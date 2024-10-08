Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Фаріон
За принципової позиції Львівської обласної прокуратури Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.
"Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - пояснили в Офісі генпрокурора.
Убивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.
Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.
Звичайно, його "вели" куратори. Чи то з рашки, чи то з України. Бо пані Фаріон добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала.
Але стріляла ця чмоніна. Крапка.
Я написала - ВПЕВНЕНА. Докази тобі треба ? В сраці докази.
У нього хіба що на лобєшнику не написано, що він її тупо вбив, а ці імпотенти шукають доказів. Ну почекай. Тобі їх знайдуть у суді.
Повторюю. Ти напсиав, що я написала "вірю". Вірять такі як ти, що ганяють до церкви виціловувати попам руки. Це раз. Я написала - вневнена. Чому впевнена?
ому, що варто проаналізувати деталі. Але аналітика - то не для тебе, ти ж навіь читати не можеш.
Це відносно того, якщо замовники - з когорти зЕлені.
Як думаєш, навіщо на весь світ показували те шоу з суду? Де він метляв язиком. Бо все те потім можні оскаржити і випустити цього поца на свободу.
Ти хоч трошки аналізуй, поборник чистоти в юриспруденції.
Може він вас там ходив шукав? Хтів, щоб ви його навчили мудрості та наївним бздурам?
А потім ви мене перепитаєте.
І ви не відповіли - в Ірландії у Донегалі сидите на підсосі на соціалці ? Чи майорите прапорцем в Україні?
Як громадянка України я за захист підозрюваного
згідно законів України .
Тому повторю.
Ви проти української юриспруденції? Чи за?
юриспруденція -українська .
До речі, як писала? В лічку? Замовними листами? Телеграми відсилал?
Давай просвіти нас.
А коли ти не чула, що Фаріон казала про ЗЕлуп, то ось послухай.ТЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=Da5ZlW1o6fc Фаріон про ЗЕлупу
https://www.youtube.com/watch?v=EcoGMomKE3U Знов про ЗЕлупу на 5-ій хвилині
Відгугли. Якщо IQ дозволяє.
Своє прізвище не даю. Тому що я працюю в серйозній структурі у Франції , і не хочу, щоб різні "особі" лазили по моїх даних в інтернеті.
Які б помилки собі не дозволяла Фаріон, вона була полум"яна патріотка України. Але Яніна її спровокувала на гострий непотрібний вислів, а потім почалося цькування.
До речі, кого ЩЕ так цькували? Отож. Той ти приєдналася до того цькування. вже по її смерті.
І не тринді, працюєш на сур'йозну структуру у Франції, яка дозволяє сидіти на форумах, ображати людей й вносити розбрат???
Під ВПН можна й про роботу на ЦРУ розповідати. На повному сур'йозі.
Пи.Си. А до Фаріон я завжди погано відносилась. Через її гебняве минуле. І за наїзди на військових. Вона ж відмовилась пройти поліграф.
Ти відносилась понгано до Фаріон? Ну, мила пані, то таке. Кожному своє.
До речі, а що ви бачите у люстерко? Дуже розумну ? Чи заздрісне бабисько? 🥶
Все, бб.
Ти хочеш сказати, що в люстерко твій фейс не влізе?
зовсім нічого не значить.
Але за "добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала." - маю сумнів. Ії до останніх днів рвало від Порошенка. І саме на нього вона витрачала багато часу у своїх відосах.
А Зе вона навіть хвалила, коли за його каденції почали тільки на словах московську церкву "утискати"...
і як вишенька на торті: хто вбив Кенеді?
Вбили багато. Це факт.