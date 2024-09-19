Вбивство Фаріон: Запобіжний захід Зінченку продовжили до 17 листопада
Галицький суд Львова залишив без змін запобіжний захід підозрюваному у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Адвокати подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто "дружні стосунки із донькою Ірини Фаріон". Після нарадчої кімнати суд ухвалив рішення відмовити у цьому клопотанні.
Прокурори у справі подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року. Наразі термін досудового розслідування спливає 26 вересня 2024 року. Прохання продовження терміну, пояснюють складністю експертиз та тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року.
Суддя задовольнив клопотання прокурорів та продовжив строк досудового розслідування на 6 місяців до 26 січня 2025 року.
Після розгляду клопотань суд розпочав засідання щодо переобрання запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка. Прокурори просили суд продовжити тримання під вартою без застави на 60 діб.
Адвокат Зінченка просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.
Суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Він буде під вартою до 17 листопада 2024 року.
Убивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.
Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
Я засуджую вбивство цієї мерзоти, бо її треба було судити і відправити в тюрму. За державну зраду. Доказів знайшлося б море, було би бажання
Ще раз: націоналістів у КПСС не було. Рух - не націоналісти. УНСО - націоналісти
А ще згадай, як УНСО допомагало кацапам у Придністров'ї на початку 90-х.
І згадай, який із ваших "батьків-засновників" на пресконференції у Москві разом із Дугіним і Арестовичем воняли, що Україну потрібно відрвати від США.
А про Коваленка чому так хитрожопо мовчиш, гебняве?
Ну звісно, краще нічого не робити, ніж спробувати і програти. Недивно, чому піпл ту досі за Фуріон побивається.
І як за цими лідерами ходили сотні ідіотів під час Помаранчевої революції, по факту підтримуючи Януковича.
Якщо ти думаєш, що я йому співчуваю - це навряд.
смердить .
Так дійсно,Фаріон була перший ворог України. Хто ж ще як не вона. Ну а що там Бойко,Єрмак,Гнілі Лєночка Бондаренко з Герман,Татаров,Портнов Луганьский Єфремов, Новинський, щось т
про них нічого не розвовідаєте ,мабуть вони ок,а все тільки про Фаріон ,ну дійсно це ж вона хто ворог,то вона хто війну в Україну запросила ,а ті ангелочки ригівськи та зелені що одне й теж в Батальоні Монако відпочивають або в ОПі сидять вони то дійсні патріоти і не комуністи і з колорадськими мотузками не ходили ,путіна не любили і тільки роблять все задля миру в Україні. А ГОЛОВНЕ ВОНИ ЖИВІ,! Уявляєш? А Фаріон ні. Чому так? Не знаєш
Про них щось хочеш розповісти? Або судити?.
А до Жоріна так в Азові окрім Жоріна багато хто служить та служив як і в інших підрозділах і ніхто про них не чув а вони теж захищали та захищають країну і може і не хами.
А якщо Фаріон вважала Жоріна Хамом так що ж тут такого якщо він ним в є.
І щось
Є тяжкий злочин. Є підозрюваний. Проводиться розслідування.
Може почекаємо результатів?
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Телефон довіри: 0 800 501 482 =8+6+5=19, 1+9=10=1
Олесь Бузина був убитий 16.04.2015 =7+4+8=19, 1+9=10=1
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+38 (044) 253-06-71 = 2+8+6=16=1+6=7
Ірина Фаріон була вбита 19.07.2024=1+7+8=16=1+6=7
Максим Денщік був убитий 11.06.2024=2+6+8=16=1+6=7
Ілля Кива був убитий 06.12.2023=6+3+7=16=1+6=7
Олег Попов був убитий 06.12.2023=6+3+7=16=1+6=7
Дар'я Дугіна була вбита 20.08.2022=2+8+6=16=1+6=7
Олександр Музичко був убитий 24.03.2014=6+3+7=16=1+6=7