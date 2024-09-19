УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11485 відвідувачів онлайн
Новини
2 696 46
вбивство (3031) Фаріон (103)

Вбивство Фаріон: Запобіжний захід Зінченку продовжили до 17 листопада

Вбивство Фаріон: Зінченко залишиться під вартою

Галицький суд Львова залишив без змін запобіжний захід підозрюваному у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Адвокати подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто "дружні стосунки із донькою Ірини Фаріон". Після нарадчої кімнати суд ухвалив рішення відмовити у цьому клопотанні.

Також читайте: Чоловіка застрелили на АЗС в Святошинському районі Києва, зловмисника затримано, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО

Прокурори у справі подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року. Наразі термін досудового розслідування спливає 26 вересня 2024 року. Прохання продовження терміну, пояснюють складністю експертиз та тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року.

Суддя задовольнив клопотання прокурорів та продовжив строк досудового розслідування на 6 місяців до 26 січня 2025 року.

Після розгляду клопотань суд розпочав засідання щодо переобрання запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка. Прокурори просили суд продовжити тримання під вартою без застави на 60 діб.

Адвокат Зінченка просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.

Суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Він буде під вартою до 17 листопада 2024 року.

Також читайте: Убивство Фаріон: поліція виявила пістолет під час обшуків

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Також читайте: Вбиство Фаріон: захист вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
а що не так казала нині покійна пані Ірмґина Фаріон, захищаючи права українців насамперед на їх мову, культуру, традиції, Героїв, викорінюючи усе це совково-кацапське, кацапо-імперське окупаціне лайно ??? замість писати пустопорожні звинувачення, оголосіть детально список ваших притензій до пані Ірини !!!
показати весь коментар
19.09.2024 16:13
+5
і що ??? партбілет "кпсс" був в більшості депутатів різного рівня від Народного Руху, інших демократичних партій ... це взагал іне показник ... знаю одного викладача з технікуму, у 1986 чи 87 році вступив в "кпсс", а в же через рік був головою осередку Народного Руху України за перебудову - так на початках ще до здобуття незалежності та розвалю совка ця партія називалася !!!
показати весь коментар
19.09.2024 16:20
+5
Так "захистили" українців Наддністрянщини, що кинули їх в кацапскій мір.

А про Коваленка чому так хитрожопо мовчиш, гебняве?
показати весь коментар
19.09.2024 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу! Хоч цього шизіка не відпустили!!
показати весь коментар
19.09.2024 15:43 Відповісти
Ти русскій?
показати весь коментар
19.09.2024 15:51 Відповісти
Твій націоналізм допускає звучання російської мови в Україні?
показати весь коментар
19.09.2024 16:58 Відповісти
Не на державній службі / роботі, як в Балтії.
показати весь коментар
19.09.2024 17:01 Відповісти
Зрозуміло...а українські військові, по твоєму зобов'язані говорити українською мовою?
показати весь коментар
19.09.2024 17:24 Відповісти
Так, бо армія це державна служба? 🤔
показати весь коментар
19.09.2024 17:26 Відповісти
Тобто ти солідарний з Фаріон...
показати весь коментар
19.09.2024 18:11 Відповісти
Ніт, я за балтійську модель. Тобто в приватному житті говори як завгодно, але на роботі, будь ласка, державною. Інакше - штраф після візиту мовної інспекції
показати весь коментар
19.09.2024 18:14 Відповісти
А можеш назвати ще декілька моделей для порівняння?
показати весь коментар
19.09.2024 18:19 Відповісти
країни Бальтії !!! заборонили цей апсролютно штучний, тупий, дибільний кацапській недо-язік !!! хочеш громадянство - здавай екзамен на знання державної мови !!! на роботі, в траспорті, дитячі садочки, школи, ВУЗи, інших сферах суспільного життя, тв, радіо тільки на державній мові !!!
показати весь коментар
19.09.2024 19:25 Відповісти
а якою ще мовою повинні розмовляти українські військові, окрім української ??? дейте вгадаю, напевно на сруцкому (кацапському) апсолютно штучному, дибільному недо-язіку ??? так по вашому ???
показати весь коментар
19.09.2024 19:21 Відповісти
Шо , не видно шо свеженькая ольгака?
показати весь коментар
19.09.2024 16:10 Відповісти
а що не так казала нині покійна пані Ірмґина Фаріон, захищаючи права українців насамперед на їх мову, культуру, традиції, Героїв, викорінюючи усе це совково-кацапське, кацапо-імперське окупаціне лайно ??? замість писати пустопорожні звинувачення, оголосіть детально список ваших притензій до пані Ірини !!!
показати весь коментар
19.09.2024 16:13 Відповісти
Партбілєт КПСС на її ім'я теж був частиною боротьби? Націоналістів у комуняцькій банді не було, вони по тюрмах сиділи, як Толя Лупиніс. Про те, що партія Сволота обслуговувала режим Зека, теж відомо всім, у кого є глаза і вуха.
Я засуджую вбивство цієї мерзоти, бо її треба було судити і відправити в тюрму. За державну зраду. Доказів знайшлося б море, було би бажання
показати весь коментар
19.09.2024 16:15 Відповісти
і що ??? партбілет "кпсс" був в більшості депутатів різного рівня від Народного Руху, інших демократичних партій ... це взагал іне показник ... знаю одного викладача з технікуму, у 1986 чи 87 році вступив в "кпсс", а в же через рік був головою осередку Народного Руху України за перебудову - так на початках ще до здобуття незалежності та розвалю совка ця партія називалася !!!
показати весь коментар
19.09.2024 16:20 Відповісти
Більшість членів Народного Руху не були націоналістами lol. Вони це показали, коли відвернулися від Чорновола.
Ще раз: націоналістів у КПСС не було. Рух - не націоналісти. УНСО - націоналісти
показати весь коментар
19.09.2024 16:22 Відповісти
Чмоня гебнява, а згадай про вашого Едуарда Коваленка, який ФСБ-шну дуду смоктав.
А ще згадай, як УНСО допомагало кацапам у Придністров'ї на початку 90-х.
І згадай, який із ваших "батьків-засновників" на пресконференції у Москві разом із Дугіним і Арестовичем воняли, що Україну потрібно відрвати від США.
показати весь коментар
19.09.2024 16:36 Відповісти
Корч не був засновником УНСО. Навіть близько. Толя Лупиніс був. І унсівці в Молдові захищали українців Наддністрянщини, коли Кучмі було на це абсолютно насрати. І коли наших в нині«ПМР» ще можна було витягти з русского міра.
показати весь коментар
19.09.2024 16:42 Відповісти
Так "захистили" українців Наддністрянщини, що кинули їх в кацапскій мір.

А про Коваленка чому так хитрожопо мовчиш, гебняве?
показати весь коментар
19.09.2024 16:52 Відповісти
Чуєш, мент, посвідчення покажи. Я навіть не знаю, хто це, а воно від мене вже щось вимагає 😆

Ну звісно, краще нічого не робити, ніж спробувати і програти. Недивно, чому піпл ту досі за Фуріон побивається.
показати весь коментар
19.09.2024 16:56 Відповісти
Ну, звісно, дуже незручно знати про лідерів УНСОвців, які відкрито працювали на ФСБ.

І як за цими лідерами ходили сотні ідіотів під час Помаранчевої революції, по факту підтримуючи Януковича.
показати весь коментар
19.09.2024 17:10 Відповісти
Та навіть якщо ходили, то що? Мене не цікавлять продажні невдахи типу Корча. Ідея була, є і буде, з ним чи без нього.

Якщо ти думаєш, що я йому співчуваю - це навряд.
показати весь коментар
19.09.2024 17:16 Відповісти
Я про Коваленка, тормозе. І про сотні ваших відморозків, які під його проводом допомагали Януковичу.
показати весь коментар
19.09.2024 17:21 Відповісти
Такого я тим більше не знаю.
показати весь коментар
19.09.2024 17:21 Відповісти
Звісно, бо тобі незручно таке знати. Ви дуже хитрожопі гебешники.
показати весь коментар
19.09.2024 17:23 Відповісти
То он с.ыклыво перед своими прогибается (по службе), а то не ровен час, за такие"знания" по бестолковке не погладят. Тему идиот задает, а потом - в кусты, мол не знаю... За сегодня тема УНСО второй раз попадается на глаза . Утром услышал на Вокс Веритатис, тоже кацапа запустило тему УНСО, но вскоре с.ыкливо слился... Виталий не оставил ему шанса. Сегодня у них методичка - по УНСО.
показати весь коментар
19.09.2024 18:35 Відповісти
яких в дупу українців у так званій, створеній кацапами "пмр", совкових і кацапо-совкових ???
показати весь коментар
19.09.2024 19:27 Відповісти
Пане, у таавариСЧа ольгинская методичка, мол, Фарион-партбилет. Украину делал соборной коммунист Украины No1 Кравчук Л.М. Дык у ольгак ума не хватает прикопаться к Кравчуку. Вот такуже кремлядь поступила и с Бандерой, бо воевал против коммуно-нацистов-гитлеровцев. Кремлядь Мельника не тронула, умер своей смертью, бо после 45-го, тупо не воевал с коммуняками (сааветскими).
показати весь коментар
19.09.2024 18:21 Відповісти
" Партбілет КПСС " - це ти палишся курва москальсько - гебнява ! Українською буде партбілет КПРС . І таки да , добре , що тебе і тобі подібних просто зводить судома від ВО " Свобода " і від пані Фаріон Вони вже закарбували себе в історії української нації . А ти і тобі подібні просто біосміття , яке
смердить .
показати весь коментар
19.09.2024 18:07 Відповісти
А, це я ще не згадував про неодноразові напади неконтрольованого гніву в баби Іри на Азов і 3 ошбр, зокрема на Макса Жоріна.
показати весь коментар
19.09.2024 16:19 Відповісти
Який активний Capital Nest
Так дійсно,Фаріон була перший ворог України. Хто ж ще як не вона. Ну а що там Бойко,Єрмак,Гнілі Лєночка Бондаренко з Герман,Татаров,Портнов Луганьский Єфремов, Новинський, щось т
про них нічого не розвовідаєте ,мабуть вони ок,а все тільки про Фаріон ,ну дійсно це ж вона хто ворог,то вона хто війну в Україну запросила ,а ті ангелочки ригівськи та зелені що одне й теж в Батальоні Монако відпочивають або в ОПі сидять вони то дійсні патріоти і не комуністи і з колорадськими мотузками не ходили ,путіна не любили і тільки роблять все задля миру в Україні. А ГОЛОВНЕ ВОНИ ЖИВІ,! Уявляєш? А Фаріон ні. Чому так? Не знаєш
Про них щось хочеш розповісти? Або судити?.
А до Жоріна так в Азові окрім Жоріна багато хто служить та служив як і в інших підрозділах і ніхто про них не чув а вони теж захищали та захищають країну і може і не хами.
А якщо Фаріон вважала Жоріна Хамом так що ж тут такого якщо він ним в є.
І щось
показати весь коментар
19.09.2024 17:10 Відповісти
О, кацабидло висралося.
показати весь коментар
19.09.2024 18:21 Відповісти
А шо, була проведена псіхіатрична експертиза хлопця?
показати весь коментар
19.09.2024 15:52 Відповісти
Що тут зараз коментувати?
Є тяжкий злочин. Є підозрюваний. Проводиться розслідування.
Може почекаємо результатів?
показати весь коментар
19.09.2024 15:59 Відповісти
Чому камери спостереження на момент вбивства вимкнули , просто за кілька хвилин , а потім знову запрацювали ? Не вірю! Шкода хлопця .
показати весь коментар
19.09.2024 16:46 Відповісти
Тобто доказів проти хлопця катма, профі обісрались. бо розслідувати вбивство це не бізнес доїти чи рейдерити і в хід пішло прокурорсько-суддівське свавілля, ще й кумівство(?) доньки (як людина людиніі, я їй співчуваю) Фаріон з покурорами.
показати весь коментар
19.09.2024 18:28 Відповісти
Доказів про причетність підозрюваного нема - але тому, що вже "слідчих" нагородили, то й не треба далі розслідувати: лише тримати підозрюваного - без доказів - у тюрмі нескінченно.
показати весь коментар
19.09.2024 20:00 Відповісти
Центральне управління СБУ
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33
Телефон довіри: 0 800 501 482 =8+6+5=19, 1+9=10=1
Олесь Бузина був убитий 16.04.2015 =7+4+8=19, 1+9=10=1
ГУ СБУ у м. Києві та Київській області
01010, м. Київ
пров. Аскольдів, 3А
+38 (044) 253-06-71 = 2+8+6=16=1+6=7
Ірина Фаріон була вбита 19.07.2024=1+7+8=16=1+6=7
Максим Денщік був убитий 11.06.2024=2+6+8=16=1+6=7
Ілля Кива був убитий 06.12.2023=6+3+7=16=1+6=7
Олег Попов був убитий 06.12.2023=6+3+7=16=1+6=7
Дар'я Дугіна була вбита 20.08.2022=2+8+6=16=1+6=7
Олександр Музичко був убитий 24.03.2014=6+3+7=16=1+6=7
показати весь коментар
21.09.2024 19:33 Відповісти
 
 