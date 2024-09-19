Убийство Фарион: Меру пресечения Зинченко продлили до 17 ноября
Галицкий суд Львова оставил без изменений меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Адвокаты подали ходатайство об отводе двух прокуроров по делу из-за якобы "дружеских отношений с дочерью Ирины Фарион". После совещательной комнаты суд принял решение отказать в этом ходатайстве.
Прокуроры по делу подали ходатайство о продлении срока досудебного расследования до 26 января 2025 года. Сейчас срок досудебного расследования истекает 26 сентября 2024 года. Просьбу продления срока объясняют сложностью экспертиз и тем, что часть экспертиз будет выполнена в октябре и ноябре 2024 года.
Судья удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок досудебного расследования на 6 месяцев до 26 января 2025 года.
После рассмотрения ходатайств суд начал заседание по переизбранию меры пресечения для Вячеслава Зинченко. Прокуроры просили суд продлить содержание под стражей без залога на 60 суток.
Адвокат Зинченко просил суд изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежения.
Суд решил оставить меру пресечения без изменений. Зинченко будет под стражей до 17 ноября 2024 года.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Я засуджую вбивство цієї мерзоти, бо її треба було судити і відправити в тюрму. За державну зраду. Доказів знайшлося б море, було би бажання
Ще раз: націоналістів у КПСС не було. Рух - не націоналісти. УНСО - націоналісти
А ще згадай, як УНСО допомагало кацапам у Придністров'ї на початку 90-х.
І згадай, який із ваших "батьків-засновників" на пресконференції у Москві разом із Дугіним і Арестовичем воняли, що Україну потрібно відрвати від США.
А про Коваленка чому так хитрожопо мовчиш, гебняве?
Ну звісно, краще нічого не робити, ніж спробувати і програти. Недивно, чому піпл ту досі за Фуріон побивається.
І як за цими лідерами ходили сотні ідіотів під час Помаранчевої революції, по факту підтримуючи Януковича.
Якщо ти думаєш, що я йому співчуваю - це навряд.
смердить .
Так дійсно,Фаріон була перший ворог України. Хто ж ще як не вона. Ну а що там Бойко,Єрмак,Гнілі Лєночка Бондаренко з Герман,Татаров,Портнов Луганьский Єфремов, Новинський, щось т
про них нічого не розвовідаєте ,мабуть вони ок,а все тільки про Фаріон ,ну дійсно це ж вона хто ворог,то вона хто війну в Україну запросила ,а ті ангелочки ригівськи та зелені що одне й теж в Батальоні Монако відпочивають або в ОПі сидять вони то дійсні патріоти і не комуністи і з колорадськими мотузками не ходили ,путіна не любили і тільки роблять все задля миру в Україні. А ГОЛОВНЕ ВОНИ ЖИВІ,! Уявляєш? А Фаріон ні. Чому так? Не знаєш
Про них щось хочеш розповісти? Або судити?.
А до Жоріна так в Азові окрім Жоріна багато хто служить та служив як і в інших підрозділах і ніхто про них не чув а вони теж захищали та захищають країну і може і не хами.
А якщо Фаріон вважала Жоріна Хамом так що ж тут такого якщо він ним в є.
І щось
Є тяжкий злочин. Є підозрюваний. Проводиться розслідування.
Може почекаємо результатів?
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Телефон довіри: 0 800 501 482 =8+6+5=19, 1+9=10=1
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Ілля Кива був убитий 06.12.2023=6+3+7=16=1+6=7
Олег Попов був убитий 06.12.2023=6+3+7=16=1+6=7
Дар'я Дугіна була вбита 20.08.2022=2+8+6=16=1+6=7
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