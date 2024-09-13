Вбиство Фаріон: захист вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення
У справі про вбивство мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон захист потерпілої сторони наполягатиме на тому, щоб змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення.
Про це на пресконференції заявила адвокатка Наталія Романик, пише hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповіла Романик, наразі справа розглядається за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Однак адвокатка планує домогтися перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка стосується вбивства з особливою жорстокістю або з корисливих та хуліганських мотивів і передбачає довічне позбавлення волі.
За словами Романик, їй стали відомі факти, які дають вагомі підстави для такої зміни.
"На мою думку, як адвоката, ті докази, які є в матеріалах справи, говорять, що підозра щодо вчинення злочину саме цією особою абсолютно обґрунтована", - сказала вона.
Адвокатка також розповіла, що наразі правоохоронці ведуть активну роботу майже цілодобово, зокрема проводять допити та слідчі експерименти. Для підозрюваного призначено судово-медичну експертизу, щоб встановити його осудність.
Зараз проводять амбулаторну судово-психіатричну експертизу. Якщо підозрюваного визнають неосудним, сторона обвинувачення вимагатиме повторної експертизи.
Окрім цього, Романик розповіла, що готує клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Убивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.
Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
Так само,вищих чинів силового блоку схилили до прес-конференції з нібито вбивства.
Нібито-бо нема доказів і як це керівництво мвс другий раз за кілька років наступило на одні й ті самі граблі?
Приклад - афера з Шереметом- як робити спектакль з розкриттям - віноваті націоналісті , арійці і т п
- 2015 протести уВР , хтось кинув гранату . Винними поліція зробила націоналістів
журналістам потрібно прискіпливо розібратись з цім питанням
ТОБТО Білого треба було вбити? А арештувати і посадити - а права людини - це все не для українців?
Так що хто вимагатиме? Дегроти, а не журналісти
Путин: "Мы всегда будем защищать русскоязычных на Украине".
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid02eKrqFqtUkHLUwzx7hW8Qkp4dXutokQQsbQHWzqurQnLC5J9FbwP65wceXgFFRhoul?__cft__[0]=AZUH-***************************************************************-WQRtRFkRiEslrnF_TP8juJYx1VCepXLKOwMdpJJ8SrIxm6jkvkQk5S_0gjRpd-q7f0cmhyPKriVj4Rr6F8O7BZX7EwtgFVbb2MuNH0WNA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 сентябрь в 11:16 ·
Скандал з петицією про присвоєння Ірині Фаріон Героя України.
Застосунок Дія! Що відбувається? Дія пише, що підписано, а голоси не зараховує. Перш, ніж писати про це, перш, ніж звинувачувати, перевірили в інших людей. Ситуація виявилася такою самою. Підписували через Дію, а в списках підписантів немає!
Давно підписали родиною петицію про присвоєння Ірині Фаріон Героя України. Сьогодні мені написали друзі, які моніторять списки підписантів, що мене там немає. Я НЕ підписувала? Що за... Перепровірили. Син і дочка є, бо підписували через банк. Ми з чоловіком підписували через Дію - і нас немає! Обох немає. Ну гаразд, щось наплутали, хоча підписуємо не вперше. Кинулися до друзів, щоб перевірили себе, ті здивувалися. Хтось відмахнувся (мовляв, ми підписали точно), а хтось таки перевірив. І теж себе не побачив у списках.
Що це за ганьбисько? Розробники Дії, ви знали про цей глюк?
А про те, щоб зайти підписати через Дію і вискакує кюаркод, якого треба разів 100-500 згвалтувати, поки він запустить, а не напише "помилка", ви знали?
Підписала тільки що через банк. Тільки що!!! А була впевнена, що місяць тому. Якого дідька?
Люди, перевірте себе, чи ви там є.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetition.kmu.gov.ua%2Fpetitions%2F6874%3Ffbclid%3*****************************************************************-su14_RD5df2k_aem_sTCgbJlhviuVLWa09yiWcw&h=AT3ust7eKhtLJmHGo9T-7nPnKVQMZfNg99eLzyzPoKELlS2FzUv9_XSvQQKK23j7Kb-***************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0Khvlwe-HfQg6vURpg3nx08dbO8U9RC-rJYMZARuZBs5-Fb6c7LNBVTPh50FvoYlwHLscWuC4Sm_AVbruaXDPlBL_lMLHg591nrqTA5lxIFE2jl3HTHpZX7C_-jZ_zS3e1KJ_X1WhAdxq6L7M_s8IgD59nYQ9xK-vj_tXOnnmVt7Aliup6 https://petition.kmu.gov.ua/petitions/6874...
Я написала скаргу Адміну.
Йди своїх кацапів баражируй.
Звісно, через банк.
Дія, скоріш за все, робитиме всілякі вихиляси
То ж уряд і влаштував цькування
цієї геніальної української вченої.
До речі, підписуйте звання Героїв всім воїнам,
які на сайті петицій.
Вони це заслуговують,а не проросійські члени
нашого уряду.