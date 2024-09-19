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убийство (6357) Фарион (374)

Убийство Фарион: Меру пресечения Зинченко продлили до 17 ноября

Вбивство Фаріон: Зінченко залишиться під вартою

Галицкий суд Львова оставил без изменений меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Адвокаты подали ходатайство об отводе двух прокуроров по делу из-за якобы "дружеских отношений с дочерью Ирины Фарион". После совещательной комнаты суд принял решение отказать в этом ходатайстве.

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Прокуроры по делу подали ходатайство о продлении срока досудебного расследования до 26 января 2025 года. Сейчас срок досудебного расследования истекает 26 сентября 2024 года. Просьбу продления срока объясняют сложностью экспертиз и тем, что часть экспертиз будет выполнена в октябре и ноябре 2024 года.

Судья удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок досудебного расследования на 6 месяцев до 26 января 2025 года.

После рассмотрения ходатайств суд начал заседание по переизбранию меры пресечения для Вячеслава Зинченко. Прокуроры просили суд продлить содержание под стражей без залога на 60 суток.

Адвокат Зинченко просил суд изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежения.

Суд решил оставить меру пресечения без изменений. Зинченко будет под стражей до 17 ноября 2024 года.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

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Топ комментарии
+6
а що не так казала нині покійна пані Ірмґина Фаріон, захищаючи права українців насамперед на їх мову, культуру, традиції, Героїв, викорінюючи усе це совково-кацапське, кацапо-імперське окупаціне лайно ??? замість писати пустопорожні звинувачення, оголосіть детально список ваших притензій до пані Ірини !!!
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19.09.2024 16:13
+5
і що ??? партбілет "кпсс" був в більшості депутатів різного рівня від Народного Руху, інших демократичних партій ... це взагал іне показник ... знаю одного викладача з технікуму, у 1986 чи 87 році вступив в "кпсс", а в же через рік був головою осередку Народного Руху України за перебудову - так на початках ще до здобуття незалежності та розвалю совка ця партія називалася !!!
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19.09.2024 16:20
+5
Так "захистили" українців Наддністрянщини, що кинули їх в кацапскій мір.

А про Коваленка чому так хитрожопо мовчиш, гебняве?
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19.09.2024 16:52
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Слава Богу! Хоч цього шизіка не відпустили!!
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19.09.2024 15:43 Ответить
Ти русскій?
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19.09.2024 15:51 Ответить
Твій націоналізм допускає звучання російської мови в Україні?
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19.09.2024 16:58 Ответить
Не на державній службі / роботі, як в Балтії.
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19.09.2024 17:01 Ответить
Зрозуміло...а українські військові, по твоєму зобов'язані говорити українською мовою?
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19.09.2024 17:24 Ответить
Так, бо армія це державна служба? 🤔
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19.09.2024 17:26 Ответить
Тобто ти солідарний з Фаріон...
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19.09.2024 18:11 Ответить
Ніт, я за балтійську модель. Тобто в приватному житті говори як завгодно, але на роботі, будь ласка, державною. Інакше - штраф після візиту мовної інспекції
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19.09.2024 18:14 Ответить
А можеш назвати ще декілька моделей для порівняння?
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19.09.2024 18:19 Ответить
країни Бальтії !!! заборонили цей апсролютно штучний, тупий, дибільний кацапській недо-язік !!! хочеш громадянство - здавай екзамен на знання державної мови !!! на роботі, в траспорті, дитячі садочки, школи, ВУЗи, інших сферах суспільного життя, тв, радіо тільки на державній мові !!!
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19.09.2024 19:25 Ответить
а якою ще мовою повинні розмовляти українські військові, окрім української ??? дейте вгадаю, напевно на сруцкому (кацапському) апсолютно штучному, дибільному недо-язіку ??? так по вашому ???
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19.09.2024 19:21 Ответить
Шо , не видно шо свеженькая ольгака?
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19.09.2024 16:10 Ответить
а що не так казала нині покійна пані Ірмґина Фаріон, захищаючи права українців насамперед на їх мову, культуру, традиції, Героїв, викорінюючи усе це совково-кацапське, кацапо-імперське окупаціне лайно ??? замість писати пустопорожні звинувачення, оголосіть детально список ваших притензій до пані Ірини !!!
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19.09.2024 16:13 Ответить
Партбілєт КПСС на її ім'я теж був частиною боротьби? Націоналістів у комуняцькій банді не було, вони по тюрмах сиділи, як Толя Лупиніс. Про те, що партія Сволота обслуговувала режим Зека, теж відомо всім, у кого є глаза і вуха.
Я засуджую вбивство цієї мерзоти, бо її треба було судити і відправити в тюрму. За державну зраду. Доказів знайшлося б море, було би бажання
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19.09.2024 16:15 Ответить
і що ??? партбілет "кпсс" був в більшості депутатів різного рівня від Народного Руху, інших демократичних партій ... це взагал іне показник ... знаю одного викладача з технікуму, у 1986 чи 87 році вступив в "кпсс", а в же через рік був головою осередку Народного Руху України за перебудову - так на початках ще до здобуття незалежності та розвалю совка ця партія називалася !!!
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19.09.2024 16:20 Ответить
Більшість членів Народного Руху не були націоналістами lol. Вони це показали, коли відвернулися від Чорновола.
Ще раз: націоналістів у КПСС не було. Рух - не націоналісти. УНСО - націоналісти
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19.09.2024 16:22 Ответить
Чмоня гебнява, а згадай про вашого Едуарда Коваленка, який ФСБ-шну дуду смоктав.
А ще згадай, як УНСО допомагало кацапам у Придністров'ї на початку 90-х.
І згадай, який із ваших "батьків-засновників" на пресконференції у Москві разом із Дугіним і Арестовичем воняли, що Україну потрібно відрвати від США.
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19.09.2024 16:36 Ответить
Корч не був засновником УНСО. Навіть близько. Толя Лупиніс був. І унсівці в Молдові захищали українців Наддністрянщини, коли Кучмі було на це абсолютно насрати. І коли наших в нині«ПМР» ще можна було витягти з русского міра.
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19.09.2024 16:42 Ответить
Так "захистили" українців Наддністрянщини, що кинули їх в кацапскій мір.

А про Коваленка чому так хитрожопо мовчиш, гебняве?
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19.09.2024 16:52 Ответить
Чуєш, мент, посвідчення покажи. Я навіть не знаю, хто це, а воно від мене вже щось вимагає 😆

Ну звісно, краще нічого не робити, ніж спробувати і програти. Недивно, чому піпл ту досі за Фуріон побивається.
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19.09.2024 16:56 Ответить
Ну, звісно, дуже незручно знати про лідерів УНСОвців, які відкрито працювали на ФСБ.

І як за цими лідерами ходили сотні ідіотів під час Помаранчевої революції, по факту підтримуючи Януковича.
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19.09.2024 17:10 Ответить
Та навіть якщо ходили, то що? Мене не цікавлять продажні невдахи типу Корча. Ідея була, є і буде, з ним чи без нього.

Якщо ти думаєш, що я йому співчуваю - це навряд.
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19.09.2024 17:16 Ответить
Я про Коваленка, тормозе. І про сотні ваших відморозків, які під його проводом допомагали Януковичу.
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19.09.2024 17:21 Ответить
Такого я тим більше не знаю.
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19.09.2024 17:21 Ответить
Звісно, бо тобі незручно таке знати. Ви дуже хитрожопі гебешники.
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19.09.2024 17:23 Ответить
То он с.ыклыво перед своими прогибается (по службе), а то не ровен час, за такие"знания" по бестолковке не погладят. Тему идиот задает, а потом - в кусты, мол не знаю... За сегодня тема УНСО второй раз попадается на глаза . Утром услышал на Вокс Веритатис, тоже кацапа запустило тему УНСО, но вскоре с.ыкливо слился... Виталий не оставил ему шанса. Сегодня у них методичка - по УНСО.
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19.09.2024 18:35 Ответить
яких в дупу українців у так званій, створеній кацапами "пмр", совкових і кацапо-совкових ???
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19.09.2024 19:27 Ответить
Пане, у таавариСЧа ольгинская методичка, мол, Фарион-партбилет. Украину делал соборной коммунист Украины No1 Кравчук Л.М. Дык у ольгак ума не хватает прикопаться к Кравчуку. Вот такуже кремлядь поступила и с Бандерой, бо воевал против коммуно-нацистов-гитлеровцев. Кремлядь Мельника не тронула, умер своей смертью, бо после 45-го, тупо не воевал с коммуняками (сааветскими).
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19.09.2024 18:21 Ответить
" Партбілет КПСС " - це ти палишся курва москальсько - гебнява ! Українською буде партбілет КПРС . І таки да , добре , що тебе і тобі подібних просто зводить судома від ВО " Свобода " і від пані Фаріон Вони вже закарбували себе в історії української нації . А ти і тобі подібні просто біосміття , яке
смердить .
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19.09.2024 18:07 Ответить
А, це я ще не згадував про неодноразові напади неконтрольованого гніву в баби Іри на Азов і 3 ошбр, зокрема на Макса Жоріна.
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19.09.2024 16:19 Ответить
Який активний Capital Nest
Так дійсно,Фаріон була перший ворог України. Хто ж ще як не вона. Ну а що там Бойко,Єрмак,Гнілі Лєночка Бондаренко з Герман,Татаров,Портнов Луганьский Єфремов, Новинський, щось т
про них нічого не розвовідаєте ,мабуть вони ок,а все тільки про Фаріон ,ну дійсно це ж вона хто ворог,то вона хто війну в Україну запросила ,а ті ангелочки ригівськи та зелені що одне й теж в Батальоні Монако відпочивають або в ОПі сидять вони то дійсні патріоти і не комуністи і з колорадськими мотузками не ходили ,путіна не любили і тільки роблять все задля миру в Україні. А ГОЛОВНЕ ВОНИ ЖИВІ,! Уявляєш? А Фаріон ні. Чому так? Не знаєш
Про них щось хочеш розповісти? Або судити?.
А до Жоріна так в Азові окрім Жоріна багато хто служить та служив як і в інших підрозділах і ніхто про них не чув а вони теж захищали та захищають країну і може і не хами.
А якщо Фаріон вважала Жоріна Хамом так що ж тут такого якщо він ним в є.
І щось
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19.09.2024 17:10 Ответить
О, кацабидло висралося.
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19.09.2024 18:21 Ответить
А шо, була проведена псіхіатрична експертиза хлопця?
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19.09.2024 15:52 Ответить
Що тут зараз коментувати?
Є тяжкий злочин. Є підозрюваний. Проводиться розслідування.
Може почекаємо результатів?
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19.09.2024 15:59 Ответить
Чому камери спостереження на момент вбивства вимкнули , просто за кілька хвилин , а потім знову запрацювали ? Не вірю! Шкода хлопця .
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19.09.2024 16:46 Ответить
Тобто доказів проти хлопця катма, профі обісрались. бо розслідувати вбивство це не бізнес доїти чи рейдерити і в хід пішло прокурорсько-суддівське свавілля, ще й кумівство(?) доньки (як людина людиніі, я їй співчуваю) Фаріон з покурорами.
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19.09.2024 18:28 Ответить
Доказів про причетність підозрюваного нема - але тому, що вже "слідчих" нагородили, то й не треба далі розслідувати: лише тримати підозрюваного - без доказів - у тюрмі нескінченно.
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19.09.2024 20:00 Ответить
Центральне управління СБУ
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33
Телефон довіри: 0 800 501 482 =8+6+5=19, 1+9=10=1
Олесь Бузина був убитий 16.04.2015 =7+4+8=19, 1+9=10=1
ГУ СБУ у м. Києві та Київській області
01010, м. Київ
пров. Аскольдів, 3А
+38 (044) 253-06-71 = 2+8+6=16=1+6=7
Ірина Фаріон була вбита 19.07.2024=1+7+8=16=1+6=7
Максим Денщік був убитий 11.06.2024=2+6+8=16=1+6=7
Ілля Кива був убитий 06.12.2023=6+3+7=16=1+6=7
Олег Попов був убитий 06.12.2023=6+3+7=16=1+6=7
Дар'я Дугіна була вбита 20.08.2022=2+8+6=16=1+6=7
Олександр Музичко був убитий 24.03.2014=6+3+7=16=1+6=7
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21.09.2024 19:33 Ответить
 
 