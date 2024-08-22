Убийство Фарион: полиция обнаружила пистолет во время обысков

Правоохранители нашли пистолет и патроны во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова.

В частности, правоохранители нашли: пистолет "Форт" 12-Р с магазином, 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9 ПА, наждачную бумагу, сверла, отвертки, резиновые шарики, пару красных перчаток, два мобильных телефона с сим-картами и прочее.

Следователи подали ходатайство об аресте изъятого имущества. Известно, что обыски провели 14 августа в квартире, однако не указывают ни адреса, ни имени владельца квартиры.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.