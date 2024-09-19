Вбивство Фаріон: Запобіжний захід Зінченку продовжили до 17 листопада

Галицький суд Львова залишив без змін запобіжний захід підозрюваному у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Адвокати подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто "дружні стосунки із донькою Ірини Фаріон". Після нарадчої кімнати суд ухвалив рішення відмовити у цьому клопотанні.

Також читайте: Чоловіка застрелили на АЗС в Святошинському районі Києва, зловмисника затримано, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО

Прокурори у справі подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року. Наразі термін досудового розслідування спливає 26 вересня 2024 року. Прохання продовження терміну, пояснюють складністю експертиз та тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року.

Суддя задовольнив клопотання прокурорів та продовжив строк досудового розслідування на 6 місяців до 26 січня 2025 року.

Після розгляду клопотань суд розпочав засідання щодо переобрання запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка. Прокурори просили суд продовжити тримання під вартою без застави на 60 діб.

Адвокат Зінченка просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.

Суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Він буде під вартою до 17 листопада 2024 року.

Також читайте: Убивство Фаріон: поліція виявила пістолет під час обшуків

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Також читайте: Вбиство Фаріон: захист вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення