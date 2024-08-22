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Убийство Фарион: полиция обнаружила пистолет во время обысков

Убивство Фаріон: поліція виявила пістолет

Правоохранители нашли пистолет и патроны во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова.

В частности, правоохранители нашли: пистолет "Форт" 12-Р с магазином, 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9 ПА, наждачную бумагу, сверла, отвертки, резиновые шарики, пару красных перчаток, два мобильных телефона с сим-картами и прочее.

Следователи подали ходатайство об аресте изъятого имущества. Известно, что обыски провели 14 августа в квартире, однако не указывают ни адреса, ни имени владельца квартиры.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Автор: 

убийство (6475) Фарион (380) пистолет (52)


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Топ комментарии
+37
Розслідування вбивства Ірини Фаріон, покарання вбивць - то справа національної Гідності
Вона - честь і совість справжніх українців
Ми ще не усвідомлюємо, але її справа житиме у віках
Її ім"я вже увіковічнене поряд з Степаном Бандерою
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22.08.2024 18:31
+26
вам просто бракує інтелекту і освіти щоб зрозуміти Фаріон. От і виступаєте в ролі Моськи, яка, знать, сільна
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22.08.2024 18:43
+21
той, хто стріляв в Фаріон, за Україну воювати не буде, бо цінністю її не вважає
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22.08.2024 18:41
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От собі думаю... чому я з тупою одноклітинною, яка й своїх аргументів не має, намагаюсь розмовляти...
Щось я зовсім опустився до шамових...
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22.08.2024 21:50 Ответить
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22.08.2024 21:57 Ответить
Не вистачало ще перед тупим ватним невігласом знімати.
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22.08.2024 22:39 Ответить
Це про Геббельса? Чи про Фаріон?
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23.08.2024 13:02 Ответить
Вона скоріше антиукраїнською діяльністю займалася
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22.08.2024 19:01 Ответить
Якийсь треш,сюр і
нонсенс.
Те саме. що кацапи називають нас фашистами
Хоча вони такими і є
Так само і ви
В ті самі двері...
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22.08.2024 19:11 Ответить
Це ти хвора сектантка. Бо компартійний партбілет фаріонши і її викладання російської мови іноземцям - це відомий факт її біографії.
Продовжуй вклонятись своєму ідолові
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22.08.2024 19:17 Ответить
Треш,сюр і нонсенс,що гнила,голохвоста криса-біженка...сидить в Німеччині на дармрвих євро і намагається вчити нас тут в Україні,що таке добре,а що погано....
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22.08.2024 19:27 Ответить
Ще один боневтік-герой виліз, вас вже не навчиш як показав 2019 рік і хрін чого навчитеся, іпані "какая разніца"
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22.08.2024 20:39 Ответить
Козлы, та й годi. Ще й своею бiльшiстю - обнуленi.
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22.08.2024 21:40 Ответить
Оце єдина Україна !! Оце я розумію !! З якої області строчиш, Херою
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23.08.2024 06:02 Ответить
Кожен, хто сіє роздрай в Україні, коли для виживання потрібне єднання - займається антиукраїнською діяльністю.
Роздрай на мовному питанні сіяли в Україні Партия Регіонів та Фаріон.
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22.08.2024 22:39 Ответить
👏👍
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22.08.2024 22:41 Ответить
Тільки у кацапського лайна українська мова може сіяти розбрат, а в українців мова об'єднує.
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23.08.2024 08:47 Ответить
Коли ти принижуєш співвідчизників через мову - це нікого не може об'єднати, йолопе. Саме тому ти, фаріон і янукович з царьовим - одного поля ягоди.
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23.08.2024 11:17 Ответить
Дебіле, пояснюю на пальцях: українці мають власну мову та говорять на ній і ця мова українців об'єднує, тільки кацапське сміття та їхні шістки кричать, що українська мова роз'єднує, тому ти, Бойко та Арестович одного поля ягоди - підкацапське лайно.
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23.08.2024 15:11 Ответить
Дебіле, пояснюю на пальцях - більше половини ******* українців у аслідок московської окупації вирослі у російськомовному середовищі. І потрібна зміна покоління для того, щоб всі українці поверннулися до українскої на 100%. Причому потрібно популярізувати україннську, а не так, як робить бидло нна кшталт тебе, приннижувати тих, хто виріс російськомовнним.

А на фронті кожна зайва секунда може вартувати життя - тому на фронті люди, яки захищають твою дупу, розмовляють тою мовою, якою вони розмовляли з дитиннства! БО ТАК ШВИДШЕ.
Ти ж, шмат лайна, не на фронті 100% і тому не маєш жодого права шось триндіти проти людей, яким ти зобов'язаий своїм життям!
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23.08.2024 16:38 Ответить
Я вже бачу те, що ти невиліковний клінічний дебіл і, чомусь, не на фронті і не який дебіл не буде мені розповідати маю я прово називати кацапське сміття кацапом чи ні, і це вже точно ніякому я не завдячую життям, тим паче якимось недорозвутим амебам.
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23.08.2024 16:51 Ответить
"невиліковний клінічний дебіл" і невиховане невдячне хамло з нас двох - саме ти.
І так, ти, недорозвинена амеба, завдячуєш життям тим, хто защищає Україну на фронті! І ти, разом з усіма фаріонами разом узятими, не вартий мізінця жодного захиснинка України, якою б мовою він не розмовляв! Бо він пішов захищати Україну, а ти - НІ.
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23.08.2024 16:57 Ответить
А ти захищаєш Україну, чи тільки дрочиш на кацапомовне лайно? Чого заховався від своїх кацапських братів? І я не завдячую життям ніякій недорозвиненій амебі, якщо тобі, клінічний дебіле, не доходить, то це твої проблеми. Ти мені своєю тупістю вже набрид, от через таких неоумків і почалась війна, бо у кацапів кожен хто хрюкає кацаплячою на законодавчому рівні вважається їхнім, а дебіл на гівно сходить так же захищає москворотих, котрі прутня клали на українську мову, а отже й на саму державу, бо відповідно до рішення КСУ від 14 липня 2021 року українська мова одна з ознак державності України, відмовляючись говорити українською мовою будучи громадянином цієї країни підривають українську державність, навіть кацапи говорять своєю рідною говіркою і сміються з тупих недорозвинених малоросів які не хочуть говорити рідною мовою. Так що клав я на тебе та на твоїх кацапських виродків. Бувай дебіле.
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23.08.2024 17:16 Ответить
А, тобто ставитись шанобливо до захисників України це на думку тупого невдячого рагуля "дрочити на лайно".
І так, ти завдячуєш своїм нікчемним хробачим життям саме тим людям, яких ти обсираєш, бо якщо не вони - кацапи тебе знищать.
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23.08.2024 17:20 Ответить
РОгулями називали мешканці міста Львів всіх хто мешкав у передмісті Львова та навколишніх сіл, я до львівської області не маю жодного відношення. Нікчемний хробак тут тільки ти, який тільки й може, що дрочити на своїх кацапів та вигадувати байки, що хтось там когось знищить, ти б краще оглядався частіше, а то раптом бурят до тебе підкрадається. Все бувай, дебіле.
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23.08.2024 17:32 Ответить
Нікчемний хробак - це саме ти, бо не здатний цінити і бути вдячим тим, хто твою дупу захищає, доки ти зі своєю мовою ховаєшся під лавкою.
І рогулями у Львові називали тупих і неосвідчених сільських жлобів - тобто таких як ти.
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23.08.2024 19:27 Ответить
Додам на останок: я негативно ставлюся лише до тих хто вперто й навмисно не хоче говорити українською мовою, якщо людина намагається говорити українською але не все виходить я лише підтримаю людину, а от кацапляче лайно яке шле подалі з вашою мовою я зневажаю, по суті це й є кацап, бо в більшості саме вони так ставляться до України та українців.
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23.08.2024 17:38 Ответить
Не розумію півнячу балачку.
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24.08.2024 08:30 Ответить
Бидло може і так вважати
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22.08.2024 22:40 Ответить
Увіковічнувачка,ти там у себе в Німеччині зовсім офонаріла від безділля і купи дармових євро....
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22.08.2024 19:23 Ответить
не заздріть
В мене український паспорт.
Тому заткніться,
сабачки гаварящіє
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22.08.2024 19:29 Ответить
🖕
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22.08.2024 19:33 Ответить
Твій паспорт нікого не цікавить, якщо ти сидиш і гавкаєш із за кордону.
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22.08.2024 20:03 Ответить
Пані Марто, нашо тратити час на чмирів каЦапорилих??))
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22.08.2024 20:30 Ответить
Вони не сабачки, вони підлі шакали
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22.08.2024 22:41 Ответить
Звідкі родом , шановна. ? За скількі своє житло здала біженцям ? В Німеччині задекларувала дохід, чі німців найобуєш?
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23.08.2024 14:18 Ответить
А ше є купа дармових злотих, приїзжай - чмирь каЦапорилий!!))))
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22.08.2024 20:29 Ответить
Пошукайте краще; там десь поруч має бути РПГ та візитка Дмитра Яроша.
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22.08.2024 18:33 Ответить
наші мусора, коли їм треба, і сибирськога вовка в індонезіі знайдуть...
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22.08.2024 18:37 Ответить
А какое отношение к делу имеют наждачка и отвертки?
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22.08.2024 18:39 Ответить
Батько воює а син ? Ніяк до купи не складу що не так в голові у хлопця роботи слідчим багато
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22.08.2024 18:39 Ответить
А хто сказав що той хлопець вбивця?
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22.08.2024 20:04 Ответить
А що, не помітно?
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22.08.2024 22:43 Ответить
Ви юрист? Ви чули про презумпцію невиновності? Навіть якщо він сам зізнається у злочині, суд повинен довести його вину. В нас не шаріат, а римське право.
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23.08.2024 08:07 Ответить
цікаво. Шукали перероблений стартовий пістолет, а знайшли "форт".
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22.08.2024 18:45 Ответить
Десь було писали, що й гільзи знайшли
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22.08.2024 18:52 Ответить
Форт-12Р. Це-травмат, модифікація вогнепального 12.
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22.08.2024 19:08 Ответить
ну все одно, це ж не стартовий. Спишемо це на необізнаність тих журналістів, які писали про стартовий пістолет. А може їм тоді навмисно для оприлюднення надали викривлену інформацію.
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22.08.2024 19:23 Ответить
Я думаю, що акцент тоді був на те, що постріл був не з вогнепала, тобто не від професійного вбивці. А з чогось переробленого. Звичайно, поки усе не буде оприлюднено до подробиць-залишається тільки гадати.
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22.08.2024 19:56 Ответить
цілком можливо.
Зараз зарано робити якісь висновки.
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22.08.2024 20:18 Ответить
Ще в дев'яностих, газові перероблювали собі..то зараз теж можуть.
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22.08.2024 20:30 Ответить
Про виявлення засобу вбивства можна оголошувати лише після отримання результатів балістичної експертизи. А так це лише ментовський пшик у калюжку щоб показати наче вони щось десь там якось працюють
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23.08.2024 00:30 Ответить
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22.08.2024 18:48 Ответить
проте не вказують ні адреси, ні імені власника помешкання
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22.08.2024 18:55 Ответить
хороший член КПСС - мертвий член КПСС
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22.08.2024 19:04 Ответить
особливо львівський,це подвійна ганьба.
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22.08.2024 21:29 Ответить
А тупе ватне бидло навіть мертвим не може бути. Тільки здохлим стервом.
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22.08.2024 22:46 Ответить
Візитка Залужного була? Якщо ні, то значить не той.
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22.08.2024 19:10 Ответить
Да у поліції тих пістооетів, як у дурня фантиків.
За потреби знайдуть пістолет, з якого Авраама Лінкольна вбили.
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22.08.2024 19:14 Ответить
Главное, что награды успели раздать.
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22.08.2024 19:22 Ответить
Ахахахаха цитата із фільму про Жеглова
- так пістолєт ,Володя, пєрєвєсіт 100 000 улік
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22.08.2024 19:24 Ответить
Клименко такий самий клоун,як аваков. Два чоботи пара.Негайно на передову,присягу давав - вперед.
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22.08.2024 19:25 Ответить
про підозрюваних у вбивстві білоруса вже давно всі забули...
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22.08.2024 19:28 Ответить
У Суньцзи у його відомому трактаті про війну,є градація шпигунів. Покійна Ірина вважала себе незамінимим агентом.....а виявилося,що її віднесли до одноразових агентів,якими можна спокійно пожертвувати...Олєжка Тягнибакс вже десь напружився?
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22.08.2024 19:32 Ответить
А ти у 2010 у першому турі за кого голосував?
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22.08.2024 19:40 Ответить
🤣🤣ахахахах!! фєдрич, ти його ше про 1999 або про 1991 запитай!! Ахахахах!!
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22.08.2024 20:25 Ответить
Справедливости ради, какой бы мерзкой на наши взгляды не была Фарион - она наша гражданка, а смерть наших граждан - это всегда плохо.
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23.08.2024 03:41 Ответить
яка така "особиста ниприязнь" якшо жертва та вбивця не були знайомі ???
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22.08.2024 19:36 Ответить
Сідді це називають "на почвє внєзапно вознікшєй неприязні". Не обов'язково бути знайомими перед тим.
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22.08.2024 20:35 Ответить
(Судді)
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22.08.2024 20:36 Ответить
что би на "хочю", начебто ніхто долбойoбам і не забороняє....
ідіть візміть...
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22.08.2024 19:52 Ответить
Слава богу, а то я подумал наконец то нашли партбилет члена партии камунаглистов и удостоверение чекираста с 50 летним стажем. 🤣🤣🤣
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22.08.2024 19:59 Ответить
А шо, у сирскага, чи д'эрмака вже обшуки????😲😲
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22.08.2024 20:32 Ответить
Ну що ви все за Фаріон тявкаєте?! Все вже вбили, будьте задоволені!
Головне тут чий пістолет знайшли не сказали дуже хитрі шерлокхолмси.
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22.08.2024 20:07 Ответить
Створить будь ласка петицію: Героя України тому, хто знайшов наждачний папір. Сподіваюся, їм хоч не підтиралися?
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22.08.2024 20:38 Ответить
Довго мусора легенду клепали,як роменські мусора,які через 8 місяців меру підозру об'являли. ))
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22.08.2024 22:34 Ответить
Безгуглу вже не слухають,давайте про Фаріон нагадаємо. Може натовп менше про донецький напрямок згадуватиме.
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22.08.2024 22:39 Ответить
Не Фаріон було вказувати та повчати тих , хто віддавав своє життя за неіі, іі дітей та онуків. Поваги до російськомовних військових українців з її боку не було ніякої.
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23.08.2024 06:00 Ответить
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