже не подобалося.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:55 Ответить
цей пацан?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:10 Ответить
Російськомовні.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:30 Ответить
Думаю все простіше. Вона була занадто галаслива. І фсб вибрало її для вбивства, шоб резонанс був більшим.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:49 Ответить
А скільки думаєш російськомовні вбили українців за останні 100 років?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:48 Ответить
Це ніяким чином не вдноситься до питання "чому саме Фаріон?".
показать весь комментарий
08.10.2024 17:34 Ответить
І все ж?
показать весь комментарий
08.10.2024 17:37 Ответить
Якщо ви хочете відвернути розмову від того, що Фаріон була галасливою провокаторшою, тоді можемо обговорити ваше питання.
Вбили багато. Це факт.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:46 Ответить
Вбили багато, бо всі вони були галасливими провокаторами...?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:27 Ответить
Якщо треба зробити медійний резонанс, то кого будуть вбивати - бомжа Васю чи Фаріон?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:31 Ответить
Цей упориш міг шмаляти в будь-кого і під впливом будь-кого - факт.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:18 Ответить
Хто хавгодно міг шмаляти в будь-кого і під впливом будь кого. Було б добре шоб правоохоронці такі шось нарили конкретне.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:45 Ответить
під впливом будь-чого, наприклад зеленого змія, за прикладом радянської піхоти.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:54 Ответить
то ще питання, шо на радянську піхоту впливало краще - зелений змій чи заград отряди.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:55 Ответить
 
 