Убийство Фарион: защита потребует сменить статью на предусматривающую пожизненное заключение
В деле об убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион защита потерпевшей стороны будет настаивать на том, чтобы изменить статью на такую, которая предусматривает пожизненное заключение.
Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Наталья Романик, пишет hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказала Романик, сейчас дело рассматривается по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), предусматривающей наказание до 15 лет заключения. Однако адвокат планирует добиться переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая касается убийства с особой жестокостью или из корыстных и хулиганских побуждений и предусматривает пожизненное лишение свободы.
По словам Романик, ей стали известны факты, которые дают веские основания для такого изменения.
"По моему мнению, как адвоката, те доказательства, которые есть в материалах дела, говорят, что подозрение о совершении преступления именно этим лицом абсолютно обосновано", - сказала она.
Адвокат также рассказала, что сейчас правоохранители ведут активную работу почти круглосуточно, в частности проводят допросы и следственные эксперименты. Для подозреваемого назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить его вменяемость.
Сейчас проводят амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Если подозреваемого признают невменяемым, сторона обвинения будет требовать повторной экспертизы.
Кроме этого, Романик рассказала, что готовит ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Так само,вищих чинів силового блоку схилили до прес-конференції з нібито вбивства.
Нібито-бо нема доказів і як це керівництво мвс другий раз за кілька років наступило на одні й ті самі граблі?
Приклад - афера з Шереметом- як робити спектакль з розкриттям - віноваті націоналісті , арійці і т п
- 2015 протести уВР , хтось кинув гранату . Винними поліція зробила націоналістів
журналістам потрібно прискіпливо розібратись з цім питанням
ТОБТО Білого треба було вбити? А арештувати і посадити - а права людини - це все не для українців?
Так що хто вимагатиме? Дегроти, а не журналісти
Путин: "Мы всегда будем защищать русскоязычных на Украине".
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid02eKrqFqtUkHLUwzx7hW8Qkp4dXutokQQsbQHWzqurQnLC5J9FbwP65wceXgFFRhoul?__cft__[0]=AZUH-***************************************************************-WQRtRFkRiEslrnF_TP8juJYx1VCepXLKOwMdpJJ8SrIxm6jkvkQk5S_0gjRpd-q7f0cmhyPKriVj4Rr6F8O7BZX7EwtgFVbb2MuNH0WNA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 сентябрь в 11:16 ·
Скандал з петицією про присвоєння Ірині Фаріон Героя України.
Застосунок Дія! Що відбувається? Дія пише, що підписано, а голоси не зараховує. Перш, ніж писати про це, перш, ніж звинувачувати, перевірили в інших людей. Ситуація виявилася такою самою. Підписували через Дію, а в списках підписантів немає!
Давно підписали родиною петицію про присвоєння Ірині Фаріон Героя України. Сьогодні мені написали друзі, які моніторять списки підписантів, що мене там немає. Я НЕ підписувала? Що за... Перепровірили. Син і дочка є, бо підписували через банк. Ми з чоловіком підписували через Дію - і нас немає! Обох немає. Ну гаразд, щось наплутали, хоча підписуємо не вперше. Кинулися до друзів, щоб перевірили себе, ті здивувалися. Хтось відмахнувся (мовляв, ми підписали точно), а хтось таки перевірив. І теж себе не побачив у списках.
Що це за ганьбисько? Розробники Дії, ви знали про цей глюк?
А про те, щоб зайти підписати через Дію і вискакує кюаркод, якого треба разів 100-500 згвалтувати, поки він запустить, а не напише "помилка", ви знали?
Підписала тільки що через банк. Тільки що!!! А була впевнена, що місяць тому. Якого дідька?
Люди, перевірте себе, чи ви там є.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpetition.kmu.gov.ua%2Fpetitions%2F6874%3Ffbclid%3*****************************************************************-su14_RD5df2k_aem_sTCgbJlhviuVLWa09yiWcw&h=AT3ust7eKhtLJmHGo9T-7nPnKVQMZfNg99eLzyzPoKELlS2FzUv9_XSvQQKK23j7Kb-***************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0Khvlwe-HfQg6vURpg3nx08dbO8U9RC-rJYMZARuZBs5-Fb6c7LNBVTPh50FvoYlwHLscWuC4Sm_AVbruaXDPlBL_lMLHg591nrqTA5lxIFE2jl3HTHpZX7C_-jZ_zS3e1KJ_X1WhAdxq6L7M_s8IgD59nYQ9xK-vj_tXOnnmVt7Aliup6 https://petition.kmu.gov.ua/petitions/6874...
Я написала скаргу Адміну.
Йди своїх кацапів баражируй.
Звісно, через банк.
Дія, скоріш за все, робитиме всілякі вихиляси
То ж уряд і влаштував цькування
цієї геніальної української вченої.
До речі, підписуйте звання Героїв всім воїнам,
які на сайті петицій.
Вони це заслуговують,а не проросійські члени
нашого уряду.