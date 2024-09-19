Убийство Фарион: Меру пресечения Зинченко продлили до 17 ноября

Галицкий суд Львова оставил без изменений меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Адвокаты подали ходатайство об отводе двух прокуроров по делу из-за якобы "дружеских отношений с дочерью Ирины Фарион". После совещательной комнаты суд принял решение отказать в этом ходатайстве.

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Прокуроры по делу подали ходатайство о продлении срока досудебного расследования до 26 января 2025 года. Сейчас срок досудебного расследования истекает 26 сентября 2024 года. Просьбу продления срока объясняют сложностью экспертиз и тем, что часть экспертиз будет выполнена в октябре и ноябре 2024 года.

Судья удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок досудебного расследования на 6 месяцев до 26 января 2025 года.

После рассмотрения ходатайств суд начал заседание по переизбранию меры пресечения для Вячеслава Зинченко. Прокуроры просили суд продлить содержание под стражей без залога на 60 суток.

Адвокат Зинченко просил суд изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежения.

Суд решил оставить меру пресечения без изменений. Зинченко будет под стражей до 17 ноября 2024 года.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

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