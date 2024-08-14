Убийство Фарион: полиция предоставила охрану дочери языковеда

В отношении дочери погибшей языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион Софии Семчишин применены меры безопасности.

Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Работники Главного управления Национальной полиции во Львовской области обеспечивают охрану для дочери Ирины Фарион Софии Семчишин.

По словам спикера Нацполиции, охрана обеспечивается в рамках уголовного производства, в котором участвует дочь погибшей.

"Такие меры принимаются в соответствии с Законом "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве"", - отметила Бережная.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

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