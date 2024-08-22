Убийство Фарион: полиция обнаружила пистолет во время обысков
Правоохранители нашли пистолет и патроны во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова.
В частности, правоохранители нашли: пистолет "Форт" 12-Р с магазином, 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9 ПА, наждачную бумагу, сверла, отвертки, резиновые шарики, пару красных перчаток, два мобильных телефона с сим-картами и прочее.
Следователи подали ходатайство об аресте изъятого имущества. Известно, что обыски провели 14 августа в квартире, однако не указывают ни адреса, ни имени владельца квартиры.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.
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Щось я зовсім опустився до шамових...
нонсенс.
Те саме. що кацапи називають нас фашистами
Хоча вони такими і є
Так само і ви
В ті самі двері...
Продовжуй вклонятись своєму ідолові
Роздрай на мовному питанні сіяли в Україні Партия Регіонів та Фаріон.
А на фронті кожна зайва секунда може вартувати життя - тому на фронті люди, яки захищають твою дупу, розмовляють тою мовою, якою вони розмовляли з дитиннства! БО ТАК ШВИДШЕ.
Ти ж, шмат лайна, не на фронті 100% і тому не маєш жодого права шось триндіти проти людей, яким ти зобов'язаий своїм життям!
І так, ти, недорозвинена амеба, завдячуєш життям тим, хто защищає Україну на фронті! І ти, разом з усіма фаріонами разом узятими, не вартий мізінця жодного захиснинка України, якою б мовою він не розмовляв! Бо він пішов захищати Україну, а ти - НІ.
І так, ти завдячуєш своїм нікчемним хробачим життям саме тим людям, яких ти обсираєш, бо якщо не вони - кацапи тебе знищать.
І рогулями у Львові називали тупих і неосвідчених сільських жлобів - тобто таких як ти.
В мене український паспорт.
Тому заткніться,
сабачки гаварящіє
Зараз зарано робити якісь висновки.
За потреби знайдуть пістолет, з якого Авраама Лінкольна вбили.
- так пістолєт ,Володя, пєрєвєсіт 100 000 улік
ідіть візміть...
Головне тут чий пістолет знайшли не сказали дуже хитрі шерлокхолмси.