Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Фаріон

За принципової позиції Львівської обласної прокуратури Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Також читайте: Вбивство Фаріон: Запобіжний захід Зінченку продовжили до 17 листопада

"Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Також читайте: Вбиство Фаріон: захист вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення