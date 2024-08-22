Убивство Фаріон: поліція виявила пістолет під час обшуків

Правоохоронці знайшли пістолет та набої під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова.

Зокрема, правоохоронці знайшли: пістолет "Форт" 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, гумові кульки, пару червоних рукавиць, два мобільні телефони з сім-картами та інше.

Слідчі подали клопотання про арешт вилученого майна. Відомо, що обшуки провели 14 серпня у квартирі, проте не вказують ні адреси, ні імені власника помешкання.

Також читайте: Вбивство Фаріон: Підозрюваний Зінченко залишиться під вартою

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.