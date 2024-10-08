УКР
Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Фаріон

Підозрюваному у вбивстві Фаріон Зінченку залишили запобіжний захід без змін

За принципової позиції Львівської обласної прокуратури Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Також читайте: Вбивство Фаріон: Запобіжний захід Зінченку продовжили до 17 листопада

Підозрюваний у вбивстві Фаріон Зінченко

"Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Також читайте: Вбиство Фаріон: захист вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення

+11
от чудовий показник інтелектуального недорозвинення - доказів - жодних! але "я вірю"! звісно, це аргумент покарати будь кого
08.10.2024 13:44
+7
от пришелепкувате створіння - "в сраці докази"! через таких розумовообмежених як ти, справжні вбивці зараз спокійно займаються своїми справами, бо тупий плєбс вже собі вбивцю призначив
08.10.2024 14:18
+6
Я впевнена - саме це ЧМО стріляло у Фаріон.
Звичайно, його "вели" куратори. Чи то з рашки, чи то з України. Бо пані Фаріон добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала.
Але стріляла ця чмоніна. Крапка.
08.10.2024 13:35
Я впевнена - саме це ЧМО стріляло у Фаріон.
Звичайно, його "вели" куратори. Чи то з рашки, чи то з України. Бо пані Фаріон добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала.
Але стріляла ця чмоніна. Крапка.
08.10.2024 13:35
от чудовий показник інтелектуального недорозвинення - доказів - жодних! але "я вірю"! звісно, це аргумент покарати будь кого
08.10.2024 13:44
Де я написала недолуге слово "вірю"? Ти читати не вмієш, а щось там *********?
Я написала - ВПЕВНЕНА. Докази тобі треба ? В сраці докази.
У нього хіба що на лобєшнику не написано, що він її тупо вбив, а ці імпотенти шукають доказів. Ну почекай. Тобі їх знайдуть у суді.
08.10.2024 14:14
от пришелепкувате створіння - "в сраці докази"! через таких розумовообмежених як ти, справжні вбивці зараз спокійно займаються своїми справами, бо тупий плєбс вже собі вбивцю призначив
08.10.2024 14:18
Драйвер, ти не сильно драйвОвий. Цікаво, справді в Ірландії на соціалці сидиш, чи прикриваєшся їхнім прапором?
Повторюю. Ти напсиав, що я написала "вірю". Вірять такі як ти, що ганяють до церкви виціловувати попам руки. Це раз. Я написала - вневнена. Чому впевнена?
ому, що варто проаналізувати деталі. Але аналітика - то не для тебе, ти ж навіь читати не можеш.
08.10.2024 14:24
впевненість нададуть його рукавички, експертиза порохів на них, на його руках, балістична еспертиза знайденої зброї тощо а не пусті балачки такої дурепи як ти
08.10.2024 14:26
А ти впевнений, що то будуть саме його рукавички?
Це відносно того, якщо замовники - з когорти зЕлені.

Як думаєш, навіщо на весь світ показували те шоу з суду? Де він метляв язиком. Бо все те потім можні оскаржити і випустити цього поца на свободу.
Ти хоч трошки аналізуй, поборник чистоти в юриспруденції.
08.10.2024 14:33
якщо немає доказів, окрім повідомлєнь в стилі "одна-бабка-казала", то нащо його тримати під вартою? щоб припадашні накшталт тебе раділи що мусора когось піймали?
08.10.2024 14:35
Ну тоді один дідко нехай розкаже, що та потороч робила переодягненою біля будинку Фаріон? Чому знімало квартиру у Львові? Чому потім швидко змилося зі Львову?
Може він вас там ходив шукав? Хтів, щоб ви його навчили мудрості та наївним бздурам?
08.10.2024 14:42
а що з переліченого протизаконно?
08.10.2024 14:43
Ви серйозно? То бажаю вам, щоб біля вашого дому законно сидів мутний тип і стежив зв вами протягом кількох днів.
А потім ви мене перепитаєте.
І ви не відповіли - в Ірландії у Донегалі сидите на підсосі на соціалці ? Чи майорите прапорцем в Україні?
08.10.2024 15:07
так, я серьйозно! що з переліченого є правопорушенням? мутність? сидіння? чи термін?
08.10.2024 15:09
Тримають під вартою, щоб люди його не судили.
08.10.2024 16:35
умалішенні на кшталт
08.10.2024 17:03
Ви проти чистоти в юриспруденції ?
08.10.2024 14:52
Ви проти укарїнської юриспруденції? Чи за?
08.10.2024 15:05
Звичайно я проти суду Лінча .

Як громадянка України я за захист підозрюваного
згідно законів України .
08.10.2024 15:14
На жаль, це не відповідь на моє питання.
Тому повторю.
Ви проти української юриспруденції? Чи за?
08.10.2024 15:18
В моїй країні ,а це Україна ,є лише одна
юриспруденція -українська .
08.10.2024 15:29
Вона нажаль корумпована.
08.10.2024 16:36
Тобто - ви ЗА українську юриспруденцію?вірніш, юриспруденцію в Україні?
08.10.2024 17:56
Фаріонша зе! вставляла??? Вона йому скарги на військових, що російською спілкуються писала! І на Залужнрго скаржилась, що він за такк не карає.
08.10.2024 14:14
Ану Маріна Нєчяєва дай лінк на скаргу, що Фаріон йому писала.
До речі, як писала? В лічку? Замовними листами? Телеграми відсилал?
Давай просвіти нас.
А коли ти не чула, що Фаріон казала про ЗЕлуп, то ось послухай.ТЕ.

https://www.youtube.com/watch?v=Da5ZlW1o6fc Фаріон про ЗЕлупу

https://www.youtube.com/watch?v=EcoGMomKE3U Знов про ЗЕлупу на 5-ій хвилині
08.10.2024 14:22
Знову з теБЕ хамська натура пре. Своє прізвище не даєш - бо стрьомно?)))
Відгугли. Якщо IQ дозволяє.

Відгугли. Якщо IQ дозволяє.
08.10.2024 14:43
З мене пре не хамська натура, а відраза до тупих. І ця відраза настільки сильна, що меен пре на хамство.
Своє прізвище не даю. Тому що я працюю в серйозній структурі у Франції , і не хочу, щоб різні "особі" лазили по моїх даних в інтернеті.
Які б помилки собі не дозволяла Фаріон, вона була полум"яна патріотка України. Але Яніна її спровокувала на гострий непотрібний вислів, а потім почалося цькування.

До речі, кого ЩЕ так цькували? Отож. Той ти приєдналася до того цькування. вже по її смерті.
08.10.2024 18:02
у дзеркало менше заглядай - бо тупу там побачиш.

І не тринді, працюєш на сур'йозну структуру у Франції, яка дозволяє сидіти на форумах, ображати людей й вносити розбрат???

Під ВПН можна й про роботу на ЦРУ розповідати. На повному сур'йозі.

Пи.Си. А до Фаріон я завжди погано відносилась. Через її гебняве минуле. І за наїзди на військових. Вона ж відмовилась пройти поліграф.
08.10.2024 18:18
Так, сиджу на форумах, розводжу срач - і що?
Ти відносилась понгано до Фаріон? Ну, мила пані, то таке. Кожному своє.
До речі, а що ви бачите у люстерко? Дуже розумну ? Чи заздрісне бабисько? 🥶
08.10.2024 18:28 Відповісти
Адекватну особу бачу. У дзеркалі. Словник тлумачний у поміч. Дізнаєтесь - в чому різниця. Між дзеркалом, та люстерком.

Все, бб.
08.10.2024 18:39 Відповісти
Що ти там бубниш?
Ти хочеш сказати, що в люстерко твій фейс не влізе?
08.10.2024 20:51 Відповісти
Ваша впевненість в світі реальних доказів
зовсім нічого не значить.
08.10.2024 14:49 Відповісти
фаріонша хіба що вставляла провокаціїї у суспільстві . щоюб розпалювати ворожнечу. чого варте те як вона чмирила нащіх захисників що розмовляють російскою мовою . як ї її колега тягнтсрак ( голежка тягнибок) завжди вилазе як вкрай потрібно нашім ворогам внести розкол та ворожнечу у суспільстві. ще потрібно розслідувати на кого ця бабця працювала
08.10.2024 15:19 Відповісти
Я теж схильний вважати, що це чмо хтось використав і велике питання хто саме.
Але за "добре вставляла ЗЕленським свічку у сраку і підпалювала." - маю сумнів. Ії до останніх днів рвало від Порошенка. І саме на нього вона витрачала багато часу у своїх відосах.
А Зе вона навіть хвалила, коли за його каденції почали тільки на словах московську церкву "утискати"...
08.10.2024 15:46 Відповісти
отака біснувата і Рифмастера осуджувала.
і як вишенька на торті: хто вбив Кенеді?
08.10.2024 17:41 Відповісти
Звідки така впевненість? Знаряддя вбивства зброї не знайдено, Фаріон швиденько похоронили, не вилучивши кулі з тіла, нагородивши правоохоронців за затримання підозрюваного, провину котрого судом не доведено!!! Браво ЗЕБОТАМ!
08.10.2024 19:38 Відповісти
куратори в телеграмі тільки одні , москва , любяʼнка .
08.10.2024 13:40 Відповісти
Ось яка "принципова" прокуратура Львівська! Це ж не бурштиновоцигаркові справи.....
08.10.2024 14:32 Відповісти
українська правоохоронна система керується не Законами, а резонансом в суспільстві! на жаль суспільство злегка дебільнувате
08.10.2024 14:40 Відповісти
Фаріон не давала відділити українську мову від українців. Вбили її ті, кому це дуже не подобалося.
08.10.2024 14:55 Відповісти
цей пацан?
08.10.2024 15:10 Відповісти
Російськомовні.
08.10.2024 16:30 Відповісти
Думаю все простіше. Вона була занадто галаслива. І фсб вибрало її для вбивства, шоб резонанс був більшим.
08.10.2024 15:49 Відповісти
А скільки думаєш російськомовні вбили українців за останні 100 років?
08.10.2024 16:48 Відповісти
Це ніяким чином не вдноситься до питання "чому саме Фаріон?".
08.10.2024 17:34 Відповісти
І все ж?
08.10.2024 17:37 Відповісти
Якщо ви хочете відвернути розмову від того, що Фаріон була галасливою провокаторшою, тоді можемо обговорити ваше питання.
Вбили багато. Це факт.
08.10.2024 17:46 Відповісти
Вбили багато, бо всі вони були галасливими провокаторами...?
08.10.2024 18:27 Відповісти
Якщо треба зробити медійний резонанс, то кого будуть вбивати - бомжа Васю чи Фаріон?
08.10.2024 20:31 Відповісти
Цей упориш міг шмаляти в будь-кого і під впливом будь-кого - факт.
08.10.2024 15:18 Відповісти
Хто хавгодно міг шмаляти в будь-кого і під впливом будь кого. Було б добре шоб правоохоронці такі шось нарили конкретне.
08.10.2024 15:45 Відповісти
під впливом будь-чого, наприклад зеленого змія, за прикладом радянської піхоти.
08.10.2024 15:54 Відповісти
то ще питання, шо на радянську піхоту впливало краще - зелений змій чи заград отряди.
08.10.2024 15:55 Відповісти
 
 