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суд (24814) убийство (6357) Фарион (374) подозрение (430)

Убийство Фарион: защита потребует сменить статью на предусматривающую пожизненное заключение

Для підозрюваного у вбивстві Фаріон вимагатимуть довічного ув’язнення

В деле об убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион защита потерпевшей стороны будет настаивать на том, чтобы изменить статью на такую, которая предусматривает пожизненное заключение.

Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Наталья Романик, пишет hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказала Романик, сейчас дело рассматривается по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), предусматривающей наказание до 15 лет заключения. Однако адвокат планирует добиться переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая касается убийства с особой жестокостью или из корыстных и хулиганских побуждений и предусматривает пожизненное лишение свободы.

По словам Романик, ей стали известны факты, которые дают веские основания для такого изменения.

"По моему мнению, как адвоката, те доказательства, которые есть в материалах дела, говорят, что подозрение о совершении преступления именно этим лицом абсолютно обосновано", - сказала она.

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Адвокат также рассказала, что сейчас правоохранители ведут активную работу почти круглосуточно, в частности проводят допросы и следственные эксперименты. Для подозреваемого назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить его вменяемость.

Сейчас проводят амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Если подозреваемого признают невменяемым, сторона обвинения будет требовать повторной экспертизы.

Кроме этого, Романик рассказала, что готовит ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

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Топ комментарии
+28
А що, слідство завершене вже??

Спочатку довічне дайте колоборантам та крадіям.
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13.09.2024 20:07
+20
А що, докази що це той хлоп вже знайшли? Чи то не обов'язково?
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13.09.2024 20:11
+17
Для особообдарованих. Корінна киянка. Чим ім'я невгодило? А прізвище - чоловіка, який загинув. Допомогав теробороні - не брали на фронт за станом здоров'я. Донив. Загинув від повторного інсульту, коли в Києві не було світла по кілька діб.

Я достатньо звітувала перед тобою, який тупо нік патріотичний собі намалював?
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13.09.2024 20:36
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Кацапчику, особисто ти вже можеш не повертатися до України зі свома двома "єзикамі". Ми, "упоротиє", тебе запам*ятали.
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13.09.2024 21:42 Ответить
Уже одне те,що батько цього чувака (який типу герой,на фронті б"є кацапів)....знаходячись ,типу,на передовій,з 10000 украдвокатів чомусь знайшов прокацапоадвоката,відомого роботою на ригів та кацаподіячів....говорить дуже багато за себе...
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13.09.2024 21:11 Ответить
а хто зараз буде захищати хлопця з нормальних адвокатів?
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13.09.2024 22:35 Ответить
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13.09.2024 22:37 Ответить
🖕
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13.09.2024 22:39 Ответить
Эта мовная бабка-провокаторша от других людей ничем не отличается.Правосудие должно быть одинаковым для всех.
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13.09.2024 21:28 Ответить
злобная ука
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13.09.2024 21:30 Ответить
Ступаай мраZеянец...
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13.09.2024 21:37 Ответить
ука
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14.09.2024 06:26 Ответить
Федераст пшло отсель...
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15.09.2024 19:25 Ответить
ука,ука,ука
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15.09.2024 19:33 Ответить
Зе влада руками кацапа вбила Фаріон, а сидіти звично повинен звичайний громадянин України.
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13.09.2024 21:37 Ответить
Як на мене- то копія вбивства Шеремета,окрім самого знаряддя вбивства.
Так само,вищих чинів силового блоку схилили до прес-конференції з нібито вбивства.
Нібито-бо нема доказів і як це керівництво мвс другий раз за кілька років наступило на одні й ті самі граблі?
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13.09.2024 22:04 Ответить
Вважаю, що це вбила поліція, як Білого. У полицііі ненавидять націоналістів. Хлопець був футболістом . Весь футбол був колись під МВС . Досить просто підібрати кандидата
Приклад - афера з Шереметом- як робити спектакль з розкриттям - віноваті націоналісті , арійці і т п
- 2015 протести уВР , хтось кинув гранату . Винними поліція зробила націоналістів

журналістам потрібно прискіпливо розібратись з цім питанням
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14.09.2024 02:16 Ответить
Білий був звичайним бандюком. Завалювався з автоматом до фермерів і "просив допомогу на добробати".
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14.09.2024 07:41 Ответить
Скажить будь ласка, а у багатьох і без автоматів допомогу просять

ТОБТО Білого треба було вбити? А арештувати і посадити - а права людини - це все не для українців?
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14.09.2024 19:09 Ответить
Народ і без таких "просьб" скидався. А ті збори Білого, хто зна куди йшли. На Майдані він не був. Казав "зброю добував". Тільки тої зброї теж ніхто не бачив. Слава до нього прийшла з моменту приходу в прокуратуру. Усі прокурори розбіглись, залишили сторожити молодого стажера, мати якого була місцевою лідеркою Майдану. В колишні часи він був відомий, як кримінальник. Видно його хтось замовив.
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14.09.2024 21:57 Ответить
Я вважаю що поліція перевищила свої повномочія і це було зроблено свідомо. Коли в тебе у руках влада , іноді вважаєш що Бога за бороду схватив. Білого не захищаю . Мабуть в них не було компромату щоб посадити, тому зробили под дурачка
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15.09.2024 03:20 Ответить
Який захист, писаки. В кримінальному процесі є захист обвинувачуваного, є сторона представник державного обвинувачення, а є ПРЕДСТАВНИК потерпілого.
Так що хто вимагатиме? Дегроти, а не журналісти
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13.09.2024 23:43 Ответить
ФСБ открыто работает в Украине и никому дела нет. Убили провокаторшу. Не жаль совсем. А вот Дима Корчински по прежнему воняет получая указания из Москвы. И почему СБУ не шевелится
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14.09.2024 01:43 Ответить
Вам до психиатру 🤣🤣🤣
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14.09.2024 02:17 Ответить
Путин: "Мы всегда будем защищать этнических русских на Украине и ту часть украинского народа, которая чувствует свою языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира".

Путин: "Мы всегда будем защищать русскоязычных на Украине".
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14.09.2024 05:20 Ответить
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14.09.2024 03:16 Ответить
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZUH-***************************************************************-WQRtRFkRiEslrnF_TP8juJYx1VCepXLKOwMdpJJ8SrIxm6jkvkQk5S_0gjRpd-q7f0cmhyPKriVj4Rr6F8O7BZX7EwtgFVbb2MuNH0WNA&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

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Скандал з петицією про присвоєння Ірині Фаріон Героя України.

Застосунок Дія! Що відбувається? Дія пише, що підписано, а голоси не зараховує. Перш, ніж писати про це, перш, ніж звинувачувати, перевірили в інших людей. Ситуація виявилася такою самою. Підписували через Дію, а в списках підписантів немає!

Давно підписали родиною петицію про присвоєння Ірині Фаріон Героя України. Сьогодні мені написали друзі, які моніторять списки підписантів, що мене там немає. Я НЕ підписувала? Що за... Перепровірили. Син і дочка є, бо підписували через банк. Ми з чоловіком підписували через Дію - і нас немає! Обох немає. Ну гаразд, щось наплутали, хоча підписуємо не вперше. Кинулися до друзів, щоб перевірили себе, ті здивувалися. Хтось відмахнувся (мовляв, ми підписали точно), а хтось таки перевірив. І теж себе не побачив у списках.

Що це за ганьбисько? Розробники Дії, ви знали про цей глюк?

А про те, щоб зайти підписати через Дію і вискакує кюаркод, якого треба разів 100-500 згвалтувати, поки він запустить, а не напише "помилка", ви знали?

Підписала тільки що через банк. Тільки що!!! А була впевнена, що місяць тому. Якого дідька?

Люди, перевірте себе, чи ви там є.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetition.kmu.gov.ua%2Fpetitions%2F6874%3Ffbclid%3*****************************************************************-su14_RD5df2k_aem_sTCgbJlhviuVLWa09yiWcw&h=AT3ust7eKhtLJmHGo9T-7nPnKVQMZfNg99eLzyzPoKELlS2FzUv9_XSvQQKK23j7Kb-***************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0Khvlwe-HfQg6vURpg3nx08dbO8U9RC-rJYMZARuZBs5-Fb6c7LNBVTPh50FvoYlwHLscWuC4Sm_AVbruaXDPlBL_lMLHg591nrqTA5lxIFE2jl3HTHpZX7C_-jZ_zS3e1KJ_X1WhAdxq6L7M_s8IgD59nYQ9xK-vj_tXOnnmVt7Aliup6 https://petition.kmu.gov.ua/petitions/6874...
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14.09.2024 03:21 Ответить
"порушувачкі", йди вже звідси.
Я написала скаргу Адміну.
Йди своїх кацапів баражируй.
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14.09.2024 09:39 Ответить
Я підписала 25261 ю.
Звісно, через банк.
Дія, скоріш за все, робитиме всілякі вихиляси
То ж уряд і влаштував цькування
цієї геніальної української вченої.
До речі, підписуйте звання Героїв всім воїнам,
які на сайті петицій.
Вони це заслуговують,а не проросійські члени
нашого уряду.
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14.09.2024 09:36 Ответить
👍
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14.09.2024 19:05 Ответить
От би лобами... Вам що тупоголові ні на кого цюцю спустити? Щодо хлопця - вірно, де докази? Вже намалювали? Ну й щодо Фаріон та іншим, - яку ложку-мову знань БОГ в руки всунув, такою й чавкайте, а якої не дав - не пніться, бо всеретесь - відомо від школи, а наразі й дитсадка, чи то всі шпрехають та спікають? Ніхто ще війну з БОГОМ не виграв, та й не єтично й не гігієнічно пхати свою ложку в чужий рот.
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14.09.2024 04:49 Ответить
Чому у звинувачених. і у потерпілих свої адвокати? Просто в Україні прокурори не на боці ані потерпілих, ані звинувачених. Вони переходять на той бік хто більше дасть. Втім, як і судді.
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14.09.2024 05:09 Ответить
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