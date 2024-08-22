Убивство Фаріон: поліція виявила пістолет під час обшуків
Правоохоронці знайшли пістолет та набої під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова.
Зокрема, правоохоронці знайшли: пістолет "Форт" 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, гумові кульки, пару червоних рукавиць, два мобільні телефони з сім-картами та інше.
Слідчі подали клопотання про арешт вилученого майна. Відомо, що обшуки провели 14 серпня у квартирі, проте не вказують ні адреси, ні імені власника помешкання.
Убивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.
Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.
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Щось я зовсім опустився до шамових...
нонсенс.
Те саме. що кацапи називають нас фашистами
Хоча вони такими і є
Так само і ви
В ті самі двері...
Продовжуй вклонятись своєму ідолові
Роздрай на мовному питанні сіяли в Україні Партия Регіонів та Фаріон.
А на фронті кожна зайва секунда може вартувати життя - тому на фронті люди, яки захищають твою дупу, розмовляють тою мовою, якою вони розмовляли з дитиннства! БО ТАК ШВИДШЕ.
Ти ж, шмат лайна, не на фронті 100% і тому не маєш жодого права шось триндіти проти людей, яким ти зобов'язаий своїм життям!
І так, ти, недорозвинена амеба, завдячуєш життям тим, хто защищає Україну на фронті! І ти, разом з усіма фаріонами разом узятими, не вартий мізінця жодного захиснинка України, якою б мовою він не розмовляв! Бо він пішов захищати Україну, а ти - НІ.
І так, ти завдячуєш своїм нікчемним хробачим життям саме тим людям, яких ти обсираєш, бо якщо не вони - кацапи тебе знищать.
І рогулями у Львові називали тупих і неосвідчених сільських жлобів - тобто таких як ти.
В мене український паспорт.
Тому заткніться,
сабачки гаварящіє
Зараз зарано робити якісь висновки.
За потреби знайдуть пістолет, з якого Авраама Лінкольна вбили.
- так пістолєт ,Володя, пєрєвєсіт 100 000 улік
ідіть візміть...
Головне тут чий пістолет знайшли не сказали дуже хитрі шерлокхолмси.