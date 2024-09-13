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суд (11499) вбивство (3031) Фаріон (103) підозра (689)

Вбиство Фаріон: захист вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення

Для підозрюваного у вбивстві Фаріон вимагатимуть довічного ув’язнення

У справі про вбивство мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон захист потерпілої сторони наполягатиме на тому, щоб змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення.

Про це на пресконференції заявила адвокатка Наталія Романик, пише hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіла Романик, наразі справа розглядається за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Однак адвокатка планує домогтися перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка стосується вбивства з особливою жорстокістю або з корисливих та хуліганських мотивів і передбачає довічне позбавлення волі.

За словами Романик, їй стали відомі факти, які дають вагомі підстави для такої зміни.

"На мою думку, як адвоката, ті докази, які є в матеріалах справи, говорять, що підозра щодо вчинення злочину саме цією особою абсолютно обґрунтована", - сказала вона.

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Адвокатка також розповіла, що наразі правоохоронці ведуть активну роботу майже цілодобово, зокрема проводять допити та слідчі експерименти. Для підозрюваного призначено судово-медичну експертизу, щоб встановити його осудність. 

Зараз проводять амбулаторну судово-психіатричну експертизу. Якщо підозрюваного визнають неосудним, сторона обвинувачення вимагатиме повторної експертизи.

Окрім цього, Романик розповіла, що готує клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

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Топ коментарі
+28
А що, слідство завершене вже??

Спочатку довічне дайте колоборантам та крадіям.
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13.09.2024 20:07
+20
А що, докази що це той хлоп вже знайшли? Чи то не обов'язково?
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13.09.2024 20:11
+17
Для особообдарованих. Корінна киянка. Чим ім'я невгодило? А прізвище - чоловіка, який загинув. Допомогав теробороні - не брали на фронт за станом здоров'я. Донив. Загинув від повторного інсульту, коли в Києві не було світла по кілька діб.

Я достатньо звітувала перед тобою, який тупо нік патріотичний собі намалював?
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13.09.2024 20:36
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Кацапчику, особисто ти вже можеш не повертатися до України зі свома двома "єзикамі". Ми, "упоротиє", тебе запам*ятали.
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13.09.2024 21:42 Відповісти
Уже одне те,що батько цього чувака (який типу герой,на фронті б"є кацапів)....знаходячись ,типу,на передовій,з 10000 украдвокатів чомусь знайшов прокацапоадвоката,відомого роботою на ригів та кацаподіячів....говорить дуже багато за себе...
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13.09.2024 21:11 Відповісти
а хто зараз буде захищати хлопця з нормальних адвокатів?
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13.09.2024 22:35 Відповісти
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13.09.2024 22:37 Відповісти
🖕
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13.09.2024 22:39 Відповісти
Эта мовная бабка-провокаторша от других людей ничем не отличается.Правосудие должно быть одинаковым для всех.
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13.09.2024 21:28 Відповісти
злобная ука
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13.09.2024 21:30 Відповісти
Ступаай мраZеянец...
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13.09.2024 21:37 Відповісти
ука
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14.09.2024 06:26 Відповісти
Федераст пшло отсель...
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15.09.2024 19:25 Відповісти
ука,ука,ука
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15.09.2024 19:33 Відповісти
Зе влада руками кацапа вбила Фаріон, а сидіти звично повинен звичайний громадянин України.
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13.09.2024 21:37 Відповісти
Як на мене- то копія вбивства Шеремета,окрім самого знаряддя вбивства.
Так само,вищих чинів силового блоку схилили до прес-конференції з нібито вбивства.
Нібито-бо нема доказів і як це керівництво мвс другий раз за кілька років наступило на одні й ті самі граблі?
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13.09.2024 22:04 Відповісти
Вважаю, що це вбила поліція, як Білого. У полицііі ненавидять націоналістів. Хлопець був футболістом . Весь футбол був колись під МВС . Досить просто підібрати кандидата
Приклад - афера з Шереметом- як робити спектакль з розкриттям - віноваті націоналісті , арійці і т п
- 2015 протести уВР , хтось кинув гранату . Винними поліція зробила націоналістів

журналістам потрібно прискіпливо розібратись з цім питанням
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14.09.2024 02:16 Відповісти
Білий був звичайним бандюком. Завалювався з автоматом до фермерів і "просив допомогу на добробати".
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14.09.2024 07:41 Відповісти
Скажить будь ласка, а у багатьох і без автоматів допомогу просять

ТОБТО Білого треба було вбити? А арештувати і посадити - а права людини - це все не для українців?
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14.09.2024 19:09 Відповісти
Народ і без таких "просьб" скидався. А ті збори Білого, хто зна куди йшли. На Майдані він не був. Казав "зброю добував". Тільки тої зброї теж ніхто не бачив. Слава до нього прийшла з моменту приходу в прокуратуру. Усі прокурори розбіглись, залишили сторожити молодого стажера, мати якого була місцевою лідеркою Майдану. В колишні часи він був відомий, як кримінальник. Видно його хтось замовив.
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14.09.2024 21:57 Відповісти
Я вважаю що поліція перевищила свої повномочія і це було зроблено свідомо. Коли в тебе у руках влада , іноді вважаєш що Бога за бороду схватив. Білого не захищаю . Мабуть в них не було компромату щоб посадити, тому зробили под дурачка
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15.09.2024 03:20 Відповісти
Який захист, писаки. В кримінальному процесі є захист обвинувачуваного, є сторона представник державного обвинувачення, а є ПРЕДСТАВНИК потерпілого.
Так що хто вимагатиме? Дегроти, а не журналісти
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13.09.2024 23:43 Відповісти
ФСБ открыто работает в Украине и никому дела нет. Убили провокаторшу. Не жаль совсем. А вот Дима Корчински по прежнему воняет получая указания из Москвы. И почему СБУ не шевелится
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14.09.2024 01:43 Відповісти
Вам до психиатру 🤣🤣🤣
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14.09.2024 02:17 Відповісти
Путин: "Мы всегда будем защищать этнических русских на Украине и ту часть украинского народа, которая чувствует свою языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира".

Путин: "Мы всегда будем защищать русскоязычных на Украине".
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14.09.2024 05:20 Відповісти
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14.09.2024 03:16 Відповісти
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZUH-***************************************************************-WQRtRFkRiEslrnF_TP8juJYx1VCepXLKOwMdpJJ8SrIxm6jkvkQk5S_0gjRpd-q7f0cmhyPKriVj4Rr6F8O7BZX7EwtgFVbb2MuNH0WNA&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid02eKrqFqtUkHLUwzx7hW8Qkp4dXutokQQsbQHWzqurQnLC5J9FbwP65wceXgFFRhoul?__cft__[0]=AZUH-***************************************************************-WQRtRFkRiEslrnF_TP8juJYx1VCepXLKOwMdpJJ8SrIxm6jkvkQk5S_0gjRpd-q7f0cmhyPKriVj4Rr6F8O7BZX7EwtgFVbb2MuNH0WNA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 сентябрь в 11:16 ·

Скандал з петицією про присвоєння Ірині Фаріон Героя України.

Застосунок Дія! Що відбувається? Дія пише, що підписано, а голоси не зараховує. Перш, ніж писати про це, перш, ніж звинувачувати, перевірили в інших людей. Ситуація виявилася такою самою. Підписували через Дію, а в списках підписантів немає!

Давно підписали родиною петицію про присвоєння Ірині Фаріон Героя України. Сьогодні мені написали друзі, які моніторять списки підписантів, що мене там немає. Я НЕ підписувала? Що за... Перепровірили. Син і дочка є, бо підписували через банк. Ми з чоловіком підписували через Дію - і нас немає! Обох немає. Ну гаразд, щось наплутали, хоча підписуємо не вперше. Кинулися до друзів, щоб перевірили себе, ті здивувалися. Хтось відмахнувся (мовляв, ми підписали точно), а хтось таки перевірив. І теж себе не побачив у списках.

Що це за ганьбисько? Розробники Дії, ви знали про цей глюк?

А про те, щоб зайти підписати через Дію і вискакує кюаркод, якого треба разів 100-500 згвалтувати, поки він запустить, а не напише "помилка", ви знали?

Підписала тільки що через банк. Тільки що!!! А була впевнена, що місяць тому. Якого дідька?

Люди, перевірте себе, чи ви там є.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetition.kmu.gov.ua%2Fpetitions%2F6874%3Ffbclid%3*****************************************************************-su14_RD5df2k_aem_sTCgbJlhviuVLWa09yiWcw&h=AT3ust7eKhtLJmHGo9T-7nPnKVQMZfNg99eLzyzPoKELlS2FzUv9_XSvQQKK23j7Kb-***************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0Khvlwe-HfQg6vURpg3nx08dbO8U9RC-rJYMZARuZBs5-Fb6c7LNBVTPh50FvoYlwHLscWuC4Sm_AVbruaXDPlBL_lMLHg591nrqTA5lxIFE2jl3HTHpZX7C_-jZ_zS3e1KJ_X1WhAdxq6L7M_s8IgD59nYQ9xK-vj_tXOnnmVt7Aliup6 https://petition.kmu.gov.ua/petitions/6874...
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14.09.2024 03:21 Відповісти
"порушувачкі", йди вже звідси.
Я написала скаргу Адміну.
Йди своїх кацапів баражируй.
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14.09.2024 09:39 Відповісти
Я підписала 25261 ю.
Звісно, через банк.
Дія, скоріш за все, робитиме всілякі вихиляси
То ж уряд і влаштував цькування
цієї геніальної української вченої.
До речі, підписуйте звання Героїв всім воїнам,
які на сайті петицій.
Вони це заслуговують,а не проросійські члени
нашого уряду.
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14.09.2024 09:36 Відповісти
👍
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14.09.2024 19:05 Відповісти
От би лобами... Вам що тупоголові ні на кого цюцю спустити? Щодо хлопця - вірно, де докази? Вже намалювали? Ну й щодо Фаріон та іншим, - яку ложку-мову знань БОГ в руки всунув, такою й чавкайте, а якої не дав - не пніться, бо всеретесь - відомо від школи, а наразі й дитсадка, чи то всі шпрехають та спікають? Ніхто ще війну з БОГОМ не виграв, та й не єтично й не гігієнічно пхати свою ложку в чужий рот.
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14.09.2024 04:49 Відповісти
Чому у звинувачених. і у потерпілих свої адвокати? Просто в Україні прокурори не на боці ані потерпілих, ані звинувачених. Вони переходять на той бік хто більше дасть. Втім, як і судді.
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14.09.2024 05:09 Відповісти
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