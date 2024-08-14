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Убийство Фарион: полиция предоставила охрану дочери языковеда

Вбивство Фаріон: поліція надала охорону доньці мовознавиці

В отношении дочери погибшей языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион Софии Семчишин применены меры безопасности.

Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Работники Главного управления Национальной полиции во Львовской области обеспечивают охрану для дочери Ирины Фарион Софии Семчишин.

По словам спикера Нацполиции, охрана обеспечивается в рамках уголовного производства, в котором участвует дочь погибшей.

"Такие меры принимаются в соответствии с Законом "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве"", - отметила Бережная.

Читайте также: Суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

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Автор: 

Львов (4580) охрана (700) Фарион Ирина (381)


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Топ комментарии
+27
Ой, кому вона потрібна?...
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14.08.2024 16:33
+20
А хто вона така, щоб за гроші платників податків її охороняти?
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14.08.2024 16:43
+17
Ти впевнений, що їй і тобі показали вбивцю? Ти бачив вирок суду? Помовч, може за розумного зійдеш.
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14.08.2024 16:50
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Коли людина чогось вимагає від інших - інші мають право вимагать чогось від неї Вона вимагала вчить українську мову - чому вона не надавала допомогу в її вивченні та засвоєнні? У мене на полиці чотири російсько-українські словники Один - загальний Три - спеціалізовані! І це при тому що я є носієм української мови в її "найлітературнішому варіанті Та ще й з народження А що є у звичайних російськомовних українців? До цих пір я не зустрічав спеціалізованого словника з військової сфери Але чув висловлювання Фаріон стосовно російськомовних військовослужбовців ЗСУ В старі часи в армії вислів був: "Пиз*еть - не мешки ворочать!" Я не бачив щоб всі часи незалежності Фаріон "ворочала мішки" Тільки пиз*іла! ТО що вам від мене треба?
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14.08.2024 21:01 Ответить
Свіженьке кацапе тільки но вишкреблося, й одразу нести свою ватну дичину.
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14.08.2024 19:09 Ответить
Дибіли
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14.08.2024 21:29 Ответить
Ага , якщо надали охорону дочці , то версія вбивства -- "особиста неприязнь " , бо до другої версії " політична діяльність " дочка ніяким боком , тобто нічого не загрожує . Хтось ,за щось мстить , можливо всій сім'ї , раз охорона .
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14.08.2024 21:56 Ответить
охорону говноротій.в сізо.
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15.08.2024 02:38 Ответить
правильно. а чувачок этот явно психбольной и неизвестно с кем связан.
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15.08.2024 07:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tV2LQ0S3Os0
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22.08.2024 22:16 Ответить
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